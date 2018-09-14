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Adalet Bakanlığı ve Gıda Tarım Bakanlığı Kamu Personeli Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıla TYP (Toplum Yararına Programları) kapsamında KPSS şartı olmadan 15 kamu personeli alımı yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Adalet Bakanlığı ve Gıda Tarım Bakanlığı Kamu Personeli Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıla TYP (Toplum Yararına Programları) kapsamında KPSS şartı olmadan 15 kamu personeli alımı yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

14 Eylül 2018 Cuma 20:57
Adalet Bakanlığı ve Gıda Tarım Bakanlığı Kamu Personeli Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıla TYP (Toplum Yararına Programları) kapsamında KPSS şartı olmadan 15 kamu personeli alımı yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ ALIMI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye İş Kurumu aracılığıyla TYP kapsamında 5 kamu personeli alımı yapacak. Başvurular 18 Eylül 2018 saat 23:59'a kadar İŞKUR online sitesi üzerinden devam edecek.

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ ALIMI

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Türkiye İş Kurumu aracılığıyla TYP kapsamında 10 kamu personeli alımı yapacak. Başvurular 17 Eylül 2018 tarihi 23:59'a kadar İŞKUR sitesinden online olarak başvuru yapılabilecek.

Alımı yapılacak kişiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için Bursa, Adalet Bakanlığı Ankara müdürlüklerine alım yapacak. Alımlar liste yöntemi ile yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylar için seçim 18 Eylül 2018 tarihinde saat: 14:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek.

Toplum yararına programı (TYP) kapsamında alınacak personellerde aranacak şartlar şöyle;

  • 18 yaşından gün almış olmak, 
  • 45 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Türkiye İş kurumunda iş arama kaydının olması

KPSS şartının aranmadığı kamu personeli alım ilanlarına Türkiye İş Kurumu üzerinden ulaşmak için haberin sonundaki bağlantıya tıklayıp Bursa ve Ankara şehitlerini seçip TYP programında arama yapmak yeterli olacaktır. Adayların dikkat etmesi gereken diğer bir husus kişisel durumlarına temizlik personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi hangi ilan başvuracaksa onu eklemesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alımına başvuru yapmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.09.2018 21:18
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