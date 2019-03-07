81 ile Müjde! 48 bin Personel alınıyor!

İŞKUR, istihdamın canlanması ve iş kalitesinin yükselmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlarda 81 ilde on binlerce personel aranıyor.
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İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda her gün farklı kadrolar için ilana çıkılıyor. Açılan kadroları iş arayan vatandaşlar yakından takip ederken, İŞKUR üzerinden yayımlanan personel ilanlarında ücret en az asgari ücret olarak veriliyor.
Maaş standardı, iş yeri ve iş kalitesine göre değişim gösterebiliyor. O yüzden iş başvurusunda bulunan vatandaşların bu kriterleri göz önünde bulundurması gerekiyor.
Bu kapsamda başvuru yapmadan önce mutlaka detayları; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" web adresi "açık iş ilanları" ekranı aracılığıyla incelemek zorunlu.
İş ilanları ile ilgili detaylar için tıklayın...
İŞTE İŞKUR'DAKİ AKTİF İŞ İLANLARI
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|6896
|Makineci (Dikiş)
|2467
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|2131
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|1876
|Temizlik Görevlisi
|1742
|Garson (Servis Elemanı)
|1218
|Güvenlik Görevlisi
|1137
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1091
|Büro Memuru (Genel)
|993
|Kasiyer
|816
|Aşçı Yardımcısı
|736
|Ön Muhasebeci
|585
|Uçak Yükleme İşçisi
|499
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|480
|Şoför-Yük Taşıma
|477
|Konfeksiyon İşçisi
|469
|Reyon Görevlisi
|462
|Bulaşıkçı (Stevard)
|450
|Aşçı
|436
|Beden İşçisi (İnşaat)
|410
|İmal İşçisi
|380
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|378
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|320
|Cankurtaran
|301
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|299
|Elektrikçi (Genel)
|287
|Proses İşçisi
|286
|Kurye
|281
|Pazarlamacı
|275
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|270
|Ütücü
|260
|Beden İşçisi (Temizlik)
|258
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|244
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|232
|Kalite Kontrolcü
|227
|Muhasebeci
|214
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|203
|Servis Komisi
|200
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|196
|Market Elemanı
|195
|Paketleme işçisi
|190
|Sekreter
|187
|Forklift Operatörü
|186
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|186
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|179
|Ambar/Depo Görevlisi
|178
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|178
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|175
|Düz Dikiş Makineci
|169
|Motosikletli Kurye
|164
|Makine Mühendisi
|163
|Bahçıvan
|161
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|155
|Çağrı Merkezi Elemanı
|152
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|151
|Diğer Büro Memurları
|151
|Mermer İşçisi
|147
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|146
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|132
|Elektrik Teknisyeni
|131
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|131
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|130
|Ayakkabı İmalatçısı
|128
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|119
|Mutfak Görevlisi
|110
|Sevkiyat Görevlisi
|110
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|109
|Terzi
|108
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|107
|Müşteri Temsilcisi
|103
|Diğer Lastik İmalat İşçileri
|100
|Figüran
|100
|Grafiker
|100
|Yöresel Bez Dokumacısı
|100
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|99
|Tır-Çekici Şoförü
|98
|Muhasebe Meslek Elemanı
|96
|Çaycı
|92
|Teknik Servis Elemanı
|92
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|90
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|90
|Kesimci (Konfeksiyon)
|83
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|83
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|83
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|75
|Teknik Ressam
|75
|Büro İşçisi
|72
|Makine Bakımcı
|72
|Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
|72
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|70
|Kasap
|70
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|69
|Halkla İlişkiler Görevlisi
|68
|Ara Ütücü
|65
|Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)
|64
|Mobilya Montajcısı
|64
|Okul Öncesi Öğretmeni
|64
|Oda Görevlisi-Turizm
|62
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|61
|Son Ütücü
|61
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|60
|Elektrik Teknikeri
|58
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|58
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|58
|Gıda Mühendisi
|56
|İç Giyim Konfeksiyon Makineci
|56
|İngilizce Öğretmeni
|56
|Makine Teknikeri
|56
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|55
|Bayan Kuaförü
|53
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|53
|Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı
|53
|Boyacı-Metal
|52
|Büro Yönetimi Elemanı
|52
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|52
|Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|52
|Deri İşçisi
|51
|İlaç Üretim Operatörü
|51
|Giysi Tadilatçısı
|50
|Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
|50
|Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
|50
|Mobilya Döşeme İşçisi
|49
|Sınıf Öğretmeni
|49
|Ambalajcı (El İle)
|48
|Gıda Teknikeri
|48
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|47
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|47
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|46
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|46
|Betonarmeci
|45
|Hasta Danışmanı
|45
|Kamyon Şoförü
|45
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
|44
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|43
|Makine Nakışçısı
|43
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|42
|Alüminyum Doğramacı
|41
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|41
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|41
|Endüstri Mühendisi
|41
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|41
|Gemi Yağcısı
|40
|Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|40
|Madenci (Genel)
|40
|Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
|40
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|39
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|39
