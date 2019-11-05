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47 Bin 785 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden işe girmek için ilk yapılması gereken ilanları takip etmektir. İŞKUR ilanlarını takip edenler için en çok alım yapılan meslekleri sıraladık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İşte detaylar...

47 Bin 785 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden işe girmek için ilk yapılması gereken ilanları takip etmektir. İŞKUR ilanlarını takip edenler için en çok alım yapılan meslekleri sıraladık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İşte detaylar...

05 Kasım 2019 Salı 21:19
47 Bin 785 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden işe girmek için ilk yapılması gereken ilanları takip etmektir. İŞKUR ilanlarını takip edenler için en çok alım yapılan meslekleri sıraladık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İşte detaylar...

İŞKUR 2019 yılının son günlerine yaklıştığımız şu günlerde 2019 yılı içerisinde 1.291.123 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. Son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR üzerinden güncel açık iş ilanlarını görüntülemek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

EN ÇOK ALIM YAPILAN MESLEKLER

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor.

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 9377
Makineci (Dikiş) 1615
Temizlik Görevlisi 1497
Satış Danışmanı / Uzmanı 1389
Garson (Servis Elemanı) 1229
Kasiyer 996
Konfeksiyon İşçisi 737
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 684
Ön Muhasebeci 650
Güvenlik Görevlisi 641
Aşçı Yardımcısı 521
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 512
Şoför-Yük Taşıma 509
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 506
Reyon Görevlisi 495
Büro Memuru (Genel) 472
Aşçı 445
Ambar/Depo Görevlisi 412
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 410
Dokuma Konfeksiyon Makineci 380
Bulaşıkçı (Stevard) 356
Pazarlamacı 310
Paketleme işçisi 302
Forklift Operatörü 288
CNC Torna Tezgahı Operatörü 287
Elektrikçi (Genel) 277
Kalite Kontrolcü 254
Satış Temsilcisi / Plasiyer 244
Motosikletli Kurye 216
Ütücü 215
Beden İşçisi (Temizlik) 213
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 212
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 211
Metal Mamuller Montaj İşçisi 205
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 205
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 202
Diğer Büro Memurları 200
Mekanik Bakım Onarımcısı 194
Muhasebeci 187
Kalite Kontrolcü-Tekstil 184
Sekreter 183
Kurye 182
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 167
Depo Sevkiyat Sorumlusu 167
Makine Mühendisi 166
Elektrik Teknisyeni 165
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 165
Servis Komisi 162
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 158
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 156
CNC Freze Tezgahı Operatörü 144
Çağrı Merkezi Elemanı 136
Mutfak Görevlisi 135
Beden İşçisi (İnşaat) 130
Müşteri Temsilcisi 130
Tır-Çekici Şoförü 130
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 129
Mermer İşçisi 128
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 126
Büro İşçisi 123
Çorap Örme Makinesi Operatörü 121
Formacı ( Çorap) 118
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 118
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 115
Ayakkabı İmalatçısı 112
Kesimci (Konfeksiyon) 112
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 111
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 111
Düz Dikiş Makineci 105
Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü 103
Muhasebe Meslek Elemanı 103
Proses İşçisi 103
Depo İşçisi (Elleçleme) 102
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 102
Sevkiyat Görevlisi 101
Çiftlemeci (Çorap) 100
Çorap Kontrolörü 100
Figüran 100
Masaj Uygulayıcısı/Masöz 100
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 100
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 99
Mobilya Montajcısı 97
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 96
Grafiker 94
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 91
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 91
Makine Teknikeri 91
Teknik Ressam 88
Teknik Servis Elemanı 86
Çaycı 85
Elektrik Teknikeri 85
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 84
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 83
Kasap 82
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 82
Makine Bakımcı 82
Şoför (Yolcu Taşıma) 82
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 80
Mobilyacı 80
Bisküvi İmalat İşçisi 79
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 78
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 78
Makine Nakışçısı 77
Terzi 77
Ekmek Dağıtım Elemanı 76
Kamyon Şoförü 73
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 71
Makine Montajcısı 71
Ayakçı (Tekstil) 70
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 70
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 69
İplik Temizleme İşçisi 69
Lojistik Elemanı 69
İnşaat İşçisi 67
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 66
Gıda Mühendisi 66
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 66
Ahşap Mobilya İmalatçısı 65
Gıda Teknikeri 65
Kalite Kontrol Sorumlusu 65
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 65
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 63
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 63
İthalat-İhracat Sorumlusu 63
Son Ütücü 63
NC/CNC Tezgah Operatörü 62
Elektronik Teknisyeni 60
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 60
Market Elemanı 60
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 59
Dış Ticaret Meslek Elemanı 59
Hemşire 58
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 57
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 56
Kimyager 56
Ambalajcı (El İle) 54
Mobilya Döşeme Ustası 54
Satış Destek Personeli 53
Sigortacılık Meslek Elemanı 52
Deri İşçisi 51
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 51
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 51
Marangoz 50
Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 50
Paketlemeci (Çorap) 50

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Son Güncelleme: 05.11.2019 21:34
Anahtar Kelimeler:
bin personel alınıyor işte çok alım yapılan meslekler
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