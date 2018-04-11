Az Önce Yayımlandı: MSB En Az İlkokul Mezunu Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı ndan bir son dakika personel alımı açıklaması geldi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Bakanlık bünyesine, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlanan statüde personel alımı yapılacağı bildirildi.

İlan metni şu şekilde;

1. 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne (ESKİŞEHİR) aşağıda belirtilen mesleklerde hizalarında belirtilen miktar kadar Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde noter kurası ile işçi alımı

yapılacaktır.

2. İlan yönetmelik gereği ulusal düzeyde verilmiştir.

3. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayınlandığı

yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru

yapabileceklerdir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde

Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11/3 maddesi

gereğince “… talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asil ve ihtiyaç

duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir” hükmü uygulanacaktır.

5. 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:30’da 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde (ESKİŞEHİR) noter kurası

yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

İlanen duyurulur.