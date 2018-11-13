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51 Bin 789 Kişiye İş Fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sona yeni kurulan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte milli istihdam seferberliği ilan etmişti. bu konuda iş verenlerden ve ilgili bakanlık ile ilgili kurumlardan özverili çalışmalarını, fedakar davranmalarını talep etmişti. Bu noktada gözler Türkiye İş Kurumu'na çevrildi.

51 Bin 789 Kişiye İş Fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sona yeni kurulan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte milli istihdam seferberliği ilan etmişti. bu konuda iş verenlerden ve ilgili bakanlık ile ilgili kurumlardan özverili çalışmalarını, fedakar davranmalarını talep etmişti. Bu noktada gözler Türkiye İş Kurumu'na çevrildi.

13 Kasım 2018 Salı 21:21
51 Bin 789 Kişiye İş Fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sona yeni kurulan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte milli istihdam seferberliği ilan etmişti. bu konuda iş verenlerden ve ilgili bakanlık ile ilgili kurumlardan özverili çalışmalarını, fedakar davranmalarını talep etmişti. Bu noktada gözler Türkiye İş Kurumu'na çevrildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam seferberliği kapsamında çalışmalarını hızlandırdı ve 1 milyon istihdam hedefini yılın tamamlanmasına 2 ay kala aştı.

Son 10 yılda 7,5 milyon kişiye iş imkanı sunan İŞKUR, 2018 yılı içinde 1.032.145 kişiyi istihdam etmeyi başardı.

Şuan İŞKUR üzerinde 51 bin 789 açık iş ilanı bulunuyor. 50 binden fazla kişi için iş kapısını açık tutan İŞKUR'da yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor.

KPSS CAFE olarak İŞKUR üzerinde alım yapılan meslekleri ve açık iş sayısını tablo haline getirerek okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI

MESLEK ADI AÇIK İŞ SAYISI
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 411
Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete) 3
Acil Tıp Teknisyeni 5
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 24
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 10
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 1
Ağdacı 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 2
Ahşap Ambalaj İşçisi 6
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 13
Ahşap Çatı Ustası 1
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 8
Ahşap İskeletçi 7
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 4
Ahşap Kalıpçı 1
Ahşap Kapı İmalatçısı 1
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 2
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 44
Ahşap Mobilya İmalatçısı 53
Ahşap Yer Döşemecisi 1
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 194
Akrilik İplik Üretim İşçisi 8
Aktar (Baharatçı) 1
Alakart Aşçısı 7
Alçı Sıva Uygulayıcısı 2
Almanca Öğretmeni 1
Alüminyum Doğramacı 23
Alüminyum imalat işçisi 37
Alüminyum Kaynakçısı 1
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 13
Ambalajcı (El İle) 51
Ambalajcı (Makine İle) 2
Ambalajlama işçisi (el ile) 5
Ambar Sorumlusu 2
Ambar/Depo Görevlisi 405
Ambulans Sürücüsü 1
Anestezi Teknikeri 1
Anestezi Teknisyeni 3
Animatör-Eğlence Hizmetleri 4
Anketör 18
Ara Ütücü 30
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 2
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 5
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 5
Arapça Öğretmeni 1
Arge Elemanı 8
Arge Şefi 1
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 100
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 4
Ark Kaynakçısı 1
Armadör İşçisi 2
Arşiv Destek Elemanı 2
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 14
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 14
Asansör Montaj İşçisi 3
Asistan/Stajyer Muhabir 1
Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 1
Aşçı 405
Aşçı (Özel Hizmet) 1
Aşçı Yamağı (Çırağı) 33
Aşçı Yardımcısı 279
Aşçı (Yöresel Mutfak) 1
Atık Toplayıcısı 10
Atık Yöneticisi 1
Avize İmalatçısı 3
Avukat 9
Ayakçı (Tekstil) 345
Ayakkabı İmalatçısı 87
Ayakkabı Modelisti 5
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 33
Bahçıvan 48
Bakım Onarım Mühendisi 1
Balık Temizleme İşçisi 17
Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 2
Bankacılık Meslek Elemanı 29
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 3
Bant Şefi (Tekstil) 11
Barmen-Barmaid 4
Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü 1
Baskı Operatörü - Tekstil 17
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 1
Baskıcı (Plastik) 1
Baş Mühendis 1
Başeczacı 5
Bayan Kuaförü 39
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 8
Beden İşçisi (Genel) 12961
Beden İşçisi (İnşaat) 514
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 83
Beden İşçisi (Temizlik) 199
Bekçi 21
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 4
Beton Laboratuvar Test Elemanı 1
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 2
Beton Santral Operatörü 4
Beton Transmikser Operatörü 7
Betonarmeci 1
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 2
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 2
Bilet Toplayıcısı 1
Bilgi İşlem Destek Elemanı 35
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 5
Bilgi Teknoloji Danışmanı 1
Bilgisayar Ağı Yöneticisi 7
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 11
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 4
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 2
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 2
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 1
