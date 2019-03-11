46 bin işçi aranıyor!

Teşvikler işsizlere iş yolunu açarken; İŞKUR istihdamda önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, bu yıl şimdiden 205 bin 430 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 46 bin 64 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. İşverenler 6 bin 552 beden işçisi arıyor.







NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Yine firmalar, 2 bin 400 makineci (dikiş), 2 bin 34 turizm ve otelcilik elemanı alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İlanlara göre; bin 958 satış elemanına, bin 582 temizlik görevlisine, bin 211 garsona, bin 151 çağrı merkezi temsilcisine, 994 güvenlik görevlisine, 959 büro memuruna, 762 kasiyere, 722 aşçı yardımcısına ihtiyaç var. İş arayanlar, İŞKUR'un sitesinden ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nden başvuru yapabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA