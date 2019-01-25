Almanya İşçi Alımında Başvurular Yeniden Başladı! İşte Başvuru şartları...

OBM Türkiye firması tarafından Almanya'da havalimanlarında çalıştırılmak üzere farklı meslek gruplarından 10 bin kişilik personel alımı yapılacak. Başvuruların yoğun olması nedeniyle başvuru sitesi kapatılmıştı. Almanya işçi alımı ile ilgili OBM firması yeni bir açıklama yaparak başvuruların başladığını duyurdu.

OBM Türkiye firması Almanya'da havalimanlarında çalıştırılmak üzere personel alımı ile ilgili yeni bir açıklama yaparakbaşvuruların nasıl yapılacağını açıkladı.

OBM Türkiye firmasının yetkili bir ismi tarafından şu açıklamalar yapıldı;

"Havalimanlarında çalışacak arkadaşlar, OBM firması 17 yıldır Almanya'da faaliyet gösteriyor. Türkiye'de de İstanbul ve Antalya'da hizmetlerimize devam ediyoruz. Almanya'nın değişik eyaletlerinde kendi bünyemizde çalıştırılmak üzere personel arayışımız hala devam ediyor. Biz başvurularımızı nasıl yapabiliriz derseniz, www.obm-turkiye.com adresinden başvuru formu ile yapabiliyorsunuz. Başvuru aşamasında ne lazım_ Tabiki hangi alana başvuru yapıyorsak onunla ilgili bir diploma, ona ait sertifika ve sağlık raporuna ihtiyacınız olacak. Başvurunuz onaylandıktan sonra bir iş sözleşmesi yapıyoruz. Almanya'da 2 kişilik odalarda kalıyorsunuz. Kaldığınız yerden çalıştığınız yere servisiniz bulunmaktadır. Yemek ücretleri size ait. Almanya'da maaşlar saat ücreti olarak ödeniyor. Biz sizden başvuru için hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bizim ismimizi kullanarak sizden ücret talep edenler olursa onlara da itibar etmeyiniz."

Almanya işçi alımı için aşağıdakşi linke tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

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