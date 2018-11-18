48 Bin 385 Kişiye İş Fırsatı!

|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|12210
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|2421
|Temizlik Görevlisi
|2194
|Makineci (Dikiş)
|1818
|Reyon Görevlisi
|1153
|Kasiyer
|1122
|Güvenlik Görevlisi
|1071
|Garson (Servis Elemanı)
|992
|Konfeksiyon İşçisi
|984
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|633
|Büro Memuru (Genel)
|624
|Ön Muhasebeci
|539
|Bulaşıkçı (Stevard)
|470
|Proses İşçisi
|465
|Beden İşçisi (İnşaat)
|431
|Paketleme işçisi
|385
|Şoför-Yük Taşıma
|376
|Aşçı
|374
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|350
|Ayakçı (Tekstil)
|332
|Ambar/Depo Görevlisi
|324
|Kurye
|313
|İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
|303
|Elektrikçi (Genel)
|276
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|256
|Forklift Operatörü
|252
|Pazarlamacı
|252
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|252
|Aşçı Yardımcısı
|250
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|224
|Kalite Kontrolcü
|223
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|206
|Sekreter
|206
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|202
|Ütücü
|197
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|192
|Muhasebeci
|186
|Elektrik Teknisyeni
|176
|Market Elemanı
|169
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|168
|Beden İşçisi (Temizlik)
|165
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|164
|Deri Konfeksiyon Makinecisi
|160
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|156
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|156
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|152
|Büro İşçisi
|146
|Kasap
|138
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|138
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|130
|Müşteri Temsilcisi
|127
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|123
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|117
|Mutfak Görevlisi
|115
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|114
|Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar
|111
|Sosyal Medya Uzmanı
|110
|Muhasebe Meslek Elemanı
|109
|Pizza Ustası
|108
|Mermer İşçisi
|107
|Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
|105
|Örgü Makinası Operatörü
|104
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|103
|Tır-Çekici Şoförü
|101
|Finans Analisti
|100
|Motosikletli Kurye
|97
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|96
|Çorap Örme Makinesi Operatörü
|95
|Diğer Büro Memurları
|95
|Sevkiyat Görevlisi
|95
|Satış Görevlisi
|93
|Çaycı
|92
|Makine Mühendisi
|91
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|91
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|90
|Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)
|88
|Çağrı Merkezi Elemanı
|87
|Servis Komisi
|85
|Lojistik Elemanı
|82
|Ayakkabı İmalatçısı
|80
|Elektrik Teknikeri
|79
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|79
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|78
|Formacı ( Çorap)
|77
|Makine Teknikeri
|77
|Düz Dikiş Makineci
|75
|Manav
|74
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|74
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|73
|Teknik Servis Elemanı
|73
|Mobilya Montajcısı
|70
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|70
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|67
|Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
|66
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|65
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|64
|Kamyon Şoförü
|64
|Hemşire
|63
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|63
|Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|63
|Grafiker
|61
|Modelist-Hazır Giyim
|59
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|59
|Direksiyon Eğitmeni
|58
|Dökümcü (Metal)
|57
|Depo İşçisi (Elleçleme)
|56
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|56
|Satış Destek Personeli
|56
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|55
|Teknik Ressam
|52
|Metocu/Numaratör
|51
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|51
|Danışma Memuru
|50
|Dondurma Üretim Elemanı
|50
|Fındık İşleme İşçisi
|50
|Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı)
|50
|Makine Bakımcı
|49
|Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı
|49
|Boyacı-Metal
|48
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|48
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|48
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|47
|Kumaş Paketleme İşçisi
|47
|İmal İşçisi
|45
|Akrilik İplik Üretim İşçisi
|44
|Kesimci (Konfeksiyon)
|44
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|43
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|42
|Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
|42
|Gıda Mühendisi
|42
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|42
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|42
|Isı Yalıtımcısı
|42
|Oto Yıkama Elemanı
|42
|Elektronik Teknisyeni
|41
|Makine Montaj İşçisi
|41
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|41
|Kimyager
|40
|Makine Montajcısı
|40
|Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|40
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|39
|Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
|39
|Çelik Kaynakçısı
|38
|Gıda Teknikeri
|38
|Alüminyum imalat işçisi
|37
|Bilgi İşlem Destek Elemanı
|37
|Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
|37
|Seramik İmal İşçisi
|37
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
|36
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|36
|İnşaat İşçisi
|36
|İşletme Elektrik Bakımcısı
|36
|Makine Nakışçısı
|36
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
|36
|Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
|36
|Çiftlemeci (Çorap)
|35
|Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
|35
|Punta Kaynak Makinesi İşçisi
|35
|Tablet İlaç İmal İşçisi
|35
|Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
|34
|Otomotiv Elektrikçisi
|34
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|34
|Bayan Kuaförü
|33
|E-Ticaret Meslek Elemanı
|33
|Mobilya Döşeme Ustası
|33
|Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
|32
|Matbaa İşçisi
|32
|Pastacı Yardımcısı
|32
|Bahçıvan
|31
|Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
|31
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|31
|Elektronik Montörü (Genel)
|31
|Mobilyacı
|31
|Müracaat Görevlisi
|31
|Son Ütücü
|31
|Toz Altı Kaynak Operatörü
|31
|Eczane Hizmetleri Teknikeri
|30
|Endüstri Mühendisi
|30
|Kantin Görevlisi
|30
|Paketleme İşçisi (Gıda)
|30
|Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
|30
|Zeytin Toplama İşçisi
|30
|Bankacılık Meslek Elemanı
|29
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|29
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|29
|Vinç Operatörü
|29
|Bekçi
|28
|Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
|28
|Mağaza Sorumlusu/şefi
|28
|Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
|28
|Marangoz
|28
|Oda Görevlisi-Turizm
|28
|Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
|27
|Makastar-Tekstil
|27
|Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
|27
|Yapı Yalıtımcısı
|27
|CNC Lazerle Kesme Operatörü
|26
|Grafik Tasarımcısı
|26
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|26
|Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
|26
|Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
|26
|Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
|26
|Taşlama Tezgâh İşçisi
|26
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|26
|Elektronik Cihazlar Montörleri
|25
|Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|25
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|25
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|25
|Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
|25
|Kimya Mühendisi
|25
|Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
|25
|Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
|25
|Web Tasarımcısı
|25
|Sıhhi Tesisatçı
|24
|Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
|23
|Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
|23
|Eczacı
|23
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
|23
|İplik Temizleme İşçisi
|23
|Boya Üretim Operatörü
|22
|Demir Doğramacı
|22
|Yemekhane işçisi
|22
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
|21
|Kamyonet Şoförü
|21
|Muhasebe Uzmanı
|21
|Open End Makinesi Operatörü
|21
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|21
|Tekstil Terbiye İşçisi
|21
|Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
|21
|Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|20
|Eğitim Danışmanı
|20
|Elektrik malzemesi montaj işçisi
|20
|Elektrik-Elektronik Mühendisi
|20
|Gemi Onarım İşçisi
|20
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|20
|İstihsal Teknisyeni
|20
|Liman işçisi
|20
|Madenci (Genel)
|20
|Manikürcü-Pedikürcü
|20
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|20
|Tel Çekme İşçisi (Makine İle)
|20
|Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
|19
|Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
|19
|Hasta Danışmanı
|19
|Kaynak Operatörü
|19
|Kepçe Operatörü
|19
|Satın Alma Sorumlusu
|19
|Alüminyum Doğramacı
|18
|Diğer Elektronik Teknisyenleri
|18
|Halkla İlişkiler Görevlisi
|18
|Hidrolik Apkant Pres Operatörü
|18
|Okul Öncesi Öğretmeni
|18
|Otopark Görevlisi/Vale
|18
|Temizlik Görevlisi (Hastane)
|18
|Terzi
|18
|Yazılım Geliştiricisi
|18
|Bisküvi İmalat İşçisi
|17
|Çevre Mühendisi
|17
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|17
|Kuruyemiş Paketleme İşçisi
|17
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|17
|Pazarlama Uzmanı
|17
|Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
|17
|Ziraat Mühendisi
|17
|Ara Ütücü
|16
|Baskı Operatörü - Tekstil
|16
|Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
|16
|Dış Ticaret Uzmanı
|16
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|16
|Elektrik Mühendisi
|16
|Kalıpçı-Pres
|16
|Kartelacı
|16
|Metal Sac İşleme İşçisi
|16
|Otomotiv Montaj İşçisi
|16
|Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
|16
|Üretim Planlama Memuru
|16
|Vater Makinası Operatörü
|16
|Yaş Boya Ustası/Operatörü
|16
|Yazılım Destek Uzmanı
|16
|Bilgisayar Programcısı
|15
|CNC Plazma Kesim Operatörü
|15
|Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
|15
|Halı Yıkama İşçisi
|15
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|15
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|15
|Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)
|15
|Kapalı Depo Görevlisi
|15
|Kolileme Makinesi Operatörü
|15
|Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj
|15
|Raspacı (Gemi)
|15
|Tekstil Mühendisi
|15
|Vardiya Amiri (Genel)
|15
|Asansör Bakım ve Onarım Ustası
|14
|Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
|14
|Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
