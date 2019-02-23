Akkuyu Nükleer Santrali 3 Bin Dolar Maaşla 16 Bin 500 Personel Alıyor!

Akkuyu Nükleer Santrali Akkuyu NGS Projesi'nin en yüksek inşaat döneminde 12 bin 500, işletme aşamasında ise yaklaşık 4 bin kişi istihdam edileceği açıklandı. İşte detaylar...

Santralin inşaat sürecinde ortalama 1500, işletme aşamasında ortalama 3 bin dolar maaş ödenecek olması dolayısıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken Akkuyu NGS, ayrıca kendisiyle çalışmak isteyenlere kariyer gelişimi ve yükselme anlamında geniş imkanlar vadediyor.





"İnsan sermayesi nükleer sektörün en değerli kaynağıdır" yaklaşımıyla hareket eden Akkuyu NGS AŞ, yüksek motivasyona sahip, istekli, yaratıcı, ekip çalışmasına yatkın, mesleki bilgilerini geliştirmeye ve yeni tecrübe kazanmaya hazır kişileri bünyesine katmayı amaçlıyor.





Bunlar arasında uluslararası şirkette tecrübe kazanma imkanı, Türkiye'de yapılan ilk nükleer güç santrali projesinde benzersiz çalışma fırsatı, düzenli ve sistematik maaş ödemesi, mesleki ve kariyer anlamında yükselme perspektifi, iş kanununa uygun iş kaydı ve garantili sosyal güvenlik paketi sayılıyor.





Akkuyu NGS AŞ, ana kriter olarak iş pozisyonuna ilişkin şartlara ve kurumsal yetkinliklere uygun adaylar arıyor. Şirketin kendisiyle çalışmak isteyenlerde aradığı öncelikler şöyle:



- Sistemli/stratejik düşünme



- Sonuç odaklı olma



- Değişiklikleri/yenilikleri yönetme



- Faaliyeti planlama ve organize etme



- Etkili iletişim kurma



- Liderlik vasıfları



- Ekip çalışmasına yatkınlık





Akkuyu NGS'de çalışmak isteyenler özgeçmişlerini hr@akkunpp.com adresiyle şirkete iletebiliyor.





Akkuyu NGS Projesi'nin en yüksek inşaat döneminde 12 bin 500, işletme aşamasında ise yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilecek.





Başvurular 3 bini aştı





Santral için hazırlanan ÇED raporuyla birlikte istihdam ve personele yönelik ekonomik ve özlük hakların ortaya çıkmasıyla şirkete yoğun bir iş başvurusu oldu.

Yaklaşık bir haftadır şirketin telefonları ve internet sitesinde aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Tüm başvurulara insan kaynakları birimi tarafından geri dönüş yapılıyor.

Şirketin, şu ana kadar gelen taleplere verdiği yanıt şöyle:





"Akkuyu Nükleer Güç Santrali Enerji Üretim Projesi için işe alım süreci 2014 yılı sonuna doğru aktif hale gelecektir. Web sitemizde açık pozisyon ilanları güncel olarak yayınlanmaktadır.





Bu ilanları takip ederek, size uygun ilanlar için başvuruda bulunabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz özgeçmişiniz bilgi bankamızda saklanacak olup, ihtiyaç doğrultusunda insan kaynakları departmanı tarafından değerlendirilecektir."





İstihdam süreci esas olarak inşaat çalışmalarıyla başlayacak. Santralin ilk ünitesinin temeli ise 2015'te atılacak. Bundan önce de inşaata hazırlık süreci olacak.





İlk ihtiyaç elektrik mühendisi





Akkuyu NGS AŞ için şu anda açık olan tek pozisyon elektrik mühendisliğine yönelik.





İstihdam edilecek elektrik mühendisi, inşaat sürecinin kontrolü, iç ve dış hizmet sistemlerinin işletmeye alınması, taşeronlar tarafından yapılan işlerin ve kullanılan malzemenin uygunluğunun kontrolü, kusurlu ve hatalı çalışmanın zamanında düzeltilmesi, iş güvenliği talimatlarının yürütülmesinin kontrol edilmesi gibi görevleri üstlenecek.





Bu pozisyon için başvuracak adaylarda, elektrik şebekeleri ve sistemleri, enerji üretim santralleri, elektrik sürücüleri ve otomasyon konularında uzmanlık, proje ve inşaat alanında 5 yıl deneyim, enerji kompleksi tesislerinin inşaat ve imarına katılmış olma, iyi düzeyde bilgisayar ve İngilizce bilgisi aranıyor.

Kaynak: CNNTÜRK - Anadolu Ajansı