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 1
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 6
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 1
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 9
Bilgisayar Mühendisi 13
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 1
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 7
Bilgisayar Programcısı 17
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 8
Bilgisayar Teknisyeni 3
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 4
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 2
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 16
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 13
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 2
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni 1
Bilişim Personeli 2
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 2
Bilişim Uzmanı 2
Bireysel Emeklilik Aracısı 6
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 7
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı 10
Bisküvi İmalat İşçisi 38
Biyokimya Teknikeri 1
Biyokimyager 5
Biyolog 19
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Biyosidal Mesul Müdürü 1
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 1
Bobin aktarma işçisi 14
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 2
Bobinaj Teknisyeni 1
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 46
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 5
Boru Kaynakçısı 3
Boya Renk Ayar Elemanı 1
Boya Üretim Operatörü 22
Boya ve Apre Operatörü 1
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 1
Boyacı-Metal 34
Boyahane Tesis Takip İşçisi 7
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 12
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 2
Bölge Müdürü 1
Börek Ustası 2
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 11
Brode Tasarımcısı 2
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 35
Bulaşıkçı (Stevard) 417
Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 1
Buldozer (Dozer) Operatörü 3
Büfeci 1
Büro İşçisi 161
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 3
Büro Memuru (Dış Ticaret) 1
Büro Memuru (Genel) 647
Büro Memuru (İdari İşler) 3
Büro Yönetimi Elemanı 1
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 161
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 3
Cam Temizleyici 10
Camcı 2
Cankurtaran 2
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 2
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 4
Cımbızcı (Tekstil) 2
Cilacı 6
Cilt Bakım Elemanı 1
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 15
Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı 1
Ciltçi ( Mücellit ) 5
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 41
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 6
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 2
CNC Freze Tezgahı Operatörü 138
CNC Kayar Otomat Operatörü 2
CNC Lazerle Kesme Operatörü 23
CNC Plazma Kesim Operatörü 21
CNC Programcısı 13
CNC Punch Makinesi Operatörü 2
CNC Router Operatörü 1
CNC Taşlama Operatörü 5
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 7
CNC Torna Tezgahı Operatörü 252
Çağrı Merkezi Elemanı 89
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 938
Çamaşırcı (Genel) 10
Çanta Dikim Elemanı 5
Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci 19
Çay Paketleme Makinesi Operatörü 2
Çaycı 100
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 3
Çekmeci (İplik) 3
Çelik Hasır İmal İşçisi 10
Çelik Kapı Montaj İşçisi 4
Çelik Kaynakçısı 38
Çelik Yapılandırmacı 6
Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 1
Çevirmen/Tercüman 10
Çevre Mühendisi 12
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 2
Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi 1
Çiftçi (Tarla Ürünleri) 2
Çiftlemeci (Çorap) 35
Çiftlik İşçisi (Genel) 1
Çikolata İmal İşçisi 7
Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü 6
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 10
Çimento Üretim Elemanı 3
Çini İşlemecisi 10
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 14
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 1
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 2
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 4
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 31
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 6
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 1
Çocuk Giyim Modelisti 1
Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 1
Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 10
Çorap Kontrolörü 12
Çorap Örme Makinesi Operatörü 95
Çözgü Operatörü 1
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 2
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 20
Danışma Memuru 46
Değirmen İşçisi (Makarna) 10
Demir Doğramacı 18
Demir Doğramacı (Mobilya) 2
Depo Görevlisi (Gıda) 6
Depo Görevlisi (Hammadde) 2
Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 1
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 15
Depo İşçisi (Elleçleme) 77
Depo Sevkiyat Sorumlusu 179
Depocu (Giyim Üretim) 13
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 1
Deri İşçisi 5
Deri Kesimci 5
Deri Konfeksiyon Makinecisi 5
Desinatör (Tekstil) 10
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 37
Dış Lastik Tamircisi 3
Dış Ticaret Meslek Elemanı 47
Dış Ticaret Şefi 1
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2
Dış Ticaret Uzmanı 18
Diğer Ağaç İşlem İşçileri 2
Diğer Arşivciler Ve Sorumluları 1
Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri 1
Diğer Balıkçılar 2