|14
|Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
|14
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı
|14
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
|14
|Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı
|14
|Kalite Kontrolcü (Metal)
|14
|Lojistik Meslek Elemanı
|14
|Montajcı (Kurgucu)
|14
|Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı
|13
|CNC Programcısı
|13
|Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci
|13
|Dökümcü
|13
|Düz Dokuma Kumaş İşçisi
|13
|Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
|13
|İç Giyim Konfeksiyon Makineci
|13
|Kapıcı
|13
|Meydancı - imalat
|13
|Otomotiv Kaporta Ustası
|13
|Otomotiv Mekanikçisi
|13
|Pazarlama Sorumlusu
|13
|Pide Ustası
|13
|Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı
|13
|Ambalajcı (El İle)
|12
|Anketör
|12
|Bilgisayar Mühendisi
|12
|Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
|12
|Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı
|12
|Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
|12
|Çorap Kontrolörü
|12
|Depocu (Giyim Üretim)
|12
|Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
|12
|Diğer Mobilya İşçileri
|12
|Döner Ustası
|12
|Eczacı Kalfası
|12
|Elektrik Tesisat Ustası
|12
|Geri Dönüşüm İşçisi
|12
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
|12
|İç Mimar
|12
|Kimya Teknikeri
|12
|Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
|12
|Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
|12
|Reklam Tabelacı
|12
|Satış Müdürü/Yöneticisi
|12
|Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
|12
|Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
|12
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|12
|Vardiya Amiri - İmalat
|12
|Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
|11
|Ebe
|11
|Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
|11
|İngilizce Öğretmeni
|11
|İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
|11
|Jet Boya Makinesi Operatörü
|11
|LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
|11
|Mağaza Müdürü
|11
|Makam Şoförü
|11
|Paketlemeci (Çorap)
|11
|Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
|11
|Polyester İmal İşçisi
|11
|RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
|11
|Sac Metal Kalıpçısı
|11
|Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
|11
|Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
|11
|Tercüman (Almanca)
|11
|Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
|11
|Atık Toplayıcısı
|10
|Avukat
|10
|Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı
|10
|Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
|10
|Biyolog
|10
|Cam Temizleyici
|10
|Çelik Hasır İmal İşçisi
|10
|Çikolata İmal İşçisi
|10
|Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
|10
|Çini İşlemecisi
|10
|Değirmen İşçisi (Makarna)
|10
|Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
|10
|Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
|10
|Fuaye Elemanı
|10
|Granit Seramik İmal İşçisi
|10
|Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
|10
|Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı
|10
|Hammadde Teknisyeni
|10
|İç Mekan Tasarımı Teknikeri
|10
|Kablo Montaj İşçisi
|10
|Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
|10
|Köpek Eğitmeni
|10
|Laborant-Boya
|10
|Masör-Masöz
|10
|Mekatronik Bakım Onarımcısı
|10
|Metal Kesme Operatörü
|10
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
|10
|Mimar
|10
|Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
|10
|Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı
|10
|Otomotiv Boya Ustası
|10
|Puantör
|10
|Ring Makineci
|10
|Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı)
|10
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|10
|Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|10
|Tesviyeci
|10
|Yazılım Mühendisi
|10
|Ambalajlama işçisi (el ile)
|9
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası
|9
|Kargo Takip Görevlisi
|9
|Kumaş Boyacısı
|9
|Restoran Karşılama Hostesi
|9
|Satın Alma Görevlisi
|9
|Satın Alma Uzmanı
|9
|Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
|9
|Yufka Ustası
|9
|Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
|8
|Boyahane Tesis Takip İşçisi
|8
|Çamaşırcı (Genel)
|8
|Döküm Ocakçısı
|8
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
|8
|Elektrostatik Boya Operatörü
|8
|Izgara Ustası
|8
|İnşaat Ustası
|8
|İşletmeci
|8
|Kahvaltı Hazırlama Elemanı
|8
|Konik Çözgü Makinesi Operatörü
|8
|Maden Mühendisi
|8
|Muhasebe Yardımcı Elemanı
|8
|Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
|8
|Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
|8
|Pastacı Çırağı
|8
|Reklamcı
|8
|Servis Şoförü (Okul)
|8
|Veri Giriş Elemanı
|8
|Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
|8
|Ahşap İskeletçi
|7
|CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
|7
|Desinatör (Tekstil)
|7
|Diğer İnşaat Teknisyenleri
|7
|Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
|7
|Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı
|7
|Hastane Hizmetlisi
|7
|İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
|7
|İş Makineleri Operatörü
|7
|Kapıcı-Kaloriferci
|7
|Kimya Teknisyeni
|7
|Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
|7
|Mobilya Döşeme İşçisi
|7
|NC/CNC Tezgah İşçisi
|7
|Plastik Mamuller İmal İşçisi
|7
|Pres Ustası
|7
|Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
|7
|Servis Rehberi (Okul)
|7
|Sıvacı
|7
|Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı)
|7
|Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
|7
|Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
|6
|Ambulans Sürücüsü
|6
|Arge Elemanı
|6
|Balık Temizleme İşçisi
|6
|Bant Şefi (Tekstil)
|6
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
|6
|Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
|6
|Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı
|6
|Bireysel Emeklilik Aracısı
|6
|Cilacı
|6
|Çelik Yapılandırmacı
|6
|Doğalgaz Tesisat Teknisyeni
|6
|Eczane İşçisi
|6
|Ekmek Ustası
|6
|Elektrik Pano Elemanı
|6
|Fide Yetiştiricisi
|6
|Fotoğrafçı
|6
|Grafik Teknisyeni
|6
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|6
|İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
|6
|İnşaat Mühendisi
|6
|İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
|6
|Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)
|6
|Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
|6
|Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
|6
|Kumlama Makinesi Operatörü
|6
|Laborant (Tekstil)
|6
|Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü
|6
|Mermer Seleksiyon İşçisi
|6
|Metal Doğramacı
|6
|Metal Levha İşçisi
|6
|Metal Pres Makinesi Operatörü
|6
|Metal Teknolojisi Teknisyeni
|6
|Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
|6
|Oto Camcısı
|6
|Otomotiv Kaporta İşçisi
|6
|Oyun Parkı Görevlisi
|6
|Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|6
|Pirinç Kaynakçısı
|6
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|6
|Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
|6
|Sanforcu
|6
|Satış Pazarlama Şefi
|6
|Sınıf Öğretmeni
|6
|Şardon Makinesi Operatörü
|6
|Tercüman (Arapça)
|6
|Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
|6
|Üretim Şefi
|6
|Varyant (Baskı Boya Mutfağı)
|6
|Veteriner Hekim
|6
|Web Sitesi Yöneticisi
|6
|Yurt Yönetim Memuru
|6
|Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
|5
|Alakart Aşçısı
|5
|Ayakkabı Modelisti
|5
|Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı
|5
|Barmen-Barmaid
|5
|Başeczacı
|5
|Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı
|5
|Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
|5
|Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni
|5
|Bilgisayar Teknisyeni
|5
|Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
|5
|Biyokimyager
|5
|Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası
|5
|Büro Memuru (İdari İşler)
|5
|Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
|5
|Ciltçi ( Mücellit )
|5
|CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü
|5
|CNC Taşlama Operatörü
|5
|Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü
|5
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
|5
|Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)
|5
|Deri İşçisi
|5
|Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri
|5
|Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
|5
|Dijital Baskı Operatörü (Reklam)
|5
|Dökme Beton İmal İşçisi
|5
|Döviz Alım Satım Elemanı
|5
|Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
|5
|Elektro-Mekanik Montajcısı
|5
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|5
|Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü
|5
|Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)
|5
|Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|5
|Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri)
|5
|Hizmetli (Kamu Kuruluşları)
|5
|İdari İşler Şefi
|5
|İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|5
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|5
|Karoserci
|5
|Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
|5
|Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
|5
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|5
|Mali Müşavir
|5
|Masura Kesim Makinesi Operatörü
|5
|Mermer Ebatlandırma İşçisi
|5
|Mermer Silim İşçisi
|5
|Merserize Kumaş Makinesi İşçisi
|5
|Metal Kaplamacı
|5
|Muhabir
|5
|Ofset Baskı Operatörü
|5
|Penye Makinesi Operatörü
|5
|Röntgen Teknisyeni (Mr)
|5
|Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu)
|5
|Su Ürünleri Mühendisi
|5
|Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
|5
|Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)
|5
|Tuğla İmal İşçisi
|5
|Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|5
|Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
|5
|Ahşap Ambalaj İşçisi
|4
|Bilgisayar Ağı Yöneticisi
|4
|Bobin aktarma işçisi
|4
|Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı
|4
|CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü
|4
|Çapakçı
|4
|Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
|4
|Çevirmen/Tercüman
|4
|Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı
|4
|Doğal Gaz Tesisatçısı
|4
|Elektronik Mühendisi (Genel)
|4
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
|4
|Endüstriyel Otomasyon İşçisi
|4
|Engelli Bakıcısı
|4
|Filtre İmal İşçisi
|4
|Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
|4
|Giyotin Makas İşçisi
|4
|Hasta Bakımı Teknisyeni
|4
|JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|4
|Kalibrasyoncu
|4
|Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)
|4
|Kuaför
|4
|Kurumsal İletişim Uzmanı
|4
|Lojistik Operasyon Elemanı
|4
|Masaj Uygulayıcısı/Masöz
|4
|Mekaniker (Kompresör)
|4
|Meydancı - iplik
|4
|Minibüs Şoförü
|4
|Motor Yenileştirmeci
|4
|Odyometri Teknikeri
|4
|Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
|4
|Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
|4
|Paket Teslim Elemanı
|4
|Proje Danışmanı
|4
|Proje Mühendisi
|4
|Soğuk Demirci
|4
