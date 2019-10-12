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51 Bin 635 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslek Grupları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 51 bin 635 açık iş ilanı bulunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı içerisinde 1 milyon 185 bin 90 kişiyi işe yerleştirdi. Son 10 yılda ise 7,5 milyon kişi için iş kapısı oldu. İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte en çok alım yapılan meslek grupları...

51 Bin 635 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslek Grupları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 51 bin 635 açık iş ilanı bulunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı içerisinde 1 milyon 185 bin 90 kişiyi işe yerleştirdi. Son 10 yılda ise 7,5 milyon kişi için iş kapısı oldu. İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte en çok alım yapılan meslek grupları...

12 Ekim 2019 Cumartesi 20:37
51 Bin 635 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslek Grupları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 51 bin 635 açık iş ilanı bulunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı içerisinde 1 milyon 185 bin 90 kişiyi işe yerleştirdi.  Son 10 yılda ise 7,5 milyon kişi için iş kapısı oldu. İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte en çok alım yapılan meslek grupları...

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilandar 10 bin 190 beden işçisi (genel) ilanı bulunurken, 2310 kişi de satış danışmanı ilanı bulunuyor.

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 10190
Satış Danışmanı / Uzmanı 2310
Makineci (Dikiş) 1918
Temizlik Görevlisi 1799
Garson (Servis Elemanı) 1311
Kasiyer 837
Konfeksiyon İşçisi 836
Güvenlik Görevlisi 793
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 752
Ön Muhasebeci 745
Reyon Görevlisi 722
Satış Temsilcisi / Plasiyer 663
Büro Memuru (Genel) 615
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 510
Aşçı 506
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 474
Şoför-Yük Taşıma 454
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 419
Dokuma Konfeksiyon Makineci 390
Bulaşıkçı (Stevard) 365
Pazarlamacı 360
Elektrikçi (Genel) 352
Aşçı Yardımcısı 339
Ambar/Depo Görevlisi 334
Paketleme işçisi 322
Forklift Operatörü 283
Kalite Kontrolcü 278
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 263
CNC Torna Tezgahı Operatörü 242
Motosikletli Kurye 238
Pazarlama Uzmanı 236
Figüran 220
Beden İşçisi (Temizlik) 215
Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 210
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 208
Sekreter 203
Ütücü 202
Servis Komisi 191
Kesimci (Konfeksiyon) 190
Muhasebeci 188
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 185
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 185
Metal Mamuller Montaj İşçisi 178
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 176
Ayakçı (Tekstil) 175
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 173
Kurye 171
Kalite Kontrolcü-Tekstil 164
Elektrik Teknisyeni 162
Mutfak Görevlisi 161
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 159
Bisküvi İmalat İşçisi 158
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 154
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 148
Mekanik Bakım Onarımcısı 147
Makine Mühendisi 141
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 136
CNC Freze Tezgahı Operatörü 131
Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı 130
Çaycı 128
Tır-Çekici Şoförü 125
Çağrı Merkezi Elemanı 119
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 118
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 117
Muhasebe Meslek Elemanı 116
Örgü Makinası Operatörü 114
Depo Sevkiyat Sorumlusu 112
Beden İşçisi (İnşaat) 111
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 111
Grafiker 107
Servis Şoförü (Okul) 107
Teknik Servis Elemanı 105
Ayakkabı İmalatçısı 103
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 103
Proses İşçisi 102
Sevkiyat Görevlisi 102
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 101
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 100

İş ilanlarının tamamını görüntülemek için buraya tıklayınız

Son Güncelleme: 12.10.2019 20:45
Anahtar Kelimeler:
bin personel alınıyor işte çok alım yapılan meslek grupları
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