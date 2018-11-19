Adalet Bakanlığı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet vermeye devam eden Çanakkale Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevlendirilmek üzere TYP kapsamnda 20 işçi alımı yapılacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 20 kamu işçisi alımı yapılacak. Başvurular 19 Kasım 2018 tarihi ile 23 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapabilmek için Türkiye İş Kurumu üzerinden üye girişi yapılması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylar 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını tamamlamamış olması gerekiyor.. Ayrıca başka bir kurum ile herhangi bir sözleşmesinin bulunmaması gerekmektedir. Adaylar okur yazar, lise, ön lisans veya lisans mezunu olabilir.

Başvuru yapacak adayların İŞKUR'da iş arayan kaydının olması gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden yapılacak ve 23 Kasım 2018 tarihi 23:59 kadar başvuru yapılabilmektedir.

Toplum Yararına Programı (TYP) alımı iş ilan numarası 264769 olarak ilan edildi. Başvuru yapacak adaylar Türkiye İş Kurumu TYP alımına tıklayarak ilana ulaşabilirler.

Başvuru yapabilmek için buraya tıklayınız.

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