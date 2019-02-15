Belediye'ye KPSS'siz Personel Alınacak!

Niğde Belediye Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliği ile KPSS şartı olmadan sürekli işçi statüsünde 5 sıhhi tesisatçı alımı yapılacak. İşte detaylar...

Niğde Edikli Belediye Başkanlığı sürekli işçi statüsünde 5 Sıhhi Tesisatçı alımı yapacağını İŞKUR üzerinden 14 Şubat 2019 tarihiyle yayınlamış olduğu ilanla duyuruldu. Başvurular başladı ve 18 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Adaylar İŞKUR üzerinden online veya şahsen başvuru yapabilirler.

İş ilan numarası 00004835972 olarak verilmiştir.

5 Sıhhi Tesisatçı alımı için; En az ilköğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Başvuru yapan ve listede yer alan adayların öncelikli durumunu; Eğitim, yabancı dil, tecrübe vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını ilgili kuruma bildirmek zorundadırlar.

28 Şubat 2019 tarihi saat 9:00 ile 18:00 arasında kura çekilişi yapılacaktır.

Çalışma adresi Edikli Kasabası Hürriyet Mahallesi Derebey Sokak No:11 Niğde/Merkez olarak verildi.

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2019

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