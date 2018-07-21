Belediyelere İŞKUR Aracılığıyla Personel Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla ilanlar yayımlandı.

Taşerona kadro meselesinin KHK ile sonlandırmasının ardından belediyeler ile belediyelere bağlı şirketler, artık Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla personel alımı yapıyor. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı sayfasında yayımlanan ilanlarda KPSS'siz ve KPSS puan sınırı olmadan personel alımı yapıldığına yer verildi.

Geçici ve kalıcı olarak yapılan personel alımlarında başvurular da İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır.

İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda alım yapan belediyeler şu şekilde;

İLAN DETAYLARI

İlan metinleri, alım yapılan kadrolar ile başvuru detayları için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA