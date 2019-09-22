56 Bin Personel Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR üzerinden 56 bin personel alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR kadroları ve güncel iş ilanları. 2019 sonlarına yaklaşırken İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor.1556 farklı alanda toplamda 56 bin personel ve işçi alımı yapılıyor. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alıyor. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda farklı kadrolar ve pozisyonlarda adaylar istihdam edilecek olup toplamda 56 bin personel alımı yapılacaktır. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alırken ilk en çok alım yapılan 20 pozisyon şu şekildedir.

Bu personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. Alımın yapılacağı meslek gruplarından bazıları ve kadro detayları şu şekildedir.

İŞKUR başvuru şekli

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları her bir ilan içeriğinde farklı olmak üzere;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Güvenlik Soruşturması/Arşiv araştırması olumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olması)

Atanacağı görevi devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık engeli olmaması.

İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru yapmak istediğiniz ilan için en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya aşağıda bulunan link alanını tıklayarak online olarak anında kayıt yaptırabilirsiniz.

Yayınlanan iş ilanları içerisinde eski hükümlü ve engelli personel alımı yapan kurumlarda vardır. Engelli veya eski hükümlü arayan özel kurumların ilanlarını filtreleyebilmek için İŞKUR'un ana sayfasından açık işler bölümüne girip, açılan sayfadan durumunu bildirir seçeneğini işaretlemeniz ve sonrasında ara butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu şekli ile Türkiye genelinde engelli veya eski hükümlü arayan özel ve kamu kurumlarının iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz (filtreleyebiliniz)

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için; Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız. İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız. Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA