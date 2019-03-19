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55 Bin 734 Kişiye iş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. 2019 İşe Yerleştirme Sayısı 243.502 olarak açıklayan İŞKUR son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi istihdam etti.

55 Bin 734 Kişiye iş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. 2019 İşe Yerleştirme Sayısı 243.502 olarak açıklayan İŞKUR son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi istihdam etti.

19 Mart 2019 Salı 22:31
55 Bin 734 Kişiye iş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. 2019 İşe Yerleştirme Sayısı 243.502 olarak açıklayan İŞKUR son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi istihdam etti.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar arasında en çok aranan 8600 ile beden işçisi oldu. 

En çok personel arayan meslekler ve açık iş sayıları şöyle;

İlanlara başvurmak için tıklayın.

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 8600
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2757
Makineci (Dikiş) 2698
Garson (Servis Elemanı) 2102
Satış Danışmanı / Uzmanı 1960
Temizlik Görevlisi 1925
Güvenlik Görevlisi 1523
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1478
Reyon Görevlisi 1004
Kasiyer 850
Aşçı Yardımcısı 812
Büro Memuru (Genel) 789
Ön Muhasebeci 665
Konfeksiyon İşçisi 650
Aşçı 570
Bulaşıkçı (Stevard) 535
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 433
Şoför-Yük Taşıma 414
Dokuma Konfeksiyon Makineci 363
Figüran 350
Müşteri Temsilcisi 338
Cankurtaran 333
İmal İşçisi 333
Pazarlamacı 330
Servis Komisi 321
Elektrikçi (Genel) 305
CNC Torna Tezgahı Operatörü 295
Kalite Kontrolcü 281
Paketleme işçisi 281
Muhasebeci 274
Ütücü 269
Beden İşçisi (Temizlik) 254
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 250
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 248
Market Elemanı 240
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 239
Depo Sevkiyat Sorumlusu 219
Sekreter 212
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 210
Forklift Operatörü 208
Makine Mühendisi 205
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 202
Mutfak Görevlisi 201
Elektrik Teknisyeni 195
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 193
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 192
Motosikletli Kurye 188
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 183
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 172
CNC Freze Tezgahı Operatörü 170
Beden İşçisi (İnşaat) 169
Satış Temsilcisi / Plasiyer 165
Ambar/Depo Görevlisi 161
Kalite Kontrolcü-Tekstil 156
Diğer Büro Memurları 151
Kurye 151
Çaycı 147
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 145
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 137
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 137
Mekanik Bakım Onarımcısı 137
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 137
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132
Proses İşçisi 130
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 129
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 128
Teknik Servis Elemanı 124
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 120
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 117
Bahçıvan 114
Düz Dikiş Makineci 114
Mermer İşçisi 113
Muhasebe Meslek Elemanı 113
Sevkiyat Görevlisi 113
Şoför (Yolcu Taşıma) 109
Kesimci (Konfeksiyon) 108
Open End Makinesi Operatörü 107
Oda Görevlisi-Turizm 105
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 104
Ayakkabı İmalatçısı 102
Büro İşçisi 102
Diğer Lastik İmalat İşçileri 100
Finans Analisti 100
Mobilya Montajcısı 100

Son Güncelleme: 19.03.2019 22:42
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bin kişiye fırsatı
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