|Tatlı Ustası (Künefe)
|4
|Tekstil Teknikeri
|4
|Üretim ve Planlama Mühendisi
|4
|Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü
|4
|Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
|4
|Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete)
|3
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
|3
|Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
|3
|Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
|3
|Almanca Öğretmeni
|3
|Alüminyum Kaynakçısı
|3
|Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
|3
|Asansör Montaj İşçisi
|3
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|3
|Avize İmalatçısı
|3
|Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
|3
|Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
|3
|Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
|3
|Boru Kaynakçısı
|3
|Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni
|3
|Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
|3
|Çekmeci (İplik)
|3
|Çimento Üretim Elemanı
|3
|Depo Görevlisi (Gıda)
|3
|Diğer Mühendisler
|3
|Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
|3
|Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
|3
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri
|3
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|3
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
|3
|Enerji Sistemleri Mühendisi
|3
|Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
|3
|Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
|3
|Evde Çocuk Bakım Elemanı
|3
|Finisörcü (iplik)
|3
|Fizikçi
|3
|Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi
|3
|Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
|3
|Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri
|3
|Hayvan Bakıcısı
|3
|Hekim-Pratisyen
|3
|İç Giyim Satış Elemanı
|3
|İdari İşler Uzmanı
|3
|İnsan Kaynakları Uzmanı
|3
|İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)
|3
|İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
|3
|Kağıt İmalat Makinesi Operatörü
|3
|Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü
|3
|Kalite Güvence Müdürü
|3
|Kalite Kontrol Müdürü
|3
|Kaynak Mühendisi
|3
|Klima Sistemleri Teknisyeni
|3
|Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|3
|Konfeksiyon Modelisti
|3
|Kumaş Açıcı
|3
|Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
|3
|Laboratuvar Teknikeri
|3
|Laminasyon Makinesi Operatörü
|3
|Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|3
|Mekatronik Teknikeri
|3
|Metal İşleri Teknisyeni
|3
|Metal Kesimci (Şaloma)
|3
|Metal Sıvama İşçisi (El ile)
|3
|Mobilya Silimci
|3
|Modelist Yardımcısı(Tekstil)
|3
|Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi
|3
|Muhasebe Yetkilisi
|3
|Otomotiv Boya İşçisi
|3
|Otomotiv Kaynakçısı
|3
|Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
|3
|Pastalcı
|3
|Pekmez İmalat Elemanı
|3
|Poliüretan Makinesi Operatörü
|3
|Pres Döküm Makinesi Operatörü
|3
|Psikolog
|3
|Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
|3
|Seri Üretimtezgah Operatörü
|3
|Soğuk Mezeci
|3
|Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
|3
|Stilist
|3
|Taşlama Tezgâh Ustası
|3
|Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı
|3
|Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
|3
|Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
|3
|Tuvalet Temizlik Görevlisi
|3
|TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|3
|Usta Yardımcısı
|3
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|3
|Veteriner Sağlık Teknisyeni
|3
|Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
|3
|Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
|3
|Yönetici (İş Hizmetleri)
|3
|Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
|3
|Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
|3
|Ziraat Teknikeri
|3
|Ahşap Kaplama Pres Operatörü
|2
|Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
|2
|Alçı Sıva Uygulayıcısı
|2
|Ambalajcı (Makine İle)
|2
|Ambar Sorumlusu
|2
|Antrenör
|2
|Araç Takip Görevlisi (Kargo)
|2
|Armadör İşçisi
|2
|Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)
|2
|Beton Pompa-Püskürtme Operatörü
|2
|Beton Transmikser Operatörü
|2
|Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı
|2
|Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı
|2
|Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci
|2
|Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
|2
|Bilgisayar Yazılım Teknisyeni
|2
|Bilişim Personeli
|2
|Bilişim Uzmanı
|2
|Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|2
|Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
|2
|Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
|2
|Börek Ustası
|2
|Brode Tasarımcısı
|2
|Camcı
|2
|Cankurtaran
|2
|Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni
|2
|Cımbızcı (Tekstil)
|2
|CNC Kayar Otomat Operatörü
|2
|CNC Punch Makinesi Operatörü
|2
|Çelik Kapı Montaj İşçisi
|2
|Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri
|2
|Çiftçi (Tarla Ürünleri)
|2
|Çocuk Bezi Makinesi Operatörü
|2
|Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
|2
|Demir Doğramacı (Mobilya)
|2
|Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
|2
|Deri Kesimci
|2
|Dış Lastik Tamircisi
|2
|Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
|2
|Diğer Ağaç İşlem İşçileri
|2
|Diğer Balıkçılar
|2
|Diğer Elektrik Teknisyenleri
|2
|Diğer Elektrik Tesisatçıları
|2
|Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
|2
|Diğer Makine Teknisyenleri
|2
|Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları
|2
|Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar
|2
|Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
|2
|Diğer Sağlık Personeli
|2
|Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
|2
|Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel
|2
|Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri
|2
|Düğme İmal İşçisi
|2
|Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|2
|Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
|2
|Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
|2
|Elektrik ve Otomasyon Şefi
|2
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri
|2
|Emaye İşçisi
|2
|Emlakçı
|2
|Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
|2
|Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri
|2
|Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi
|2
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı
|2
|Endüstriyel Tasarım Mühendisi
|2
|Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
|2
|Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi
|2
|Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
|2
|Finansman Sorumlusu
|2
|Finansman Yöneticisi
|2
|Fizik Mühendisi
|2
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
|2
|Greyder Operatörü
|2
|Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı
|2
|Harita Mühendisi
|2
|Harita Teknikeri
|2
|Haşıl Makinesi Operatörü
|2
|Hidrolik Pnömatikçi
|2
|Işık Asistanı
|2
|Izgara Ustası Yardımcısı
|2
|İdari İşler Müdürü
|2
|İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
|2
|İlahiyatçı
|2
|İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
|2
|İnşaat Boyacısı/Boyacı
|2
|İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
|2
|Kadın Terzisi
|2
|Kağıt İmal İşçisi
|2
|Kalite Kontrolörü-Kumaş
|2
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|2
|Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
|2
|Kaynak İnspektörü
|2
|Keseci(Tellak)
|2
|Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
|2
|Kimya Laboratuvarı Görevlisi
|2
|Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
|2
|Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
|2
|Kumaş Boyamacı
|2
|Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme
|2
|Lastik Kaplama İşçisi
|2
|Lastik Makineci
|2
|Lastik-Cant Montaj İşçisi
|2
|Lazer Kesimci ( Tekstil )
|2
|Maden Teknikeri
|2
|Makine Bakım Ustası
|2
|Malzeme Bilimi ve Mühendisi
|2
|Market Müdürü
|2
|Masaj Uygulayıcısı/Masör
|2
|Matbaa Ustası
|2
|Medikal Muhasebe Elemanı
|2
|Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü
|2
|Mermerit Montaj İşçisi
|2
|Metal Kesim İşçisi
|2
|Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü
|2
|Metalurji Malzeme Teknikeri
|2
|Meydancı - dökümhane
|2
|Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
|2
|Mobilya Paketleme İşçisi
|2
|Moda Tasarımcısı
|2
|Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
|2
|Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
|2
|Muhasebe Müdürü
|2
|Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
|2
|Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi
|2
|Oksi-Gaz Kaynakçısı
|2
|Oto Kuaför Elemanı
|2
|Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı
|2
|Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
|2
|Ön Terbiye Operatörü (Tekstil)
|2
|Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
|2
|Pazarlama Müdürü
|2
|Pide Ustası Yardımcısı
|2
|Plastik İşlemeci
|2
|Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
|2
|Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü
|2
|Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
|2
|Restoran Müdürü
|2
|Rezervasyon Elemanı
|2
|Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı
|2
|Sabit Kompresör Operatörü
|2
|Satış Sonrası Hizmet Personeli
|2
|Silindir Kapağı Taşlama İşçisi
|2
|Simit İmalat Ustası
|2
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
|2
|Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
|2
|Stajyer (Öğrenci)
|2
|Sünger Kesim Makinesi Operatörü
|2
|Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları
|2
|Tatlı Ustası (Baklava)
|2
|Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
|2
|Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap)
|2
|Tekstil Terbiye İşçisi (Boya)
|2
|Telefon Santral Operatörü
|2
|Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (Ceo)
|2
|Tercüman (Farsça)
|2
|Tercüman (İngilizce)
|2
|Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter
|2
|Uçak Yükleme İşçisi
|2
|Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
|2
|Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)
|2
|Uygulama Destek Uzmanı/(Bilişim)
|2
|Vidanjör Şoförü
|2
|Web Programcısı
|2
|Yatak İmalat İşçisi
|2
|Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
|2
|Yıpratmacı (Tekstil)
|2
|Acil Tıp Teknisyeni
|1
|Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)
|1
|Ağdacı
|1
|Ahşap Çatı Ustası
|1
|Ahşap Kalıpçı
|1
|Ahşap Kapı İmalatçısı
|1
|Aktar (Baharatçı)
|1
|Anestezi Teknikeri
|1
|Animatör-Eğlence Hizmetleri
|1
|Araç Kabul Görevlisi
|1
|Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni
|1
|Arge Şefi
|1
|Asistan/Stajyer Muhabir
|1
|Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|1
|Aşçı (Özel Hizmet)
|1
|Atık Yöneticisi
|1
|Bakım Onarım Mühendisi
|1
|Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü
|1
|Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni
|1
|Baskıcı (Plastik)
|1
|Beton Laboratuvar Test Elemanı
|1
|Beton Parke Üretim Makinası Operatörü
|1
|Beton Santral Operatörü
|1
|Betonarmeci
|1
|Bilet Satış Elemanı (Uçak)
