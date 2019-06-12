Belediyeler ve Öğretmen evi KPSS’siz 46 Kamu Personeli Alımı İlanı!

İŞKUR AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

00005013333 İŞKUR ilanları numarası ile Çanakkale Bayramiç Öğretmenevi Müdürlüğü 2 kişi en az ilkokul en fazla lisans mezunları arasından servis elamanı alımı yapacak.

00005011579 İŞKUR ilan numaralı personel alımı Kırşehir Mucur Belediye Başkanlığı bünyesine 1 kişi Şoför alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Kırşehir Mucur ikametli olması, eski hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) olması, tehlikeli sınıflarda çalışabiliri olduğunu sağlık raporu ile belgelemesi, SRC2 ve SRC4 belgesine sahip olması, pisikoteknik değerlendirme belgesi olması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

00005012679 İŞKUR ilan numaralı işçi alımı ile Bolu Gökçesu Belediye Başkanlığı bünyesine 1 kişi İşçi alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Yeniçağa, Dörtdivan, Seben, Mudurnu, Mengen, Kıbrıscık, Göynük, Gerede, Bolu Merkez ikametli olunması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

00005013319 İŞKUR ilan numaralı kamu alımı ile Osmaniye Düziçi Belediye Başkanlığı bünyesine 40 kişi Çiftçi (Tarla Sulamacı) alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Osmaniye Düziçi ikametli olması,5 yıl bu işlerde deneyimli olması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

00005013547 İŞKUR ilan numaralı kamu personel alımı ile Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkanlığı bünyesine 2 kişi kamu işçi alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Çınarcık ikametli olması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

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