46 Bin 93 Personel Alınıyor! İşte En Çok Personel İhtiyacı Bulunan Meslekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlerle yaptığı görüşmeler netice verdi ve işverenlerde istihdam seferberliğine destek vermeye başladı. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan yeni ilanlar on binlerce kişiye yeni iş fırsatı sunuyor. KPSS Cafe olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları sizler için derledik ve ortaya en çok personel ihtiyacı bulunan meslekleri çıkardık. İşte detaylar...
Şuan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesi üzerinde 46 bin 93 açık iş ilanı bulunuyor. Yayınlanan iş ilanları arasında 8912 kişilik personel ihtiyacı ile beden işçisi (genel) pozisyonu 1.sırada yer alıyor.
1571 kişilik personel ihtiyacı makineci (dikiş) posizyonunda bulunurken, 3. sırada 1459 kişilik personel ihtiyacı ile temizlik görevlisi yer alıyor.
1392 kişi satış danışmanı/uzmanı, 1159 garson (servis elemanı), 1108 kasiyer, 641 konfeksiyon işçisine ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin her ilinde personel ihtiyacı bulunuyor. İş ilanlarının tamamına ulaşmak ve başvuru yapmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
İŞKUR'da şuan açık iş ilanları yani başvurabileceğiniz ilanlar arasında en çok ihtiyaç duyulan meslekler listesi şöyle;kpsscafe.com.tr
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden İşçisi (Genel)
|8912
|Makineci (Dikiş)
|1571
|Temizlik Görevlisi
|1459
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|1392
|Garson (Servis Elemanı)
|1159
|Kasiyer
|1108
|Konfeksiyon İşçisi
|641
|Ön Muhasebeci
|621
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|599
|Güvenlik Görevlisi
|584
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|543
|Reyon Görevlisi
|522
|Şoför-Yük Taşıma
|486
|Aşçı Yardımcısı
|453
|Aşçı
|447
|Ambar/Depo Görevlisi
|438
|Büro Memuru (Genel)
|428
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|383
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|345
|Bulaşıkçı (Stevard)
|339
|Paketleme işçisi
|305
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|302
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|298
|Pazarlamacı
|286
|Elektrikçi (Genel)
|255
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|243
|Forklift Operatörü
|242
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|226
|Kalite Kontrolcü
|218
|Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
|213
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|210
|Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
|208
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|201
|Muhasebeci
|197
|Düz Dikiş Makineci
|192
|Servis Komisi
|184
|Ütücü
|180
|Beden İşçisi (Temizlik)
|176
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|171
|Kurye
|169
|Sekreter
|169
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|167
|Makine Mühendisi
|165
|Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
|163
|Motosikletli Kurye
|162
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|154
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|150
|Mermer İşçisi
|144
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|141
|Müşteri Temsilcisi
|139
|Beden İşçisi (İnşaat)
|136
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|136
|Mutfak Görevlisi
|133
|Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
|130
|Ayakkabı İmalatçısı
|129
|Tır-Çekici Şoförü
|129
|İnşaat İşçisi
|128
|Elektrik Teknisyeni
|127
|Çağrı Merkezi Elemanı
|126
|Büro İşçisi
|120
|Çorap Örme Makinesi Operatörü
|120
|Formacı ( Çorap)
|119
|Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|115
|Proses İşçisi
|115
|Sevkiyat Görevlisi
|113
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|112
|Depo İşçisi (Elleçleme)
|109
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|107
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|107
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|105
|Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
|103
|Muhasebe Meslek Elemanı
|103
|Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
|101
|Çiftlemeci (Çorap)
|100
|Çorap Kontrolörü
|100
|Figüran
|100
|Masaj Uygulayıcısı/Masöz
|100
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|99
|Teknik Ressam
|99
|Jet Boya Makinesi Operatörü
|97
|Grafiker
|96
|Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
|93
|Çaycı
|90
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|90
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|88
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|88
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|88
|Makine Montajcısı
|84
|Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
|82
|Makine Teknikeri
|82
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|81
|Elektrik Teknikeri
|79
|Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
|79
|Son Ütücü
|78
|Mobilya Montajcısı
|77
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|76
|Ekmek Dağıtım Elemanı
|76
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|75
|Makine Bakımcı
|75
|Makine Nakışçısı
|75
|Market Elemanı
|75
|Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
|75
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|74
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|72
|Teknik Servis Elemanı
|72
|Gıda Mühendisi
|71
|Mobilyacı
|71
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|71
|İplik Temizleme İşçisi
|70
|Terzi
|69
|Kamyon Şoförü
|68
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|67
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|67
|Kasap
|67
|Gıda Teknikeri
|66
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|66
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|65
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|65
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|63
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|63
|Kesimci (Konfeksiyon)
|62
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|61
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|60
|Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler
|60
|Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
|59
|Bisküvi İmalat İşçisi
|59
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|58
|Lojistik Elemanı
|57
|Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
|57
|Ayakçı (Tekstil)
|56
|Hemşire
|56
|Mobilya Döşeme Ustası
|56
|Kimyager
|55
|Satış Destek Personeli
|54
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|53
|Matbaa İşçisi
|53
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|53
|Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
|52
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
|51
|Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
|51
|Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
|50
|Paketlemeci (Çorap)
|50
|Bayan Kuaförü
|49
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|49
|Bilgisayar Mühendisi
|48
|Elektrik Mühendisi
|47
|Alüminyum Doğramacı
|45
|Boyacı-Metal
|45
|Çikolata İmal İşçisi
|45
|Döner Ustası
|45
|Elektrik-Elektronik Mühendisi
|45
|Endüstri Mühendisi
|45
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|45
|Okul Öncesi Öğretmeni
|45
|Oto Yıkama Elemanı
|45
|Taşlama Tezgâh İşçisi
|45
|Örgü Makinası Operatörü
|44
|Makine Montaj İşçisi
|43
|Marangoz
|43
|Montajcı (Kurgucu)
|43
|Otomotiv Elektrikçisi
|43
|Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
|42
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|41
|Makine Teknolojisi Teknisyeni
|41
|Otomotiv Kaporta Ustası
|41
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|41
|Danışma Memuru
|40
|Deri İşçisi
|40
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|40
|Grafik Tasarımcısı
|39
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|39
|Mobilya Döşeme İşçisi
|39
|Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
|39
|Restoran Karşılama Hostesi
|39
|Sondaj İşçisi
|39
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|39
|Vinç Operatörü
|39
|Halkla İlişkiler Görevlisi
|38
|Kimya Mühendisi
|38
|Yazılım Mühendisi
|38
|Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
|37
|Elektronik Teknisyeni
|37
|Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
|37
|Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
|36
|CNC Lazerle Kesme Operatörü
|36
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|36
|Metal Kaplamacı
|36
|Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
|35
|Mağaza Sorumlusu/şefi
|35
|Demir Doğramacı
|34
|Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
|34
|İngilizce Öğretmeni
|34
|Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|34
|Ambalajcı (El İle)
|33
|Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
|33
|Hasta Danışmanı
|33
|Metal Pres Makinesi Operatörü
|33
|Otomotiv Boya Ustası
|33
|Depo Görevlisi (Gıda)
|32
|Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
|32
|Pazarlama Sorumlusu
|32
|Bahçıvan
|31
|Bilgi İşlem Destek Elemanı
|31
|Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
|31
|İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
|31
|İmal İşçisi
|31
|Open End Makinesi Operatörü
|31
|Balık Temizleme İşçisi
|30
|Canlı Piliç Kabul İşçisi
|30
|Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
|30
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
|30
|Laborant (Tekstil)
|30
|Yazılım Geliştiricisi
|30
|Ziraat Mühendisi
|30
|Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|29
|Buldozer (Dozer) Operatörü
|29
|CNC Programcısı
|29
|Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
|29
|Elektrostatik Boya Operatörü
|29
|İç Mimar
|29
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|29
|Modelist-Hazır Giyim
|29
|Psikolog
|29
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|29
|Yazılım Destek Uzmanı
|29
|E-Ticaret Meslek Elemanı
|28
|Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi
|28
|Sıhhi Tesisatçı
|28
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|27
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|27
|Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
|27
|Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
|26
|Bekçi
|26
|Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
|26
|Kamyonet Şoförü
|26
|Paketleme İşçisi (Gıda)
|26
|Akrilik İplik Üretim İşçisi
|25
|Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
|25
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|25
|Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
|25
|Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı
|25
|Kalite Kontrolcü (Metal)
|25
|Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
|25
|Otomotiv Boya İşçisi
|25
|Pide Ustası
|25
|Plastik Mamuller İmal İşçisi
|25
|Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
|25
|Saraciye Montajcısı
|25
|Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
|25
|Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
|25
|Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
|24
|Çevre Mühendisi
|24
|İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
|24
|Muhasebe Uzmanı
|24
|Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
|24
|Satış Görevlisi
|24
|Sosyal Medya Uzmanı
|24
|Kalite Kontrolörü-Kumaş
|23
|Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
|23
|Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi
|23
|Tekstil Mühendisi
|23
|Kimya Teknikeri
|22
|Reklam Tabelacı
|22
|Tesviyeci
|22
|Yatak İmalat İşçisi
|22
|Alüminyum Kaynakçısı
|21
|Diğer Metal İşlemcileri
|21
|Kebap Ustası
|21
|Manikürcü-Pedikürcü
|21
|Otomotiv Mekanikçisi
|21
|Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
|20
|Asansör Montaj İşçisi
|20
|Bant elemanı
|20
|Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)