Diğer Büro Memurları 90
Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler 1
Diğer Elektrik Teknisyenleri 1
Diğer Elektrik Tesisatçıları 2
Diğer Elektronik Teknisyenleri 16
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 83
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 10
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 2
Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri 1
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 52
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 88
Diğer İnşaat Teknisyenleri 7
Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 10
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 2
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 1
Diğer Kimyagerler 1
Diğer Lastik İmalat İşçileri 1
Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar 1
Diğer Makine Teknisyenleri 2
Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 2
Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar 2
Diğer Metal Levha İşçileri 1
Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri 5
Diğer Metalurji Mühendisleri 1
Diğer Mobilya İşçileri 13
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 24
Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 1
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 4
Diğer Muhasebeciler 1
Diğer Mühendisler 3
Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 2
Diğer Öğretmenler 1
Diğer Özel Eğitim Öğretmenleri 1
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 10
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 3
Diğer Sağlık Personeli 5
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 3
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 5
Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar 79
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 1
Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 1
Diğer Tomrukçular 1
Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri 5
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 2
Dijital Baskı Operatörü (Reklam) 5
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 7
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 34
Direksiyon Eğitmeni 54
Diş Hekimi 4
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 24
Doğal Gaz Tesisatçısı 4
Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi 1
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 3
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri 2
Dokuma Konfeksiyon Makineci 439
Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı 1
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 156
Dökme Beton İmal İşçisi 5
Döküm Modelcisi 1
Döküm Ocakçısı 10
Dökümcü 13
Dökümcü (Metal) 52
Döner Ustası 14
Döviz Alım Satım Elemanı 5
Düğme İmal İşçisi 2
Düz Dikiş Makineci 42
Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 2
Düz Dokuma Kumaş İşçisi 3
Düz Örme Giyim Modelisti 2
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 13
Ebe 11
Eczacı 23
Eczacı Kalfası 9
Eczane Hizmetleri Teknikeri 30
Eczane İşçisi 7
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 1
Eğitim Danışmanı 21
Eğitim Yöneticisi 1
Ekmek Ustası 6
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 30
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 3
El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) 1
El Nakışçısı 1
El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 1
El Ve Makine Nakışçısı 1
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 12
Elektrik malzemesi montaj işçisi 17
Elektrik Mühendisi 13
Elektrik Pano Elemanı 11
Elektrik Pano Montaj Ustası 1
Elektrik Teknikeri 42
Elektrik Teknisyeni 145
Elektrik Tesisat Ustası 11
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 6
Elektrik ve Otomasyon Şefi 1
Elektrikçi (Genel) 322
Elektrik-Elektronik Mühendisi 35
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 79
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 24
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 3
Elektro-Mekanik Montaj Ustası 1
Elektro-Mekanik Montajcısı 5
Elektronik Cihazlar Montörleri 25
Elektronik Haberleşme Teknisyeni 4
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 1
Elektronik Montörü (Genel) 32
Elektronik Mühendisi (Genel) 4
Elektronik Teknisyeni 41
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 2
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 17
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 1
Elektrostatik Boya Operatörü 12
Eloksal Kaplama İşçisi 1
Elyaf Sarıcı 1
Emaye İşçisi 2
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 10
Emlakçı 2
Endüstri Mühendisi 35
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 2
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 2
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 8
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 2
Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 2
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 1
Endüstriyel Otomasyon İşçisi 4
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 3
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 12
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı 2
Endüstriyel Tasarım Mühendisi 2
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 21
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 9
Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü 5
Enerji Sistemleri Mühendisi 3
Engelli Bakıcısı 1
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 42
Epilasyon Uzmanı 1
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 7
Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı 14
Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı 2
