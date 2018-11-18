48 Bin 385 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor ve yeni iş fırsatlarının kapıları aralanıyor. KPSS CAFE olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları derleyip raporlayarak daha anlaşılabilir ve kolay başvuru yapılabilir hale getirdik. Şuan İŞKUR üzerinde açık iş ilanları arasında şuan 48 bin 385 kişinin işi hazır. Hangi pozisyonlarda açık iş ilanları var, başvuru nasıl yapılır haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

12 BİN 210 BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Yurtiçi Türkiye geneli 12 bin 210 beden işçisi alımı yapılıyor. En az okur-yazar olma şartını taşıyan adaylar bu ilanlara başvuru yapabilirler. Engelli adaylarında başvuru yapabileceği ilanlar mevcuttur.

Beden İşçisi ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

2 BİN 421 SATIŞ DANIŞMANI ARANIYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlarda 2 bin 421 satış danışmanı alımı yapılacak. Yayımlanan satış danışmanı ilanı ile ilgili detaylarda Müşteri memnuniyeti yaratacak şeklide servis vermek, Müşterilerle sürekli temas kurarak müşteri sadakatini sağlamak, Ürünler hakkında müşteriye bilgi vermesi, ürünlerin servis edilmesi, Müşteri sorularının yanıtlanması ve sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesinin sağlanması bilgilerine yer veriliyor.

Satış Danışmanı ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Derlediğimiz tüm ilanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

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