Belediye En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alıyor!

Muğla iline bağlı Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan temizlik görevlisi alınacağı alınacak personelin 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacağı açıklandı. İşte detaylar...

İŞKUR iş ilanları üzerinden yayımlanan yeni ilanlar ile Ortaca Belediye Başkanlığı kurumunda istihdam etmek üzere temizlik görevlisi kadrosuna görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvurular iş kurumuna internet üzerinden veya şahsen yapılacaktır. Başvurular için son başvuru tarihi İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde 9 Temmuz 2019 Salı olarak belirtilmiştir.

00005053777 İŞKUR iş ilan numaralı temizlik görevlisi alımında adaylarda aranan şartlar arasında; en az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak, 18-45 yaş aralığında olmak, Muğla Ortaca’da ikamet ediyor olmak yer almaktadır.

İstihdam edilecek olan personeller kura çekimine göre belirlenecektir. 11 Temmuz 2019 Perşembe tarihinde saat 14:00 - 15:00 arasında Ortaca Belediye Başkanlığı adresinde temizlik görevlisi alımı için kura çekimi yapılacaktır. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.

Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından istihdam edilecek personelin çalışma şekli geçici / tam zamanlı olarak belirtilmiştir.

İlana başvurmak isteyen adaylar için Son Başvuru Tarihi 09 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

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