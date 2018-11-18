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48 Bin 385 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor ve yeni iş fırsatlarının kapıları aralanıyor. KPSS CAFE olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları derleyip raporlayarak daha anlaşılabilir ve kolay başvuru yapılabilir hale getirdik. Şuan İŞKUR üzerinde açık iş ilanları arasında şuan 48 bin 385 kişinin işi hazır. Hangi pozisyonlarda açık iş ilanları var, başvuru nasıl yapılır haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

48 Bin 385 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor ve yeni iş fırsatlarının kapıları aralanıyor. KPSS CAFE olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları derleyip raporlayarak daha anlaşılabilir ve kolay başvuru yapılabilir hale getirdik. Şuan İŞKUR üzerinde açık iş ilanları arasında şuan 48 bin 385 kişinin işi hazır. Hangi pozisyonlarda açık iş ilanları var, başvuru nasıl yapılır haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

18 Kasım 2018 Pazar 20:16
48 Bin 385 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor ve yeni iş fırsatlarının kapıları aralanıyor. KPSS CAFE olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları derleyip raporlayarak daha anlaşılabilir ve kolay başvuru yapılabilir hale getirdik. Şuan İŞKUR üzerinde açık iş ilanları arasında şuan 48 bin 385 kişinin işi hazır. Hangi pozisyonlarda açık iş ilanları var, başvuru nasıl yapılır haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

12 BİN 210 BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Yurtiçi Türkiye geneli 12 bin 210 beden işçisi alımı yapılıyor.  En az okur-yazar olma şartını taşıyan adaylar bu ilanlara başvuru yapabilirler. Engelli adaylarında başvuru yapabileceği ilanlar mevcuttur.

Beden İşçisi ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

2 BİN 421 SATIŞ DANIŞMANI ARANIYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlarda 2 bin 421 satış danışmanı alımı yapılacak.  Yayımlanan satış danışmanı ilanı ile ilgili detaylarda Müşteri memnuniyeti yaratacak şeklide servis vermek, Müşterilerle sürekli temas kurarak müşteri sadakatini sağlamak, Ürünler hakkında müşteriye bilgi vermesi, ürünlerin servis edilmesi, Müşteri sorularının yanıtlanması ve sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesinin sağlanması bilgilerine yer veriliyor.

Satış Danışmanı ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Derlediğimiz tüm ilanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 12210
Satış Danışmanı / Uzmanı 2421
Temizlik Görevlisi 2194
Makineci (Dikiş) 1818
Reyon Görevlisi 1153
Kasiyer 1122
Güvenlik Görevlisi 1071
Garson (Servis Elemanı) 992
Konfeksiyon İşçisi 984
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 633
Büro Memuru (Genel) 624
Ön Muhasebeci 539
Bulaşıkçı (Stevard) 470
Proses İşçisi 465
Beden İşçisi (İnşaat) 431
Paketleme işçisi 385
Şoför-Yük Taşıma 376
Aşçı 374
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 350
Ayakçı (Tekstil) 332
Ambar/Depo Görevlisi 324
Kurye 313
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 303
Elektrikçi (Genel) 276
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 256
Forklift Operatörü 252
Pazarlamacı 252
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 252
Aşçı Yardımcısı 250
Dokuma Konfeksiyon Makineci 224
Kalite Kontrolcü 223
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 206
Sekreter 206
CNC Torna Tezgahı Operatörü 202
Ütücü 197
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 192
Muhasebeci 186
Elektrik Teknisyeni 176
Market Elemanı 169
Depo Sevkiyat Sorumlusu 168
Beden İşçisi (Temizlik) 165
Kalite Kontrolcü-Tekstil 164
Deri Konfeksiyon Makinecisi 160
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 156
Satış Temsilcisi / Plasiyer 156
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 152
Büro İşçisi 146
Kasap 138
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 138
Mekanik Bakım Onarımcısı 130
Müşteri Temsilcisi 127
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 123
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 117
Mutfak Görevlisi 115
CNC Freze Tezgahı Operatörü 114
Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar 111
Sosyal Medya Uzmanı 110
Muhasebe Meslek Elemanı 109
Pizza Ustası 108
Mermer İşçisi 107
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 105
Örgü Makinası Operatörü 104
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 103
Tır-Çekici Şoförü 101
Finans Analisti 100
Motosikletli Kurye 97
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 96
Çorap Örme Makinesi Operatörü 95
Diğer Büro Memurları 95
Sevkiyat Görevlisi 95
Satış Görevlisi 93
Çaycı 92
Makine Mühendisi 91
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 91
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 90
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 88
Çağrı Merkezi Elemanı 87
Servis Komisi 85
Lojistik Elemanı 82
Ayakkabı İmalatçısı 80
Elektrik Teknikeri 79
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 79
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 78
Formacı ( Çorap) 77
Makine Teknikeri 77
Düz Dikiş Makineci 75
Manav 74
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 74
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 73
Teknik Servis Elemanı 73
Mobilya Montajcısı 70
Şoför (Yolcu Taşıma) 70
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 67
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 66
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 65
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 64
Kamyon Şoförü 64
Hemşire 63
Metal Mamuller Montaj İşçisi 63
Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 63
Grafiker 61
Modelist-Hazır Giyim 59
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 59
Direksiyon Eğitmeni 58
Dökümcü (Metal) 57
Depo İşçisi (Elleçleme) 56
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 56
Satış Destek Personeli 56
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 55
Teknik Ressam 52
Metocu/Numaratör 51
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 51
Danışma Memuru 50
Dondurma Üretim Elemanı 50
Fındık İşleme İşçisi 50
Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı) 50
Makine Bakımcı 49
Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 49
Boyacı-Metal 48
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 48
NC/CNC Tezgah Operatörü 48
Dış Ticaret Meslek Elemanı 47
Kumaş Paketleme İşçisi 47
İmal İşçisi 45
Akrilik İplik Üretim İşçisi 44
Kesimci (Konfeksiyon) 44
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 43
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 42
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 42
Gıda Mühendisi 42
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 42
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 42
Isı Yalıtımcısı 42
Oto Yıkama Elemanı 42
Elektronik Teknisyeni 41
Makine Montaj İşçisi 41
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 41
Kimyager 40
Makine Montajcısı 40
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 40
Ahşap Mobilya İmalatçısı 39
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 39
Çelik Kaynakçısı 38
Gıda Teknikeri 38
Alüminyum imalat işçisi 37
Bilgi İşlem Destek Elemanı 37
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 37
Seramik İmal İşçisi 37
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 36
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 36
İnşaat İşçisi 36
İşletme Elektrik Bakımcısı 36
Makine Nakışçısı 36
Makine Teknolojisi Teknisyeni 36
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 36
Çiftlemeci (Çorap) 35
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 35
Punta Kaynak Makinesi İşçisi 35
Tablet İlaç İmal İşçisi 35
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 34
Otomotiv Elektrikçisi 34
Sigortacılık Meslek Elemanı 34
Bayan Kuaförü 33
E-Ticaret Meslek Elemanı 33
Mobilya Döşeme Ustası 33
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 32
Matbaa İşçisi 32
Pastacı Yardımcısı 32
Bahçıvan 31
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 31
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 31
Elektronik Montörü (Genel) 31
Mobilyacı 31
Müracaat Görevlisi 31
Son Ütücü 31
Toz Altı Kaynak Operatörü 31
Eczane Hizmetleri Teknikeri 30
Endüstri Mühendisi 30
Kantin Görevlisi 30
Paketleme İşçisi (Gıda) 30
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 30
Zeytin Toplama İşçisi 30
Bankacılık Meslek Elemanı 29
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 29
Kalite Kontrol Sorumlusu 29
Vinç Operatörü 29
Bekçi 28
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 28
Mağaza Sorumlusu/şefi 28
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 28
Marangoz 28
Oda Görevlisi-Turizm 28
Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 27
Makastar-Tekstil 27
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 27
Yapı Yalıtımcısı 27
CNC Lazerle Kesme Operatörü 26
Grafik Tasarımcısı 26
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 26
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 26
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 26
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 26
Taşlama Tezgâh İşçisi 26
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 26
Elektronik Cihazlar Montörleri 25
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 25
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 25
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 25
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 25
Kimya Mühendisi 25
Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk 25
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 25
Web Tasarımcısı 25
Sıhhi Tesisatçı 24
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 23
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 23
Eczacı 23
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 23
İplik Temizleme İşçisi 23
Boya Üretim Operatörü 22
Demir Doğramacı 22
Yemekhane işçisi 22
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 21
Kamyonet Şoförü 21
Muhasebe Uzmanı 21
Open End Makinesi Operatörü 21
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 21
Tekstil Terbiye İşçisi 21
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 21
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 20
Eğitim Danışmanı 20
Elektrik malzemesi montaj işçisi 20
Elektrik-Elektronik Mühendisi 20
Gemi Onarım İşçisi 20
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 20
İstihsal Teknisyeni 20
Liman işçisi 20
Madenci (Genel) 20
Manikürcü-Pedikürcü 20
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 20
Tel Çekme İşçisi (Makine İle) 20
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 19
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 19
Hasta Danışmanı 19
Kaynak Operatörü 19
Kepçe Operatörü 19