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 70
E-Ticaret Meslek Elemanı 35
Etiketçi (Makineyle) 1
Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 27
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 1
Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 3
Evde Çocuk Bakım Elemanı 3
Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 2
Fabrika/İşletme Müdürü 1
Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) 1
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 5
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 19
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 2
Fındık İşleme İşçisi 50
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 70
Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 7
Fide Yetiştiricisi 6
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 3
Filtre İmal İşçisi 4
Finans Analisti 45
Finans Hizmetleri Elemanı 6
Finans Müdürü (Banka) 1
Finans Uzmanı 2
Finansman Yöneticisi 2
Finisörcü (iplik) 3
Fitil (Flayer) Makineci 4
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 3
Fizik Mühendisi 2
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 7
Fizikçi 1
Fizyoterapist 1
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 3
Forklift Operatörü 268
Formacı ( Çorap) 78
Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi 3
Fotoğrafçı 7
Fotokopi Makinesi Operatörü 1
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 7
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 17
Fuaye Elemanı 12
Garson (Servis Elemanı) 970
Gazete Dağıtıcısı 1
Gazeteci 5
Gelinlik Satıcısı 2
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 14
Gemi Onarım İşçisi 20
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 55
Gemi Yağcısı 3
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 50
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 25
Genel Müdür Yardımcısı 1
Geri Dönüşüm İşçisi 12
Gıda Mühendisi 41
Gıda Teknikeri 47
Gıda Teknolojisi Teknikeri 1
Gıda Teknolojisi Teknisyeni 1
Giyotin Makas İşçisi 8
Giysi Tadilatçısı 50
Grafik Tasarımcısı 25
Grafik Teknisyeni 1
Grafiker 70
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 3
Granit Seramik İmal İşçisi 10
Granül İmal İşçisi 4
Gübre Üretim İşçisi 1
Güvenlik Amiri/Sorumlusu 6
Güvenlik Görevlisi 1294
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 42
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 48
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 7
Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı 1
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 1
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 37
Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni 3
Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 2
Halı Desinatörü 1
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 20
Halı Onarıcı (Makine İle) 1
Halı Yıkama İşçisi 14
Halkla İlişkiler Görevlisi 22
Halkla İlişkiler Müdürü (Otel) 1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı 11
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 64
Hamal/Elle Taşıma 2
Hammadde Teknisyeni 10
Harita Mühendisi 1
Harita Teknikeri 2
Harita Teknisyeni 1
Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri) 5
Hasta Bakımevi Müdürü 1
Hasta Bakımı Teknisyeni 1
Hasta Danışmanı 35
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 8
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 140
Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 1
Hastane Hizmetlisi 6
Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı 45
Haşıl Makinesi Operatörü 6
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi 30
Havuz Görevlisi 3
Havuz Suyu Operatörü 6
Hayvan Bakıcısı 3
Hazır Giyim Kalıpçısı 2
Hekim-Pratisyen 4
Hemşire 58
Hidroelektrik Santral Operatörü 1
Hidrolik Apkant Pres Operatörü 11
Hidrolik Pnömatikçi 2
Hiyap Operatörü 1
Hizmetli (Kamu Kuruluşları) 5
Hukukçu (Genel) 4
Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi 1
Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı 2
Isı Yalıtımcısı 42
Isıcam İmal İşçisi 1
Isıtma Tesisatçısı 1
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 4
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 29
Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi 2
Işık Asistanı 2
Izgara Ustası 7
Izgara Ustası Yardımcısı 2
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 10
İç Giyim Satış Elemanı 3
İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni 2
İç Mekan Tasarımı Teknikeri 10
İç Mimar 18
İdari Destek Görevlisi 1
İdari İşler Müdürü 1
İdari İşler Uzmanı 3
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 2
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 308
İlahiyatçı 2
İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu 1
İlan Ve Reklam Satıcısı 6
İletişim Danışmanı 1
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 11
İlköğretim Matematik Öğretmeni 2
İmal İşçisi 42
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 7
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 1
İngilizce Öğretmeni 16
İnsan Kaynakları Uzmanı 3
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 25
İnşaat Ustası 9
İnşaat Bekçisi 2
İnşaat Boyacısı/Boyacı 8
İnşaat İşçisi 35
İnşaat Mühendisi 11
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 27
İnternet Editörü 2
İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri 3
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 116
İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 5
İplik Temizleme İşçisi 21
İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) 1
İstihsal Teknisyeni 21
İş Geliştirme Uzmanı 2
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 18
