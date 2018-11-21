5 Şehirde Yüzlerce TYP Alımları Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere sadece 2 günlük başvuru süresi ile ilan yayımladı.

İlanlara başvuracak adaylar için son başvuru tarihi 23 Kasım 2018 tarihi belirlendi.

TYP personel alımları Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediyeler, Üniversiteler ve köylere hizmet götürme birlikleri gerçekleştirmektedir. Alımı yapan şehirler İstanbul, Malatya, Çanakkale, Sivas ve Edirne olarak yayınlanmıştır. İlana çıkan şehirlerin toplam personel alım sayısı 830 olarak görülmektedir.

İlanlar TYP kapsamında olduğu için ilana yalnızca ilanın yayımladığı şehirde ikamet edenler başvuru yapabilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2018

İşkur'un web sitesi üzereinden Kamu ilanlarını seçip TYP kapsamında olan ilanlara online olarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvurmak için buraya tıklayınız.

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