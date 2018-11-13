51 Bin 789 Kişiye İş Fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sona yeni kurulan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte milli istihdam seferberliği ilan etmişti. bu konuda iş verenlerden ve ilgili bakanlık ile ilgili kurumlardan özverili çalışmalarını, fedakar davranmalarını talep etmişti. Bu noktada gözler Türkiye İş Kurumu'na çevrildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam seferberliği kapsamında çalışmalarını hızlandırdı ve 1 milyon istihdam hedefini yılın tamamlanmasına 2 ay kala aştı.

Son 10 yılda 7,5 milyon kişiye iş imkanı sunan İŞKUR, 2018 yılı içinde 1.032.145 kişiyi istihdam etmeyi başardı.

Şuan İŞKUR üzerinde 51 bin 789 açık iş ilanı bulunuyor. 50 binden fazla kişi için iş kapısını açık tutan İŞKUR'da yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor.

KPSS CAFE olarak İŞKUR üzerinde alım yapılan meslekleri ve açık iş sayısını tablo haline getirerek okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI