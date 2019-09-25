51 bin personel ve memur alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR üzerinden 51 bin personel ve memur alım başvuru şartları! İşte İŞKUR'da alım yapılacak pozisyonlar ve kurumlar. 2019 son günlerinde İŞKUR üzerinden 51 bin 424 personel alımı yapıyor. Çeşitli kurum ve kadroların detaylı bilgileri ve kurumlara başvuruları sitemizden öğrenebilirsiniz. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alırken ilk en çok alım yapılan il 20 pozisyon şu şekildedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermektedir.

İŞKUR Kadrolar ve Başvuru Şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda farklı kadrolar ve pozisyonlarda adaylar istihdam edilecek olup toplamda 51 bin personel alımı yapılacaktır. Bu personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. Alımın yapılacağı meslek gruplarından bazıları ve kadro detayları şu şekildedir.

İŞKUR En Çok Alım Hangi Kadrolarda Yapılıyor?

En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alırken ilk en çok alım yapılan il 20 pozisyon şu şekildedir.

561 Mühendis Alımı Yapılacak

İŞKUR üzerinden yapılan alımlarda 46 farklı mühendislik alanında toplam 561 mühendis alımı yapılacak.

43 Alanda 544 Öğretmen Alınacak

Ülkemizde sevilen ve çok tercih edilen mesleklerden biri olan öğretmenlik mesleğini yerine getiren adayların özellikle başvuru yaparken kurumlar tarafında istenilen birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında T.C. vatandaşı olma, üniversitelerin ilgili öğretmenlik bölümünden mezun olma, ilana göre değişen tecrübe şartını sağlama, ilgili yaş aralığında olma gibi hem genel hem de özel şartlar bulunmaktadır.

Başvuru Şekli

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

İŞKUR Açık İş İlanı Arama Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un açık iş ilanları sayfasında en yeni iş ilanlarını incelemek istiyorsanız İŞKUR E-Şube sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Bunun içinde İŞKUR'a kaydınızın olması gerekiyor ki İŞKUR kaydınız bulunmuyorsa hemen İŞKUR E-Şube sayfasındaki "İş Arayan" kısmında bulunan "Üye Ol" seçeneğiyle İŞKUR kaydınızı başarıyla tamamlayabilirsiniz. İŞKUR kaydınızı oluşturduktan sonra hemen İŞKUR açık

iş ilanları sayfasından uygun kriterlerdeki iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. İnternet şubesinde açık İŞKUR iş ilanları sorgulaması için;

 İŞKUR E-Şube web adresi "esube.iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın ve İŞKUR üyeliğinizi

açın.

 E-Şube üzerinde bulunan "Açık İş İlanları Ara" bölümüne girin.

Açık İş İlanları Ara sayfasında ise sizden istenen;

 En üstteki "Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adını yazınız" yazılı beyaz

kutucuğu doldurun.

 Çalışma yeri tercinizi yapın(Yurtiçi/Yurtdışı).

 Ülke/İl/İlçe bilgilerini girin.

 İlan numarasını girin(varsa).

 İlan tarihini seçin(Tümü/Son 24 saat/Son 1 hafta/Son 15 gün).

 Meslek seçiminizi girin.

 Öğrenim Durumu bilginizi seçin.

 İşyeri türünü seçin(Özel/Kamu/Yabancı İşveren/Bireysel İşveren).

 Engelli ve vardiya seçimlerinizi yapın(varsa).

 İşyeri unvanı bilgisini girin(varsa).

 Son olarak en alttaki "Ara" kısmına tıklayın.

Bu işlemlerle güncel açık İŞKUR iş ilanları listesine ulaşarak, güncel iş ilanlarını inceleyebilir ve uygun

olanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İl ve İlçeye Göre İŞKUR İş İlanı Arama

Detaylı bir arama yerine daha geniş perspektifte güncel İŞKUR iş ilanları listesini görmek istiyorsanız istediğiniz il ve ilçeye göre de arama yapabilirsiniz. Böylelikle belirli kriterlerle kısıtlanmadan lokasyon bazlı olarak tüm iş olanaklarını inceleyebilirsiniz. Yapacağınız il ve ilçe seçimine göre girilmiş olan en güncel İŞKUR iş ilanları arama sonucunuzda listelenir. İŞKUR E-Şube üzerinden il ve ilçe şeklinde lokasyon bazlı İŞKUR iş ilanları araması gerçekleştirerek, bulunduğunuz yerdeki tüm iş ilanlarını meslek, eğitim, deneyim ve sektör kısıtlaması olmadan görüntüleyebilirsiniz. İŞKUR iş ilanları için dilerseniz "Açık İş İlanları Meslek" seçeneği ile doğrudan meslek filtrelemesini de kullanabilirsiniz. Farklı meslek gruplarına özel listenin bulunduğu sayfada her meslek grubuna açık olan İŞKUR iş ilanlarının kaç adet olduğunu görebilirsiniz. Dilerseniz ilgili meslek grubu sayfasına giriş

yaparak, açık olan İŞKUR iş ilanlarının detaylarını inceleyebilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz.

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