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 4
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 10
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 2
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 12
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 1
İş Makineleri Operatörü 12
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 3
İşbağcı (Düğümcü) 1
İşletme Elektrik Bakımcısı 39
İşletme Müdür Yardımcısı 1
İşletme Mühendisi 4
İşletmeci 7
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni 1
İthalat-İhracat Sorumlusu 15
Jeneratör Tamircisi 2
Jeoloji Mühendisi 1
Jet Boya Makinesi Operatörü 6
JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 4
Jimnastik Antrenörü 1
Kablo Montaj İşçisi 10
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 25
Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 15
Kadın Terzisi 2
Kağıt İmal İşçisi 4
Kağıt İmalat Makinesi Operatörü 3
Kahvaltı Hazırlama Elemanı 9
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 57
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 3
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 1
Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi 1
Kalıpçı-Pres 19
Kalibrasyoncu 4
Kalite Güvence Müdürü 2
Kalite Kontrol Müdürü 3
Kalite Kontrol Sorumlusu 39
Kalite Kontrolcü 211
Kalite Kontrolcü (Metal) 11
Kalite Kontrolcü (Boya) 3
Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 1
Kalite Kontrolcü-Tekstil 195
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 2
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 29
Kalorifer Tesisatçısı 2
Kamyon Şoförü 69
Kamyonet Şoförü 14
Kantin Görevlisi 36
Kapalı Depo Görevlisi 18
Kapıcı 15
Kapıcı-Kaloriferci 8
Kapı/Kantar Görevlisi 1
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 1
Kargo Takip Görevlisi 8
Karoserci 5
Kartelacı 16
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 1
Kasap 117
Kasiyer 1161
Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) 1
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 6
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 30
Kaynak Mühendisi 4
Kaynak Operatörü 19
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 140
Kebap Ustası 4
Kepçe Operatörü 20
Kepenk Montaj İşçisi 1
Keseci(Tellak) 3
Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) 2
Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 1
Kesimci (Konfeksiyon) 72
Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) 6
Kırtasiyeci 1
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 2
Kimya Mühendisi 24
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Kimya Proses Elemanı 1
Kimya Teknikeri 16
Kimya Teknisyeni 8
Kimyager 40
Klima Sistemleri Teknisyeni 3
Klinik Destek Elemanı (Hastane) 1
Klinik Psikolog 2
Kolileme Makinesi Operatörü 15
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 8
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 5
Konfeksiyon İşçisi 1229
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 2
Konfeksiyon Modelisti 1
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 38
Kongre Ve Fuar Hostesi 1
Konik Çözgü Makinesi Operatörü 8
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri 1
Kontrolör (Diğer) 1
Korkuluk İmal İşçisi 1
Kozmetik Teknikeri 1
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı 10
Köpek Eğitmeni 10
Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) 4
Kuaför 4
Kumaş Açıcı 3
Kumaş Boyacısı 9
Kumaş Boyamacı 2
Kumaş Katlama Makinesi Operatörü 1
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 5
Kumaş Paketleme İşçisi 36
Kumlama Makinesi Operatörü 6
Kuran Öğreticisi 1
Kuru Temizlemeci 1
Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) 1
Kurumsal İletişim Uzmanı 10
Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 1
Kuruyemiş Harman İşçisi 1
Kuruyemiş Paketleme İşçisi 1
Kuruyemişçi 1
Kurye 329
Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme 6
Kümes Bakım İşçisi 3
Laborant (Gıda) 1
Laborant (Tekstil) 7
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 2
Laborant-Boya 9
Laboratuvar Müdürü 2
Laboratuvar Teknikeri 4
Lahmacun Ustası 2
Laminasyon Makinesi Operatörü 5
Lastik Kaplama İşçisi 2
Lastik Makineci 2
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 5
Lastik-Cant Montaj İşçisi 2
Lavaş Ustası 1
Lazer Kesimci ( Tekstil ) 2
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 1
Lehimci 1
Liman işçisi 20
Liman Operasyon Elemanı (Puantör) 1
Lojistik Elemanı 114
Lojistik Meslek Elemanı 15
Lojistik Operasyon Elemanı 4
Lojistik Operasyon Sorumlusu 5
Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi 1
Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 3
Maden Mühendisi 13
Maden Teknikeri 1
Madenci (Genel) 17
Madeni Yağ Satış Elemanı 1
Mağaza Müdürü 12
Mağaza Sorumlusu/şefi 39
Makam Şoförü 8
Makastar-Tekstil 27
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 26
Makine Bakım Ustası 1
Makine Bakımcı 51
Makine Montaj İşçisi 45
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 13
Makine Montajcısı 60
Makine Mühendisi 86
Makine Nakışçısı 32
Makine Teknikeri 75
Makine Teknolojisi Teknisyeni 39
Makineci (Dikiş) 1947
Mali Müşavir 5
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 1
Malzeme Bilimi ve Mühendisi 1
Malzeme Mühendisi 2
Manav 69
Manikürcü-Pedikürcü 26
Mantı Ustası 1
Marangoz 34
Marka Patent Satış Elemanı 10
Market Elemanı 165
Market Müdürü 2
Masaj Terapisti 1
Masaj Uygulayıcısı/Masör 4
Masaj Uygulayıcısı/Masöz 4
Masör-Masöz 6
Masura Kesim Makinesi Operatörü 5
Matbaa İşçisi 40
Matbaa Öğretmeni 1
Matbaa Teknisyeni 1
Matbaa Ustası 4
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 7
