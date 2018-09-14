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Belediye KPSS'siz En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımı Yapacak!..

Konya'ya bağlı Bozkır Belediye Başkanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı ilan ile 2 daimi / sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

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Belediye KPSS'siz En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımı Yapacak!..

Konya'ya bağlı Bozkır Belediye Başkanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı ilan ile 2 daimi / sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 10:46
Belediye KPSS'siz En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımı Yapacak!..

Konya'ya bağlı Bozkır Belediye Başkanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı ilan ile 2 daimi / sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru yapmak isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesi üzerinden veya İşkur İl Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edebilirler.

Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

  1. En az ilköğretim mezunu olmak,
  2. MEB onaylı Pet Hayvanları Belgesine sahip olmak
  3. Başıboş Hayvanlar Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri Belgesine sahip olmak,
  4. İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak,
  5. B Sınıfı Ehliyete sahip olmak,

Başvurmak isteyen adaylar 24 Eylül 2018 ile 3 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilirler. Başıboş Hayvanlara müdahale edilmesi ve bakımlarının üstlenilmesi için Hayvan Bakıcısı pozisyonuna yapılacak alımlar için KPSS şartı aranmamaktadır.

Bozkır Belediyesi tarafından yayınlanan ilana ulaşmak için aşağıdaki duyuruya tıklayınız.

2018-4-B1667-BOZKIR BELEDİYESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.09.2018 11:00
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