|1
|Bilgi Teknoloji Danışmanı
|1
|Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
|1
|Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
|1
|Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
|1
|Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
|1
|Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
|1
|Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
|1
|Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni
|1
|Biyokimya Teknikeri
|1
|Biyosidal Mesul Müdürü
|1
|Bobinaj Teknisyeni
|1
|Boya Renk Ayar Elemanı
|1
|Boya ve Apre Operatörü
|1
|Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
|1
|Bölge Müdürü
|1
|Buldozer (Dozer) Operatörü
|1
|Büro Memuru (Dış Ticaret)
|1
|Büro Yönetimi Elemanı
|1
|Cilt Bakım Elemanı
|1
|CNC Router Operatörü
|1
|Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
|1
|Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
|1
|Çiftlik İşçisi (Genel)
|1
|Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni
|1
|Çivi İmal Makinesi Operatörü
|1
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
|1
|Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)
|1
|Çocuk Giyim Modelisti
|1
|Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Çözgülü Örme Makinesi Operatörü
|1
|Değirmen İşçisi (Maden)
|1
|Depo Görevlisi (Hammadde)
|1
|Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
|1
|Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
|1
|Dış Ticaret Şefi
|1
|Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
|1
|Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri
|1
|Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler
|1
|Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar
|1
|Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
|1
|Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri
|1
|Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler
|1
|Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar
|1
|Diğer Metal Levha İşçileri
|1
|Diğer Metalurji Mühendisleri
|1
|Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
|1
|Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
|1
|Diğer Öğretmenler
|1
|Diğer Satış Nezaretçileri
|1
|Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
|1
|Diğer Tomrukçular
|1
|Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
|1
|Döküm Modelcisi
|1
|Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası
|1
|El Ve Makine Dikişçisi (Genel)
|1
|El Ve Makine Nakışçısı
|1
|Elektrik Pano Montaj Ustası
|1
|Elektro-Mekanik Montaj Ustası
|1
|Elektronik Haberleşme Teknisyeni
|1
|Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
|1
|Elyaf Sarıcı
|1
|Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
|1
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
|1
|Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış)
|1
|Fason Takip Elemanı (Tekstil)
|1
|Fiksaj İşçisi
|1
|Finans Hizmetleri Elemanı
|1
|Finans Müdürü (Banka)
|1
|Finans Uzmanı
|1
|Fizyoterapist
|1
|Fotokopi Makinesi Operatörü
|1
|Fransızca Öğretmeni
|1
|Gazete Dağıtıcısı
|1
|Gazeteci
|1
|Gelinlik Satıcısı
|1
|Genel Müdür Yardımcısı
|1
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|1
|Granül İmal İşçisi
|1
|Gübre Üretim İşçisi
|1
|Güvenlik Amiri/Sorumlusu
|1
|Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
|1
|Halı Desinatörü
|1
|Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
|1
|Harita Teknisyeni
|1
|Hasta Bakımevi Müdürü
|1
|Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
|1
|Havuz Görevlisi
|1
|Havuz Suyu Operatörü
|1
|Hazır Giyim Kalıpçısı
|1
|Hidroelektrik Santral Operatörü
|1
|Hiyap Operatörü
|1
|Hizmetçi-Ev İşleri
|1
|Isıtma Tesisatçısı
|1
|İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni
|1
|İdari Büro Görevlisi
|1
|İdari Destek Görevlisi
|1
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
|1
|İlan Ve Reklam Satıcısı
|1
|İletişim Danışmanı
|1
|İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)
|1
|İspanyolca Öğretmeni
|1
|İş Geliştirme Uzmanı
|1
|İşletme Müdür Yardımcısı
|1
|İşletme Mühendisi
|1
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni
|1
|Jimnastik Antrenörü
|1
|Kablo İmal Makinesi Operatörü
|1
|Kahvaltı Şefi
|1
|Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
|1
|Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi
|1
|Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
|1
|Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
|1
|Kalorifer Tesisatçısı
|1
|Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
|1
|Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
|1
|Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)
|1
|Kebap Ustası
|1
|Kepenk Montaj İşçisi
|1
|Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|1
|Kırtasiyeci
|1
|Kimya Proses Elemanı
|1
|Klinik Psikolog
|1
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)
|1
|Kongre Ve Fuar Hostesi
|1
|Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)
|1
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri
|1
|Kontrolör (Diğer)
|1
|Korkuluk İmal İşçisi
|1
|Kozmetik Teknikeri
|1
|Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
|1
|Kuran Öğreticisi
|1
|Kurşun Kalem İmal İşçisi
|1
|Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
|1
|Kuruyemiş Harman İşçisi
|1
|Kuruyemişçi
|1
|Kümes Bakım İşçisi
|1
|Laborant (Gıda)
|1
|Lavaş Ustası
|1
|Lehimci
|1
|Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
|1
|Lokum Ustası
|1
|Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi
|1
|Madeni Yağ Satış Elemanı
|1
|Makine Bakım Şefi
|1
|Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri
|1
|Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel)
|1
|Masaj Terapisti
|1
|Matbaa Öğretmeni
|1
|Matbaa Teknisyeni
|1
|Matematikçi
|1
|Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç)
|1
|Mekaniker-Buhar Kazanları
|1
|Mermer çıkarma işçisi
|1
|Mermer Teknikeri
|1
|Metal Çatı İşçisi
|1
|Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri
|1
|Metal İşleri Teknikeri
|1
|Metal Testere Tezgahı Operatörü
|1
|Meydancı - konfeksiyon
|1
|Mobilya Tasarımcısı
|1
|Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri
|1
|Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni
|1
|Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|1
|Motor Test Operatörü
|1
|Motor Test Teknisyeni
|1
|Motosiklet Bakım Onarımcısı
|1
|Motosiklet Sürücüsü
|1
|Muhasebe Görevlisi (Otel)
|1
|Muhasebe ve Finansman Müdürü
|1
|Müdür (Anaokulu)
|1
|Müdür (Öğrenci Yurdu)
|1
|Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
|1
|Numune Alma Elemanı
|1
|Odyolog
|1
|Operasyon Yöneticisi
|1
|Optik Cam Kesicisi
|1
|Optisyen
|1
|Oto Döşemecisi
|1
|Oto Kiralama Danışmanı
|1
|Oto Klima Bakım Onarımcısı
|1
|Oto Lpg Montajcısı
|1
|Otobüs Kaptanı (Şoförü)
|1
|Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
|1
|Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı
|1
|Otomasyon Sistemleri Programcısı
|1
|Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
|1
|Otomotiv Montaj Teknisyeni
|1
|Otomotiv Servis Danışmanı
|1
|Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|1
|Ön Büro Müdürü-Otel
|1
|Ön Büro Şefi (Otel)
|1
|Örme Teknikeri
|1
|Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
|1
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
|1
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
|1
|Panel Çatı Kaplamacısı
|1
|Perde İmal İşçisi
|1
|Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
|1
|Peyzaj Mimarı
|1
|Pilates Eğitmeni
|1
|Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|1
|Pişmaniye Satış Elemanı
|1
|Planlama Mühendisi
|1
|Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
|1
|Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü
|1
|Proje Satış Sorumlusu
|1
|Proje Yöneticisi
|1
|Psikolojik Danışman
|1
|P.V.C. Doğrama Montajcısı
|1
|Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)
|1
|Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
|1
|Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|1
|Resim Öğretmeni (Özel Kurs)
|1
|Restoran İşletmecisi
|1
|Restoran Yöneticisi
|1
|Restorasyoncu
|1
|Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
|1
|Robot Kaynak Operatörü
|1
|Sağlık Bilgisi Öğretmeni
|1
|Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)
|1
|Salatacı (Salata Ustası)
|1
|Sanayi Makineleri Satış Elemanı
|1
|Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
|1
|Seramik Fırın İşçisi (Karo)
|1
|Sıcak Demirci
|1
|Sıcak Mutfak Aşçısı
|1
|Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü
|1
|Sondaj İşçisi
|1
|Sosyolog
|1
|Su kanalı işçisi
|1
|Su Taşıyıcı
|1
|Sulama Sistemleri Montaj İşçisi
|1
|Süs Bitkileri Yetiştiriciliği /Seracılık Ve Süs Bitkileri Meslek Elemanı
|1
|Süt İşleme Teknisyeni
|1
|Süthane/ Mandıra İşçisi
|1
|Sütlü Tatlı Ustası
|1
|Şantiye Şefi-İnşaat
|1
|Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|1
|Şube Müdürü
|1
|Tahar Makinesi Operatörü
|1
|Takı İmalatçısı
|1
|Tamburlu Kesici Operatörü
|1
|Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|1
|Tasarım Müdürü
|1
|Tatlı Ustası (Dökme)
|1
|Tatlı Ustası Yardımcısı
|1
|Teknik Müdür
|1
|Teknik Servis Şefi
|1
|Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni
|1
|Tekstil Tasarım Teknisyeni
|1
|Tele-Satış Elemanı
|1
|Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü
|1
|Tercüman (Fransızca)
|1
|Tercüman (Rusca)
|1
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
|1
|Tıbbi Laboratuar Teknikeri
|1
|Tıbbi Laboratuvar Ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı
|1
|Toprak İşleme İşçisi
|1
|Traktör Bakım Onarımcısı
|1
|Traktör Şoförü
|1
|Transfer Elemanı-Turizm
|1
|Trapezci
|1
|Turizm Danışma Elemanı
|1
|Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Türkçe Öğretmeni
|1
|Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü
|1
|Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
|1
|Usta Öğretici (Anaokulu)
|1
|Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
|1
|Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
|1
|Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
|1
|Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
|1
|Üretim Müdürü(Maden)
|1
|Üretim Paneli Kontrol Operatörü
|1
|Üretim ve Planlama Uzmanı
|1
|Varyant Elemanı (Tekstil)
|1
|Vidanjör Operatörü
|1
|Yangın Tesisatçısı
|1
|Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
|1
|Yaşlı Bakım Teknisyeni
|1
|Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü
|1
|Yazılım Satış Uzmanı
|1
|Yemekhane servis işçisi
|1
|Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
|1
|Zabıt Katibi
|1
|Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
|1
|Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama)
|1
|Ziraat Mühendisi (Zootekni)
|1
Çoğu alım yapmıyor koftiden ilan koymuşlar alım yapanlarda kendi tanıdıklarını alıyor işkur hikaye eskisi gibi değil
İskurdan medet ummak zorunda birakmasin Allah kimseyi isleri gucleri kolpa devlet boşuna para veriyor bunlara sanki bi bok yapiyolar gibi hizmet etmeyen adama ne gerek var letgo veya sahibinden bile iskurdan 1000000000000000 kat daha luzumlu daha islevsel bir site