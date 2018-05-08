BİM İŞKUR'da Yeni İlanlar Yayımladı: 525 Personel Alımı

BİM tarafından İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı.

Türkiye İş :Kurumu resmi sayfası aracılığıyla ilan yayımlayan BİM Birleşik Marketler, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

BİM tarafından İş ve İşçi Bulma Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde bulunan marketlerdeki pozisyonlara personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

Kasiyer

Reyon Görevlisi

Beden İşçisi (Genel)

Büro Memuru (Genel)

Satış Danışmanı / Uzmanı

Şoför-Yük Taşıma

Ambar/Depo Görevlisi

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlarda alım yapılan yukarıdaki kadrolara başvru yapacak adayların ilkokul, lise ve üniversite mezunu olması, takım çalışmasına uyum sağlayabilecek olması, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, güler yüzlü olan adaylar başvuru yapabilecek.

ALIM YAPILAN SAYI

Yukarıda verilen kadrolara toplamda 525 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve adımları takip etmesi gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BİM BİRLEŞİK yazıp ARA tuşuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

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