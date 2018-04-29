BİM İŞKUR Aracılığıyla En Az İlkokul Mezunu 356 Personel Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla BİM personel alım ilanı yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda BİM Birleşik Mağazalar, en az ilkokul mezunu adaylar arasından 356 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda BİM farklı İllerde bulunan şubelerine Reyon Görevlisi , Kasiyer , Büro Memuru (Genel) , Ambar/Depo Görevlisi , Satış Danışmanı / Uzmanı , Beden İşçisi (Genel) , Perakende Satış Elemanı (Gıda) ve Sevkiyat Görevlisi alımı yapıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

BİM tarafından İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir. Güzel yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın, yoğun çalışmaya ayak uydurabilecek adaylar arasından yapılacak alımda adayların başvurularını internet üzerinden yapmaları istendi.

ALIM YAPILAN KADROLARIN DAĞILIMI

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma BİM BİRLEŞİK yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Personel alım ilanları için;

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