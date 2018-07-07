60 ve Üstü KPSS ile Kadrolu Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bugün Bitiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı kamu personeli alımı başvurusu sona eriyor.

Geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından kadrolu kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda alınacak personel sayısı ve istihdam edileceği yerler şu şekilde verildi:

Yayımlanan ilanda başvuru detayları şu şekilde verildi:

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. ***Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alan adayların başvuruları kabul edilecektir. *** Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. ***Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. ***Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. *** Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. ***İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. ***Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. *** Müracaat tarihleri çakışan kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

BAŞVURU

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu 7 Temmuz günü sona erecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma SAHİL GÜVENLİK yazın ve ARA butonuna tıklayın.

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