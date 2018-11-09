Belediyeye KPSS'siz Personel Alımı Yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilan ile Antalya Gündoğmuş Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 geçici personel alımı yapılacağına dair ilan yayımlandı.

Başvurular 9 Kasım 2018 tarihinde başlayıp, 19 Kasım 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar devam edecek.

Geçici işçi statüsünde 29 kişinin alınacağı ilana en az ilköğretim mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

19 Kasım 2018 tarihine kadar toplanan başvurular arasından başvuruları geçerli olanlar için 23 Kasım 2018 tarihinde 11:00 - 12:00 saatleri arasında Günoğmuş Belediyesi'nde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Başvuru yapmak için gerekli olan ilan numarası 00004721991 olarak verildi.

29 Beden işçisi (genel beden işçisi) başvuruları Antalya İşkur İl Müdürlüğü veya Gündoğmuş İŞKUR ilçe Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılabilmektedir. İnternet üzerinden e-şubeden başvuru yapmak isteyenler yukarıda verilen ilan numarası ile başvuru yapabilirler.

Çalışma adresi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:37 07860 Gündoğmuş/Antalya olarak belirtilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Kasım 2018

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