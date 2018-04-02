Belediyeler 60 KPSS ile ve KPSS'siz 420 Memur Personel Alımı Yapıyor

Farklı belediyeler, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfasından yapılan açıklamada belediyelere KPSS'siz ve KPSS 60 puan şatı ile kamu personeli alımı yapıldığı belirtildi. Yayımlanan ilanlardan bazıları için başvurularda son günlere girilirken bazı ilanlar da yeni yayımlandı. İnternet üzerinden alınan başvurularda adayların İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olmaları şartı istenmektedir.

HANGİ BELEDİYELER HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

OZAN BELEDİYESİ: BEDEN İŞÇİSİ

PASİNLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI: ŞOFÖR

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ

YALOVA BELEDİYESİ: TEMİZLİK GÖREVLİSİ

ATABAĞI BELEDİYEBAŞKANLIĞI : BEDEN İŞÇİSİ

SUBAŞI BELEDİYESİ: BEDEN İŞÇİSİ, OTOBÜS KAPTANI

GÖYNÜCEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI : ELEKTRİK TESİSAT USTASI

BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI : BEDEN İŞÇİSİ, ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BAHÇIVAN

BOZKURT BELEDİYESİ: BEKÇİ, USTA ÖĞRETİCİ (ÖN BÜRO ELEMANLIĞI), REKREASYON EĞİTMENİ

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI: AŞÇI

DEDELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI: İNŞAAT BOYACISI/BOYACI, BAHÇE BAKIMI ELEMANI (PARK, BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI)

GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI : KAMYON ŞOFÖRÜ

KIRKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ

AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI: JEOLOJİ MÜHENDİSİ

GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ

TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: KAMYONET ŞOFÖRÜ

YAYLABAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI: ÇÖPÇÜ, BEKO LODER (KAZICI-YÜKLEYİCİ) OPERASTÖRÜ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: ŞOFÖR,

YAHŞİHAN BELEDİYESİ: BEDEN İŞÇİSİ.

ALIM YAPILAN TOPLAM SAYI: 420

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru şartları için her belediye adaylardan farklı şartlar talep ediyor. Genel olarak şartlara bakıldığında bazı kadrolar için KPSS şartı istenirken bazı kadrolar için de KPSS şartı aranmamaktadır. En az ilkokul mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanın başvuru şekli ise şu şekilde:

BAŞVURU ŞEKLİ

İŞKUR aracılığıyla ilan yayımlayan belediyeler, başvuruları da İŞKUR üzerinden almaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Başvuru adımları: İlk olarak lingi kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan girişi yaparak iş ilanları kısmına gelin. Burada işyeri unvanı yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA butonunu tıklayın. İlanlar aşağı kısımda sıralanacaktır.

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