55 Bin 734 Kişiye iş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. 2019 İşe Yerleştirme Sayısı 243.502 olarak açıklayan İŞKUR son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi istihdam etti.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar arasında en çok aranan 8600 ile beden işçisi oldu.

En çok personel arayan meslekler ve açık iş sayıları şöyle;

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