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Belediyelere KPSS'siz ve 60 KPSS ile 560 Personel ve Memur Alımı (Güncel İŞKUR İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda Belediyeler, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan belediye personeli alımları KPSS'siz ve KPSS 60 puan şartı ile yapılıyor.

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Belediyelere KPSS'siz ve 60 KPSS ile 560 Personel ve Memur Alımı (Güncel İŞKUR İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda Belediyeler, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan belediye personeli alımları KPSS'siz ve KPSS 60 puan şartı ile yapılıyor.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:14
Belediyelere KPSS'siz ve 60 KPSS ile 560 Personel ve Memur Alımı (Güncel İŞKUR İlanları)

Farklı Belediyeler DPB ve İŞKUR  resmi sayfasında yayımladığı ilanında memur ve personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Belediye Başkanlıkları, Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü resmi sayfalarında yayımladıkları ilanlarında en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur ve personel alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda 560 personel alımı yapılacağı bildirildi.

KPSS'siz ve KPSS 60 puan şartı ile yapılan belediye personeli alımlarının detayları haberimizde.

ALIM YAPAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

  • MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  • DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  • ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • BEYYAZI KASABASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • ULUBORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • SUBAŞI BELEDİYESİ 
  • AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • BAĞILLI BELEDİYE 
  • BİLECİK BELEDİYE EKMEK FIRINI
  • TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  • BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
  • ESENYURT BELEDİYESİ
  • SÖĞÜT BELEDİYESİ

ALIM YAPILAN KADROLAR

  • Diğer Büro Nezaretçileri  
  • Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri  
  • Diğer Büro Memurları  
  • Beden İşçisi (Genel)    
  • Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü  
  • Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)  
  • Çöpçü  
  • Kamyon Şoförü  
  • Beden İşçisi (Temizlik)  
  • Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri  
  • Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Hamurkar)  
  • Temizlik Görevlisi  
  • Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü  
  • İnsan Kaynakları Uzmanı  
  • Bahçıvan  
  • Garson (Servis Elemanı)(Şef Garson)  
  • Mutfak Şefi  
  • Cankurtaran  
  • Mutfak Görevlisi  
  • Kasiyer  
  • Barmen-Barmaid  
  • Aşçı Yardımcısı  
  • Servis Komisi  
  • Bulaşıkçı (Stevard)  
  • Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı  
  • Şoför (Yolcu Taşıma)  
  • İtfaiye eri
  • Zabıta memuru

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelerin personel alım ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR'a üye olmanız gerekmektedir. İŞKUR üyeliğiniz varsa aşağıdaki adımları takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

1. Aşağıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma BELEDİYE yazın.

3. ARA tuşuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

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İki Belediye 60 KPSS ile Zabıta, İtfaiye Eri ve Memur Alımı Yapıyor-En Az Lise
İki Belediye 60 KPSS ile Zabıta, İtfaiye Eri ve Memur Alımı Yapıyor-En Az Lise
Son Güncelleme: 20.05.2018 09:48
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Neşet şahin 9 saat önce

Belediyeler yazmis ama esenyurt Belediyesi cikmiyo

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Gökhan Telci 8 saat önce

Devlet dairesinde millete hizmet vermek benim en büyük gayemdir

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Zemheri 2 saat önce

Açılmıyor gardaş sayfa error veriyor link

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