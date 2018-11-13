51 Bin 789 Kişiye İş Fırsatı!

|MESLEK ADI
|AÇIK İŞ SAYISI
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|411
|Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete)
|3
|Acil Tıp Teknisyeni
|5
|Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|24
|Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
|10
|Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)
|1
|Ağdacı
|1
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
|2
|Ahşap Ambalaj İşçisi
|6
|Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
|13
|Ahşap Çatı Ustası
|1
|Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
|8
|Ahşap İskeletçi
|7
|Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
|4
|Ahşap Kalıpçı
|1
|Ahşap Kapı İmalatçısı
|1
|Ahşap Kaplama Pres Operatörü
|2
|Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
|2
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|44
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|53
|Ahşap Yer Döşemecisi
|1
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|194
|Akrilik İplik Üretim İşçisi
|8
|Aktar (Baharatçı)
|1
|Alakart Aşçısı
|7
|Alçı Sıva Uygulayıcısı
|2
|Almanca Öğretmeni
|1
|Alüminyum Doğramacı
|23
|Alüminyum imalat işçisi
|37
|Alüminyum Kaynakçısı
|1
|Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı
|13
|Ambalajcı (El İle)
|51
|Ambalajcı (Makine İle)
|2
|Ambalajlama işçisi (el ile)
|5
|Ambar Sorumlusu
|2
|Ambar/Depo Görevlisi
|405
|Ambulans Sürücüsü
|1
|Anestezi Teknikeri
|1
|Anestezi Teknisyeni
|3
|Animatör-Eğlence Hizmetleri
|4
|Anketör
|18
|Ara Ütücü
|30
|Araç Takip Görevlisi (Kargo)
|2
|Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü
|5
|Araç Üstü Vinç Platform Operatörü
|5
|Arapça Öğretmeni
|1
|Arge Elemanı
|8
|Arge Şefi
|1
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|100
|Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
|4
|Ark Kaynakçısı
|1
|Armadör İşçisi
|2
|Arşiv Destek Elemanı
|2
|Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
|14
|Asansör Bakım ve Onarım Ustası
|14
|Asansör Montaj İşçisi
|3
|Asistan/Stajyer Muhabir
|1
|Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|1
|Aşçı
|405
|Aşçı (Özel Hizmet)
|1
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|33
|Aşçı Yardımcısı
|279
|Aşçı (Yöresel Mutfak)
|1
|Atık Toplayıcısı
|10
|Atık Yöneticisi
|1
|Avize İmalatçısı
|3
|Avukat
|9
|Ayakçı (Tekstil)
|345
|Ayakkabı İmalatçısı
|87
|Ayakkabı Modelisti
|5
|Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
|33
|Bahçıvan
|48
|Bakım Onarım Mühendisi
|1
|Balık Temizleme İşçisi
|17
|Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)
|2
|Bankacılık Meslek Elemanı
|29
|Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı
|3
|Bant Şefi (Tekstil)
|11
|Barmen-Barmaid
|4
|Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü
|1
|Baskı Operatörü - Tekstil
|17
|Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni
|1
|Baskıcı (Plastik)
|1
|Baş Mühendis
|1
|Başeczacı
|5
|Bayan Kuaförü
|39
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
|8
|Beden İşçisi (Genel)
|12961
|Beden İşçisi (İnşaat)
|514
|Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)
|83
|Beden İşçisi (Temizlik)
|199
|Bekçi
|21
|Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
|4
|Beton Laboratuvar Test Elemanı
|1
|Beton Parke Üretim Makinası Operatörü
|1
|Beton Pompa-Püskürtme Operatörü
|2
|Beton Santral Operatörü
|4
|Beton Transmikser Operatörü
|7
|Betonarmeci
|1
|Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
|2
|Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı
|2
|Bilet Toplayıcısı
|1
|Bilgi İşlem Destek Elemanı
|35
|Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
|5
|Bilgi Teknoloji Danışmanı
|1
|Bilgisayar Ağı Yöneticisi
|7
|Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı
|11
|Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı
|4
|Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci
|2
|Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
|2
|Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
|1
|Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
|1
|Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
|6
|Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
|1
|Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
|9
|Bilgisayar Mühendisi
|13
|Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
|1
|Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı
|7
|Bilgisayar Programcısı
|17
|Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
|1
|Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni
|8
|Bilgisayar Teknisyeni
|3
|Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
|4
|Bilgisayar Yazılım Teknisyeni
|2
|Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
|16
|Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
|13
|Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
|2
|Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni
|1
|Bilişim Personeli
|2
|Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
|2
|Bilişim Uzmanı
|2
|Bireysel Emeklilik Aracısı
|6
|Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|7
|Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı
|10
|Bisküvi İmalat İşçisi
|38
|Biyokimya Teknikeri
|1
|Biyokimyager
|5
|Biyolog
|19
|Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Biyosidal Mesul Müdürü
|1
|Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
|1
|Bobin aktarma işçisi
|14
|Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
|2
|Bobinaj Teknisyeni
|1
|Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
|46
|Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası
|5
|Boru Kaynakçısı
|3
|Boya Renk Ayar Elemanı
|1
