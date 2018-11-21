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Belediye KPSS'siz Şoför Alımı Yapıyor!

Muğla Milas Belediyesi tarafından yayımlanan farklı ilanlarla 37 personel alınacağı duyuruldu. Şoför, işçi, temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvurular 21 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup 3 Aralık 2018 tarihinde sona erecek.

Belediye KPSS'siz Şoför Alımı Yapıyor!

Muğla Milas Belediyesi tarafından yayımlanan farklı ilanlarla 37 personel alınacağı duyuruldu. Şoför, işçi, temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvurular 21 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup 3 Aralık 2018 tarihinde sona erecek.

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:10
Belediye KPSS'siz Şoför Alımı Yapıyor!

Muğla Milas Belediyesi tarafından yayımlanan farklı ilanlarla 37 personel alınacağı duyuruldu. Şoför, işçi, temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvurular 21 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup 3 Aralık 2018 tarihinde sona erecek.

Adayların Milas Belediye Başkanlığı'na bizzat başvurmaları gerekiyor.

İlkokul, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının bavuru yapabileceği ilanın yaş şartlarında ise 18 yaşından büyük olmak, 45 yaşından büyük olmamak yer alıyor.

Başvuru için gereken belgeler ise şöyle;

  • Noter tasdikli öğrenim belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi
  • Sağlık Raporu,
  • Adli Sicil Kayıt Belgesi
  • Özgeçmiş (CV)
  • 4 Adet fotoğraf,
  • Yerleşim yeri belgesi
  • Erkekler için askerlik durum belgesi,

İlana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MİLAS BELEDİYESİ PERSONEL ALIM İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 23:16
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