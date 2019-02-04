Atatürk Orman Çiftliği Eski Hükümlü Aşçı ve Aşçı Yardımcısı Alacak!

Atatürk Orman Çiftliği'ne bağlı yemekhanede çalıştırılmak üzere eski hükümlü asçı ve aşçı yardımcısı alınacak. Sürekli işçi statüsünde 2 personel alımı yapılacak. İşte detaylar...

Yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü merkez yemekhanesinde çalıştırılmak üzere aşçı ve aşçı yardımcısı meslek dalında toplam 2 (iki) adet eski hükümlü aşçı işe alınacaktır.

Eski hükümlü iş taleplerimiz Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce Açık İşler Bölümünde 11.02.2019 tarihinde ilkokul-orta öğretim düzeyinde ilan edilecektir.

İlan edilen eski hükümlü işgücü talepleri için İŞKUR’ ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, talep sayısından fazla olması halinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek olup, mülakat sınavına tabii tutulacaktır.

Nihai listede gelen talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacak olup, adaylar mülakat sınavına tabii tutulacaktır.

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, notrer huzurunda yapılacak kura çekilişi tarihi, mülakat sınav tarihi, mülakat sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular internet sitemizde ( aoc@aoc.gov.tr ) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

İŞKUR’ ca gönderilen nihai listede bulunan talebin 4 katından fazla olması durumunda mülakat sınavına katılacaklar 27.02.2019 tarih saat 10.00’ da Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Sosyal Tesisinde (Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No:6/1 Gazi- Yenimahalle/ANKARA adresinde) noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Mülakat sınavı 04.03.2019 tarih saat 14.00’ de Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Merkez Yemekhanesinde (Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No:8/4 Gazi- Yenimahalle/ANKARA adresinde) yapılacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler 04.03.2019 tarihinde saat 12.00’ ye kadar sınav komisyonunca incelenmesi için, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne (Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No:6/3 Gazi- Yenimahalle/ANKARA adresine) elden teslim edilecektir.

Mülakat sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlayacaktır.

Müdürlüğümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa ve Toplu İş Sözleşmesine tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 2 aydır.

Eski hükümlü aşçı işgücü talebimize başvuracak adaylardan istenilen belgeler;