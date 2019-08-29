48 Bin Personel Alınacak! İşte Başvuru Şartları...

Her yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayesinde milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. Bu nedenle iş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanacak olan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 48 bin personel alımı gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan ilanlara nasıl başvuru yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR İLAN SAYFASI SORGULAMA

İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir.

Kendinize uygun şartlarla sayfayı doldurduktan sonra sağ alt kısımda bulunan 'ara' butonuna basmalısınız. Sayfanın alt kısmında iş ilanları listelenir bu listede iş ilanı başlığı, kaç pozisyonun açık olduğu, iş adresi ve hangi tarihte ilanın yayına verildiği yazar. İlginizi çeken ilana tıklayarak daha kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. Genellikle bu sayfada işyerinin telefon adres gibi detaylı bilgilerinin yanı sıra iş için önerilen ücret, başvuru sayısı, çalışma şekli, işveren statüsü ve sayfanın görüntülenme sayısı yazar. Eğer şartlar size uygunsa sayfanın alt kısmında bulunan 'Başvur' kısmına tıklayarak iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'A Kayıt Aşamaları

İŞKUR'a internet üzerinden kayıt olmak için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine adaylar giriş yapmalıdır. Ekran üzerinden Üye ol butonuna tıklanır. Buradan üyelik sözleşmesine "onaylıyorum" şeklinde bir onay verilip devam edilir. Açılan sayfada adaylardan T.C. Kimlik numaraları, as ve soyad bilgileri ile iletişim bilgilerinin girilmesi istenmektedir. Bu bilgileri doğru bir şekilde giren adaylar ileri diyerek devam etmelidir. Devamında adaylardan eğitim durumları, nitelikleri ve diğer ilgili konularda bilgileri doğrulamaları ve girmeleri istenir. Üyelik bu aşamadan sonra başarı ile tamamlanmış olur. Ayrıca İŞKUR'a işveren olarak kayıt olmak için ise https://esube.iskur.gov.tr/Ortak/IsverenKayit.aspx linkinden erişim sağlanmaktadır.

İŞKUR'dan Açık İlanlara Başvurma

İŞKUR'a üye olduktan sonra ilanlara başvurmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx linkinden arama filtresi seçerek iş ilanlarına ulaşmak mümkündür. Online olarak yapılacak olan başvurularda İŞKUR'a kayıt olurken girilen bilgiler istenmekte olup kayıt sırasında bu bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA