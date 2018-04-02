Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Belediyeler 60 KPSS ile ve KPSS'siz 420 Memur Personel Alımı Yapıyor

Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla belediyeler art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur ve personel alımı yapılacağı bildirildi. KPSS puanı ile ve KPSS'siz yapılan personel alımlarında adayların internet üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

banner396

Belediyeler 60 KPSS ile ve KPSS'siz 420 Memur Personel Alımı Yapıyor

Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla belediyeler art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur ve personel alımı yapılacağı bildirildi. KPSS puanı ile ve KPSS'siz yapılan personel alımlarında adayların internet üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

02 Nisan 2018 Pazartesi 21:01
Belediyeler 60 KPSS ile ve KPSS'siz 420 Memur Personel Alımı Yapıyor

Farklı belediyeler, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfasından yapılan açıklamada belediyelere KPSS'siz ve KPSS 60 puan şatı ile kamu personeli alımı yapıldığı belirtildi. Yayımlanan ilanlardan bazıları için başvurularda son günlere girilirken bazı ilanlar da yeni yayımlandı. İnternet üzerinden alınan başvurularda adayların İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olmaları şartı istenmektedir.

HANGİ BELEDİYELER HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

  • OZAN BELEDİYESİ: BEDEN İŞÇİSİ
  • PASİNLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI: ŞOFÖR
  • ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ
  • YALOVA BELEDİYESİ: TEMİZLİK GÖREVLİSİ
  • ATABAĞI BELEDİYEBAŞKANLIĞI : BEDEN İŞÇİSİ
  • SUBAŞI BELEDİYESİ: BEDEN İŞÇİSİ, OTOBÜS KAPTANI
  • GÖYNÜCEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI : ELEKTRİK TESİSAT USTASI
  • BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI : BEDEN İŞÇİSİ, ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA
  • AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BAHÇIVAN
  • BOZKURT BELEDİYESİ: BEKÇİ, USTA ÖĞRETİCİ (ÖN BÜRO ELEMANLIĞI), REKREASYON EĞİTMENİ
  • ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI: AŞÇI
  • DEDELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ
  • GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI: İNŞAAT BOYACISI/BOYACI, BAHÇE BAKIMI ELEMANI (PARK, BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI)
  • GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI : KAMYON ŞOFÖRÜ
  • KIRKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ
  • AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI: JEOLOJİ MÜHENDİSİ
  • GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BEDEN İŞÇİSİ
  • TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: KAMYONET ŞOFÖRÜ
  • YAYLABAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI: ÇÖPÇÜ, BEKO LODER (KAZICI-YÜKLEYİCİ) OPERASTÖRÜ
  • DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: ŞOFÖR,
  • YAHŞİHAN BELEDİYESİ: BEDEN İŞÇİSİ.

ALIM YAPILAN TOPLAM SAYI: 420

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru şartları için her belediye adaylardan farklı şartlar talep ediyor. Genel olarak şartlara bakıldığında bazı kadrolar için KPSS şartı istenirken bazı kadrolar için de KPSS şartı aranmamaktadır. En az ilkokul mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanın başvuru şekli ise şu şekilde:

BAŞVURU ŞEKLİ

İŞKUR aracılığıyla ilan yayımlayan belediyeler, başvuruları da İŞKUR üzerinden almaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Başvuru adımları: İlk olarak lingi kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan girişi yaparak iş ilanları kısmına gelin. Burada işyeri unvanı yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA butonunu tıklayın. İlanlar aşağı kısımda sıralanacaktır.

MEMUR ALIMLARINDAN, ASKER VE POLİS ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ İÇİN;

Facebook grubumuza üye olun ve memur alımlarını bekleyen diğer adaylarla bilgi alış verişi yapın. Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İşkur İlanlarıBelediye Personel AlımıKpss Memur AlımıKpsssiz Memur AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İdris harun arık 3 saat önce

Haberi yapıyorsunuz ama linke giremiyoruz kaldırılmış diyor nasıl iş bu torpilliler için mi kalkmış

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emre 2 saat önce

Bunlar daimi işçi mi akdslae daimi işçi alimlari var bundan sonra sanırım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
10 Farklı Banka En Az Lise Mezunu 598 Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Personel Alımları
10 Farklı Banka En Az Lise Mezunu 598 Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Personel Alımları
İŞKUR Üzerinden Özel Kuruluşlara 74 Bekçi Alımı Yapılıyor
İŞKUR Üzerinden Özel Kuruluşlara 74 Bekçi Alımı Yapılıyor
TCDD Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Eski Hükümlü)
TCDD Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Eski Hükümlü)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim