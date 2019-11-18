Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106846
ALTIN
270.939
DOLAR
5.7268
STERLIN
7.4238
EURO
6.3392
Ak Parti'den Flaş EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Açıklaması!
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor

Almanya En Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR, Almanya’nın Koblenz kentinde Health Agency isimli şirket bünyesinde, bölgedeki hastane ve yaşlı bakım evlerinde çalışabilecek 15 bay-bayan hasta ve yaşlı bakımı işlerinde çalışacak sağlık personeli alımı yapacak. İş başvuruları İŞKUR’a yapılacak olup, başvurusu kabul edilen adayların Almanya’da çalışma ve oturma izinleri şirket tarafından alınacak. Peki başvuru şartları nelerdir? İş başvurusu ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

Almanya En Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR, Almanya’nın Koblenz kentinde Health Agency isimli şirket bünyesinde, bölgedeki hastane ve yaşlı bakım evlerinde çalışabilecek 15 bay-bayan hasta ve yaşlı bakımı işlerinde çalışacak sağlık personeli alımı yapacak. İş başvuruları İŞKUR’a yapılacak olup, başvurusu kabul edilen adayların Almanya’da çalışma ve oturma izinleri şirket tarafından alınacak. Peki başvuru şartları nelerdir? İş başvurusu ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

18 Kasım 2019 Pazartesi 17:08
Almanya En Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Health Agency isimli şirketin personel alım ilanını yayınladı. İŞKUR’un açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre Health Agency adlı şirket, Almanya’nın Koblenz kentinde hastane ve yaşlı bakım evlerinde çalışacak 15 bay-bayan hasta ve yaşlı bakımı sağlık personeli alımı yapacak.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Almanya hasta ve yaşlı bakımı personeli alımı başvuruları başlamış olup, 30 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular İŞKUR şubelerinden şahsen veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. Belirtilen link alanını tıklayarak, kurumun İŞKUR sayfasında yayınladığı ilana ulaşabilir ve bu sayfa üzerinden iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Bilgi için:05308460923

Müracaat için: vgroupdanismanlik@gmail.com adresine cv gönderimi yapılmalıdır

Uygun görülen adaylar mülakat için telefonla aranarak mülakata çağrılacaktır.

İşbu ilan İŞKUR Adana İl müdürlüğünün 53421419-301.03 sayılı izni ile verilmiştir

BAŞVURU ŞARTLARI

18-40 yaş arası, Bay-bayan, en az lise mezunu

B1 tipi Almanca sertifikası (Sertifikası olmayan adaylar B1 tipi sertifikayı kursa giderek almak zorundadır.)

Yurt dışı çıkış yasağı olmayan

Almanya’nın Koblenz kentinde faaliyet göstermekte olan Health Agency isimli çözüm ortağı şirket tarafından Almanya’da çalışma ve oturma izni alınarak toplamda 15 bay ve bayan Hasta ve yaşlı bakım elemanı mesleğinde elemanının bu şirket bünyesinde bölgedeki hastane ve yaşlı bakım evlerinde çalışabilmesi için firmamız aracı firma olarak yetkilendirilmiştir.

Türkiye’de aşağıda belirtilen niteliklere sahip adayların bu şirketle bağlantı kurabilmesi amacıyla firmamız aracılık yapmak istemektedir. Adayların tüm resmi işlemlerini Health Agency isimli şirket Almanya’da alman sağlık bakanlığı ile yürütülecektir.

İŞKUR e-şube üzerinden ön kayıt başvurularınızı yapmak için buraya tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
almanya lise mezunu personel alıyor işte başvuru şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
2019 MEB, Diyanet, DKK, SGK personel alımı başvuru şartları neler?
2019 MEB, Diyanet, DKK, SGK personel alımı başvuru şartları neler?
2350 TL maaşla personel alımı yapılacak! İşte şartlar
2350 TL maaşla personel alımı yapılacak! İşte şartlar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim