47 Bin 785 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden işe girmek için ilk yapılması gereken ilanları takip etmektir. İŞKUR ilanlarını takip edenler için en çok alım yapılan meslekleri sıraladık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İşte detaylar...
İŞKUR 2019 yılının son günlerine yaklıştığımız şu günlerde 2019 yılı içerisinde 1.291.123 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. Son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR üzerinden güncel açık iş ilanlarını görüntülemek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.
EN ÇOK ALIM YAPILAN MESLEKLER
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor.
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|9377
|Makineci (Dikiş)
|1615
|Temizlik Görevlisi
|1497
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|1389
|Garson (Servis Elemanı)
|1229
|Kasiyer
|996
|Konfeksiyon İşçisi
|737
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|684
|Ön Muhasebeci
|650
|Güvenlik Görevlisi
|641
|Aşçı Yardımcısı
|521
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|512
|Şoför-Yük Taşıma
|509
|Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
|506
|Reyon Görevlisi
|495
|Büro Memuru (Genel)
|472
|Aşçı
|445
|Ambar/Depo Görevlisi
|412
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|410
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|380
|Bulaşıkçı (Stevard)
|356
|Pazarlamacı
|310
|Paketleme işçisi
|302
|Forklift Operatörü
|288
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|287
|Elektrikçi (Genel)
|277
|Kalite Kontrolcü
|254
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|244
|Motosikletli Kurye
|216
|Ütücü
|215
|Beden İşçisi (Temizlik)
|213
|Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
|212
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|211
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|205
|Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
|205
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|202
|Diğer Büro Memurları
|200
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|194
|Muhasebeci
|187
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|184
|Sekreter
|183
|Kurye
|182
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|167
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|167
|Makine Mühendisi
|166
|Elektrik Teknisyeni
|165
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|165
|Servis Komisi
|162
|Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
|158
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|156
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|144
|Çağrı Merkezi Elemanı
|136
|Mutfak Görevlisi
|135
|Beden İşçisi (İnşaat)
|130
|Müşteri Temsilcisi
|130
|Tır-Çekici Şoförü
|130
|Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
|129
|Mermer İşçisi
|128
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|126
|Büro İşçisi
|123
|Çorap Örme Makinesi Operatörü
|121
|Formacı ( Çorap)
|118
|Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|118
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|115
|Ayakkabı İmalatçısı
|112
|Kesimci (Konfeksiyon)
|112
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|111
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|111
|Düz Dikiş Makineci
|105
|Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
|103
|Muhasebe Meslek Elemanı
|103
|Proses İşçisi
|103
|Depo İşçisi (Elleçleme)
|102
|Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
|102
|Sevkiyat Görevlisi
|101
|Çiftlemeci (Çorap)
|100
|Çorap Kontrolörü
|100
|Figüran
|100
|Masaj Uygulayıcısı/Masöz
|100
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|100
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|99
|Mobilya Montajcısı
|97
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|96
|Grafiker
|94
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|91
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|91
|Makine Teknikeri
|91
|Teknik Ressam
|88
|Teknik Servis Elemanı
|86
|Çaycı
|85
|Elektrik Teknikeri
|85
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|84
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|83
|Kasap
|82
|Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
|82
|Makine Bakımcı
|82
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|82
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|80
|Mobilyacı
|80
|Bisküvi İmalat İşçisi
|79
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|78
|Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
|78
|Makine Nakışçısı
|77
|Terzi
|77
|Ekmek Dağıtım Elemanı
|76
|Kamyon Şoförü
|73
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|71
|Makine Montajcısı
|71
|Ayakçı (Tekstil)
|70
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|70
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|69
|İplik Temizleme İşçisi
|69
|Lojistik Elemanı
|69
|İnşaat İşçisi
|67
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|66
|Gıda Mühendisi
|66
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|66
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|65
|Gıda Teknikeri
|65
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|65
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|65
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|63
|Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
|63
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|63
|Son Ütücü
|63
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|62
|Elektronik Teknisyeni
|60
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|60
|Market Elemanı
|60
|Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
|59
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|59
|Hemşire
|58
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|57
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
|56
|Kimyager
|56
|Ambalajcı (El İle)
|54
|Mobilya Döşeme Ustası
|54
|Satış Destek Personeli
|53
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|52
|Deri İşçisi
|51
|Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
|51
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|51
|Marangoz
|50
|Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
|50
|Paketlemeci (Çorap)
|50
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