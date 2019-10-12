51 Bin 635 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslek Grupları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 51 bin 635 açık iş ilanı bulunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı içerisinde 1 milyon 185 bin 90 kişiyi işe yerleştirdi. Son 10 yılda ise 7,5 milyon kişi için iş kapısı oldu. İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte en çok alım yapılan meslek grupları...