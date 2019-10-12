51 Bin 635 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslek Grupları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 51 bin 635 açık iş ilanı bulunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı içerisinde 1 milyon 185 bin 90 kişiyi işe yerleştirdi. Son 10 yılda ise 7,5 milyon kişi için iş kapısı oldu. İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte en çok alım yapılan meslek grupları...
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilandar 10 bin 190 beden işçisi (genel) ilanı bulunurken, 2310 kişi de satış danışmanı ilanı bulunuyor.
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|10190
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|2310
|Makineci (Dikiş)
|1918
|Temizlik Görevlisi
|1799
|Garson (Servis Elemanı)
|1311
|Kasiyer
|837
|Konfeksiyon İşçisi
|836
|Güvenlik Görevlisi
|793
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|752
|Ön Muhasebeci
|745
|Reyon Görevlisi
|722
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|663
|Büro Memuru (Genel)
|615
|Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
|510
|Aşçı
|506
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|474
|Şoför-Yük Taşıma
|454
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|419
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|390
|Bulaşıkçı (Stevard)
|365
|Pazarlamacı
|360
|Elektrikçi (Genel)
|352
|Aşçı Yardımcısı
|339
|Ambar/Depo Görevlisi
|334
|Paketleme işçisi
|322
|Forklift Operatörü
|283
|Kalite Kontrolcü
|278
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|263
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|242
|Motosikletli Kurye
|238
|Pazarlama Uzmanı
|236
|Figüran
|220
|Beden İşçisi (Temizlik)
|215
|Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü
|210
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|208
|Sekreter
|203
|Ütücü
|202
|Servis Komisi
|191
|Kesimci (Konfeksiyon)
|190
|Muhasebeci
|188
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|185
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|185
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|178
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|176
|Ayakçı (Tekstil)
|175
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|173
|Kurye
|171
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|164
|Elektrik Teknisyeni
|162
|Mutfak Görevlisi
|161
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|159
|Bisküvi İmalat İşçisi
|158
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|154
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|148
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|147
|Makine Mühendisi
|141
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|136
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|131
|Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
|130
|Çaycı
|128
|Tır-Çekici Şoförü
|125
|Çağrı Merkezi Elemanı
|119
|İç Giyim Konfeksiyon Makineci
|118
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|117
|Muhasebe Meslek Elemanı
|116
|Örgü Makinası Operatörü
|114
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|112
|Beden İşçisi (İnşaat)
|111
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|111
|Grafiker
|107
|Servis Şoförü (Okul)
|107
|Teknik Servis Elemanı
|105
|Ayakkabı İmalatçısı
|103
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|103
|Proses İşçisi
|102
|Sevkiyat Görevlisi
|102
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|101
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|100
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