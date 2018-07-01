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Belediyelere KPSS'siz 5 Binden Fazla Memur , Personel ve İşçi Alımı-İŞKUR Aracılığıyla

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla belediyelere ve belediyelere bağlı şirketlere en az ilkokul mezunu adaylar arasından 5 binden fazla memur, personel ve işçi alımı yapılıyor.

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Belediyelere KPSS'siz 5 Binden Fazla Memur , Personel ve İşçi Alımı-İŞKUR Aracılığıyla

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla belediyelere ve belediyelere bağlı şirketlere en az ilkokul mezunu adaylar arasından 5 binden fazla memur, personel ve işçi alımı yapılıyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:50
Belediyelere KPSS'siz 5 Binden Fazla Memur , Personel ve İşçi Alımı-İŞKUR Aracılığıyla

Belediyeler ile belediye bünyesinde faaliyet göstermekte olan şirketlere binlerce personel alımı yapılıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda belediyelere ve belediyeler bünyesinde faaliyet göstermekte olan şirketlere binlerce memur, personel ve işçi alımı yapıldığına yer verildi. 

Taşeron sisteminin kalkmasının ardından artık belediyeler ile belediye bünyesindeki taşeron şirketler, İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapıyor. Bu kapsamda ise Türkiye İş Kurumu resmi sayfası Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı kısmından art arda ilanlar yayımlanmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda farklı illerde istihdam etmek üzere farklı pozisyonlara KPSS'siz memur, personel ve işçi alımı yapıldığına yer verildi.

En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvurular da İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. 

ALIM YAPAN BELEDİYELER İLE BELEDİYELERE BAĞLI ŞİRKETLER

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR'dan ve şahsen yapılmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresine gidin. Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz ilanı seçim ve ilan metninde belirtilen başvuru yönergelerini takip edin. Yayımlanan ilanlarda toplamda 5 binden fazla işçi, memur ve personel alımı yapıldığına yer verildi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Serdar 5 saat önce

Arkadaşlar bu işkurdan giren memurlar kalıcı mı olacak yoksa 6 aylık mı

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