Matematikçi 1
Medikal Muhasebe Elemanı 3
Mekanik Bakım Onarımcısı 144
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 13
Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 1
Mekaniker (Kompresör) 4
Mekaniker-Buhar Kazanları 1
Mekaniker-Metal İşleyen Tezgah Takımları 1
Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü 2
Mekatronik Bakım Onarımcısı 10
Mekatronik Teknikeri 4
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 11
Mermer çıkarma işçisi 1
Mermer Ebatlandırma İşçisi 5
Mermer İşçisi 142
Mermer Seleksiyon İşçisi 8
Mermer Silim İşçisi 5
Mermer Teknikeri 1
Mermerci Ve Süsleme Taşçısı 1
Mermerit Montaj İşçisi 2
Merserize Kumaş Makinesi İşçisi 4
Metal Çatı İşçisi 1
Metal Doğramacı 6
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 1
Metal İşleri Teknisyeni 3
Metal Kaplamacı 5
Metal Kesim İşçisi 2
Metal Kesimci (Şaloma) 3
Metal Kesme Operatörü 10
Metal Levha İşçisi 6
Metal Mamuller Montaj İşçisi 69
Metal Pres Makinesi Operatörü 6
Metal Sac İşleme İşçisi 19
Metal Sac İşleme Ustası 2
Metal Sıvama İşçisi (El ile) 3
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 2
Metal Teknolojisi Teknisyeni 6
Metal Testere Tezgahı Operatörü 1
Metalize Plastik Makinesi Operatörü 1
Metalurji Malzeme Teknikeri 1
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 13
Metocu/Numaratör 11
Meydancı - dökümhane 2
Meydancı - imalat 12
Meydancı - iplik 3
Meydancı - konfeksiyon 2
Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi 1
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 61
Mimar 15
Minibüs Şoförü 3
Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer) 2
Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 50
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 8
Mobilya Döşeme İşçisi 25
Mobilya Döşeme Ustası 27
Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 2
Mobilya Montajcısı 80
Mobilya Paketleme İşçisi 2
Mobilya Silimci 4
Mobilya Tasarımcısı 3
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1
Mobilyacı 49
Moda Tasarımcısı 5
Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 63
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 1
Modelist Yardımcısı(Tekstil) 3
Modelist-Hazır Giyim 11
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 2
Montajcı (Kurgucu) 14
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 4
Motor Test Operatörü 1
Motor Yenileştirmeci 4
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 4
Motosiklet Sürücüsü 1
Motosikletli Kurye 92
Muhabir 7
Muhasebe Görevlisi (Otel) 1
Muhasebe Meslek Elemanı 114
Muhasebe Müdürü 2
Muhasebe Uzmanı 19
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 3
Muhasebe Yardımcı Elemanı 9
Muhasebe Yetkilisi 5
Muhasebeci 153
Mutfak Görevlisi 112
Mücevherat Satış Temsilcisi 2
Müdür (Anaokulu) 2
Müdür (Öğrenci Yurdu) 1
Müdür Yardımcısı 1
Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 9
Müracaat Görevlisi 30
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 89
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 2
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 2
Müşteri Temsilcisi 147
Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi 2
NC/CNC Tezgah İşçisi 7
NC/CNC Tezgah Operatörü 77
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı) 4
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 3
Noter 1
Numune Takip İşçisi 1
Oda Görevlisi-Turizm 29
Odyolog 1
Odyometri Teknikeri 6
Ofset Baskı Operatörü 6
Oksi-Gaz Kaynakçısı 2
Okul Öncesi Öğretmeni 23
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı 4
Open End Makinesi Operatörü 26
Operasyon Elemanı (Turizm) 3
Optik Cam Kesicisi 1
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 87
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 48
Oto Camcısı 7
Oto Döşemecisi 6
Oto Klima Bakım Onarımcısı 1
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 10
Oto Kuaför Elemanı 2
Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı 2
Oto Lpg Montajcısı 1
Oto Yıkama Elemanı 48
Otobüs Kaptanı (Şoförü) 1
Otobüs Muavini 2
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 1
Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk 25
Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 1
Otomasyon Sistemleri Programcısı 1
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 8
Otomotiv Boya İşçisi 7
Otomotiv Boya Ustası 7
Otomotiv Elektrikçisi 36
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 2
Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı 1
Otomotiv Kaporta İşçisi 6
Otomotiv Kaporta Ustası 12
Otomotiv Kaynakçısı 3
Otomotiv Koltuk İmal İşçisi 2
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 2
Otomotiv Mekanikçisi 12
Otomotiv Montaj İşçisi 22
Otomotiv Montaj Teknisyeni 1
Otomotiv Servis Danışmanı 2
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 1
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 3
Otopark Görevlisi/Vale 19
Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 1
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 110
Oyun Parkı Görevlisi 6
Ön Büro Müdürü-Otel 1
Ön Büro Şefi (Otel) 2
Ön Muhasebeci 559
Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) 2
Örgü Makinası Operatörü 108
Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj 15
Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 3
Örme Teknikeri 1
Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı 1
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 2
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) 1
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 1
Paket Teslim Elemanı 3
Paketleme işçisi 381
Paketleme İşçisi (Gıda) 61
Paketlemeci (Çorap) 51
Panel Çatı Kaplamacısı 1
