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Bakan Açıkladı : TTK'ya 1500 Personel Alınacak!..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Bakanı Dönmez, Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na 1500 işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Dönmez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR'la ortak görüşmeler yaparak 1500 işçi alım işleminin hızlı bir şekilde tamamlanacağını aktardı.

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Bakan Açıkladı : TTK'ya 1500 Personel Alınacak!..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Bakanı Dönmez, Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na 1500 işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Dönmez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR'la ortak görüşmeler yaparak 1500 işçi alım işleminin hızlı bir şekilde tamamlanacağını aktardı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:51
Bakan Açıkladı : TTK'ya 1500 Personel Alınacak!..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Bakanı Dönmez, Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na 1500 işçi alımı yapılacağını açıkladı.  Bakan Dönmez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR'la ortak görüşmeler yaparak 1500 işçi alım işleminin hızlı bir şekilde tamamlanacağını aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce burada Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na bin 500 işçi alımıyla ilgili bir söz vermişti. Cumhubaşkanımızın bu sözü bizim için talimat niteliğindedir. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar, Çalışma Bakanlığımızla Türkiye İş Kurumu şuan istişareler aşamasında.O süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE olarak Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun işçi alım ilanı yayımlandığında okurlarımıza ve takipçilerimize anında bildirimlerde bulunacağız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 15:09
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Muhammed 2 saat önce

Maden Mühendisi alımı yaparlar inşAllah .

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