Satın Alma Sorumlusu 19
Alüminyum Doğramacı 18
Diğer Elektronik Teknisyenleri 18
Halkla İlişkiler Görevlisi 18
Hidrolik Apkant Pres Operatörü 18
Okul Öncesi Öğretmeni 18
Otopark Görevlisi/Vale 18
Temizlik Görevlisi (Hastane) 18
Terzi 18
Yazılım Geliştiricisi 18
Bisküvi İmalat İşçisi 17
Çevre Mühendisi 17
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 17
Kuruyemiş Paketleme İşçisi 17
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 17
Pazarlama Uzmanı 17
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 17
Ziraat Mühendisi 17
Ara Ütücü 16
Baskı Operatörü - Tekstil 16
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 16
Dış Ticaret Uzmanı 16
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 16
Elektrik Mühendisi 16
Kalıpçı-Pres 16
Kartelacı 16
Metal Sac İşleme İşçisi 16
Otomotiv Montaj İşçisi 16
Unlu Mamüller Paketleme İşçisi 16
Üretim Planlama Memuru 16
Vater Makinası Operatörü 16
Yaş Boya Ustası/Operatörü 16
Yazılım Destek Uzmanı 16
Bilgisayar Programcısı 15
CNC Plazma Kesim Operatörü 15
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 15
Halı Yıkama İşçisi 15
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 15
İthalat-İhracat Sorumlusu 15
Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 15
Kapalı Depo Görevlisi 15
Kolileme Makinesi Operatörü 15
Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj 15
Raspacı (Gemi) 15
Tekstil Mühendisi 15
Vardiya Amiri (Genel) 15
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 14
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 14
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 14
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 14
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 14
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 14
Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 14
Kalite Kontrolcü (Metal) 14
Lojistik Meslek Elemanı 14
Montajcı (Kurgucu) 14
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 13
CNC Programcısı 13
Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci 13
Dökümcü 13
Düz Dokuma Kumaş İşçisi 13
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 13
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 13
Kapıcı 13
Meydancı - imalat 13
Otomotiv Kaporta Ustası 13
Otomotiv Mekanikçisi 13
Pazarlama Sorumlusu 13
Pide Ustası 13
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 13
Ambalajcı (El İle) 12
Anketör 12
Bilgisayar Mühendisi 12
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 12
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı 12
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 12
Çorap Kontrolörü 12
Depocu (Giyim Üretim) 12
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 12
Diğer Mobilya İşçileri 12
Döner Ustası 12
Eczacı Kalfası 12
Elektrik Tesisat Ustası 12
Geri Dönüşüm İşçisi 12
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı 12
İç Mimar 12
Kimya Teknikeri 12
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 12
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 12
Reklam Tabelacı 12
Satış Müdürü/Yöneticisi 12
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 12
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi 12
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 12
Vardiya Amiri - İmalat 12
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 11
Ebe 11
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 11
İngilizce Öğretmeni 11
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 11
Jet Boya Makinesi Operatörü 11
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 11
Mağaza Müdürü 11
Makam Şoförü 11
Paketlemeci (Çorap) 11
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 11
Polyester İmal İşçisi 11
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 11
Sac Metal Kalıpçısı 11
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 11
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 11
Tercüman (Almanca) 11
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 11
Atık Toplayıcısı 10
Avukat 10
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 10
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 10
Biyolog 10
Cam Temizleyici 10
Çelik Hasır İmal İşçisi 10
Çikolata İmal İşçisi 10
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 10
Çini İşlemecisi 10
Değirmen İşçisi (Makarna) 10
Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 10
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 10
Fuaye Elemanı 10
Granit Seramik İmal İşçisi 10
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 10
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 10
Hammadde Teknisyeni 10
İç Mekan Tasarımı Teknikeri 10
Kablo Montaj İşçisi 10
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı 10
Köpek Eğitmeni 10
Laborant-Boya 10
Masör-Masöz 10
Mekatronik Bakım Onarımcısı 10
Metal Kesme Operatörü 10
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 10
Mimar 10
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 10
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 10
Otomotiv Boya Ustası 10
Puantör 10
Ring Makineci 10
Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 10
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 10
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 10
Tesviyeci 10
Yazılım Mühendisi 10
Ambalajlama işçisi (el ile) 9
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 9
Kargo Takip Görevlisi 9
Kumaş Boyacısı 9
Restoran Karşılama Hostesi 9
Satın Alma Görevlisi 9
Satın Alma Uzmanı 9
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 9
Yufka Ustası 9
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 8
Boyahane Tesis Takip İşçisi 8
Çamaşırcı (Genel) 8
Döküm Ocakçısı 8
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 8
Elektrostatik Boya Operatörü 8
Izgara Ustası 8
İnşaat Ustası 8
İşletmeci 8
Kahvaltı Hazırlama Elemanı 8
Konik Çözgü Makinesi Operatörü 8
Maden Mühendisi 8
Muhasebe Yardımcı Elemanı 8
Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 8
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 8
Pastacı Çırağı 8
Reklamcı 8
Servis Şoförü (Okul) 8
Veri Giriş Elemanı 8
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 8
Ahşap İskeletçi 7
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 7
Desinatör (Tekstil) 7
Diğer İnşaat Teknisyenleri 7
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 7
Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 7
Hastane Hizmetlisi 7
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 7
İş Makineleri Operatörü 7
Kapıcı-Kaloriferci 7
Kimya Teknisyeni 7
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 7
Mobilya Döşeme İşçisi 7
NC/CNC Tezgah İşçisi 7
Plastik Mamuller İmal İşçisi 7
Pres Ustası 7
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 7
Servis Rehberi (Okul) 7
Sıvacı 7
Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 7
Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) 7
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 6
Ambulans Sürücüsü 6
Arge Elemanı 6
Balık Temizleme İşçisi 6
Bant Şefi (Tekstil) 6
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 6
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 6
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 6
Bireysel Emeklilik Aracısı 6
Cilacı 6
Çelik Yapılandırmacı 6
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 6
Eczane İşçisi 6
Ekmek Ustası 6
Elektrik Pano Elemanı 6
Fide Yetiştiricisi 6
Fotoğrafçı 6
Grafik Teknisyeni 6
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 6
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 6
İnşaat Mühendisi 6
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 6
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 6
Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) 6
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 6
Kumlama Makinesi Operatörü 6
Laborant (Tekstil) 6
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 6
Mermer Seleksiyon İşçisi 6
Metal Doğramacı 6
Metal Levha İşçisi 6
Metal Pres Makinesi Operatörü 6
Metal Teknolojisi Teknisyeni 6
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 6
Oto Camcısı 6
Otomotiv Kaporta İşçisi 6
Oyun Parkı Görevlisi 6
Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 6
Pirinç Kaynakçısı 6
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 6
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 6
Sanforcu 6
Satış Pazarlama Şefi 6
Sınıf Öğretmeni 6
Şardon Makinesi Operatörü 6
Tercüman (Arapça) 6
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 6
Üretim Şefi 6
Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 6
Veteriner Hekim 6
Web Sitesi Yöneticisi 6
Yurt Yönetim Memuru 6
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 5
Alakart Aşçısı 5
Ayakkabı Modelisti 5
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 5
Barmen-Barmaid 5
Başeczacı 5
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 5
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 5
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 5
Bilgisayar Teknisyeni 5
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 5
Biyokimyager 5
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 5
Büro Memuru (İdari İşler) 5
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 5
Ciltçi ( Mücellit ) 5
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 5
CNC Taşlama Operatörü 5
Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü 5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 5
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 5
Deri İşçisi 5
Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri 5
Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri 5
Dijital Baskı Operatörü (Reklam) 5
Dökme Beton İmal İşçisi 5
Döviz Alım Satım Elemanı 5
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 5
Elektro-Mekanik Montajcısı 5
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 5
Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü 5
Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) 5
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 5
Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri) 5
Hizmetli (Kamu Kuruluşları) 5
İdari İşler Şefi 5
İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 5
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 5
Karoserci 5
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 5
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 5
Lojistik Operasyon Sorumlusu 5
Mali Müşavir 5
Masura Kesim Makinesi Operatörü 5
Mermer Ebatlandırma İşçisi 5
Mermer Silim İşçisi 5
Merserize Kumaş Makinesi İşçisi 5
Metal Kaplamacı 5
Muhabir 5
Ofset Baskı Operatörü 5
Penye Makinesi Operatörü 5
Röntgen Teknisyeni (Mr) 5
Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 5
Su Ürünleri Mühendisi 5
Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 5
Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) 5
Tuğla İmal İşçisi 5
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 5
Ahşap Ambalaj İşçisi 4
