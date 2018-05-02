Başvurusu Devam Eden Kadrolu ve Geçici İşçi Alımları Mayıs 2018 İlanları

Farklı belediyeler ve kuruluşlar, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile en az ilkokul mezunu adaylar arasından geçici ve kadrolu işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
İŞKUR'da ve kendi resmi sayfalarında ilan yayımlayan farklı belediye başkanlıkları ile kamu kurum ve kuruluşları, personel eksiğini gidermek için işçi alımları yapacak. Daimi ve geçici olarak yapılan personel alımlarında adayların İŞKUR'a kayıtlı olması veya kayıt yaptırması gerekmektedir.
DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPANKURUMLAR
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alımı Yapıyor
Işıklar Belediyesi İşçi Alımı Yapıyor
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Yapıyor
Yenipazar Belediyesi İşçi Alımı Yapıyor
GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPAN KURUMLAR
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İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Kemer Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Gümüşhacıköy Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Koçarlı Bağarası Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Bozüyük Belediyesi Gerçici İşçi Alımı Yapıyor
Eşmekaya Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Ulubat Gölü Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alımı Yapıyor
İlanlara başvurular en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Başvuru yapan adaylar, müracaatların bitiminin ardından mülakata alınacak ve atamaya hak kazananlar belli olacak. Her belediye farklı branşlara işçi alımı yapıyor.
BAŞVURU
Yukarıda yazan geçici ve daimi işçi alımlarına başvuru yapmak isteyen adayların, kendilerine en yakın İŞKUR Müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Başvurular İŞKUR aracılığıyla alınmaktadır.
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