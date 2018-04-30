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Başvurular Bugün Başladı: Sınavsız 900 Kişi Alınıyor (İŞKUR Aracılığıyla)

Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Program kapsamında personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 900 personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular bugün başladı.

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Başvurular Bugün Başladı: Sınavsız 900 Kişi Alınıyor (İŞKUR Aracılığıyla)

Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Program kapsamında personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 900 personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular bugün başladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:30
Başvurular Bugün Başladı: Sınavsız 900 Kişi Alınıyor (İŞKUR Aracılığıyla)

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Türkiye genelinde binlerce personel alımı yapılıyor. TYP kapsamında yapılan alımda Zonguldak'ta 900 kişilik kontenjan açıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından "Toplum Yararına Program" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak 900 kişinin başvuruları bugün sabah erken saatlerden itibaren başladı. Alımlara metrelerce kuyruk oluşurken başvurular için son gün ise bu cuma olarak açıklandı.

Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sonrası açılan kadroda "Toplum Yararına Program" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak toplamda 900 kişinin başvuruları sabah erken saatlerde başladı.

Başvuruların başlaması ile binlerce işsiz vatandaş, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İŞKUR il Müdürü Gönül Demirsu, bugün başlayan başvuruların cuma günü sona ereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bakanımızın talimatlarıyla şehrimize 900 kişilik ‘Toplum Yararına Program’ kapsamında kontenjanlar ayrılmış bulunmaktadır. Bu kontenjanın dağılımlarını kamu kurum ve kuruluşlarına yapıyoruz. Valilikler, Kaymakamlıklar, Müftülük, Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gökçebey Fidanlık Orman İşletmesi buralara kontenjanları dağıtacağız. 30 Nisan itibariyle başvuruları kabul etmeye başladık. Cuma günü başvurular son bulacak. Yani beş gün bu başvuruları kabul edeceğiz"

KURA İLE ALIM

"İl Müftülüğü ve Valilik dışındaki yerler için noter kurası çekilecektir. Bunun dışındaki yerler içinde liste yöntemiyle yapılacaktır. Noter kuramız 9-10-11 Mayıs tarihlerinde çekilecektir. Akabinde altı ay süreyle bu kişiler işlerinde çalışacaklar" diyerek açıklamasını sürdüren Demirsu, şu ifadeleri de konuşmasına ekledi:

"Başvurularımız bugün bir hayli yoğundur. Evdeki bayanlarımıza, uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü erkeklerimize, engellerimize eski yükümlülerimize birinci listeden yer vereceğiz. Gerek noter kurası gerekse diğer listelerde sistem iki aşamadan oluşuyor. İlk liste dez avantajlı gruplardan oluşacak diğer diğer listede ise diğer kalan kişiler olacaktır. Öncelikle birinci listeden ihtiyaçları karşılayacağız. Yeterli başvuru olmadığı sürece ikinci listeye geçilecektir”

Başvuru için Zonguldak İŞKUR Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

Diğer İller'in TYP personel alımları için evinize en yakın İŞKUR'a müracaat edebilirsiniz.

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Aday 3 saat önce

Avuç kadar Zonguldaksa veya Türkiyenin herhangi bir Anadolu şehrinde böyle kadrolar açılıyor. İstanbulda arasan bir kadro bulamassın

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Yusuf 2 saat önce

Ne demek 35 yaş ve üstü 35 yaş altı işsizler ne yapacak onlar için bir çözüm münüz varmı böyle saçmalık olamaz

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