Bilgisayar Ağı Yöneticisi 4
Bobin aktarma işçisi 4
Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı 4
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 4
Çapakçı 4
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 4
Çevirmen/Tercüman 4
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 4
Doğal Gaz Tesisatçısı 4
Elektronik Mühendisi (Genel) 4
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 4
Endüstriyel Otomasyon İşçisi 4
Engelli Bakıcısı 4
Filtre İmal İşçisi 4
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 4
Giyotin Makas İşçisi 4
Hasta Bakımı Teknisyeni 4
JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 4
Kalibrasyoncu 4
Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) 4
Kuaför 4
Kurumsal İletişim Uzmanı 4
Lojistik Operasyon Elemanı 4
Masaj Uygulayıcısı/Masöz 4
Mekaniker (Kompresör) 4
Meydancı - iplik 4
Minibüs Şoförü 4
Motor Yenileştirmeci 4
Odyometri Teknikeri 4
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı 4
Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 4
Paket Teslim Elemanı 4
Proje Danışmanı 4
Proje Mühendisi 4
Soğuk Demirci 4
Tatlı Ustası (Künefe) 4
Tekstil Teknikeri 4
Üretim ve Planlama Mühendisi 4
Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü 4
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 4
Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete) 3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 3
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 3
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 3
Almanca Öğretmeni 3
Alüminyum Kaynakçısı 3
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3
Asansör Montaj İşçisi 3
Aşçı Yamağı (Çırağı) 3
Avize İmalatçısı 3
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 3
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 3
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 3
Boru Kaynakçısı 3
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 3
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 3
Çekmeci (İplik) 3
Çimento Üretim Elemanı 3
Depo Görevlisi (Gıda) 3
Diğer Mühendisler 3
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 3
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 3
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 3
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 3
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 3
Enerji Sistemleri Mühendisi 3
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 3
Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 3
Evde Çocuk Bakım Elemanı 3
Finisörcü (iplik) 3
Fizikçi 3
Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi 3
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 3
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 3
Hayvan Bakıcısı 3
Hekim-Pratisyen 3
İç Giyim Satış Elemanı 3
İdari İşler Uzmanı 3
İnsan Kaynakları Uzmanı 3
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 3
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 3
Kağıt İmalat Makinesi Operatörü 3
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 3
Kalite Güvence Müdürü 3
Kalite Kontrol Müdürü 3
Kaynak Mühendisi 3
Klima Sistemleri Teknisyeni 3
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 3
Konfeksiyon Modelisti 3
Kumaş Açıcı 3
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 3
Laboratuvar Teknikeri 3
Laminasyon Makinesi Operatörü 3
Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 3
Mekatronik Teknikeri 3
Metal İşleri Teknisyeni 3
Metal Kesimci (Şaloma) 3
Metal Sıvama İşçisi (El ile) 3
Mobilya Silimci 3
Modelist Yardımcısı(Tekstil) 3
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 3
Muhasebe Yetkilisi 3
Otomotiv Boya İşçisi 3
Otomotiv Kaynakçısı 3
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 3
Pastalcı 3
Pekmez İmalat Elemanı 3
Poliüretan Makinesi Operatörü 3
Pres Döküm Makinesi Operatörü 3
Psikolog 3
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 3
Seri Üretimtezgah Operatörü 3
Soğuk Mezeci 3
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3
Stilist 3
Taşlama Tezgâh Ustası 3
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 3
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 3
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 3
Tuvalet Temizlik Görevlisi 3
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 3
Usta Yardımcısı 3
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 3
Veteriner Sağlık Teknisyeni 3
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 3
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 3
Yönetici (İş Hizmetleri) 3
Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 3
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) 3
Ziraat Teknikeri 3
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 2
Alçı Sıva Uygulayıcısı 2
Ambalajcı (Makine İle) 2
Ambar Sorumlusu 2
Antrenör 2
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 2
Armadör İşçisi 2
Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 2
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 2
Beton Transmikser Operatörü 2
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 2
Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 2
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 2
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 2
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 2
Bilişim Personeli 2
Bilişim Uzmanı 2
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 2
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 2
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 2
Börek Ustası 2
Brode Tasarımcısı 2
Camcı 2
Cankurtaran 2
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 2
Cımbızcı (Tekstil) 2
CNC Kayar Otomat Operatörü 2
CNC Punch Makinesi Operatörü 2
Çelik Kapı Montaj İşçisi 2
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 2
Çiftçi (Tarla Ürünleri) 2
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 2
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 2
Demir Doğramacı (Mobilya) 2
Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 2
Deri Kesimci 2
Dış Lastik Tamircisi 2
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2
Diğer Ağaç İşlem İşçileri 2
Diğer Balıkçılar 2
Diğer Elektrik Teknisyenleri 2
Diğer Elektrik Tesisatçıları 2
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 2
Diğer Makine Teknisyenleri 2
Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 2
Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar 2
Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 2
Diğer Sağlık Personeli 2
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 2
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 2
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri 2
Düğme İmal İşçisi 2
Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 2
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 2
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 2
Elektrik ve Otomasyon Şefi 2
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri 2
Emaye İşçisi 2
Emlakçı 2
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 2
Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 2
Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi 2
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı 2
Endüstriyel Tasarım Mühendisi 2
Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı 2
Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 2
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 2
Finansman Sorumlusu 2
Finansman Yöneticisi 2
Fizik Mühendisi 2
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 2
Greyder Operatörü 2
Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 2
Harita Mühendisi 2
Harita Teknikeri 2
Haşıl Makinesi Operatörü 2
Hidrolik Pnömatikçi 2
Işık Asistanı 2
Izgara Ustası Yardımcısı 2
İdari İşler Müdürü 2
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 2
İlahiyatçı 2
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 2
İnşaat Boyacısı/Boyacı 2
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 2
Kadın Terzisi 2
Kağıt İmal İşçisi 2
Kalite Kontrolörü-Kumaş 2
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 2
Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) 2
Kaynak İnspektörü 2
Keseci(Tellak) 2
Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) 2
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 2
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 2
Kumaş Boyamacı 2
Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme 2
Lastik Kaplama İşçisi 2
Lastik Makineci 2
Lastik-Cant Montaj İşçisi 2
Lazer Kesimci ( Tekstil ) 2
Maden Teknikeri 2
Makine Bakım Ustası 2
Malzeme Bilimi ve Mühendisi 2
Market Müdürü 2
Masaj Uygulayıcısı/Masör 2
Matbaa Ustası 2
Medikal Muhasebe Elemanı 2
Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü 2
Mermerit Montaj İşçisi 2
Metal Kesim İşçisi 2
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 2
Metalurji Malzeme Teknikeri 2
Meydancı - dökümhane 2
Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer) 2
Mobilya Paketleme İşçisi 2
Moda Tasarımcısı 2
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 2
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 2
Muhasebe Müdürü 2
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 2
Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi 2
Oksi-Gaz Kaynakçısı 2
Oto Kuaför Elemanı 2
Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı 2
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 2
Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) 2
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 2
Pazarlama Müdürü 2
Pide Ustası Yardımcısı 2
Plastik İşlemeci 2
Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 2
Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü 2
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 2
Restoran Müdürü 2
Rezervasyon Elemanı 2
Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı 2
Sabit Kompresör Operatörü 2
Satış Sonrası Hizmet Personeli 2
Silindir Kapağı Taşlama İşçisi 2
Simit İmalat Ustası 2
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 2
Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı 2
Stajyer (Öğrenci) 2
Sünger Kesim Makinesi Operatörü 2
Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları 2
Tatlı Ustası (Baklava) 2
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 2
Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap) 2
Tekstil Terbiye İşçisi (Boya) 2
Telefon Santral Operatörü 2
Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (Ceo) 2
Tercüman (Farsça) 2
Tercüman (İngilizce) 2
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 2
Uçak Yükleme İşçisi 2
Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı 2
Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) 2
Uygulama Destek Uzmanı/(Bilişim) 2
Vidanjör Şoförü 2
Web Programcısı 2
Yatak İmalat İşçisi 2
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 2
Yıpratmacı (Tekstil) 2
Acil Tıp Teknisyeni 1
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 1
