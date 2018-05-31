88 İlan Yayımlandı: Belediyelere İlkokul Mezunu Çok Sayıda Personel Alımı (İŞKUR ile)

Taşerona kadro sorunu, OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çözüme kavuşturuldu. Sorunun çözüme kavuşturulmasının ardından belediyelere bağlı personel şirketleri, hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda farklı belediyeler, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Taşeron sistemi devam ederken , işçinin bağlı olduğu şirket ilana çıkıyordu ve bu şekilde taşeron işçi istihdamı yapılıyordu. Yeni sistemde de yine alımlar sınavsız yapılacak. Beloediyelerin personel ihtiyaçlarını gidermek için, Personel şirketleri İŞKUR aracılığıyla yeni ilanlar yayımladı ve bu ilanlarla sınavsız personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞTE PERSONEL ALIMI YAPAN BELEDİYELER

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