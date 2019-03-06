48 Bin 122 Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafndan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörün de personle ihtiyaçlarına cevap veren İŞKUR 2019 yılında 194 bin 427 kişiye iş imkanı sağladı. Son 10 yılda 7,5 milyon istihdam sağlayan İŞKUR şuan 48 bin 122 kişiye iş imkanı sunan ilanları yayına aldı.



En çok alım yapılan ve açık bulunan meslekler ve alınancak personel sayıları şöyle;

Meslek Açık İş Sayısı Beden İşçisi (Genel) 6875 Makineci (Dikiş) 2414 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2184 Satış Danışmanı / Uzmanı 1863 Temizlik Görevlisi 1757 Garson (Servis Elemanı) 1214 Büro Memuru (Genel) 1146 Güvenlik Görevlisi 1139 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077 Kasiyer 804 Reyon Görevlisi 796 Aşçı Yardımcısı 736 Ön Muhasebeci 588 Şoför-Yük Taşıma 495 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480 Aşçı 446 Konfeksiyon İşçisi 445 Bulaşıkçı (Stevard) 440 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 371 İmal İşçisi 370 Beden İşçisi (İnşaat) 354 Dokuma Konfeksiyon Makineci 320 Kurye 306 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 304 Cankurtaran 301 Elektrikçi (Genel) 286 CNC Torna Tezgahı Operatörü 275 Pazarlamacı 271 Beden İşçisi (Temizlik) 261 Ütücü 260 Proses İşçisi 256 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 244 Ayakçı (Tekstil) 231 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 227 Kalite Kontrolcü 227 Muhasebeci 213 Depo Sevkiyat Sorumlusu 206 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 205 Servis Komisi 205 Forklift Operatörü 199 Market Elemanı 195 Paketleme işçisi 192 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 190 Sekreter 186 Kalite Kontrolcü-Tekstil 183 Şoför (Yolcu Taşıma) 181 Ambar/Depo Görevlisi 180 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 175 Düz Dikiş Makineci 169 Motosikletli Kurye 160 Makine Mühendisi 157 Bahçıvan 155 CNC Freze Tezgahı Operatörü 155 Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 155 Çağrı Merkezi Elemanı 152 Diğer Büro Memurları 150 Satış Temsilcisi / Plasiyer 148 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 142 Mekanik Bakım Onarımcısı 132 Elektrik Teknisyeni 130 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 129 Ayakkabı İmalatçısı 128 Mermer İşçisi 127 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 120 Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 115 Mutfak Görevlisi 111 Müşteri Temsilcisi 108 Terzi 108 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106 Teknik Servis Elemanı 105 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 101 Diğer Lastik İmalat İşçileri 100 Figüran 100 Grafiker 100 Yöresel Bez Dokumacısı 100

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