Ağdacı 1
Ahşap Çatı Ustası 1
Ahşap Kalıpçı 1
Ahşap Kapı İmalatçısı 1
Aktar (Baharatçı) 1
Anestezi Teknikeri 1
Animatör-Eğlence Hizmetleri 1
Araç Kabul Görevlisi 1
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 1
Arge Şefi 1
Asistan/Stajyer Muhabir 1
Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 1
Aşçı (Özel Hizmet) 1
Atık Yöneticisi 1
Bakım Onarım Mühendisi 1
Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü 1
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 1
Baskıcı (Plastik) 1
Beton Laboratuvar Test Elemanı 1
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
Beton Santral Operatörü 1
Betonarmeci 1
Bilet Satış Elemanı (Uçak) 1
Bilgi Teknoloji Danışmanı 1
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 1
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 1
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 1
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 1
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 1
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni 1
Biyokimya Teknikeri 1
Biyosidal Mesul Müdürü 1
Bobinaj Teknisyeni 1
Boya Renk Ayar Elemanı 1
Boya ve Apre Operatörü 1
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 1
Bölge Müdürü 1
Buldozer (Dozer) Operatörü 1
Büro Memuru (Dış Ticaret) 1
Büro Yönetimi Elemanı 1
Cilt Bakım Elemanı 1
CNC Router Operatörü 1
Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 1
Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi 1
Çiftlik İşçisi (Genel) 1
Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni 1
Çivi İmal Makinesi Operatörü 1
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 1
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 1
Çocuk Giyim Modelisti 1
Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 1
Değirmen İşçisi (Maden) 1
Depo Görevlisi (Hammadde) 1
Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) 1
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 1
Dış Ticaret Şefi 1
Diğer Arşivciler Ve Sorumluları 1
Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri 1
Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler 1
Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 1
Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri 1
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 1
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 1
Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar 1
Diğer Metal Levha İşçileri 1
Diğer Metalurji Mühendisleri 1
Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 1
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 1
Diğer Öğretmenler 1
Diğer Satış Nezaretçileri 1
Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 1
Diğer Tomrukçular 1
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı 1
Döküm Modelcisi 1
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 1
El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 1
El Ve Makine Nakışçısı 1
Elektrik Pano Montaj Ustası 1
Elektro-Mekanik Montaj Ustası 1
Elektronik Haberleşme Teknisyeni 1
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 1
Elyaf Sarıcı 1
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 1
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 1
Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) 1
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 1
Fiksaj İşçisi 1
Finans Hizmetleri Elemanı 1
Finans Müdürü (Banka) 1
Finans Uzmanı 1
Fizyoterapist 1
Fotokopi Makinesi Operatörü 1
Fransızca Öğretmeni 1
Gazete Dağıtıcısı 1
Gazeteci 1
Gelinlik Satıcısı 1
Genel Müdür Yardımcısı 1
Gıda Teknolojisi Teknisyeni 1
Granül İmal İşçisi 1
Gübre Üretim İşçisi 1
Güvenlik Amiri/Sorumlusu 1
Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı 1
Halı Desinatörü 1
Halkla İlişkiler Müdürü (Otel) 1
Harita Teknisyeni 1
Hasta Bakımevi Müdürü 1
Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 1
Havuz Görevlisi 1
Havuz Suyu Operatörü 1
Hazır Giyim Kalıpçısı 1
Hidroelektrik Santral Operatörü 1
Hiyap Operatörü 1
Hizmetçi-Ev İşleri 1
Isıtma Tesisatçısı 1
İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni 1
İdari Büro Görevlisi 1
İdari Destek Görevlisi 1
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 1
İlan Ve Reklam Satıcısı 1
İletişim Danışmanı 1
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 1
İspanyolca Öğretmeni 1
İş Geliştirme Uzmanı 1
İşletme Müdür Yardımcısı 1
İşletme Mühendisi 1
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni 1
Jimnastik Antrenörü 1
Kablo İmal Makinesi Operatörü 1
Kahvaltı Şefi 1
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 1
Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi 1
Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 1
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 1
Kalorifer Tesisatçısı 1
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 1
Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 1
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 1
Kebap Ustası 1
Kepenk Montaj İşçisi 1
Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 1
Kırtasiyeci 1
Kimya Proses Elemanı 1
Klinik Psikolog 1
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) 1
Kongre Ve Fuar Hostesi 1
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri 1
Kontrolör (Diğer) 1
Korkuluk İmal İşçisi 1
Kozmetik Teknikeri 1
Kumaş Katlama Makinesi Operatörü 1
Kuran Öğreticisi 1
Kurşun Kalem İmal İşçisi 1
Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 1
Kuruyemiş Harman İşçisi 1
Kuruyemişçi 1
