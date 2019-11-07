Beyoğlu Belediyesi KPSS'siz Daimi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul- Beyoğlu Belediyesi bünyesinden faaliyet gösteren Beyoğlu Dönüşüm A.Ş. firması en az ilkokul mezunları arasından 13 çöp toplama ve yer süpürme işi yapmak üzere daimi statüde personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanın detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. Sanayi Tic. A.Ş. 2015 yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan bir şirkettir. Bu şirket Belediyenin bazı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Beyoğlu'nun temizlik ve bakım işlerini üstlenen şirket Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladığı ilan ile yol süpürme ve çöp toplama işi yapmak üzere 13 kamu işçisi alacağını açıkladı.

Başvuru şartları şöyle;

En az ilkokul mezunu olmak,

İşitme ve Görme engeli bulunmamak,

Zihinsel özrü bulunmamak,

Astım hastalığı bulunmamak,

Askerliğik hizmetini tamamlamış olmak,

Başvuruda istenilen belgeler şöyle;

Kimlik Fotokopisi,

İkametgah,

Sağlık raporu,

Engelli raporu,

Diploma,

Sabıka kaydı,

Kan grubu kartı,

6 adet fotoğraf,

Aile Durum Bildirim belgesi,

Nüfus Kayıt Örneği,

Başvurular 14 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

Başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki resimde yer alan başvuru ilan formunu dikkatlice incelemelilerdir.

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