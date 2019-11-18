Almanya En Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Health Agency isimli şirketin personel alım ilanını yayınladı. İŞKUR’un açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre Health Agency adlı şirket, Almanya’nın Koblenz kentinde hastane ve yaşlı bakım evlerinde çalışacak 15 bay-bayan hasta ve yaşlı bakımı sağlık personeli alımı yapacak.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Almanya hasta ve yaşlı bakımı personeli alımı başvuruları başlamış olup, 30 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular İŞKUR şubelerinden şahsen veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. Belirtilen link alanını tıklayarak, kurumun İŞKUR sayfasında yayınladığı ilana ulaşabilir ve bu sayfa üzerinden iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Bilgi için:05308460923

Müracaat için: vgroupdanismanlik@gmail.com adresine cv gönderimi yapılmalıdır

Uygun görülen adaylar mülakat için telefonla aranarak mülakata çağrılacaktır.

İşbu ilan İŞKUR Adana İl müdürlüğünün 53421419-301.03 sayılı izni ile verilmiştir

BAŞVURU ŞARTLARI

18-40 yaş arası, Bay-bayan, en az lise mezunu

B1 tipi Almanca sertifikası (Sertifikası olmayan adaylar B1 tipi sertifikayı kursa giderek almak zorundadır.)

Yurt dışı çıkış yasağı olmayan

Almanya’nın Koblenz kentinde faaliyet göstermekte olan Health Agency isimli çözüm ortağı şirket tarafından Almanya’da çalışma ve oturma izni alınarak toplamda 15 bay ve bayan Hasta ve yaşlı bakım elemanı mesleğinde elemanının bu şirket bünyesinde bölgedeki hastane ve yaşlı bakım evlerinde çalışabilmesi için firmamız aracı firma olarak yetkilendirilmiştir.

Türkiye’de aşağıda belirtilen niteliklere sahip adayların bu şirketle bağlantı kurabilmesi amacıyla firmamız aracılık yapmak istemektedir. Adayların tüm resmi işlemlerini Health Agency isimli şirket Almanya’da alman sağlık bakanlığı ile yürütülecektir.

İŞKUR e-şube üzerinden ön kayıt başvurularınızı yapmak için buraya tıklayınız