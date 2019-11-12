68 Devlet Kurumuna 850 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün kamu iş ilanları kategorisinde 68 belediye ve kamu kuruluşunun personel alım ilanlarını yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre kamuya 850 personel alımı yapılacak. İŞKUR’un tarafından yapılan bildiride, alınacak personellerden KPSS şartı istenmeyecek olup, en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden seçilecektir. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Türkiye İş Kurumu başta büyükşehir belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birçok resmi kurumun personel alımına aracılık etmeye devam ediyor. İŞKUR’un kamu işçi alımı kategorisinde bugün 68 il-ilçe belediyesi ve bazı kamu kurumlarına ait yeni güncel iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan bu ilanlar kapsamında KPSS’siz en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden farklı meslek guruplarından memur ve nitelikli işçi olarak 850 personel alımı yapılacak.

Aşağıda İŞKUR tarafından personel alımı yapan devlet kurumlarının ilan listesi bulunmaktadır. Bu ilanlar hakkında başvuru şartları, başvuru adresi ve başvuru için gerekli tüm detaylı bilgilere ulaşabilmeniz, ilan altında link bulunmaktadır. Belirtilen link alanını tıklayarak kamu güncel iş ilanlarına ulaşabilir ve ilanları PDF dosya formatı şeklinde görüntüleyebilirsiniz

PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR

Not: Aşağıda bulunan ilanlar kapsamında, büro personeli, danışman, sağlık personeli, öğretmen, vasıflı ve vasıfsız işçi, farklı alanlardan operatörler, şoför, tekniker ve daha bir çok meslek gurubundan personeller alınacak olup, her bir ilanının son başvuru tarihi ve adaylardan istenilen başvuru koşulları farklıdır.

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 14.11.2019

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 12.11.2019

Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Dai. Başk. Pers. Alımı 20.11.2019

Kocaeli TÜBİTAK Bilgem TDBY Pers. Alımı 20.11.2019

Muğla Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı 25.11.2019

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San A.Ş. 12.11.2019

İstanbul İSTON Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 13.11.2019

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San. A.Ş. 12.11.2019

İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ.Turz. Eğit Tic. A.Ş. 11.11.2019

SİVAS Şarkışla Cemel Belediyesi Per. Ltd Şti. 11.11.2019

Çanakkale Lapseki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2019

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 11.11.2019

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2019

Trabzon BEŞTEL Turizm Tic. A.Ş. 10.11.2019

Erzurum İspir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.11.2019

Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.11.2019

İstanbul Esbaş Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Hiz. İnş. Gıda San. Paz. A.Ş. 11.11.2019

İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Tek. Hiz. Liman İşl. Ltd. Şti. 10.11.2019

İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 11.11.2019

Manisa Turgutlu Belediyesi Per. A.Ş. öğretmen alım ilanı 11.11.2019

İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Tek. Hiz. Liman İşl. Ltd. Şti. 10.11.2019 (1)

İzmir İZBELCOM Tic. San. A.Ş. 13.11.2019

İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2019

Sivas BURİCİYE A.Ş. 14.11.2019

Zonguldak Gümeli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.11.2019

Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 10.11.2019

Adana Seyhan İmar İnş. Kültür Sağ. Tic. A.Ş. 10.11.2019

Manisa Akhisar Belediyesi Per. A.Ş. 10.11.2019

Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hiz. Tic. Ltd. şti. 17.11.2019

Kastamonu İhsangazi SYDV 13.11.2019

İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz.Tic. Tek. Hiz. Ltd. Şti. 10.11.2019

Adana Karaisalı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.11.2019

Antalya Belseki İnş. Mim. Müh. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 13.11.2019

Bursa BESAŞ Tic. A.Ş. 12.11.2019

Eskişehir ESPARK Pey. Tem. A.Ş. 10.11.2019

Kırıkkale Balışeyh SYDV 21.11.2019

Kırşehir Gıd. Tem. Sos. Tes. Hiz. Ltd. Şti. 12.11.2019

Manisa NAYEB Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. 11.11.2019

Ordu Kabadüz SYDV 15.11.2019

Samsun Ayvacık Turizm İmar İnş. 11.11.2019

Tekirdağ Marmaraereğlisi Tem. Katı Atık Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2019

Çorum İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 12.11.2019

Aydın Çipaş Çine Gıda Mad. Yem Paz. elekt. Müh. İnş. Tic. A.Ş. 13.11.2019

Aydın Koçarlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.11.2019

Giresun Çanakçı SYDV 20.11.2019

Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.11.2019

Yukarıda bulunan ilanlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmeniz için lütfen belirtilen link alanının üzerini tıklayınız

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/