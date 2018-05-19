Belediyelere KPSS'siz ve 60 KPSS ile 560 Personel ve Memur Alımı (Güncel İŞKUR İlanları)

Farklı Belediyeler DPB ve İŞKUR resmi sayfasında yayımladığı ilanında memur ve personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Belediye Başkanlıkları, Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü resmi sayfalarında yayımladıkları ilanlarında en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur ve personel alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda 560 personel alımı yapılacağı bildirildi.

KPSS'siz ve KPSS 60 puan şartı ile yapılan belediye personeli alımlarının detayları haberimizde.

ALIM YAPAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYYAZI KASABASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULUBORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SUBAŞI BELEDİYESİ

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAĞILLI BELEDİYE

BİLECİK BELEDİYE EKMEK FIRINI

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

ESENYURT BELEDİYESİ

SÖĞÜT BELEDİYESİ

ALIM YAPILAN KADROLAR

Diğer Büro Nezaretçileri

Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri

Diğer Büro Memurları

Beden İşçisi (Genel)

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü

Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)

Çöpçü

Kamyon Şoförü

Beden İşçisi (Temizlik)

Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Hamurkar)

Temizlik Görevlisi

Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü

İnsan Kaynakları Uzmanı

Bahçıvan

Garson (Servis Elemanı)(Şef Garson)

Mutfak Şefi

Cankurtaran

Mutfak Görevlisi

Kasiyer

Barmen-Barmaid

Aşçı Yardımcısı

Servis Komisi

Bulaşıkçı (Stevard)

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı

Şoför (Yolcu Taşıma)

İtfaiye eri

Zabıta memuru

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelerin personel alım ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR'a üye olmanız gerekmektedir. İŞKUR üyeliğiniz varsa aşağıdaki adımları takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

1. Aşağıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma BELEDİYE yazın.

3. ARA tuşuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

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