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48 Bin 122 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafndan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörün de personle ihtiyaçlarına cevap veren İŞKUR 2019 yılında 194 bin 427 kişiye iş imkanı sağladı. Son 10 yılda 7,5 milyon istihdam sağlayan İŞKUR şuan 48 bin 122 kişiye iş imkanı sunan ilanları yayına aldı.

48 Bin 122 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafndan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörün de personle ihtiyaçlarına cevap veren İŞKUR 2019 yılında 194 bin 427 kişiye iş imkanı sağladı. Son 10 yılda 7,5 milyon istihdam sağlayan İŞKUR şuan 48 bin 122 kişiye iş imkanı sunan ilanları yayına aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 22:14
48 Bin 122 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafndan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörün de personle ihtiyaçlarına cevap veren İŞKUR 2019 yılında 194 bin 427 kişiye iş imkanı sağladı. Son 10 yılda 7,5 milyon istihdam sağlayan İŞKUR şuan 48 bin 122 kişiye iş imkanı sunan ilanları yayına aldı.
 

En çok alım yapılan ve açık bulunan meslekler ve alınancak personel sayıları şöyle;

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 6875
Makineci (Dikiş) 2414
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2184
Satış Danışmanı / Uzmanı 1863
Temizlik Görevlisi 1757
Garson (Servis Elemanı) 1214
Büro Memuru (Genel) 1146
Güvenlik Görevlisi 1139
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077
Kasiyer 804
Reyon Görevlisi 796
Aşçı Yardımcısı 736
Ön Muhasebeci 588
Şoför-Yük Taşıma 495
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480
Aşçı 446
Konfeksiyon İşçisi 445
Bulaşıkçı (Stevard) 440
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 371
İmal İşçisi 370
Beden İşçisi (İnşaat) 354
Dokuma Konfeksiyon Makineci 320
Kurye 306
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 304
Cankurtaran 301
Elektrikçi (Genel) 286
CNC Torna Tezgahı Operatörü 275
Pazarlamacı 271
Beden İşçisi (Temizlik) 261
Ütücü 260
Proses İşçisi 256
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 244
Ayakçı (Tekstil) 231
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 227
Kalite Kontrolcü 227
Muhasebeci 213
Depo Sevkiyat Sorumlusu 206
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 205
Servis Komisi 205
Forklift Operatörü 199
Market Elemanı 195
Paketleme işçisi 192
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 190
Sekreter 186
Kalite Kontrolcü-Tekstil 183
Şoför (Yolcu Taşıma) 181
Ambar/Depo Görevlisi 180
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 175
Düz Dikiş Makineci 169
Motosikletli Kurye 160
Makine Mühendisi 157
Bahçıvan 155
CNC Freze Tezgahı Operatörü 155
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 155
Çağrı Merkezi Elemanı 152
Diğer Büro Memurları 150
Satış Temsilcisi / Plasiyer 148
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 142
Mekanik Bakım Onarımcısı 132
Elektrik Teknisyeni 130
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 129
Ayakkabı İmalatçısı 128
Mermer İşçisi 127
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 120
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 115
Mutfak Görevlisi 111
Müşteri Temsilcisi 108
Terzi 108
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106
Teknik Servis Elemanı 105
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 101
Diğer Lastik İmalat İşçileri 100
Figüran 100
Grafiker 100
Yöresel Bez Dokumacısı 100

Bütün açık iş ilanlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 06.03.2019 22:40
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bin kişiye fırsatı
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