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Az Önce Yayımlandı: MSB En Az İlkokul Mezunu Personel Alacak

MSB en az ilkokul mezunu adaylar arqsından işçi alımı yapacağını duyurdu. DPB üzerinden yayımlanan ilan metni hanerimizde.

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Az Önce Yayımlandı: MSB En Az İlkokul Mezunu Personel Alacak

MSB en az ilkokul mezunu adaylar arqsından işçi alımı yapacağını duyurdu. DPB üzerinden yayımlanan ilan metni hanerimizde.

11 Nisan 2018 Çarşamba 11:05
Az Önce Yayımlandı: MSB En Az İlkokul Mezunu Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı ndan bir son dakika personel alımı açıklaması geldi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Bakanlık bünyesine, terörle mücadelede  malul sayılmayacak derecede yararlanan statüde personel alımı yapılacağı bildirildi.

İlan metni şu şekilde;

1. 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne (ESKİŞEHİR) aşağıda belirtilen mesleklerde hizalarında belirtilen  miktar kadar Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde noter kurası ile işçi alımı 
yapılacaktır. 

2. İlan yönetmelik gereği ulusal düzeyde verilmiştir.

3. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayınlandığı 
yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru 
yapabileceklerdir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11/3 maddesi 
gereğince “… talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asil ve ihtiyaç 
duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir” hükmü uygulanacaktır.

5. 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:30’da 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde (ESKİŞEHİR) noter kurası 
yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
İlanen duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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