Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

5 Şehirde Yüzlerce TYP Alımları Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere sadece 2 günlük başvuru süresi ile ilan yayımladı.

5 Şehirde Yüzlerce TYP Alımları Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere sadece 2 günlük başvuru süresi ile ilan yayımladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:45
5 Şehirde Yüzlerce TYP Alımları Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere sadece 2 günlük başvuru süresi ile ilan yayımladı.

İlanlara başvuracak adaylar için son başvuru tarihi 23 Kasım 2018 tarihi belirlendi.

TYP personel alımları Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediyeler, Üniversiteler ve köylere hizmet götürme birlikleri gerçekleştirmektedir. Alımı yapan şehirler İstanbul, Malatya, Çanakkale, Sivas ve Edirne olarak yayınlanmıştır. İlana çıkan şehirlerin toplam personel alım sayısı 830 olarak görülmektedir.

İlanlar TYP kapsamında olduğu için ilana yalnızca ilanın yayımladığı şehirde ikamet edenler başvuru yapabilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2018

İşkur'un web sitesi üzereinden Kamu ilanlarını seçip TYP kapsamında olan ilanlara online olarak başvuru yapabilirsiniz. 

Başvurmak için buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 19:00
Anahtar Kelimeler:
şehirde yüzlerce typ alımları başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Typ 1 saat önce

Çevre temizliği ne demek ne iş yapar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor
Adalet Bakanlığı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor
İçişleri Bakanlığı Valiliğe Personel Alımı Yapıyor
İçişleri Bakanlığı Valiliğe Personel Alımı Yapıyor
48 Bin 385 Kişiye İş Fırsatı!
48 Bin 385 Kişiye İş Fırsatı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim