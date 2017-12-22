Az Önce Yayımlandı: ETİ En Az Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alım İlanı

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından DPB'de personel alım ilanı yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı 22 Aralık 2017 tarihli ilanında ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Kırka Bor İşletme ve Emet Bor İşletme Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan 56 pozisyona kadrolu işçi alımı yapacağını duyurdu.

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan personel alım ilanında şu ifadelere yer verildi:

Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 33, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 13 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 10 daimi işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 56 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ulusal düzeyde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 21.12.2017 tarih ve 30526 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 29.12.2017 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 56 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 29.12.2017 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

Alınacak Personellerin Kadro Dağılımı ve İstenen Mezuniyet Durumu

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