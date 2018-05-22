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60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı KPSS 60 puan şartı ile en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru ekranı da İŞKUR üzerinden açıldı.

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60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı KPSS 60 puan şartı ile en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru ekranı da İŞKUR üzerinden açıldı.

22 Mayıs 2018 Salı 16:24
60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı.

Önceki gün DPB'de yayımlanan için başvurular bugün başladı.  Yayımlanan ilanda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının başvuruları İŞKUR aracılığıyla alacağı belirtilmişti.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada ise başvuru ekranının açıldığına yer verildi.

KADROLU 20 PERSONEL ALIMI

TÜSEB tarafından yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 20 kadrolu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Yayımlanan ilanda alınacak 20 personelden 10’unun büro memuru, 1’inin makine mühendisi, 3’ünün hizmetli, 2’sinin makam şoförü, 1’inin Biyomühendis, 4’ünün ise Büro yönetimi ve Sekreterlik kadrosunda istihdam edioleceğine yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Her kadro için istenen başvuru şartları farklı. Genel olarak ilanlara başvuru yapacak adaylaırn en az lise mezunu olması şartı aranmaktadır. Büro memuru kadrolar için adayların farklı mezuniyet şartı taşıması gerektiğine yer verildi.

MEZUNİYET ŞARTI

Büro memuru kadrosu için istenen mezuniyet şarı şu şekilde;

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Basın ve Yayın, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Halkla İlişkiler.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik için lisans mezunu olmak yeterlidir.

Hizmetli ve şoför kadroları için ise adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

KPSS ŞARTI

Yayımlanan ilanda her bir kadro için istenen KPSS şartının 60 olduğuna yer verildi. KPSS’den en az 60 alan adaylar TÜSEB kadrolu kamu personeli alımına başvurabilir.

BAŞVURU

Türkiye Sağlık Enstitüleri başkanlığı kadrolu kamu personeli alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıdaki yolları izleyerek başvurusunu yapabilir.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ yazın.

3. ARA butonuna tıklayın.

İlanlar aşağıda sıralanacaktır. İstediğiniz ilana buradan bakabilir ve başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Kadir 57 dakika önce

Yaş sınırı nedir puanım fazla ama nolur artık yaş sınırını kaldırsınlar Allah rızası için

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yılmaz 46 dakika önce

alınacak adamlar belli mi şimdiden ona göre söyleyin de başvuralım ya da başvurmayalım

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