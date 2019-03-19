55 Bin 734 Kişiye iş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. 2019 İşe Yerleştirme Sayısı 243.502 olarak açıklayan İŞKUR son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi istihdam etti.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar arasında en çok aranan 8600 ile beden işçisi oldu.
En çok personel arayan meslekler ve açık iş sayıları şöyle;
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|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|8600
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|2757
|Makineci (Dikiş)
|2698
|Garson (Servis Elemanı)
|2102
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|1960
|Temizlik Görevlisi
|1925
|Güvenlik Görevlisi
|1523
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1478
|Reyon Görevlisi
|1004
|Kasiyer
|850
|Aşçı Yardımcısı
|812
|Büro Memuru (Genel)
|789
|Ön Muhasebeci
|665
|Konfeksiyon İşçisi
|650
|Aşçı
|570
|Bulaşıkçı (Stevard)
|535
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|433
|Şoför-Yük Taşıma
|414
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|363
|Figüran
|350
|Müşteri Temsilcisi
|338
|Cankurtaran
|333
|İmal İşçisi
|333
|Pazarlamacı
|330
|Servis Komisi
|321
|Elektrikçi (Genel)
|305
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|295
|Kalite Kontrolcü
|281
|Paketleme işçisi
|281
|Muhasebeci
|274
|Ütücü
|269
|Beden İşçisi (Temizlik)
|254
|Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri
|250
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|248
|Market Elemanı
|240
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|239
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|219
|Sekreter
|212
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|210
|Forklift Operatörü
|208
|Makine Mühendisi
|205
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|202
|Mutfak Görevlisi
|201
|Elektrik Teknisyeni
|195
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|193
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|192
|Motosikletli Kurye
|188
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|183
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|172
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|170
|Beden İşçisi (İnşaat)
|169
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|165
|Ambar/Depo Görevlisi
|161
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|156
|Diğer Büro Memurları
|151
|Kurye
|151
|Çaycı
|147
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|145
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|137
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|137
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|137
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|137
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|132
|Proses İşçisi
|130
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|129
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|128
|Teknik Servis Elemanı
|124
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|120
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|117
|Bahçıvan
|114
|Düz Dikiş Makineci
|114
|Mermer İşçisi
|113
|Muhasebe Meslek Elemanı
|113
|Sevkiyat Görevlisi
|113
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|109
|Kesimci (Konfeksiyon)
|108
|Open End Makinesi Operatörü
|107
|Oda Görevlisi-Turizm
|105
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|104
|Ayakkabı İmalatçısı
|102
|Büro İşçisi
|102
|Diğer Lastik İmalat İşçileri
|100
|Finans Analisti
|100
|Mobilya Montajcısı
|100