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BİM En Az İlkokul Mezunu 927 Personel Alımı Yapıyor (İŞKUR İlanları)

BİM Marketler, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanlarında en az ilkokul mezunu adaylar arasından 927 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlara başvurular da İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Peki başvurular nasıl yapılacak?

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BİM En Az İlkokul Mezunu 927 Personel Alımı Yapıyor (İŞKUR İlanları)

BİM Marketler, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanlarında en az ilkokul mezunu adaylar arasından 927 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlara başvurular da İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Peki başvurular nasıl yapılacak?

29 Mayıs 2018 Salı 22:36
BİM En Az İlkokul Mezunu 927 Personel Alımı Yapıyor (İŞKUR İlanları)

BİM Türkiye geneli personel alımı yapıyor.

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan BİM Birleşik Mağazalar, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından 927 adet personel alımı yapacağını duyurdu. 

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda BİM, alacağı personelleri Türkiye genelinde bulunan mağazalarındaki boş kadrolarda istihdam edeceğini bildirdi. Beden işçisi, reyon görevlisi, kasiyer, satış danışmanı depo işçisi, büro memuru ve satış görevlisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere alınacak personeller İŞKUR aacılığıyla istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan her bir ilan için farklı şartlar aranırken genel olarak adayların ilkokul, lise ve üniversite mezunu olması, iletişim becelerileri yüksek olması, insan ilişkilerinde başarılı olması, yoğun ve vardiyalı çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması, 18 ile 45 yaş arasında olmak gibi şartlar aranıyor.

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da yine İŞKUR'dan alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olması gerekmektedir. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma BİM BİRLEŞİK yazın ve ARA butonuna tıklayın. Arama yaptığınızda aşapıdaki kısımda ilanlar sıralanacaktır. İlanlara tıklayarak sayfanın en altından başvurunuzu yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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