|Kimya Mühendisi
|39
|Pide Ustası
|39
|Kimyager
|38
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|38
|Masör-Masöz
|37
|Mobilyacı
|37
|Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
|36
|Manikürcü-Pedikürcü
|36
|Marangoz
|36
|Mobilya Döşeme Ustası
|36
|Pazarlama Sorumlusu
|35
|Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
|35
|Elektrik-Elektronik Mühendisi
|34
|Hemşire
|34
|Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
|34
|Oto Yıkama Elemanı
|34
|Tekstil Mühendisi
|34
|Tuğla İmal İşçisi
|34
|E-Ticaret Meslek Elemanı
|33
|Makine Montaj İşçisi
|33
|Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü
|33
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|33
|Satış Görevlisi
|33
|Yazılım Geliştiricisi
|33
|CNC Programcısı
|32
|Matbaa İşçisi
|32
|Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
|32
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|32
|İnşaat İşçisi
|31
|İşletme Elektrik Bakımcısı
|31
|Oyun Parkı Görevlisi
|31
|Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
|31
|Tele-Satış Elemanı
|31
|Çevre Mühendisi
|30
|Elektronik Teknisyeni
|30
|Lojistik Elemanı
|30
|Paketleme İşçisi (Cam)
|30
|Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
|29
|Kumaş Paketleme İşçisi
|29
|Metal Pres Makinesi Operatörü
|29
|Vinç Operatörü
|29
|Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
|28
|Makine Montajcısı
|28
|Masaj Uygulayıcısı/Masöz
|28
|Otomotiv Elektrikçisi
|28
|Barmen-Barmaid
|27
|Bilgisayar Mühendisi
|27
|Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
|27
|Depo İşçisi (Elleçleme)
|27
|Grafik Tasarımcısı
|27
|Metal Sac İşleme İşçisi
|27
|Paketleme İşçisi (Gıda)
|27
|Yazılım Mühendisi
|27
|Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|26
|Animatör-Eğlence Hizmetleri
|26
|Bilgi İşlem Destek Elemanı
|26
|CNC Lazerle Kesme Operatörü
|26
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|26
|Kapalı Depo Görevlisi
|26
|Mağaza Sorumlusu/şefi
|26
|Otopark Görevlisi/Vale
|26
|Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
|26
|Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
|25
|Baskı Operatörü - Tekstil
|25
|Bobin aktarma işçisi
|25
|Deri Konfeksiyon Makinecisi
|25
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|25
|Metal Teknolojisi Teknisyeni
|25
|Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
|25
|Pizza Ustası
|25
|Tesviyeci
|25
|Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
|24
|Çevirmen/Tercüman
|24
|Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
|24
|Makastar-Tekstil
|24
|Mermer Ocakçısı
|24
|Teknik Satış Temsilcisi
|24
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|24
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|23
|Bant Şefi (Tekstil)
|23
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
|23
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|23
|İnşaat Mühendisi
|23
|Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
|23
|Modelist-Hazır Giyim
|23
|Anketör
|22
|Bilgisayar Programcısı
|22
|Danışma Memuru
|22
|Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
|22
|Elektrik Mühendisi
|22
|Elektrostatik Boya Operatörü
|22
|İplik Temizleme İşçisi
|22
|Muhasebe Yardımcı Elemanı
|22
|Otomotiv Montaj İşçisi
|22
|Satış Destek Personeli
|22
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|22
|Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
|22
|Bankacılık Meslek Elemanı
|21
|Geri Dönüşüm İşçisi
|21
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|21
|Open End Makinesi Operatörü
|21
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|21
|Sıhhi Tesisatçı
|21
|Tur Operatörü
|21
|TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|21
|Cam Mamul İmalatçısı
|20
|Döner Ustası
|20
|Gemi Montajcısı
|20
|Kalıpçı-Pres
|20
|Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
|20
|Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
|20
|Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni
|20
|Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı
|20
|Su Ürünleri Mühendisi
|20
|Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal
|20
|Turizm ve Otel İşletmecisi
|20
|Asansör Bakım ve Onarım Ustası
|19
|Bekçi
|19
|Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
|19
|CNC Punch Makinesi Operatörü
|19
|Hidrolik Apkant Pres Operatörü
|19
|İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
|19
|Kalite Kontrolcü (Metal)
|19
|Otomotiv Boya Ustası
|19
|Eğitim Danışmanı
|18
|Metal İşleri Teknisyeni
|18
|Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|18
|Montajcı (Kurgucu)
|18
|Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
|18
|Plastik Mamuller İmal İşçisi
|18
|Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
|18
|Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
|18
|Tatlı Ustası (Baklava)
|18
|Alakart Aşçısı
|17
|CNC Plazma Kesim Operatörü
|17
|Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
|17
|Direksiyon Eğitmeni
|17
|Maden Mühendisi
|17
|Otomotiv Kaporta İşçisi
|17
|Otomotiv Kaporta Ustası
|17
|Satın Alma Sorumlusu
|17
|Vardiya Amiri (Genel)
|17
|Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)
|16
|Demir Doğramacı
|16
|Elektrik Pano Elemanı
|16
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
|16
|Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
|16
|İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
|16
|Oto Satış Elemanı
|16
|Sac Metal Kalıpçısı
|16
|Turist Rehberi
|16
|Ahşap Doğrama Montaj Elemanı
|15
|Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)
|15
|Çamaşırcı (Genel)
|15
|Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri
|15
|Elyaf Sarıcı
|15
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
|15
|Gemi Makine Bakımcısı
|15
|Gemi Onarım İşçisi
|15
|Gıda Teknolojisi Teknikeri
|15
|Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü
|15
|Izgara Ustası
|15
|Kantin Görevlisi
|15
|Kartelacı
|15
|Kuaför
|15
|Makine Bakım Ustası
|15
|Manav
|15
|Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
|15
|Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı)
|15
|Raspacı (Gemi)
|15
|Saraciye Üretim Elemanı
|15
|Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
|15
|Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|15
|Temel Metal Şekillendirme Elemanı
|15
|Web Tasarımcısı
|15
|Yazılım Destek Uzmanı
|15
|Ziraat Mühendisi
|15
|Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
|14
|Dış Ticaret Uzmanı
|14
|Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
|14
|İstihsal Teknisyeni
|14
|Jet Boya Makinesi Operatörü
|14
|Kalite Kontrolörü-Kumaş
|14
|Kaynak Operatörü
|14
|Klima Sistemleri Teknisyeni
|14
|Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü
|14
|Muhasebe Uzmanı
|14
|Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
|14
|Sıcak Mutfak Aşçısı
|14
|Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı
|13
|Elektrik Tesisat Ustası
|13
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri
|13
|Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|13
|Matbaa Ustası
|13
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
|13
|Otomotiv Boya İşçisi
|13
|Pazarlama Uzmanı
|13
|Psikolog
|13
|Sanforcu
|13
|Sosyal Medya Uzmanı
|13
|Üretim Planlama Memuru
|13
|Veteriner Hekim
|13
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|12
|Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası
|12
|Çift İğne Makineci
|12
|Çiftçi (Hayvancılık)
|12
|Depo Görevlisi (Gıda)
|12
|Diğer Elektronik Teknisyenleri
|12
|Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
|12
|Elektrik malzemesi montaj işçisi
|12
|Emlakçı/Emlak Komisyoncusu
|12
|Kat Şefi ( Floor Supervisior)
|12
|Kimya Proses Elemanı
|12
|Laboratuvar Teknikeri
|12
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|12
|Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
|12
|Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
|12
|Turizm Danışma Elemanı
|12
|Vardiya Amiri - İmalat
|12
|Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
|11
|Büro Memuru (İdari İşler)
|11
|Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
|11
|Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
|11
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
|11
|İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
|11
|İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
|11
|Kablo Gruplama İşçisi
|11
|Kamyonet Şoförü
|11
|Kepçe Operatörü
|11
|Kimya Teknikeri
|11
|Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
|11
|Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
|11
|Taşlama Tezgâh İşçisi
|11
|Uzman Yardımcısı (Genel)
|11
|Yemekhane servis işçisi
|11
|Duvarcı
|10
|Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
|10
|Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri
|10
|Banka Gişe Yetkilisi
|10
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
|10
|Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
|10
|Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
|10
|Bilgisayar Teknisyeni
|10
|Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
|10
|CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
|10
|Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci
|10
|Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
|10
|Dokuma Operatörü/Teknisyeni
|10
|Eczane İşçisi
|10
|Elektro-Mekanik Montaj Ustası
|10
|Elektronik Mühendisi (Genel)
|10
|Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|10
|İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı
|10
|İnşaat Demiri Bağlama Ustası
|10
|Kapıcı
|10
|Kimya Teknisyeni
|10
|Kuyumcu
|10
|Mekatronik Mühendisi
|10
|Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj
|10
|Patenli Garson
|10
|Peyzaj Mimarı
|10
|Polyester İmal İşçisi
|10
|Pres Operatörü (Yağ)
|10
|RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
|10
|Ring Makineci
|10
|Soğuk Kaynak İşçisi
|10
|Su Yalıtımcısı
|10
|Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|10
|Usta Öğretici (Trikotaj)
|10
|Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
|10
|Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),
|10
|Arge Elemanı
|9
|Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
|9
|Asansör Montaj İşçisi
|9
|Avukat
|9
|Balık Temizleme İşçisi
|9
|Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
|9
|Boyahane Tesis Takip İşçisi
|9
|Desinatör (Tekstil)
|9
|Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
|9
|Dökümcü (Metal)
|9
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası
|9
|Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
|9
|Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
|9
|Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni
|9
|İç Mimar
|9
|İnsan Kaynakları Uzmanı
|9
|İnşaat Boyacısı/Boyacı
|9
|Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
|9
|Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
|9
|Lojistik Meslek Elemanı
|9
|Lojistik Operasyon Elemanı
|9
|Mağaza Müdürü
|9
|Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
|9
|Mekatronik Teknisyeni
|9
|Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
|9
|Muhasebe Yetkilisi
|9
|Oto Kuaför Elemanı
|9
|Pastacı Yardımcısı
|9
|Rezervasyon Elemanı
|9
|Satın Alma Görevlisi
|9
|Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
|9
|Soğuk Mezeci
|9
|Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|9
|Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
|8
|Ahşap İskeletçi
|8
|Ahşap Montaj Elemanı
|8
|Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı
|8
|Bilgisayar Ağı Yöneticisi
|8
|Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
|8
|Büro Memuru (Dış Ticaret)
|8
|Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
|8
|Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
|8
|Elektronik Haberleşme Teknisyeni
|8
|Etiketçi (Makineyle)
|8
|Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
|8
|Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni
|8
|İşbağcı (Düğümcü)
|8
|Kahvaltı Hazırlama Elemanı
|8
|Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
|8
|Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
|8
|Kebap Ustası
|8
|Konik Çözgü Makinesi Operatörü
|8
|Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)
|8
|Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı
|8
|Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
|8
|Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
|8
|Reklamcı
|8
|Robot Kaynak Operatörü
|8
|Satış Müdürü/Yöneticisi
|8
|Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı
|8
|Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
|8
|Servis Rehberi (Okul)
|8
|Stajyer (Öğrenci)
|8
|Transfer Elemanı-Turizm
|8
|Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
|7
|Ahşap Ambalaj İşçisi
|7
|Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı
|7
|Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
|7
|Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|7
|Boya Üretim Operatörü
|7
|Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
|7
|CNC Kayar Otomat Operatörü
|7
|Çapakçı
|7
|Çelik Kaynakçısı
|7
|Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
|7
|Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|7
|Çözgü Operatörü
|7
|Dans Öğretmeni (Özel Kurs)
|7
|Depo Görevlisi (Hammadde)
|7
|Diğer Sağlık Personeli
|7
|Dijital Baskı Operatörü (Reklam)
|7
|Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi
|7
|Eczacı Kalfası
|7
|Ekmek Ustası
|7
|El Ve Makine Dikişçisi (Genel)
|7
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
|7
|Engelli Bakıcısı
|7
|Havuz Görevlisi
|7
|Hekim-Pratisyen
|7
|Kablo İmal Makinesi Operatörü
|7
|Kadın Terzisi
|7
|Metal Kesim İşçisi
|7
|Mimar
|7
|Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim
|7
|Otomotiv Mekanikçisi
|7
|Örgü Makinası Operatörü
|7
|Pazarlama Müdürü
|7
|Plastik Kalıp Teknisyeni
|7
|Restoran Karşılama Hostesi
|7
|Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
|7
|Tel Çekme İşçisi (Makine İle)
|7
|Traktör Şoförü
|7
|Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
|7
|Yaş Boya Ustası/Operatörü
|7
|Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
|7
|Yufka Ustası
|7
|Ziraat Teknikeri
|7
|Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
|6
|Ambar Sorumlusu
|6
|Aşçıbaşı
|6
|Bar Servis Elemanı
|6
|Beton Parke Üretim Makinası Operatörü
|6
|Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı
|6
|Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
|6
|Borverk (Bohrwerk) Operatörü
|6
|Çile Makinesi İşçisi
|6
|Depocu (Giyim Üretim)
|6
|Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
|6
|Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
|6
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|6
|Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
|6
|Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
|6
|Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
|6
|Fotoğrafçı
|6
|Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
|6
|Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
|6
|Harita Teknikeri
|6
|İç Denetçi (Özel Sektör)
|6
|İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
|6
|İlköğretim Matematik Öğretmeni
|6
|İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
|6
|İş Kıyafetleri Satış Elemanı
|6
|Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü
|6
|Kalibrasyoncu
|6
|Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi
|6
|Kimya Laboratuvarı Görevlisi
|6
|Koparmacı (iplik)
|6
|Laborant (Tekstil)
|6
|Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
|6
|Mantar Toplayıcısı
|6
|Metal Kaplamacı
|6
|Mobilya Paketleme İşçisi
|6
|Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
|6
|Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
|6
|Pastalcı
|6
|Perde İmal İşçisi
|6
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|6
|Prefabrik Yapı Montaj İşçisi
|6
|Restoran Müdürü
|6
|Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
|6
|Satın Alma Uzmanı
|6
|Satış Pazarlama Şefi
|6
|Seramik İmal İşçisi
|6
|Servis Şoförü (Okul)
|6
|Telefon Santral Operatörü
|6
|Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı
|6
|Tercüman (Arapça)
|6
|Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi)
|6
|Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
|6
|Usta Öğretici (Model Makinecilik)
|6
|Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
|6
|Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
|6
|Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|5
|Aşçıbaşı Yardımcısı
|5
|Baskı Sonrası Operatörü
|5
|Baz İstasyonu Montaj Elemanı
|5
|Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
|5
|Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
|5
|Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
|5
|Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
|5
|Boya dolum ve ambalajlama işçisi
|5
|Boya Hazırlayıcı (Tekstil)
|5
|CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü
|5
|Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri
|5
|Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)
|5
|Diğer Makine Teknisyenleri
|5
|Diğer Uzman Tıp Doktorları
|5
|Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
|5
|Dökümcü
|5
|Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni
|5
|Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
|5
|Fantezi Bükümcü
|5
|Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
|5
|Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
|5
|Fiksaj İşçisi
|5
|Finansman Sorumlusu
|5
|Folyo Uygulamacısı
|5
|Gemi-Yat-Tekne Boyacısı
|5
|Haddeci-Demir Dışı Metaller
|5
|Harita Mühendisi
|5
|Hasta Bakımı Teknisyeni
|5
|Haşıl Makinesi Operatörü
|5
|Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü
|5
|İletişim Danışmanı
|5
|İplik Bitim İşleri Operatörü
|5
|İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|5
|İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
|5
|Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
|5
|Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|5
|Kalıpçılık Teknikeri
|5
|Kalite Kontrolcü (Plastik)
|5
|Kumaş Boyacısı
|5
|Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
|5
|Kumaş Serim Makinesi Operatörü
|5
|Kurye (İlaç Dağıtım)
|5
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|5
|Mali Müşavir
|5
|Matbaa Teknisyeni
|5
|Mekaniker-Metal İşleyen Tezgah Takımları
|5
|Mermer Silim İşçisi
|5
|Metal Sac İşleme Ustası
|5
|Muhabir
|5
|Müdür (Anaokulu)
|5
|Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı
|5
|Otomotiv Servis Danışmanı
|5
|Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
|5
|Panel Radyatör İmalatçısı
|5
|Plastik Doğrama Montaj Elemanı
|5
|Plastik Kırma Makine Operatörü
|5
|Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi
|5
|Pres Makineleri Operatör Yardımcısı
|5
|Proje Mühendisi
|5
|Radyo Ve Televizyon Spikeri
|5
|Reklam Tabelacı
|5
|Sanayi Nakışçısı
|5
|Soğuk Demirci
|5
|Soğuk Mutfak Aşçısı
|5
|Sondaj İşçisi
|5
|Şişirmeci (İplik)
|5
|Taş Yontma İşçisi
|5
|Tatlı Ustası Yardımcısı
|5
|Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
|5
|Tekstil Teknikeri
|5
|Usta Yardımcısı
|5
|Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)
|5
|Yemekhane işçisi
|5
|Alüminyum Kaynakçısı
|4
|Ayakçı (Tekstil)
|4
|Bar Kaptanı (Otel)
|4
|Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)
|4
|Bilgisayar Yazılım Teknisyeni
|4
|Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
|4
|Biyomedikal Cihaz Teknikeri
|4
|Börek Ustası
|4
|CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü
|4
|Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
|4
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
|4
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
|4
|Danışma Görevlisi-Otel
|4
|Denetçi
|4
|Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
|4
|Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
|4
|Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı
|4
|Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
|4
|Eczacı
|4
|Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
|4
|Fizyoterapist
|4
|Gemici
|4
|Giyotin Makas İşçisi
|4
|Gözleme Ustası
|4
|Granül İmal İşçisi
|4
|Halı Yıkama İşçisi
|4
|İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
|4
|Kalite Güvence Müdürü
|4
|Kalorifer Tesisatçısı
|4
|Kaplamacı-Ahşap
|4
|Kumlama Makinesi Operatörü
|4
|Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel)
|4
|Meydancı - imalat
|4
|Minibüs Şoförü
|4
|Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası
|4
|Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|4
|Modelist Yardımcısı(Tekstil)
|4
|Mutfak Şefi
|4
|Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
|4
|Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı
|4
|Organik Tarım İşletmecisi
|4
|Pazarlamacı (Telefonla)
|4
|Restoran Kaptanı
|4
|Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı
|4
|Şirket Genel Sekreteri
|4
|Şönil İplik Üretim İşçisi
|4
|Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
|4
|Tercüman (Almanca)
|4
|Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü
|4
|Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
|4
|Üretim Şefi
|4
|Veteriner Sağlık Teknisyeni
|4
|Yağ Dolum Makinesi Operatörü
|4
|Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
|4
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
|3
|Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
|3
|Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
|3
|Almanca Öğretmeni
|3
|Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal)
|3
|Asma Tavan Ustası (Metal)
|3
|Beton Santral Operatörü
|3
|Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
|3
|Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni
|3
|Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
|3
|Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü
|3
|Bina Bakımcısı
|3
|Biyomedikal Mühendisi
|3
|Boya Renk Ayar Elemanı
|3
|Boya Teknikeri
|3
|Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
|3
|Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
|3
|Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)
|3
|Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni
|3
|Bütçe Uzmanı
|3
|Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim
|3
|Çarkçıbaşı (Gemi)
|3
|Çelik Hasır İmal İşçisi
|3
|Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni
|3
|Çiçek Düzenleyicisi
|3
|Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
|3
|Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri)
|3
|Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)
|3
|Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
|3
|Diğer Elektrik Teknisyenleri
|3
|Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler
|3
|Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
|3
|Diğer Mobilya İşçileri
|3
|Diğer Mühendisler
|3
|Diğer Özel Eğitim Öğretmenleri
|3
|Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
|3
|Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel
|3
|Diş Hekimi Sekreteri
|3
|Doğal Gaz Tesisatçısı
|3
|Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı
|3
|Dondurma Üretim Elemanı
|3
|El İlanı, Broşür Dağıtıcısı
|3
|Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi
|3
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
|3
|Elektrik ve Otomasyon Şefi
|3
|Elektronik Montörü (Genel)
|3
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri
|3
|Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi
|3
|Eloksal Kaplama İşçisi
|3
|Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış)
|3
|Fason Takip Elemanı (Tekstil)
|3
|Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
|3
|Gelinlik Satıcısı
|3
|Gemi Makine Montajcısı
|3
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
|3
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
|3
|Hamal/Elle Taşıma
|3
|Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
|3
|Hazır Giyim Kalıpçısı
|3
|İnternet Editörü
|3
|İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
|3
|İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)
|3
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|3
|İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
|3
|İşletmeci
|3
|İthalat-İhracat Müdürü
|3
|Jeoloji Mühendisi
|3
|JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|3
|Kahvaltı Şefi
|3
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|3
|Kapıcı-Kaloriferci
|3
|Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)
|3
|Kumaş Açıcı
|3
|Kurtarıcı Araç Şoförü
|3
|Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme
|3
|Laborant-Boya
|3
|Lojistik Uzmanı
|3
|Lokum Ustası
|3
|Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu
|3
|Makine Bakım Yardımcı Elemanı
|3
|Masaj Uygulayıcısı/Masör
|3
|Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç)
|3
|Mekatronik Teknikeri
|3
|Metocu/Numaratör
|3
|Muhasebe Müdürü
|3
|Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi
|3
|Müzisyen
|3
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)
|3
|Numune Takip İşçisi
|3
|Oto Döşemecisi
|3
|Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı
|3
|Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı
|3
|Ön Büro Müdürü-Otel
|3
|Planlama Mühendisi
|3
|Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|3
|Protez Tırnak Uygulayıcısı
|3
|Seri Çözgü Makinesi Operatörü
|3
|Sıvı Dolum Makinesi Operatörü
|3
|Sistem İşletme Sorumlusu
|3
|Sosyal Hizmet Uzmanı
|3
|Teknik Müdür
|3
|Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)
|3
|Tercüman (Fransızca)
|3
|Tercüman (İngilizce)
|3
|Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
|3
|Tiyatro Oyuncusu
|3
|Traktör Bakım Onarımcısı
|3
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|3
|Veri Giriş Elemanı
|3
|Yazılım Tasarımcısı
|3
|Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
|3
|Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
|3
|Yumurta Paketleme İşçisi
|3
|Aktar (Baharatçı)
|2
|Alüminyum imalat işçisi
|2
|Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı
|2
|Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
|2
|Anahtarcı (Çilingir)
|2
|Antrenör
|2
|Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni
|2
|Araç Üstü Vinç Platform Operatörü
|2
|Arşivci
|2
|Baskıcı (Plastik)
|2
|Bilet Satış Elemanı (Uçak)
|2
|Bilgi Teknoloji Danışmanı
|2
|Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı
|2
|Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı
|2
|Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
|2
|Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni
|2
|Biyeci
|2
|Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
|2
|Bobin Makinesi Operatörü
|2
|Boru Taşlama Tezgahı İşçisi
|2
|Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
|2
|Branda Pvc Kaplama İşçisi
|2
|BT Satış Sorumlusu
|2
|Cam Temizleyici
|2
|Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı
|2
|Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
|2
|CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü
|2
|Çelik Kapı Montaj İşçisi
|2
|Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri
|2
|Çizer (İllüstratör)
|2
|Çocuk Gelişimi Uzmanı
|2
|Çorap Örme Makinesi Operatörü
|2
|Çözgülü Örme Makinesi Operatörü
|2
|Denetçi Yardımcısı
|2
|Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
|2
|Dermokozmetik Uzmanı
|2
|Dış Lastik Tamircisi
|2
|Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
|2
|Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
|2
|Diğer İnşaat Boyacıları
|2
|Diğer Metal Levha İşçileri
|2
|Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
|2
|Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
|2
|Diğer Üst Düzey Yöneticiler
|2
|Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı
|2
|Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
|2
|Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri
|2
|Döküm Ocakçısı
|2
|Döviz Alım Satım Elemanı
|2
|Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası
|2
|Elektrik Pano Montaj Ustası
|2
|Elektronik Cihazlar Montörleri
|2
|Elementer Sigorta Temsilcisi
|2
|Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
|2
|Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
|2
|Endüstriyel Otomasyon İşçisi
|2
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta
|2
|Endüstriyel Tasarım Mühendisi
|2
|Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri
|2
|Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü
|2
|Fiberglasçı
|2
|Finans Uzmanı
|2
|Fizik Laboratuvarı Sorumlusu
|2
|Fizik Tedavi Teknikeri
|2
|Gazete Dağıtıcısı
|2
|Gemi Acente Personeli
|2
|Geoteknik Mühendisi/Uzmanı
|2
|Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı
|2
|Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri
|2
|Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Halı Dokuyucu (El Tezgahı)
|2
|Hayvan Bakıcısı
|2
|Hazır Köfte İmal İşçisi
|2
|Hidrolik Pnömatikçi
|2
|Hizmetçi-Ev İşleri
|2
|Isı Yalıtımcısı
|2
|Isıtma Tesisatçısı
|2
|İç Giyim Satış Elemanı
|2
|İdari İşler Şefi
|2
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
|2
|İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
|2
|İlk Yardım Eğitmeni
|2
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
|2
|İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
|2
|İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap)
|2
|İş Geliştirme Uzmanı
|2
|İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı
|2
|İş Makineleri Operatörü
|2
|İşletme Elektrik Bakım Ustası
|2
|İtfaiyeci
|2
|Jeneratör Tamircisi
|2
|Kadın Elbise Dikimcisi
|2
|Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
|2
|Kambiyocu
|2
|Kameraman Yardımcısı
|2
|Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
|2
|Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
|2
|Kargo Takip Görevlisi
|2
|Karoserci
|2
|Kasa Sorumlusu/Şefi
|2
|Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
|2
|Kepenk Montaj İşçisi
|2
|Keseci(Tellak)
|2
|Kesimci (Ayakkabı)
|2
|Kokoreç Ustası
|2
|Konfeksiyon Modelisti
|2
|Konstrüktör
|2
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri
|2
|Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
|2
|Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı
|2
|Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
|2
|Kümes Bakım İşçisi
|2
|Laborant (Gıda)
|2
|Laminasyon Makinesi Operatörü
|2
|Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya
|2
|Liman İşletme Saha Çalışanı
|2
|Makam Şoförü
|2
|Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|2
|Makyöz-Makyör
|2
|Mantı Ustası
|2
|Mekaniker (Kompresör)
|2
|Mekaniker-Deniz Motorları
|2
|Mekaniker-Fabrika Bakımı
|2
|Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri
|2
|Metal İşleri Teknikeri
|2
|Metal Levha İşçisi
|2
|Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi
|2
|Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
|2
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı)
|2
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
|2
|Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)
|2
|Odyometri Teknikeri
|2
|Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı
|2
|Oto Kiralama Danışmanı
|2
|Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
|2
|Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
|2
|Ön Büro Şefi (Otel)
|2
|Pastacı Çırağı
|2
|Pazarcı
|2
|Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
|2
|Pide Ustası Yardımcısı
|2
|Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|2
|Proje Danışmanı
|2
|Proje Yöneticisi
|2
|Regulacı
|2
|Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Sağlık Memuru
|2
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|2
|Sıvacı
|2
|Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
|2
|Simit İmalat Ustası
|2
|Sondaj Çamurcusu
|2
|Spa Merkezi Müdürü
|2
|Sportif Eğitim Uzmanı
|2
|Su Taşıyıcı
|2
|Sünger Kesim Makinesi Operatörü
|2
|Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|2
|Şube Müdürü
|2
|Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Tasarım Ve Basın-Yayımcılık Teknikeri
|2
|Taşlama Tezgâh Ustası
|2
|Tatlı Ustası (Dökme)
|2
|Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Temizlik Görevlisi (Hastane)
|2
|Tercüman (Korece)
|2
|Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|2
|Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle)
|2
|Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı
|2
|Türkçe Öğretmeni
|2
|Uçak Mühendisi
|2
|Uluslararası İlişkiler Uzmanı
|2
|Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
|2
|Usta Öğretici (Anaokulu)
|2
|Usta Öğretici (bilgisayar Teknik Servisçiliği)
|2
|Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
|2
|Varyant (Baskı Boya Mutfağı)
|2
|Varyant Elemanı (Tekstil)
|2
|Veri Giriş Kontrol İşletmeni
|2
|Veteriner Yardımcısı
|2
|Web Programcısı
|2
|Web Sitesi Yöneticisi
|2
|Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı
|2
|Yapı Öğretmeni
|2
|Yazılım Test Edicisi
|2
|Yiyecek İçecek Müdürü
|2
|Yükleyici (Loder) Operatörü
|2
|Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi
|2
|Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)
|2
|Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
|2
|Acil Tıp Teknisyeni
|1
|Ağ Teknolojileri Elemanı
|1
|Ağdacı
|1
|Ahşap Doğrama İmalatçısı
|1
|Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı
|1
|Ahşap İskelet Montaj Elemanı
|1
|Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı
|1
|Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
|1
|Ambalajlama işçisi (el ile)
|1
|Ambar İşçisi (Portör)
|1
|Ambulans Sürücüsü
|1
|Anestezi Teknikeri
|1
|Animasyon Programcısı
|1
|Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü
|1
|Arge Şefi
|1
|Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
|1
|Ark Kaynakçısı
|1
|Arşiv Destek Elemanı
|1
|Asfalt İşçisi
|1
|Asfalt Plenti Operatörü
|1
|Aşçı (Özel Hizmet)
|1
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|1
|Aşçı (Yöresel Mutfak)
|1
|Ayakkabı Modelisti
|1
|Bagaj Memuru
|1
|Bambu Mobilya İmal İşçisi
|1
|Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)
|1
|Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni
|1
|Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu
|1
|Belletici
|1
|Benzinli Otomotiv Mekanikeri
|1
|Beton Pompa-Püskürtme Operatörü
|1
|Beton Transmikser Operatörü
|1
|Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
|1
|Bilgisayar Grafik Operatörü
|1
|Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
|1
|Bilişim Personeli
|1
|Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
|1
|Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı
|1
|Birim Sorumlusu
|1
|Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri
|1
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni
|1
|Boru Kaynakçısı
|1
|Brülör Bakım Ve Onarımcısı
|1
|Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil
|1
|Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
|1
|Camcı
|1
|Ciltçi ( Mücellit )
|1
|Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
|1
|Çağrı Merkezi Takım Lideri
|1
|Çamaşırhane Şefi
|1
|Çiftlik İşçisi (Genel)
|1
|Çikolata İmal İşçisi
|1
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
|1
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)
|1
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)
|1
|Davetiye Satış Elemanı
|1
|Deniz Operasyon Sorumlusu
|1
|Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
|1
|Deterjan Üretim İşçisi
|1
|Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
|1
|Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
|1
|Diğer Balıkçılar
|1
|Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar
|1
|Diğer Elektrik Tesisatçıları
|1
|Diğer Elektronik Mühendisleri
|1
|Diğer Hemşireler
|1
|Diğer Hizmet Müdürleri
|1
|Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
|1
|Diğer İnşaat Teknisyenleri
|1
|Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri
|1
|Diğer Metalurji Mühendisleri
|1
|Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
|1
|Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri
|1
|Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni)
|1
|Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)
|1
|Diğer Süthane İşçileri
|1
|Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri (Bagaj)
|1
|Diğer Yağlayıcılar
|1
|Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı
|1
|Dil ve Konuşma Terapisti
|1
|Diş Hekimi
|1
|Diş Protez Teknikeri
|1
|Dizel Otomotiv Mekanikeri
|1
|Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)
|1
|Doğalgaz Tesisat Teknisyeni
|1
|Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane)
|1
|Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
|1
|Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü
|1
|Drama Öğretmeni (Özel Kurs)
|1
|Düğün Düzenleyicisi
|1
|Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|1
|Ebe
|1
|Eczane Hizmetleri Teknikeri
|1
|Editör (Radyo-Televizyon)
|1
|Editör-Gazete, Dergi Vb.
|1
|Ekmek Dağıtım Elemanı
|1
|El Nakışçısı
|1
|El Sanatları / Dekoratif Sanatları Öğretmeni
|1
|Elektro-Mekanik Montajcısı
|1
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
|1
|Enerji Sistemleri Mühendisi
|1
|Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı
|1
|Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü
|1
|Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
|1
|Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı
|1
|Evde Çocuk Bakım Elemanı
|1
|Fındık İşleme İşçisi
|1
|Fırın Operatörü-Mineral Kurutma
|1
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
|1
|Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )
|1
|Gazeteci
|1
|Gece Müdürü (otel)
|1
|Gelinlik Modelisti
|1
|Gelinlik Stilisti
|1
|Genel evrak dağıtıcısı
|1
|Genel Müdür
|1
|Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör)
|1
|Gıda Laboratuvar Elemanı
|1
|Grafik Desen Çizimi Elemanı
|1
|Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı
|1
|Güvenlik Amiri/Sorumlusu
|1
|Güvenlik Müdürü
|1
|Haber Spikeri
|1
|Haberci
|1
|Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
|1
|Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı
|1
|Havuz Suyu Operatörü
|1
|Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
|1
|Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı
|1
|Isıcam İmal İşçisi
|1
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|1
|Izgara Ustası Yardımcısı
|1
|İç Giyim Modelisti
|1
|İdari Büro Görevlisi
|1
|İdari Destek Görevlisi
|1
|İdari İşler Müdürü
|1
|İlan Ve Reklam Satıcısı
|1
|İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
|1
|İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
|1
|İnşaat Ustası
|1
|İnşaat Bekçisi
|1
|İnşaat Kalfası (Genel)
|1
|İnteraktif Medya Yazarı
|1
|İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)
|1
|İş Analisti
|1
|İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı
|1
|İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
|1
|İşaret Dili Öğreticisi
|1
|İşletme Mühendisi
|1
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni
|1
|Kadın Giyim Modelisti
|1
|Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
|1
|Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi
|1
|Kalite Kontrolcü (Boya)
|1
|Kaşar Peyniri İmalat Ustası
|1
|Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)
|1
|Kauçuk Yoğurucu
|1
|Kaynak Mühendisi
|1
|Kaynak Teknikeri
|1
|Kimya Proses Teknisyeni
|1
|Kimya ve Süreç (Proses) Mühendisi
|1
|Klinik Destek Elemanı (Hastane)
|1
|Kolileme Makinesi Operatörü
|1
|Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
|1
|Konfeksiyon Kontrolörü
|1
|Konserve Üretim Elemanı
|1
|Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi
|1
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri
|1
|Konut Hizmetleri Görevlisi
|1
|Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
|1
|Kumaş Sarıcı
|1
|Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
|1
|Kuruyemişçi
|1
|Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi
|1
|Laboratuvar Müdürü
|1
|Laboratuvar Temizlik İşçisi
|1
|Lahmacun Ustası
|1
|Lastik Kaplama İşçisi
|1
|Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
|1
|Lavaş Ustası
|1
|LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
|1
|Lehim Bandı İşçisi
|1
|Liman işçisi
|1
|Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)
|1
|Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı
|1
|Makas Makinesi İşçisi
|1
|Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
|1
|Manken
|1
|Matbaa Öğretmeni
|1
|Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|1
|Medya Ve Görsel Sanatlar Uzmanı
|1
|Mermer İşlemeci
|1
|Mermer Torna Makinesi Operatörü
|1
|Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü
|1
|Metal Testere Tezgahı Operatörü
|1
|Meydancı - iplik
|1
|Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
|1
|Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)
|1
|Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)
|1
|Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri
|1
|Moda ve Tekstil Tasarımcısı
|1
|Motosiklet Sürücüsü
|1
|Muhasebe Görevlisi (Otel)
|1
|Muhasebe Yetkili Yardımcısı
|1
|Müdür Yardımcısı
|1
|Mütercim
|1
|NC/CNC Tezgah İşçisi
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
|1
|Odyolog
|1
|Okul Müdürü
|1
|Operasyon Yöneticisi
|1
|Optisyen
|1
|Orman Endüstri Mühendisi
|1
|Orman Mühendisi
|1
|Oto Aksesuarları Satış Elemanı
|1
|Oto Klima Bakım Onarımcısı
|1
|Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı
|1
|Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
|1
|Otobüs Kaptanı (Şoförü)
|1
|Otobüs Muavini
|1
|Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
|1
|Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)
|1
|Otomotiv Montajcısı
|1
|Otomotiv Öğretmeni
|1
|Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi
|1
|Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
|1
|Ön İplik Operatörü
|1
|Örtü ve Minder Dikişçisi
|1
|Paket Teslim Elemanı
|1
|Paketlemeci (Çorap)
|1
|Panel Çatı Kaplamacısı
|1
|Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)
|1
|Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)
|1
|Performans Uzmanı
|1
|Peyzaj Teknikeri
|1
|Pilates Eğitmeni
|1
|Plaj Görevlisi (Beach Boy)
|1
|Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
|1
|Plastik Boru Tesisatçısı
|1
|Plastik Kaynakçı
|1
|Plastik Teknikeri
|1
|Podiatrist/podolog
|1
|Poliüretan Makinesi Operatörü
|1
|Pompacı (Petrol Rafinesi)
|1
|Presçi (Mobilya)
|1
|Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo)
|1
|Proje Yazma Elemanı
|1
|Protez Ortez Ustası
|1
|Puantör
|1
|Punta Kaynak Makinesi İşçisi
|1
|P.V.C. Doğrama Montajcısı
|1
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri
|1
|Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü
|1
|Raportör
|1
|Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı
|1
|Rezervasyon Şefi
|1
|Rusça Öğretmeni
|1
|Sağlık Bilgisi Öğretmeni
|1
|Sahne Makinisti (Set İşçisi)
|1
|Sahne Terzisi
|1
|Salatacı (Salata Ustası)
|1
|Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi
|1
|Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
|1
|Satış Sonrası Hizmet Personeli
|1
|Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
|1
|Seramik Dekoratörü
|1
|Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo)
|1
|Seramik Teknikeri
|1
|Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
|1
|Sigorta Aracısı
|1
|Sigorta Memuru
|1
|Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu)
|1
|Sistem Mühendisi(ÜRETİM)
|1
|Sistem Uzmanı/Danışmanı
|1
|Sistem ve Ağ Uzmanı
|1
|Soğuk Haddeci-Çelik
|1
|Soğuk Hava Depo İşçisi
|1
|Soğutma Sistemleri Teknisyeni
|1
|Somun İmal İşçisi
|1
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Sosyal Çalışma Uzmanı
|1
|Sosyolog
|1
|Spor Uzmanı
|1
|Stilist
|1
|Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü
|1
|Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi
|1
|Sulama Sistemleri Montaj İşçisi
|1
|Sunta Kesme İşçisi
|1
|Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
|1
|Süthane/ Mandıra İşçisi
|1
|Şardon Makinesi Operatörü
|1
|Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü
|1
|Tabldot Aşçısı
|1
|Takı İmalatçısı
|1
|Tamburlu Kesici Operatörü
|1
|Tasarım Uygulama Teknisyeni
|1
|Tekne Ustası (Polyester)
|1
|Teknik Servis Şefi
|1
|Tekstil Tasarımcısı
|1
|Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi
|1
|Tercüman (Rusca)
|1
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
|1
|Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni
|1
|Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter
|1
|Tıbbi Laboratuar Teknikeri
|1
|Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
|1
|Tıp Asistanı
|1
|Toz Altı Kaynak Operatörü
|1
|Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu)
|1
|Transpalet Operatörü
|1
|Turşucu
|1
|Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)
|1
|Ulaştırma Mühendisi
|1
|Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı)
|1
|Usta Öğretici (makine Ressamlığı)
|1
|Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
|1
|Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
|1
|Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)
|1
|Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
|1
|Üretim Müdürü (Tekstil)
|1
|Üretim Paneli Kontrol Operatörü
|1
|Üretim ve Planlama Uzmanı
|1
|Ürün Müdürü
|1
|Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
|1
|Web Programcılığı Teknisyeni
|1
|Yapı Denetim Yardımcılığı Teknikeri
|1
|Yaş Pasta Yapımcısı
|1
|Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
|1
|Yay Makinesi Operatörü
|1
|Yoğun Bakım Hemşiresi
|1
|Yönetici (İş Hizmetleri)
|1
|Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri
|1
|Yönetici-Sigorta
|1
|Yurt Yönetim Memuru
|1
|Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü
|1
|Yüzme Eğitmeni
|1
|Zirai Ürünler Satış Elemanı
|1