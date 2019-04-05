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Bilkent Üniversitesi Yüksek Maaşlı Personel Alıyor! İşte Detaylar!

Bilkent üniversitesi İŞKUR üzerinden yaptığı ilan aracılığıyla yüksek maaşlı personel alacağını duyurdu. Peki şartlar neler? Nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar!

Bilkent Üniversitesi Yüksek Maaşlı Personel Alıyor! İşte Detaylar!

Bilkent üniversitesi İŞKUR üzerinden yaptığı ilan aracılığıyla yüksek maaşlı personel alacağını duyurdu. Peki şartlar neler? Nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar!

05 Nisan 2019 Cuma 09:35
Bilkent Üniversitesi Yüksek Maaşlı Personel Alıyor! İşte Detaylar!

Bilkent üniversitesi İŞKUR üzerinden yaptığı ilan aracılığıyla yüksek maaşlı personel alacağını duyurdu. Peki şartlar neler? Nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar!

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alınacak. 4 kişilik alım yapılacağı ilan edilen duyuruda belirlenen şartlar şunlar:

  • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmak (Fizik, Kimya, Makine, Elektrik, Elektronik vb.)
  • Çok iyi derecede İngilizce bilmek ve meslek bilgisine sahip olmak.

Bu şartların yanı sıra başka bir başvuru belgesi istemeyen Üniversite başvuruların 8 Nisan 2019’da sona ereceğini açıkladı.

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