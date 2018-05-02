Başvurusu Devam Eden Kadrolu ve Geçici İşçi Alımları Mayıs 2018 İlanları

Farklı belediyeler ve kuruluşlar, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile en az ilkokul mezunu adaylar arasından geçici ve kadrolu işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

İŞKUR'da ve kendi resmi sayfalarında ilan yayımlayan farklı belediye başkanlıkları ile kamu kurum ve kuruluşları, personel eksiğini gidermek için işçi alımları yapacak. Daimi ve geçici olarak yapılan personel alımlarında adayların İŞKUR'a kayıtlı olması veya kayıt yaptırması gerekmektedir.

DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPANKURUMLAR

Bingöl Öğretmenevi İşçi Alımı Yapıyor

Işıklar Belediyesi İşçi Alımı Yapıyor

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Yapıyor

Yenipazar Belediyesi İşçi Alımı Yapıyor

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPAN KURUMLAR

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İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Kemer Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Koru Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Gümüşhacıköy Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Koçarlı Bağarası Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Bozüyük Belediyesi Gerçici İşçi Alımı Yapıyor

Eşmekaya Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Ulubat Gölü Sulama Birliği Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alımı Yapıyor

Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alımı Yapıyor

İlanlara başvurular en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Başvuru yapan adaylar, müracaatların bitiminin ardından mülakata alınacak ve atamaya hak kazananlar belli olacak. Her belediye farklı branşlara işçi alımı yapıyor.

BAŞVURU

Yukarıda yazan geçici ve daimi işçi alımlarına başvuru yapmak isteyen adayların, kendilerine en yakın İŞKUR Müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Başvurular İŞKUR aracılığıyla alınmaktadır.

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