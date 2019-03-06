48 Bin 122 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafndan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörün de personle ihtiyaçlarına cevap veren İŞKUR 2019 yılında 194 bin 427 kişiye iş imkanı sağladı. Son 10 yılda 7,5 milyon istihdam sağlayan İŞKUR şuan 48 bin 122 kişiye iş imkanı sunan ilanları yayına aldı.
En çok alım yapılan ve açık bulunan meslekler ve alınancak personel sayıları şöyle;
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|6875
|Makineci (Dikiş)
|2414
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|2184
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|1863
|Temizlik Görevlisi
|1757
|Garson (Servis Elemanı)
|1214
|Büro Memuru (Genel)
|1146
|Güvenlik Görevlisi
|1139
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1077
|Kasiyer
|804
|Reyon Görevlisi
|796
|Aşçı Yardımcısı
|736
|Ön Muhasebeci
|588
|Şoför-Yük Taşıma
|495
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|480
|Aşçı
|446
|Konfeksiyon İşçisi
|445
|Bulaşıkçı (Stevard)
|440
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|371
|İmal İşçisi
|370
|Beden İşçisi (İnşaat)
|354
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|320
|Kurye
|306
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|304
|Cankurtaran
|301
|Elektrikçi (Genel)
|286
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|275
|Pazarlamacı
|271
|Beden İşçisi (Temizlik)
|261
|Ütücü
|260
|Proses İşçisi
|256
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|244
|Ayakçı (Tekstil)
|231
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|227
|Kalite Kontrolcü
|227
|Muhasebeci
|213
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|206
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|205
|Servis Komisi
|205
|Forklift Operatörü
|199
|Market Elemanı
|195
|Paketleme işçisi
|192
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|190
|Sekreter
|186
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|183
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|181
|Ambar/Depo Görevlisi
|180
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|175
|Düz Dikiş Makineci
|169
|Motosikletli Kurye
|160
|Makine Mühendisi
|157
|Bahçıvan
|155
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|155
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|155
|Çağrı Merkezi Elemanı
|152
|Diğer Büro Memurları
|150
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|148
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|142
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|132
|Elektrik Teknisyeni
|130
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|129
|Ayakkabı İmalatçısı
|128
|Mermer İşçisi
|127
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|120
|Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
|115
|Mutfak Görevlisi
|111
|Müşteri Temsilcisi
|108
|Terzi
|108
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|106
|Teknik Servis Elemanı
|105
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|101
|Diğer Lastik İmalat İşçileri
|100
|Figüran
|100
|Grafiker
|100
|Yöresel Bez Dokumacısı
|100
Bütün açık iş ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.