|Boya Üretim Operatörü
|22
|Boya ve Apre Operatörü
|1
|Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
|1
|Boyacı-Metal
|34
|Boyahane Tesis Takip İşçisi
|7
|Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
|12
|Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
|2
|Bölge Müdürü
|1
|Börek Ustası
|2
|Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
|11
|Brode Tasarımcısı
|2
|Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
|35
|Bulaşıkçı (Stevard)
|417
|Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)
|1
|Buldozer (Dozer) Operatörü
|3
|Büfeci
|1
|Büro İşçisi
|161
|Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni
|3
|Büro Memuru (Dış Ticaret)
|1
|Büro Memuru (Genel)
|647
|Büro Memuru (İdari İşler)
|3
|Büro Yönetimi Elemanı
|1
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|161
|Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
|3
|Cam Temizleyici
|10
|Camcı
|2
|Cankurtaran
|2
|Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni
|2
|Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
|4
|Cımbızcı (Tekstil)
|2
|Cilacı
|6
|Cilt Bakım Elemanı
|1
|Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
|15
|Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı
|1
|Ciltçi ( Mücellit )
|5
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|41
|CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü
|6
|CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü
|2
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|138
|CNC Kayar Otomat Operatörü
|2
|CNC Lazerle Kesme Operatörü
|23
|CNC Plazma Kesim Operatörü
|21
|CNC Programcısı
|13
|CNC Punch Makinesi Operatörü
|2
|CNC Router Operatörü
|1
|CNC Taşlama Operatörü
|5
|CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
|7
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|252
|Çağrı Merkezi Elemanı
|89
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|938
|Çamaşırcı (Genel)
|10
|Çanta Dikim Elemanı
|5
|Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci
|19
|Çay Paketleme Makinesi Operatörü
|2
|Çaycı
|100
|Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
|3
|Çekmeci (İplik)
|3
|Çelik Hasır İmal İşçisi
|10
|Çelik Kapı Montaj İşçisi
|4
|Çelik Kaynakçısı
|38
|Çelik Yapılandırmacı
|6
|Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
|1
|Çevirmen/Tercüman
|10
|Çevre Mühendisi
|12
|Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri
|2
|Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
|1
|Çiftçi (Tarla Ürünleri)
|2
|Çiftlemeci (Çorap)
|35
|Çiftlik İşçisi (Genel)
|1
|Çikolata İmal İşçisi
|7
|Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü
|6
|Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
|10
|Çimento Üretim Elemanı
|3
|Çini İşlemecisi
|10
|Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
|14
|Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)
|1
|Çocuk Bezi Makinesi Operatörü
|2
|Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı
|4
|Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
|31
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
|6
|Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
|1
|Çocuk Giyim Modelisti
|1
|Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
|1
|Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|10
|Çorap Kontrolörü
|12
|Çorap Örme Makinesi Operatörü
|95
|Çözgü Operatörü
|1
|Çözgülü Örme Makinesi Operatörü
|2
|Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)
|20
|Danışma Memuru
|46
|Değirmen İşçisi (Makarna)
|10
|Demir Doğramacı
|18
|Demir Doğramacı (Mobilya)
|2
|Depo Görevlisi (Gıda)
|6
|Depo Görevlisi (Hammadde)
|2
|Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
|1
|Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
|15
|Depo İşçisi (Elleçleme)
|77
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|179
|Depocu (Giyim Üretim)
|13
|Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
|1
|Deri İşçisi
|5
|Deri Kesimci
|5
|Deri Konfeksiyon Makinecisi
|5
|Desinatör (Tekstil)
|10
|Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
|37
|Dış Lastik Tamircisi
|3
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|47
|Dış Ticaret Şefi
|1
|Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
|2
|Dış Ticaret Uzmanı
|18
|Diğer Ağaç İşlem İşçileri
|2
|Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
|1
|Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri
|1
|Diğer Balıkçılar
|2
|Diğer Büro Memurları
|90
|Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler
|1
|Diğer Elektrik Teknisyenleri
|1
|Diğer Elektrik Tesisatçıları
|2
|Diğer Elektronik Teknisyenleri
|16
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|83
|Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
|10
|Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
|2
|Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
|1
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
|52
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|88
|Diğer İnşaat Teknisyenleri
|7
|Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
|10
|Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri
|2
|Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler
|1
|Diğer Kimyagerler
|1
|Diğer Lastik İmalat İşçileri
|1
|Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar
|1
|Diğer Makine Teknisyenleri
|2
|Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları
|2
|Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar
|2
|Diğer Metal Levha İşçileri
|1
|Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri
|5
|Diğer Metalurji Mühendisleri
|1
|Diğer Mobilya İşçileri
|13
|Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
|24
|Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
|1
|Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
|4
|Diğer Muhasebeciler
|1
|Diğer Mühendisler
|3
|Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
|2
|Diğer Öğretmenler
|1
|Diğer Özel Eğitim Öğretmenleri
|1
|Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
|10
|Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
|3
|Diğer Sağlık Personeli
|5
|Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
|3
|Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
|5
|Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar
|79
|Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
|1
|Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
|1
|Diğer Tomrukçular
|1
|Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
|5
|Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel
|2
|Dijital Baskı Operatörü (Reklam)
|5
|Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
|7
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|34
|Direksiyon Eğitmeni
|54
|Diş Hekimi
|4
|Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
|24
|Doğal Gaz Tesisatçısı
|4
|Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi
|1
|Doğalgaz Tesisat Teknisyeni
|3
|Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri
|2
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|439
|Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
|1
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|156
|Dökme Beton İmal İşçisi
|5
|Döküm Modelcisi
|1
|Döküm Ocakçısı
|10
|Dökümcü
|13
|Dökümcü (Metal)
|52
|Döner Ustası
|14
|Döviz Alım Satım Elemanı
|5
|Düğme İmal İşçisi
|2
|Düz Dikiş Makineci
|42
|Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|2
|Düz Dokuma Kumaş İşçisi
|3
|Düz Örme Giyim Modelisti
|2
|Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
|13
|Ebe
|11
|Eczacı
|23
|Eczacı Kalfası
|9
|Eczane Hizmetleri Teknikeri
|30
|Eczane İşçisi
|7
|Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası
|1
|Eğitim Danışmanı
|21
|Eğitim Yöneticisi
|1
|Ekmek Ustası
|6
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|30
|Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
|3
|El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|1
|El Nakışçısı
|1
|El Ve Makine Dikişçisi (Genel)
|1
|El Ve Makine Nakışçısı
|1
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|12
|Elektrik malzemesi montaj işçisi
|17
|Elektrik Mühendisi
|13
|Elektrik Pano Elemanı
|11
|Elektrik Pano Montaj Ustası
|1
|Elektrik Teknikeri
|42
|Elektrik Teknisyeni
|145
|Elektrik Tesisat Ustası
|11
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
|6
|Elektrik ve Otomasyon Şefi
|1
|Elektrikçi (Genel)
|322
|Elektrik-Elektronik Mühendisi
|35
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|79
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
|24
|Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
|3
|Elektro-Mekanik Montaj Ustası
|1
|Elektro-Mekanik Montajcısı
|5
|Elektronik Cihazlar Montörleri
|25
|Elektronik Haberleşme Teknisyeni
|4
|Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
|1
|Elektronik Montörü (Genel)
|32
|Elektronik Mühendisi (Genel)
|4
|Elektronik Teknisyeni
|41
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri
|2
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
|17
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri
|1
|Elektrostatik Boya Operatörü
|12
|Eloksal Kaplama İşçisi
|1
|Elyaf Sarıcı
|1
|Emaye İşçisi
|2
|Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
|10
|Emlakçı
|2
|Endüstri Mühendisi
|35
|Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
|2
|Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
|2
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|8
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
|2
|Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri
|2
|Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi
|1
|Endüstriyel Otomasyon İşçisi
|4
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
|3
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı
|12
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı
|2
|Endüstriyel Tasarım Mühendisi
|2
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
|21
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası
|9
|Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü
|5
|Enerji Sistemleri Mühendisi
|3
|Engelli Bakıcısı
|1
|Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
|42
|Epilasyon Uzmanı
|1
|Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
|7
|Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
|14
|Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı
|2
|Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
|70
|E-Ticaret Meslek Elemanı
|35
|Etiketçi (Makineyle)
|1
|Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
|27
|Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
|1
|Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
|3
|Evde Çocuk Bakım Elemanı
|3
|Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi
|2
|Fabrika/İşletme Müdürü
|1
|Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış)
|1
|Fason Takip Elemanı (Tekstil)
|5
|Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
|19
|Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
|2
|Fındık İşleme İşçisi
|50
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|70
|Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı
|7
|Fide Yetiştiricisi
|6
|Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
|3
|Filtre İmal İşçisi
|4
|Finans Analisti
|45
|Finans Hizmetleri Elemanı
|6
|Finans Müdürü (Banka)
|1
|Finans Uzmanı
|2
|Finansman Yöneticisi
|2
|Finisörcü (iplik)
|3
|Fitil (Flayer) Makineci
|4
|Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
|3
|Fizik Mühendisi
|2
|Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
|7
|Fizikçi
|1
|Fizyoterapist
|1
