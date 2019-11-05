47 Bin 785 Personel Alınıyor! İşte En Çok Alım Yapılan Meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden işe girmek için ilk yapılması gereken ilanları takip etmektir. İŞKUR ilanlarını takip edenler için en çok alım yapılan meslekleri sıraladık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İşte detaylar...

İŞKUR 2019 yılının son günlerine yaklıştığımız şu günlerde 2019 yılı içerisinde 1.291.123 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. Son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR üzerinden güncel açık iş ilanlarını görüntülemek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

EN ÇOK ALIM YAPILAN MESLEKLER

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor.

Meslek Açık İş Sayısı Beden İşçisi (Genel) 9377 Makineci (Dikiş) 1615 Temizlik Görevlisi 1497 Satış Danışmanı / Uzmanı 1389 Garson (Servis Elemanı) 1229 Kasiyer 996 Konfeksiyon İşçisi 737 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 684 Ön Muhasebeci 650 Güvenlik Görevlisi 641 Aşçı Yardımcısı 521 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 512 Şoför-Yük Taşıma 509 Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 506 Reyon Görevlisi 495 Büro Memuru (Genel) 472 Aşçı 445 Ambar/Depo Görevlisi 412 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 410 Dokuma Konfeksiyon Makineci 380 Bulaşıkçı (Stevard) 356 Pazarlamacı 310 Paketleme işçisi 302 Forklift Operatörü 288 CNC Torna Tezgahı Operatörü 287 Elektrikçi (Genel) 277 Kalite Kontrolcü 254 Satış Temsilcisi / Plasiyer 244 Motosikletli Kurye 216 Ütücü 215 Beden İşçisi (Temizlik) 213 Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 212 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 211 Metal Mamuller Montaj İşçisi 205 Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 205 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 202 Diğer Büro Memurları 200 Mekanik Bakım Onarımcısı 194 Muhasebeci 187 Kalite Kontrolcü-Tekstil 184 Sekreter 183 Kurye 182 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 167 Depo Sevkiyat Sorumlusu 167 Makine Mühendisi 166 Elektrik Teknisyeni 165 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 165 Servis Komisi 162 Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 158 Plastik Mamuller Montaj İşçisi 156 CNC Freze Tezgahı Operatörü 144 Çağrı Merkezi Elemanı 136 Mutfak Görevlisi 135 Beden İşçisi (İnşaat) 130 Müşteri Temsilcisi 130 Tır-Çekici Şoförü 130 Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 129 Mermer İşçisi 128 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 126 Büro İşçisi 123 Çorap Örme Makinesi Operatörü 121 Formacı ( Çorap) 118 Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 118 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 115 Ayakkabı İmalatçısı 112 Kesimci (Konfeksiyon) 112 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 111 Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 111 Düz Dikiş Makineci 105 Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü 103 Muhasebe Meslek Elemanı 103 Proses İşçisi 103 Depo İşçisi (Elleçleme) 102 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 102 Sevkiyat Görevlisi 101 Çiftlemeci (Çorap) 100 Çorap Kontrolörü 100 Figüran 100 Masaj Uygulayıcısı/Masöz 100 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 100 Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 99 Mobilya Montajcısı 97 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 96 Grafiker 94 Elektrik-Elektronik Teknisyeni 91 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 91 Makine Teknikeri 91 Teknik Ressam 88 Teknik Servis Elemanı 86 Çaycı 85 Elektrik Teknikeri 85 İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 84 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 83 Kasap 82 Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 82 Makine Bakımcı 82 Şoför (Yolcu Taşıma) 82 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 80 Mobilyacı 80 Bisküvi İmalat İşçisi 79 Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 78 Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 78 Makine Nakışçısı 77 Terzi 77 Ekmek Dağıtım Elemanı 76 Kamyon Şoförü 73 Ahşap Mobilya İmalat Ustası 71 Makine Montajcısı 71 Ayakçı (Tekstil) 70 Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 70 Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 69 İplik Temizleme İşçisi 69 Lojistik Elemanı 69 İnşaat İşçisi 67 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 66 Gıda Mühendisi 66 Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 66 Ahşap Mobilya İmalatçısı 65 Gıda Teknikeri 65 Kalite Kontrol Sorumlusu 65 Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 65 CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 63 Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 63 İthalat-İhracat Sorumlusu 63 Son Ütücü 63 NC/CNC Tezgah Operatörü 62 Elektronik Teknisyeni 60 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 60 Market Elemanı 60 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 59 Dış Ticaret Meslek Elemanı 59 Hemşire 58 Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 57 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 56 Kimyager 56 Ambalajcı (El İle) 54 Mobilya Döşeme Ustası 54 Satış Destek Personeli 53 Sigortacılık Meslek Elemanı 52 Deri İşçisi 51 Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 51 Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 51 Marangoz 50 Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 50 Paketlemeci (Çorap) 50

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