600 Bin Kişiye İş Müjdesi!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hayata geçirdiği projeler ve istihdam günleri ismini taşıyan fuarlarla Türkiye genelinde 600 bin kişiye yeni iş fırsatları için kapı aralıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), eğitimli,donanımlı,yetkin, nitelikli,vasıflı gençleri iş dünyası ile buluşturmak adına projelerine devam ediyor. Türkiye İş Kurumu fuarlar ve kariyer günleriyle yaklaşık 600 bin beyaz ve mavi yakalıya yeni iş kapıları aralamayı hedefliyor. Bu kapsamda 18 Ekim 2018 ile 20 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek İstihdam ve Kariyer Günleri, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek yeni iş imkanlarının kapılarını açacak.

Daha önce İstanbul ve İzmir düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri Fuarı şimdi d Ankara'da düzenleniyor. Daha sonra Türkiye'nin birçok kentinde istihdam fuarı düzenlenecek. Öğrenciler fuarda firmaları, işgücü piyasasını tanıma imkanı bulacak. Fuar, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunacak.

İŞKUR'dan yapılan duyuruda ''Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğün tarafından düzenlenecek olan “Ankara 6. İstihdam ve Kariyer Günleri” 18 Ekim 2018 ile 20 Ekim 2018 tarihinde ANFA Altınpark Fuar Alanında iş arayanlara ve işverenlere kapılarını açacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İŞVEREN İLE İŞ ARAYANLAR FUARDA BİR ARAYA GELECEK

18 Ekim 2018 ile 20 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 gün sürecek olan fuarda personel ihtiyacını karşılamak isteyen işverenler ile iş bulmak isteyen vatandaşlar bir araya gelecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un iş ve meslek danışmanları, katılımcıların stantlarını ziyaret edip işgücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yapacak.

Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin şirketleri tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.