Kümes Bakım İşçisi 1
Laborant (Gıda) 1
Lavaş Ustası 1
Lehimci 1
Liman Operasyon Elemanı (Puantör) 1
Lokum Ustası 1
Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi 1
Madeni Yağ Satış Elemanı 1
Makine Bakım Şefi 1
Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri 1
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 1
Masaj Terapisti 1
Matbaa Öğretmeni 1
Matbaa Teknisyeni 1
Matematikçi 1
Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 1
Mekaniker-Buhar Kazanları 1
Mermer çıkarma işçisi 1
Mermer Teknikeri 1
Metal Çatı İşçisi 1
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 1
Metal İşleri Teknikeri 1
Metal Testere Tezgahı Operatörü 1
Meydancı - konfeksiyon 1
Mobilya Tasarımcısı 1
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni 1
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 1
Motor Test Operatörü 1
Motor Test Teknisyeni 1
Motosiklet Bakım Onarımcısı 1
Motosiklet Sürücüsü 1
Muhasebe Görevlisi (Otel) 1
Muhasebe ve Finansman Müdürü 1
Müdür (Anaokulu) 1
Müdür (Öğrenci Yurdu) 1
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 1
Numune Alma Elemanı 1
Odyolog 1
Operasyon Yöneticisi 1
Optik Cam Kesicisi 1
Optisyen 1
Oto Döşemecisi 1
Oto Kiralama Danışmanı 1
Oto Klima Bakım Onarımcısı 1
Oto Lpg Montajcısı 1
Otobüs Kaptanı (Şoförü) 1
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 1
Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 1
Otomasyon Sistemleri Programcısı 1
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 1
Otomotiv Montaj Teknisyeni 1
Otomotiv Servis Danışmanı 1
Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 1
Ön Büro Müdürü-Otel 1
Ön Büro Şefi (Otel) 1
Örme Teknikeri 1
Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı 1
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) 1
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 1
Panel Çatı Kaplamacısı 1
Perde İmal İşçisi 1
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 1
Peyzaj Mimarı 1
Pilates Eğitmeni 1
Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 1
Pişmaniye Satış Elemanı 1
Planlama Mühendisi 1
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 1
Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü 1
Proje Satış Sorumlusu 1
Proje Yöneticisi 1
Psikolojik Danışman 1
P.V.C. Doğrama Montajcısı 1
Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) 1
Refakatçi (Kişisel Yardımcı) 1
Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 1
Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 1
Restoran İşletmecisi 1
Restoran Yöneticisi 1
Restorasyoncu 1
Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 1
Robot Kaynak Operatörü 1
Sağlık Bilgisi Öğretmeni 1
Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı) 1
Salatacı (Salata Ustası) 1
Sanayi Makineleri Satış Elemanı 1
Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım) 1
Seramik Fırın İşçisi (Karo) 1
Sıcak Demirci 1
Sıcak Mutfak Aşçısı 1
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 1
Sondaj İşçisi 1
Sosyolog 1
Su kanalı işçisi 1
Su Taşıyıcı 1
Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 1
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği /Seracılık Ve Süs Bitkileri Meslek Elemanı 1
Süt İşleme Teknisyeni 1
Süthane/ Mandıra İşçisi 1
Sütlü Tatlı Ustası 1
Şantiye Şefi-İnşaat 1
Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1
Şube Müdürü 1
Tahar Makinesi Operatörü 1
Takı İmalatçısı 1
Tamburlu Kesici Operatörü 1
Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1
Tasarım Müdürü 1
Tatlı Ustası (Dökme) 1
Tatlı Ustası Yardımcısı 1
Teknik Müdür 1
Teknik Servis Şefi 1
Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni 1
Tekstil Tasarım Teknisyeni 1
Tele-Satış Elemanı 1
Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü 1
Tercüman (Fransızca) 1
Tercüman (Rusca) 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 1
Tıbbi Laboratuar Teknikeri 1
Tıbbi Laboratuvar Ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı 1
Toprak İşleme İşçisi 1
Traktör Bakım Onarımcısı 1
Traktör Şoförü 1
Transfer Elemanı-Turizm 1
Trapezci 1
Turizm Danışma Elemanı 1
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Türkçe Öğretmeni 1
Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü 1
Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı 1
Usta Öğretici (Anaokulu) 1
Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği) 1
Usta Öğretici (Tekstil Terbiye) 1
Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 1
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Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler 1
Zabıt Katibi 1
Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi) 1
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 1
Ziraat Mühendisi (Zootekni) 1

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2018 21:08
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bin kişiye fırsatı
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Türk genci 30 dakika önce

Çoğu alım yapmıyor koftiden ilan koymuşlar alım yapanlarda kendi tanıdıklarını alıyor işkur hikaye eskisi gibi değil

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Bir işçi 15 dakika önce

İskurdan medet ummak zorunda birakmasin Allah kimseyi isleri gucleri kolpa devlet boşuna para veriyor bunlara sanki bi bok yapiyolar gibi hizmet etmeyen adama ne gerek var letgo veya sahibinden bile iskurdan 1000000000000000 kat daha luzumlu daha islevsel bir site

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