Panel Radyatör İmalatçısı 5
Parkomat Görevlisi 1
Pastacı Çırağı 58
Pastacı Yardımcısı 82
Pastalcı 7
Pazarlama Müdürü 2
Pazarlama Sorumlusu 13
Pazarlama Uzmanı 19
Pazarlamacı 249
Pekmez İmalat Elemanı 3
Penye Makinesi Operatörü 5
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 299
Perde İmal İşçisi 6
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 2
Peynir İmal Makinesi Operatörü 1
Peyzaj Mimarı 1
Pide Ustası 13
Pide Ustası Yardımcısı 1
Pilates Eğitmeni 2
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 20
Pirinç Kaynakçısı 1
Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 1
Pişmaniye Satış Elemanı 1
Pizza Ustası 9
Planlama Müdürü 2
Planlama Mühendisi 1
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 1
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 37
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 8
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 3
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 17
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 269
Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü 4
Plastik İşlemeci 20
Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 2
Plastik Kırma Makine Operatörü 45
Plastik Mamuller İmal İşçisi 11
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 55
Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 1
Poliüretan Makinesi Operatörü 3
Polyester İmal İşçisi 11
Ponterizci/Ponteriz Otomatçı 10
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 69
Pres Ustası 3
Program Analisti 1
Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü 1
Proje Danışmanı 4
Proje Mühendisi 4
Proje Satış Sorumlusu 1
Proje Yöneticisi 1
Proses İşçisi 450
Protez Ortez Ustası 1
Psikolog 3
Psikolojik Danışman 1
Puantör 10
Punta Kaynak Makinesi İşçisi 27
Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü 10
P.V.C. Doğrama Montajcısı 1
Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü 2
Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) 1
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 27
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 11
Raspacı (Gemi) 15
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 16
Refakatçi (Kişisel Yardımcı) 1
Regulacı 2
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 22
Reklam Tabelacı 11
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 2
Reklamcı 5
Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 1
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 12
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 96
Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 1
Restoran İşletmecisi 1
Restoran Karşılama Hostesi 10
Restoran Müdürü 3
Restoran Yöneticisi 1
Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 1
Reyon Görevlisi 1157
Rezervasyon Elemanı 2
Robot Kaynak Operatörü 1
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 4
Röntgen Teknisyeni (Mr) 5
Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı 2
Sabit Kompresör Operatörü 2
Sac Metal Kalıpçısı 10
Sağlık Bilgisi Öğretmeni 1
Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı) 1
Salatacı (Salata Ustası) 2
Sanayi Makineleri Satış Elemanı 1
Sanforcu 6
Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 10
Satın Alma Görevlisi 7
Satın Alma Sorumlusu 22
Satın Alma Uzmanı 9
Satın Alma Yöneticisi/Müdürü 3
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 22
Satış Danışmanı / Uzmanı 2553
Satış Destek Personeli 77
Satış Görevlisi 21
Satış Müdürü/Yöneticisi 12
Satış Pazarlama Şefi 9
Satış Sonrası Hizmet Personeli 5
Satış Temsilcisi / Plasiyer 184
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 10
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 7
Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım) 1
Sekreter 222
Seramik Fırın İşçisi (Karo) 1
Seramik İmal İşçisi 38
Seramik Teknikeri 1
Seri Çözgü Makinesi Operatörü 2
Seri Üretimtezgah Operatörü 3
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 11
Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 2
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 14
Servis Komisi 99
Servis Rehberi (Okul) 10
Servis Şoförü (Okul) 19
Sevkiyat Görevlisi 174
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 105
Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 2
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 161
Seyis 3
Sıcak Demirci 1
Sıcak Metal Şekillendirme Ustası 2
Sıhhi Tesisatçı 36
Sınıf Öğretmeni 7
Sıvacı 7
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 23
Sigorta Eksperi 1
Sigortacılık Meslek Elemanı 37
Silindir Kapağı Taşlama İşçisi 2
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 1
Simit İmalat Ustası 3
Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 5
Soğuk Demirci 4
Soğuk Mezeci 5
Soğuk Tel Haddeleme Elemanı 5
Soğutma Sistemleri Teknisyeni 2
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 11
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 15
Son Ütücü 23
Sondaj İşçisi 1
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 1
Sosyal Hizmet Uzmanı 2
Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı 2
Sosyal Medya Uzmanı 112
Sosyolog 1
Stilist 2
Su kanalı işçisi 1
Su Taşıyıcı 1
Su Ürünleri Mühendisi 3
Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 1
Sünger Kesim Makinesi Operatörü 12
Süt İşleme Teknisyeni 1
Süt Toplama İşçisi 3
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi 12
Süthane/ Mandıra İşçisi 2
Sütlü Tatlı Ustası 1
Şantiye Şefi-İnşaat 1
Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1
Şardon Makinesi Operatörü 7
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 11
Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 5
Şenör 1
Şoför (Yolcu Taşıma) 81
Şoför-Yük Taşıma 330
Şube Müdürü 2
Tabaka Ofset Baskı Operatörü 1
Tablet İlaç İmal İşçisi 35
Tahar Makinesi Operatörü 1
Takı İmalatçısı 1
Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları 1
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 9
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 1
Tasarım Müdürü 1
Taşlama Tezgâh İşçisi 17
Taşlama Tezgâh Ustası 4
Tatlı Ustası (Baklava) 2
Tatlı Ustası (Dökme) 1
Tatlı Ustası (Künefe) 4
Tatlı Ustası Yardımcısı 1
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 2
Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap) 2
Teknik Müdür 1
Teknik Ressam 59
Teknik Servis Elemanı 65
Teknik Servis Şefi 1
Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni 1
Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni 1
Tekstil Mühendisi 11
Tekstil Tasarım Teknisyeni 1
Tekstil Teknikeri 2
Tekstil Terbiye İşçisi 31
Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) 5
Tekstil Terbiye İşçisi (Boya) 2
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 12
Tel Çekme İşçisi (Makine İle) 20
Telefon Santral Operatörü 4
Tele-Satış Elemanı 26
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 1
Temizlik Görevlisi 2023
Temizlik Görevlisi (Hastane) 28
Tercüman (Almanca) 12
Tercüman (Arapça) 11
Tercüman (Bulgarca) 2
Tercüman (Farsça) 3
Tercüman (Fransızca) 5
Tercüman (İngilizce) 2
Tercüman (Rusca) 6
Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) 10
Terzi 28
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 1
Tesviyeci 10
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 3
Tıbbi Laboratuar Teknikeri 1
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 6
Tıbbi Laboratuvar Ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı 1
Tıp Asistanı 1
Tır-Çekici Şoförü 128
Tır/Kamyon Muavini 1
Toprak İşleme İşçisi 1
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 36
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 91
Toz Altı Kaynak Operatörü 36
Traktör Bakım Onarımcısı 2
Traktör Şoförü 2
Transfer Elemanı-Turizm 1
Trapezci 1
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 30
Tuğla İmal İşçisi 5
Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) 2
Turizm Danışma Elemanı 1
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 6
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 15
Tuvalet Temizlik Görevlisi 3
Tül Perde Kontrol İşçisi 5
Türkçe Öğretmeni 1
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 3
Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü 1
Uluslararası İlişkiler Uzmanı 1
Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı 2
Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı 1
Unlu Mamüller Paketleme İşçisi 16
Usta Öğretici (Anaokulu) 1
Usta Öğretici (Dokumacılık) 1
Usta Öğretici (Frezecilik) 1
Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı) 50
Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği) 1
Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) 2
Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 7
Usta Öğretici (Tekstil Terbiye) 1
Usta Yardımcısı 2
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 11
Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 1
Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 1
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 4
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 28
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 3
Üretim Müdürü (Tekstil) 1
Üretim Paneli Kontrol Operatörü 1
Üretim Planlama Memuru 11
Üretim Şefi 6
Üretim ve Planlama Mühendisi 5
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 5
Ütücü 218
Vardiya Amiri - İmalat 13
Vardiya Amiri (Genel) 14
Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 4
Varyant Elemanı (Tekstil) 1
Vater Makinası Operatörü 6
Veri Giriş Elemanı 9
Veteriner Hekim 9
Veteriner Sağlık Teknisyeni 2
Vidanjör Operatörü 1
Vidanjör Şoförü 2
Vinç Operatörü 26
Web Programcısı 2
Web Sitesi Yöneticisi 6
Web Tasarımcısı 21
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 3
Yangın Tesisatçısı 1
Yaş Boya Ustası/Operatörü 11
Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 2
Yaşlı Bakım Teknisyeni 1
Yatak İmalat İşçisi 2
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 5
Yay Makinesi Operatörü 2
Yazılım Destek Uzmanı 86
Yazılım Geliştiricisi 23
Yazılım Mühendisi 16
Yazılım Satış Uzmanı 2
Yazılım Test Edicisi 1
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 5
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 2
Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü 1
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 79
Yemekhane işçisi 21
Yemekhane servis işçisi 2
Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) 7
Yıpratmacı (Tekstil) 2
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 11
Yönetici (İş Hizmetleri) 2
Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler 1
Yönetici-Sigorta 1
Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı 5
Yufka Ustası 10
Yumurta Paketleme İşçisi 2
Yurt Yönetim Memuru 7
Zabıt Katibi 1
Zeytin Toplama İşçisi 30
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 1
Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 3
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 10
Ziraat Mühendisi 16
Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi) 1
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 1
Ziraat Mühendisi (Zootekni) 2
Ziraat Teknikeri 3
Son Güncelleme: 13.11.2018 22:34
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bin kişiye fırsatı
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