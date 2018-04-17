Az Önce İŞKUR'da Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 100 Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında bir ilan yayımlandı.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen, alacağı yeni personellerle hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen Finansbank, İŞKUR aracılığıyla yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Finansbank, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 100 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Finansbank tarafından İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda ilana başvuruların bugün itibariyle başladığı ve başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerektiğine yer verildi.

Kredi kartı ve kredi kartına bağlı yan ürünlerin sahada satışını yapacak,

En az lise mezunu,

Sekörde deneyimli ya da deneyim kazanmak isteyen,

İkna kabiliyeti yüksek,

Diksiyonu düzgün ve akıcı konuşma kabiliyetine sahip,

Bankacılığı kimliğine uygun.

Yoğun çalışmatemposuna ayak uydurabilecek,

Bankanın ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edecek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Finansbank personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip ederek müracaatını İŞKUR üzerinden iletmesi gerekmektedir.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmeden açın.

https://goo.gl/8BvKPB

2. Açılan sayfanın en alt kısmına inin ve başvurunuza önyazı ekleyerek müracaatınızı tamamlayın.

Başvurular Finansbank tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen adaylarla iletişime geçilecek ve görüşme için adaylar çağrılacak.

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARI İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için -->> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA