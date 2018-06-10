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9 Belediye'ye KPSS'siz 90 Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 11 Haziran 2018

9 Farklı Belediye, en az okur yazar olan adaylar arasından personel ve işçi alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan bu ilanlara başvurular 11 Haziran 2018 günü sona eriyor.

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9 Belediye'ye KPSS'siz 90 Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 11 Haziran 2018

9 Farklı Belediye, en az okur yazar olan adaylar arasından personel ve işçi alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan bu ilanlara başvurular 11 Haziran 2018 günü sona eriyor.

10 Haziran 2018 Pazar 12:25
9 Belediye'ye KPSS'siz 90 Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 11 Haziran 2018

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda Belediyeler, okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. 

KPSS ile ve KPSS'siz yapılan personel alımları için başvurular 11 Haziran 2018 günü sona eriyor. Yayımlanan ilanlarda Tekirdağ Şarköy Belediyesi 34, Kahramanmaraş'a 1, Aydın'a 6, Antalya'ya 8, Ankara'ya 2, Geyikli'ye 5, Düziçi'ne 30, Ağrı'ya 1 ve Ozan Belediyesi'ne 3 olmak üzere toplamda 90 adet personel alımı yapılıyor. 

İLANLAR

İŞKUR'da yayımlanan ilanlar şu şekilde;

Şarköy Belediyesi personel alımı ilan metnine gitmek için TIKLAYIN

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İşleri personel alımı ilan metnine gitmek için TIKLAYIN

Aydın İmar Sanayi personel alımı ilan metnine gitmek için TIKLAYIN

Aydın İmar Sanayi personel alımı 2. ilan metnine gitmek için TIKLAYIN

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilan metnine gitmek için TIKLAYIN

Sincan Belediyesi personel alımı ilan metnine gitmek için TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Yayımlanan ilanlarda sadece Kimya Mühendisi kadrosu için KPSS şartı istenirken puan sınırı yoktur. Beden işçisi kadrosuna başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları istenirken diğer kadrolar için de şartlar eklerde ayrıntılı olarak verilmiştir. 

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların 11 Haziran mesai bitimine kadar İŞKUR Bölge Müdürlüklerine gitmesi ya da aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma, başvuru yapmak istediğiniz belediyenin adını yazın ve ARA butonuna tıklayın.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.06.2018 12:47
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