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
|3
|Forklift Operatörü
|268
|Formacı ( Çorap)
|78
|Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi
|3
|Fotoğrafçı
|7
|Fotokopi Makinesi Operatörü
|1
|Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
|7
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|17
|Fuaye Elemanı
|12
|Garson (Servis Elemanı)
|970
|Gazete Dağıtıcısı
|1
|Gazeteci
|5
|Gelinlik Satıcısı
|2
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
|14
|Gemi Onarım İşçisi
|20
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|55
|Gemi Yağcısı
|3
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|50
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|25
|Genel Müdür Yardımcısı
|1
|Geri Dönüşüm İşçisi
|12
|Gıda Mühendisi
|41
|Gıda Teknikeri
|47
|Gıda Teknolojisi Teknikeri
|1
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|1
|Giyotin Makas İşçisi
|8
|Giysi Tadilatçısı
|50
|Grafik Tasarımcısı
|25
|Grafik Teknisyeni
|1
|Grafiker
|70
|Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri
|3
|Granit Seramik İmal İşçisi
|10
|Granül İmal İşçisi
|4
|Gübre Üretim İşçisi
|1
|Güvenlik Amiri/Sorumlusu
|6
|Güvenlik Görevlisi
|1294
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|42
|Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|48
|Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
|7
|Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
|1
|Güvenlik Sistemleri Teknisyeni
|1
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|37
|Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni
|3
|Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı
|2
|Halı Desinatörü
|1
|Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|20
|Halı Onarıcı (Makine İle)
|1
|Halı Yıkama İşçisi
|14
|Halkla İlişkiler Görevlisi
|22
|Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
|1
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
|11
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|64
|Hamal/Elle Taşıma
|2
|Hammadde Teknisyeni
|10
|Harita Mühendisi
|1
|Harita Teknikeri
|2
|Harita Teknisyeni
|1
|Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri)
|5
|Hasta Bakımevi Müdürü
|1
|Hasta Bakımı Teknisyeni
|1
|Hasta Danışmanı
|35
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|8
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|140
|Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
|1
|Hastane Hizmetlisi
|6
|Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı
|45
|Haşıl Makinesi Operatörü
|6
|Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
|30
|Havuz Görevlisi
|3
|Havuz Suyu Operatörü
|6
|Hayvan Bakıcısı
|3
|Hazır Giyim Kalıpçısı
|2
|Hekim-Pratisyen
|4
|Hemşire
|58
|Hidroelektrik Santral Operatörü
|1
|Hidrolik Apkant Pres Operatörü
|11
|Hidrolik Pnömatikçi
|2
|Hiyap Operatörü
|1
|Hizmetli (Kamu Kuruluşları)
|5
|Hukukçu (Genel)
|4
|Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi
|1
|Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı
|2
|Isı Yalıtımcısı
|42
|Isıcam İmal İşçisi
|1
|Isıtma Tesisatçısı
|1
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|4
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|29
|Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi
|2
|Işık Asistanı
|2
|Izgara Ustası
|7
|Izgara Ustası Yardımcısı
|2
|İç Giyim Konfeksiyon Makineci
|10
|İç Giyim Satış Elemanı
|3
|İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni
|2
|İç Mekan Tasarımı Teknikeri
|10
|İç Mimar
|18
|İdari Destek Görevlisi
|1
|İdari İşler Müdürü
|1
|İdari İşler Uzmanı
|3
|İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
|2
|İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
|308
|İlahiyatçı
|2
|İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu
|1
|İlan Ve Reklam Satıcısı
|6
|İletişim Danışmanı
|1
|İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
|11
|İlköğretim Matematik Öğretmeni
|2
|İmal İşçisi
|42
|İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
|7
|İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)
|1
|İngilizce Öğretmeni
|16
|İnsan Kaynakları Uzmanı
|3
|İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
|2
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|25
|İnşaat Ustası
|9
|İnşaat Bekçisi
|2
|İnşaat Boyacısı/Boyacı
|8
|İnşaat İşçisi
|35
|İnşaat Mühendisi
|11
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|27
|İnternet Editörü
|2
|İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
|3
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|116
|İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|5
|İplik Temizleme İşçisi
|21
|İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap)
|1
|İstihsal Teknisyeni
|21
|İş Geliştirme Uzmanı
|2
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|18
|İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)
|4
|İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
|10
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|2
|İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
|12
|İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
|1
|İş Makineleri Operatörü
|12
|İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
|3
|İşbağcı (Düğümcü)
|1
|İşletme Elektrik Bakımcısı
|39
|İşletme Müdür Yardımcısı
|1
|İşletme Mühendisi
|4
|İşletmeci
|7
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni
|1
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|15
|Jeneratör Tamircisi
|2
|Jeoloji Mühendisi
|1
|Jet Boya Makinesi Operatörü
|6
|JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|4
|Jimnastik Antrenörü
|1
|Kablo Montaj İşçisi
|10
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|25
|Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)
|15
|Kadın Terzisi
|2
|Kağıt İmal İşçisi
|4
|Kağıt İmalat Makinesi Operatörü
|3
