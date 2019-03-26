50 Adet Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak!

İstanbul’da özel bir şirket, kolejde çalışmak üzere 50 adet özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşkur aracılığıyla yapılan duyurunun ayrıntıları ve adaylardan istenen özellikler şunlar:
“CSG ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
Beşiktaş’ta bulunan kendi bünyesindeki özel kolejimize bay ve bayan özel güvenlik kimlik kartı bulunan personeller alınacaktır.
- Özel güvenlik kimlik kartı bulunan,
- 24-35 yaş arası,
- Askerlik hizmetini tamamlamış,
- Adli sicil kaydı bulunmayan,
- Tercihen Beşiktaş bölgesine ulaşımı olan,
- Deneyimli,deneyimsiz.”
Bu ilana İşkur üzerinden, ilan arama sayfasında ‘Meslek’ sekmesine ‘Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı’ yazarak ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.