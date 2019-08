48 Bin Personel Alınacak! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR on binlerce personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu her gün yeni ilanlar yayınlayarak iş arayanlara büyük müjdeler sağlıyor. İŞKUR kendi resmi internet sitesinden her gün iş ilanları açıklıyor. Bu bağlamda yeni açık iş ilanlarını haberimizde sizler için toparladık. Peki, İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR güncel ilanlar... İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. İŞKUR'a internet üzerinden kayıt olmak için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine adaylar giriş yapmalıdır. İşte İŞKUR 48 bin personel alım başvuru şartları...