|Kahvaltı Hazırlama Elemanı
|9
|Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
|57
|Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü
|3
|Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
|1
|Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi
|1
|Kalıpçı-Pres
|19
|Kalibrasyoncu
|4
|Kalite Güvence Müdürü
|2
|Kalite Kontrol Müdürü
|3
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|39
|Kalite Kontrolcü
|211
|Kalite Kontrolcü (Metal)
|11
|Kalite Kontrolcü (Boya)
|3
|Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
|1
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|195
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|2
|Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
|29
|Kalorifer Tesisatçısı
|2
|Kamyon Şoförü
|69
|Kamyonet Şoförü
|14
|Kantin Görevlisi
|36
|Kapalı Depo Görevlisi
|18
|Kapıcı
|15
|Kapıcı-Kaloriferci
|8
|Kapı/Kantar Görevlisi
|1
|Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
|1
|Kargo Takip Görevlisi
|8
|Karoserci
|5
|Kartelacı
|16
|Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)
|1
|Kasap
|117
|Kasiyer
|1161
|Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
|1
|Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)
|6
|Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
|30
|Kaynak Mühendisi
|4
|Kaynak Operatörü
|19
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|140
|Kebap Ustası
|4
|Kepçe Operatörü
|20
|Kepenk Montaj İşçisi
|1
|Keseci(Tellak)
|3
|Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
|2
|Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|1
|Kesimci (Konfeksiyon)
|72
|Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
|6
|Kırtasiyeci
|1
|Kimya Laboratuvarı Görevlisi
|2
|Kimya Mühendisi
|24
|Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Kimya Proses Elemanı
|1
|Kimya Teknikeri
|16
|Kimya Teknisyeni
|8
|Kimyager
|40
|Klima Sistemleri Teknisyeni
|3
|Klinik Destek Elemanı (Hastane)
|1
|Klinik Psikolog
|2
|Kolileme Makinesi Operatörü
|15
|Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|8
|Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
|5
|Konfeksiyon İşçisi
|1229
|Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
|2
|Konfeksiyon Modelisti
|1
|Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
|38
|Kongre Ve Fuar Hostesi
|1
|Konik Çözgü Makinesi Operatörü
|8
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri
|1
|Kontrolör (Diğer)
|1
|Korkuluk İmal İşçisi
|1
|Kozmetik Teknikeri
|1
|Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
|10
|Köpek Eğitmeni
|10
|Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)
|4
|Kuaför
|4
|Kumaş Açıcı
|3
|Kumaş Boyacısı
|9
|Kumaş Boyamacı
|2
|Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
|1
|Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
|5
|Kumaş Paketleme İşçisi
|36
|Kumlama Makinesi Operatörü
|6
|Kuran Öğreticisi
|1
|Kuru Temizlemeci
|1
|Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
|1
|Kurumsal İletişim Uzmanı
|10
|Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
|1
|Kuruyemiş Harman İşçisi
|1
|Kuruyemiş Paketleme İşçisi
|1
|Kuruyemişçi
|1
|Kurye
|329
|Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme
|6
|Kümes Bakım İşçisi
|3
|Laborant (Gıda)
|1
|Laborant (Tekstil)
|7
|Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
|2
|Laborant-Boya
|9
|Laboratuvar Müdürü
|2
|Laboratuvar Teknikeri
|4
|Lahmacun Ustası
|2
|Laminasyon Makinesi Operatörü
|5
|Lastik Kaplama İşçisi
|2
|Lastik Makineci
|2
|Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
|5
|Lastik-Cant Montaj İşçisi
|2
|Lavaş Ustası
|1
|Lazer Kesimci ( Tekstil )
|2
|LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
|1
|Lehimci
|1
|Liman işçisi
|20
|Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
|1
|Lojistik Elemanı
|114
|Lojistik Meslek Elemanı
|15
|Lojistik Operasyon Elemanı
|4
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|5
|Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi
|1
|Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|3
|Maden Mühendisi
|13
|Maden Teknikeri
|1
|Madenci (Genel)
|17
|Madeni Yağ Satış Elemanı
|1
|Mağaza Müdürü
|12
|Mağaza Sorumlusu/şefi
|39
|Makam Şoförü
|8
|Makastar-Tekstil
|27
|Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
|26
|Makine Bakım Ustası
|1
|Makine Bakımcı
|51
|Makine Montaj İşçisi
|45
|Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
|13
|Makine Montajcısı
|60
|Makine Mühendisi
|86
|Makine Nakışçısı
|32
|Makine Teknikeri
|75
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
|39
|Makineci (Dikiş)
|1947
|Mali Müşavir
|5
|Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel)
|1
|Malzeme Bilimi ve Mühendisi
|1
|Malzeme Mühendisi
|2
|Manav
|69
|Manikürcü-Pedikürcü
|26
|Mantı Ustası
|1
|Marangoz
|34
|Marka Patent Satış Elemanı
|10
|Market Elemanı
|165
|Market Müdürü
|2
|Masaj Terapisti
|1
|Masaj Uygulayıcısı/Masör
|4
|Masaj Uygulayıcısı/Masöz
|4
|Masör-Masöz
|6
|Masura Kesim Makinesi Operatörü
|5
|Matbaa İşçisi
|40
|Matbaa Öğretmeni
|1
|Matbaa Teknisyeni
|1
|Matbaa Ustası
|4
|Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
|7
|Matematikçi
|1
|Medikal Muhasebe Elemanı
|3
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|144
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|13
|Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç)
|1
|Mekaniker (Kompresör)
|4
|Mekaniker-Buhar Kazanları
|1
|Mekaniker-Metal İşleyen Tezgah Takımları
|1
|Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü
|2
|Mekatronik Bakım Onarımcısı
|10
|Mekatronik Teknikeri
|4
|Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü
|11
|Mermer çıkarma işçisi
|1
|Mermer Ebatlandırma İşçisi
|5
|Mermer İşçisi
|142
|Mermer Seleksiyon İşçisi
|8
|Mermer Silim İşçisi
|5
|Mermer Teknikeri
|1
|Mermerci Ve Süsleme Taşçısı
|1
|Mermerit Montaj İşçisi
|2
|Merserize Kumaş Makinesi İşçisi
|4
|Metal Çatı İşçisi
|1
|Metal Doğramacı
|6
|Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri
|1
|Metal İşleri Teknisyeni
|3
|Metal Kaplamacı
|5
|Metal Kesim İşçisi
|2
|Metal Kesimci (Şaloma)
|3
|Metal Kesme Operatörü
|10
|Metal Levha İşçisi
|6
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|69
|Metal Pres Makinesi Operatörü
|6
|Metal Sac İşleme İşçisi
|19
|Metal Sac İşleme Ustası
|2
|Metal Sıvama İşçisi (El ile)
|3
|Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü
|2
|Metal Teknolojisi Teknisyeni
|6
|Metal Testere Tezgahı Operatörü
|1
|Metalize Plastik Makinesi Operatörü
|1
|Metalurji Malzeme Teknikeri
|1
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
|13
|Metocu/Numaratör
|11
|Meydancı - dökümhane
|2
|Meydancı - imalat
|12
|Meydancı - iplik
|3
|Meydancı - konfeksiyon
|2
|Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi
|1
|Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
|61
|Mimar
|15
|Minibüs Şoförü
|3
|Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
|2
|Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı
|50
|Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
|8
|Mobilya Döşeme İşçisi
|25
|Mobilya Döşeme Ustası
|27
|Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni
|2
|Mobilya Montajcısı
|80
|Mobilya Paketleme İşçisi
|2
|Mobilya Silimci
|4
|Mobilya Tasarımcısı
|3
|Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri
|1
|Mobilyacı
|49
|Moda Tasarımcısı
|5
|Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|63
|Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|1
|Modelist Yardımcısı(Tekstil)
|3
|Modelist-Hazır Giyim
|11
|Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
|2
|Montajcı (Kurgucu)
|14
|Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
|4
|Motor Test Operatörü
|1
|Motor Yenileştirmeci
|4
|Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
|4
|Motosiklet Sürücüsü
|1
|Motosikletli Kurye
|92
|Muhabir
|7
|Muhasebe Görevlisi (Otel)
|1
|Muhasebe Meslek Elemanı
|114
|Muhasebe Müdürü
|2
|Muhasebe Uzmanı
|19
|Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi
|3
|Muhasebe Yardımcı Elemanı
|9
|Muhasebe Yetkilisi
|5
|Muhasebeci
|153
|Mutfak Görevlisi
|112
|Mücevherat Satış Temsilcisi
|2
|Müdür (Anaokulu)
|2
|Müdür (Öğrenci Yurdu)
|1
|Müdür Yardımcısı
|1
|Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
|9
|Müracaat Görevlisi
|30
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|89
|Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
|2
|Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
|2
|Müşteri Temsilcisi
|147
|Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi
|2
|NC/CNC Tezgah İşçisi
|7
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|77
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı)
|4
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
|3
|Noter
|1
|Numune Takip İşçisi
|1
|Oda Görevlisi-Turizm
|29
|Odyolog
|1
|Odyometri Teknikeri
|6
|Ofset Baskı Operatörü
|6
|Oksi-Gaz Kaynakçısı
|2
|Okul Öncesi Öğretmeni
|23
|Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
|4
|Open End Makinesi Operatörü
|26
|Operasyon Elemanı (Turizm)
|3
|Optik Cam Kesicisi
|1
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|87
|Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|48
|Oto Camcısı
|7
|Oto Döşemecisi
|6
|Oto Klima Bakım Onarımcısı
|1
|Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı
|10
|Oto Kuaför Elemanı
|2
|Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı
|2
|Oto Lpg Montajcısı
|1
|Oto Yıkama Elemanı
|48
|Otobüs Kaptanı (Şoförü)
|1
|Otobüs Muavini
|2
|Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
|1
|Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
|25
|Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı
|1
|Otomasyon Sistemleri Programcısı
|1
|Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
|8
|Otomotiv Boya İşçisi
|7
|Otomotiv Boya Ustası
|7
|Otomotiv Elektrikçisi
|36
|Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
|2
|Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
|1
|Otomotiv Kaporta İşçisi
|6
|Otomotiv Kaporta Ustası
|12
|Otomotiv Kaynakçısı
|3
|Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
|2
|Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
|2
|Otomotiv Mekanikçisi
|12
|Otomotiv Montaj İşçisi
|22
|Otomotiv Montaj Teknisyeni
|1
|Otomotiv Servis Danışmanı
|2
|Otomotiv Teknolojisi Teknikeri
|1
|Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
|3
|Otopark Görevlisi/Vale
|19
|Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|1
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|110
|Oyun Parkı Görevlisi
|6
|Ön Büro Müdürü-Otel
|1
|Ön Büro Şefi (Otel)
|2
|Ön Muhasebeci
|559
|Ön Terbiye Operatörü (Tekstil)
|2
|Örgü Makinası Operatörü
|108
|Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj
|15
|Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
|3
|Örme Teknikeri
|1
|Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
|1
|Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
|2
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
|1
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
|1
|Paket Teslim Elemanı
|3
|Paketleme işçisi
|381
|Paketleme İşçisi (Gıda)
|61
|Paketlemeci (Çorap)
|51
|Panel Çatı Kaplamacısı
|1
|Panel Radyatör İmalatçısı
|5
|Parkomat Görevlisi
|1
|Pastacı Çırağı
|58
|Pastacı Yardımcısı
|82
|Pastalcı
|7
|Pazarlama Müdürü
|2
|Pazarlama Sorumlusu
|13
|Pazarlama Uzmanı
|19
|Pazarlamacı
|249
|Pekmez İmalat Elemanı
|3
|Penye Makinesi Operatörü
|5
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|299
|Perde İmal İşçisi
|6
|Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
