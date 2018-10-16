5 Bin Kadına İstihdam Müjdesi!

Kadın İstihdamının desteklenmesi adına Bursa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile SHELL işbirliği yaparak protokol imzaladı.

İŞKUR ve SHELL&TURCAS arasında 05 Mart 2018 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 5 yılda 5 bin kadın istihdam edilecek.

İstihdam edilecek iş pozisyonları ise şöyle belirlendi;

İstasyon yöneticisi,

Ön saha satış elemanı,

Market satış elemanı,

Vardiya amiri,

Temizlik görevlisi,

Muhasebe elemanı,

İdari işler uzmanı

5 YILDA 5 BİN KADIN İSTİHDAM EDİLECEK!

Yukarıda sıralanan poziyonlar gibi daha birçok farklı pozisyonlarda kadın personel istihdam edilecektir. İmzalanan protokolle, SHELL&TURCAS’ ın bayilik ağında bulunan istasyonların, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmetlerden ve yürürlükte olan istihdam teşviklerinden etkin bir şekilde yararlanarak kadınlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla karşılayacak. Protkol mahiyetindeki proje kapsamında 5 yılda 5 bin kadın istihdam edilecek.

Bu amaç doğrultusunda Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile SHELL&TURCAS yetkilileri 25 Temmuz 2018 tarihinde bir otelde gerçekleştirilen sinerji toplantısında buluştu. Toplantıya, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen, SHELL Saha Müdürü Hüseyin Şimşek, SHELL İnsan Kaynakları Müdürü Özge Doru, İlimizdeki SHELL bayi yöneticileri ve SHELL bayilerinin İş ve Meslek Danışmanları katıldı.

Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen ve SHELL Saha Müdürü Hüseyin Şimşek’in konuşmalarından sonra SHELL İnsan Kaynakları Müdürü Özge Doru, SHELL’ in Türkiye ve Bursa İlindeki yapısı ve İK Politikası hakkında yaptığı sunumla katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı sonunda İş ve Meslek Danışmanları ile SHELL bayi yöneticileri birebir görüşerek işgücü talepleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıdan sonra SHELL bayilerinde istihdam edilen kadınlar ile mevcut çalışma hayatlarındaki memnuniyetleri ve karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşme yapılmak amacıyla Akaryakıt İstasyonlarına işyeri ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynaklar; iskur.gov.tr

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