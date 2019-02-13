Bakanlık KPSS 60 Puanla Gençlik Lideri Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 Şubat'ta 3 bin 243 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Başvurular 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Yapılan alımlar arasında 1355 kişilik gençlik lideri pozisyonu bulunuyor. Önlisans ve Lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği Genlik Lideri kadrosuna ait detaylar haberimizin devamında...

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınacak olan 1355 Gençlik Lideri kadrosu için önlisans veya lisans mezunu olmakla birlikte Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine Sahip Olmak şartı aranıyor. Adaylar yalnızca mülakata tabi tutulacaklar. Yazılı sınav olmayacaklar.

Aranan diğer şartlar ise şöyle;

Gençlik Lideri ve Muhasebeci kadroları için lisans düzeyindeki 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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