|2
|Peynir İmal Makinesi Operatörü
|1
|Peyzaj Mimarı
|1
|Pide Ustası
|13
|Pide Ustası Yardımcısı
|1
|Pilates Eğitmeni
|2
|Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
|20
|Pirinç Kaynakçısı
|1
|Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|1
|Pişmaniye Satış Elemanı
|1
|Pizza Ustası
|9
|Planlama Müdürü
|2
|Planlama Mühendisi
|1
|Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
|1
|Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
|37
|Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
|8
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|3
|Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
|17
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|269
|Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
|4
|Plastik İşlemeci
|20
|Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
|2
|Plastik Kırma Makine Operatörü
|45
|Plastik Mamuller İmal İşçisi
|11
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|55
|Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü
|1
|Poliüretan Makinesi Operatörü
|3
|Polyester İmal İşçisi
|11
|Ponterizci/Ponteriz Otomatçı
|10
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|69
|Pres Ustası
|3
|Program Analisti
|1
|Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü
|1
|Proje Danışmanı
|4
|Proje Mühendisi
|4
|Proje Satış Sorumlusu
|1
|Proje Yöneticisi
|1
|Proses İşçisi
|450
|Protez Ortez Ustası
|1
|Psikolog
|3
|Psikolojik Danışman
|1
|Puantör
|10
|Punta Kaynak Makinesi İşçisi
|27
|Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü
|10
|P.V.C. Doğrama Montajcısı
|1
|Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü
|2
|Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)
|1
|Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
|27
|RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
|11
|Raspacı (Gemi)
|15
|Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
|16
|Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
|1
|Regulacı
|2
|Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
|22
|Reklam Tabelacı
|11
|Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
|2
|Reklamcı
|5
|Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|1
|Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
|12
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|96
|Resim Öğretmeni (Özel Kurs)
|1
|Restoran İşletmecisi
|1
|Restoran Karşılama Hostesi
|10
|Restoran Müdürü
|3
|Restoran Yöneticisi
|1
|Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Reyon Görevlisi
|1157
|Rezervasyon Elemanı
|2
|Robot Kaynak Operatörü
|1
|Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
|4
|Röntgen Teknisyeni (Mr)
|5
|Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı
|2
|Sabit Kompresör Operatörü
|2
|Sac Metal Kalıpçısı
|10
|Sağlık Bilgisi Öğretmeni
|1
|Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)
|1
|Salatacı (Salata Ustası)
|2
|Sanayi Makineleri Satış Elemanı
|1
|Sanforcu
|6
|Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı)
|10
|Satın Alma Görevlisi
|7
|Satın Alma Sorumlusu
|22
|Satın Alma Uzmanı
|9
|Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
|3
|Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı
|22
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|2553
|Satış Destek Personeli
|77
|Satış Görevlisi
|21
|Satış Müdürü/Yöneticisi
|12
|Satış Pazarlama Şefi
|9
|Satış Sonrası Hizmet Personeli
|5
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|184
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|10
|Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
|7
|Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
|1
|Sekreter
|222
|Seramik Fırın İşçisi (Karo)
|1
|Seramik İmal İşçisi
|38
|Seramik Teknikeri
|1
|Seri Çözgü Makinesi Operatörü
|2
|Seri Üretimtezgah Operatörü
|3
|Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
|11
|Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
|2
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|14
|Servis Komisi
|99
|Servis Rehberi (Okul)
|10
|Servis Şoförü (Okul)
|19
|Sevkiyat Görevlisi
|174
|Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
|105
|Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
|2
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|161
|Seyis
|3
|Sıcak Demirci
|1
|Sıcak Metal Şekillendirme Ustası
|2
|Sıhhi Tesisatçı
|36
|Sınıf Öğretmeni
|7
|Sıvacı
|7
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|23
|Sigorta Eksperi
|1
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|37
|Silindir Kapağı Taşlama İşçisi
|2
|Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü
|1
|Simit İmalat Ustası
|3
|Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu)
|5
|Soğuk Demirci
|4
|Soğuk Mezeci
|5
|Soğuk Tel Haddeleme Elemanı
|5
|Soğutma Sistemleri Teknisyeni
|2
|Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|11
|Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
|15
|Son Ütücü
|23
|Sondaj İşçisi
|1
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
|1
|Sosyal Hizmet Uzmanı
|2
|Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
|2
|Sosyal Medya Uzmanı
|112
|Sosyolog
|1
|Stilist
|2
|Su kanalı işçisi
|1
|Su Taşıyıcı
|1
|Su Ürünleri Mühendisi
|3
|Sulama Sistemleri Montaj İşçisi
|1
|Sünger Kesim Makinesi Operatörü
|12
|Süt İşleme Teknisyeni
|1
|Süt Toplama İşçisi
|3
|Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
|12
|Süthane/ Mandıra İşçisi
|2
|Sütlü Tatlı Ustası
|1
|Şantiye Şefi-İnşaat
|1
|Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|1
|Şardon Makinesi Operatörü
|7
|Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
|11
|Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
|5
|Şenör
|1
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|81
|Şoför-Yük Taşıma
|330
