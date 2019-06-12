Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
92606
ALTIN
248.695
DOLAR
5.7843
STERLIN
7.3489
EURO
6.5429
PTT 2018/1 Personel Alımı Yedek Aday Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı!
Dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarı
Google'dan 20 Dolarlık Telefon!
Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi belli oldu
Meclis Kararıyla Suriyelilerin Sahile Girmesi Yasaklandı!

Belediyeler ve Öğretmen evi KPSS’siz 46 Kamu Personeli Alımı İlanı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Belediyeler ve Öğretmenevi İŞKUR iş ilanları üzerinden yayımladıkları ilan numaraları ile KPSS’siz 46 kamu personeli alımı yapılacağını açıkladı. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar; koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR) Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. İşte detaylar... .

Belediyeler ve Öğretmen evi KPSS’siz 46 Kamu Personeli Alımı İlanı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Belediyeler ve Öğretmenevi İŞKUR iş ilanları üzerinden yayımladıkları ilan numaraları ile KPSS’siz 46 kamu personeli alımı yapılacağını açıkladı. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar; koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR) Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. İşte detaylar... .

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
Belediyeler ve Öğretmen evi KPSS’siz 46 Kamu Personeli Alımı İlanı!

İŞKUR AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

00005013333 İŞKUR ilanları numarası ile Çanakkale Bayramiç Öğretmenevi Müdürlüğü 2 kişi en az ilkokul en fazla lisans mezunları arasından servis elamanı alımı yapacak.

00005011579 İŞKUR ilan numaralı personel alımı Kırşehir Mucur Belediye Başkanlığı bünyesine 1 kişi Şoför alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Kırşehir Mucur ikametli olması, eski hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) olması, tehlikeli sınıflarda çalışabiliri olduğunu sağlık raporu ile belgelemesi, SRC2 ve SRC4 belgesine sahip olması, pisikoteknik değerlendirme belgesi olması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

00005012679 İŞKUR ilan numaralı işçi alımı ile Bolu Gökçesu Belediye Başkanlığı bünyesine 1 kişi İşçi alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Yeniçağa, Dörtdivan, Seben, Mudurnu, Mengen, Kıbrıscık, Göynük, Gerede, Bolu Merkez ikametli olunması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

00005013319 İŞKUR ilan numaralı kamu alımı ile Osmaniye Düziçi Belediye Başkanlığı bünyesine 40 kişi Çiftçi (Tarla Sulamacı) alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Osmaniye Düziçi ikametli olması,5 yıl bu işlerde deneyimli olması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

00005013547 İŞKUR ilan numaralı kamu personel alımı ile Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkanlığı bünyesine 2 kişi kamu işçi alımı yapılıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması, Çınarcık ikametli olması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda son tarih 17 Haziran 2019 dur.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.06.2019 15:59
Anahtar Kelimeler:
belediyeler öğretmen evi kpss kamu personeli alımı ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2500 TL Maaşla 1 Milyon 250 Bin Personel Alınacak!
2500 TL Maaşla 1 Milyon 250 Bin Personel Alınacak!
Yüzlerce Büro Personeli Alınıyor! İşte Detaylar!
Yüzlerce Büro Personeli Alınıyor! İşte Detaylar!
İŞKUR 4 Ayda Kaç Kişiyi İşe Yerleştirdi! İşte Açıklanan Rakamlar!
İŞKUR 4 Ayda Kaç Kişiyi İşe Yerleştirdi! İşte Açıklanan Rakamlar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim