81 ile Müjde! 48 bin Personel alınıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 81 ilde toplam 48 bin personel istihdam edilecek. Birçok farklı sektörden onbinlerce meslek grubundan eleman aranıyor. İş arayan vatandaşların ilk başvurduğu yerlerden biri olan İŞKUR, 2019 yılında 2 milyon kişiye istihdam yaratmayı hedefliyor. Şu anda halihazırda 81 il genelinde 48 bin personel alımı için İŞKUR'da ilan var. Kasiyerden aşçıya, sekreterden şoföre varana kadar birçok meslek dalında işçi aranıyor. Peki İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR ilanlarına kimler başvurabilir? İşte İŞKUR'daki aktif iş ilanları listesi...