|Şube Müdürü
|2
|Tabaka Ofset Baskı Operatörü
|1
|Tablet İlaç İmal İşçisi
|35
|Tahar Makinesi Operatörü
|1
|Takı İmalatçısı
|1
|Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları
|1
|Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
|9
|Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
|1
|Tasarım Müdürü
|1
|Taşlama Tezgâh İşçisi
|17
|Taşlama Tezgâh Ustası
|4
|Tatlı Ustası (Baklava)
|2
|Tatlı Ustası (Dökme)
|1
|Tatlı Ustası (Künefe)
|4
|Tatlı Ustası Yardımcısı
|1
|Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
|2
|Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap)
|2
|Teknik Müdür
|1
|Teknik Ressam
|59
|Teknik Servis Elemanı
|65
|Teknik Servis Şefi
|1
|Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni
|1
|Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
|1
|Tekstil Mühendisi
|11
|Tekstil Tasarım Teknisyeni
|1
|Tekstil Teknikeri
|2
|Tekstil Terbiye İşçisi
|31
|Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)
|5
|Tekstil Terbiye İşçisi (Boya)
|2
|Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
|12
|Tel Çekme İşçisi (Makine İle)
|20
|Telefon Santral Operatörü
|4
|Tele-Satış Elemanı
|26
|Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı
|1
|Temizlik Görevlisi
|2023
|Temizlik Görevlisi (Hastane)
|28
|Tercüman (Almanca)
|12
|Tercüman (Arapça)
|11
|Tercüman (Bulgarca)
|2
|Tercüman (Farsça)
|3
|Tercüman (Fransızca)
|5
|Tercüman (İngilizce)
|2
|Tercüman (Rusca)
|6
|Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü)
|10
|Terzi
|28
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
|1
|Tesviyeci
|10
|Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter
|2
|Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
|3
|Tıbbi Laboratuar Teknikeri
|1
|Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
|6
|Tıbbi Laboratuvar Ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı
|1
|Tıp Asistanı
|1
|Tır-Çekici Şoförü
|128
|Tır/Kamyon Muavini
|1
|Toprak İşleme İşçisi
|1
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|36
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|91
|Toz Altı Kaynak Operatörü
|36
|Traktör Bakım Onarımcısı
|2
|Traktör Şoförü
|2
|Transfer Elemanı-Turizm
|1
|Trapezci
|1
|Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
|30
|Tuğla İmal İşçisi
|5
|Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle)
|2
|Turizm Danışma Elemanı
|1
|Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
|6
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|15
|Tuvalet Temizlik Görevlisi
|3
|Tül Perde Kontrol İşçisi
|5
|Türkçe Öğretmeni
|1
|TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|3
|Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü
|1
|Uluslararası İlişkiler Uzmanı
|1
|Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
|2
|Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
|1
|Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
|16
|Usta Öğretici (Anaokulu)
|1
|Usta Öğretici (Dokumacılık)
|1
|Usta Öğretici (Frezecilik)
|1
|Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı)
|50
|Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
|1
|Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)
|2
|Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı)
|7
|Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
|1
|Usta Yardımcısı
|2
|Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
|11
|Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
|1
|Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
|1
|Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|4
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|28
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|3
|Üretim Müdürü (Tekstil)
|1
|Üretim Paneli Kontrol Operatörü
|1
|Üretim Planlama Memuru
|11
|Üretim Şefi
|6
|Üretim ve Planlama Mühendisi
|5
|Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
|5
|Ütücü
|218
|Vardiya Amiri - İmalat
|13
|Vardiya Amiri (Genel)
|14
|Varyant (Baskı Boya Mutfağı)
|4
|Varyant Elemanı (Tekstil)
|1
|Vater Makinası Operatörü
|6
|Veri Giriş Elemanı
|9
|Veteriner Hekim
|9
|Veteriner Sağlık Teknisyeni
|2
|Vidanjör Operatörü
|1
|Vidanjör Şoförü
|2
|Vinç Operatörü
|26
|Web Programcısı
|2
|Web Sitesi Yöneticisi
|6
|Web Tasarımcısı
|21
|Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
|3
|Yangın Tesisatçısı
|1
|Yaş Boya Ustası/Operatörü
|11
|Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
|2
|Yaşlı Bakım Teknisyeni
|1
|Yatak İmalat İşçisi
|2
|Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
|5
|Yay Makinesi Operatörü
|2
|Yazılım Destek Uzmanı
|86
|Yazılım Geliştiricisi
|23
|Yazılım Mühendisi
|16
|Yazılım Satış Uzmanı
|2
|Yazılım Test Edicisi
|1
|Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
|5
|Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
|2
|Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü
|1
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|79
|Yemekhane işçisi
|21
|Yemekhane servis işçisi
|2
|Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
|7
|Yıpratmacı (Tekstil)
|2
|Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
|11
|Yönetici (İş Hizmetleri)
|2
|Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
|1
|Yönetici-Sigorta
|1
|Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı
|5
|Yufka Ustası
|10
|Yumurta Paketleme İşçisi
|2
|Yurt Yönetim Memuru
|7
|Zabıt Katibi
|1
|Zeytin Toplama İşçisi
|30
|Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)
|1
|Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
|3
|Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
|10
|Ziraat Mühendisi
|16
|Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
|1
|Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama)
|1
|Ziraat Mühendisi (Zootekni)
|2
|Ziraat Teknikeri
|3