|20
|Dokumacı (El Tezgahı)
|20
|El Ve Makine Nakışçısı
|20
|Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
|20
|Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
|20
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|20
|İplik Bitim İşleri Operatörü
|20
|Kuaför
|20
|Manav
|20
|Masaj Terapisti
|20
|Muhasebe Yardımcı Elemanı
|20
|Otopark Görevlisi/Vale
|20
|Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
|20
|Satın Alma Sorumlusu
|20
|Web Tasarımcısı
|20
|Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
|19
|Arge Elemanı
|19
|CNC Plazma Kesim Operatörü
|19
|Elektrik malzemesi montaj işçisi
|19
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|19
|İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
|19
|Kapalı Depo Görevlisi
|19
|LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
|19
|Mağaza Müdürü
|19
|Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
|19
|Polyester İmal İşçisi
|19
|Pres Ustası
|19
|Sac Metal Kalıpçısı
|19
|Seramik İmal İşçisi
|19
|Servis Şoförü (Okul)
|19
|Soğuk Demirci
|19
|Ahşap İskeletçi
|18
|Asansör Bakım ve Onarım Ustası
|18
|Aşçıbaşı
|18
|Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
|18
|Desinatör (Tekstil)
|18
|Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|18
|Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|18
|Hamal/Elle Taşıma
|18
|Hidrolik Pnömatikçi
|18
|Izgara Ustası
|18
|İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
|18
|Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
|18
|Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim
|18
|Otomotiv Kaporta İşçisi
|18
|Beton Transmikser Operatörü
|17
|Betonarmeci
|17
|Bilgisayar Programcısı
|17
|Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
|17
|Elektrik Tesisat Ustası
|17
|Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
|17
|İnşaat Mühendisi
|17
|Kimya Teknisyeni
|17
|Makastar-Tekstil
|17
|Masör-Masöz
|17
|Satın Alma Uzmanı
|17
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|17
|Alakart Aşçısı
|16
|Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni
|16
|Boru Kaynakçısı
|16
|Boya Renk Ayar Elemanı
|16
|Boya Üretim Operatörü
|16
|Camcı
|16
|Depocu (Giyim Üretim)
|16
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|16
|Kantin Görevlisi
|16
|Stajyer (Öğrenci)
|16
|Veteriner Hekim
|16
|Özel Eğitim Öğretmeni
|15
|Baskı Operatörü - Tekstil
|15
|Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni
|15
|Diğer Elektrik Teknisyenleri
|15
|Diğer Sağlık Personeli
|15
|Eczacı Kalfası
|15
|Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
|15
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
|15
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
|15
|Gıda İşlemecisi
|15
|İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
|15
|Kalıpçı-Pres
|15
|Lavaş Ustası
|15
|Matbaa Ustası
|15
|Mimar
|15
|Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)
|15
|Operasyon Elemanı (Turizm)
|15
|Pastalcı
|15
|Pazarlama Uzmanı
|15
|Pizza Ustası
|15
|Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
|15
|Pres Makineleri Operatör Yardımcısı
|15
|Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
|15
|Tele-Satış Elemanı
|15
|Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
|14
|Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)
|14
|Boya Üretim Sorumlusu
|14
|Çelik Kaynakçısı
|14
|Dış Ticaret Uzmanı
|14
|Diğer Mobilya İşçileri
|14
|İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
|14
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|14
|Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
|14
|Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
|14
|Lojistik Meslek Elemanı
|14
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|14
|Meydancı - konfeksiyon
|14
|Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi
|14
|Muhabir
|14
|Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı
|14
|Üretim Planlama Memuru
|14
|Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
|13
|Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
|13
|Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
|13
|Bobin aktarma işçisi
|13
|CNC Punch Makinesi Operatörü
|13
|Çözgü Operatörü
|13
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
|13
|İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
|13
|İşletme Elektrik Bakımcısı
|13
|Kaynak Operatörü
|13
|Lastik-Cant Montaj İşçisi
|13
|Mobilya Paketleme İşçisi
|13
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|13
|Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
|13
|Telefon Santral Operatörü
|13
|Üretim Şefi
|13
|Yufka Ustası
|13
|Alüminyum Jant Makinesi Operatörü
|12
|Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
|12
|Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
|12
|Emlakçı/Emlak Komisyoncusu
|12
|Fizyoterapist
|12
|İnsan Kaynakları Uzmanı
|12
|Kapıcı
|12
|Kapıcı-Kaloriferci
|12
|Kargo Takip Görevlisi
|12
|Lazer Kesimci ( Tekstil )
|12
|Maden Mühendisi
|12
|Makine Bakım Ustası
|12
|Metal Sac İşleme Ustası
|12
|Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı
|12
|Otomotiv Montaj İşçisi
|12
|Tekstil Terbiye İşçisi
|12
|Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı
|12
|Temizlik Görevlisi (Hastane)
|12
|Web Sitesi Yöneticisi
|12
|Yemekhane işçisi
|12
|Alüminyum imalat işçisi
|11
|Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı
|11
|Ara Ütücü
|11
|Beton Pompa-Püskürtme Operatörü
|11
|Çamaşırcı (Genel)
|11
|Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)
|11
|Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
|11
|Dijital Baskı Operatörü
|11
|Direksiyon Eğitmeni
|11
|Dökümcü
|11
|Ebe
|11
|Elektronik Montörü (Genel)
|11
|Kadın Terzisi
|11
|Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)
|11
|Laboratuvar Teknikeri
|11
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
|11
|Metocu/Numaratör
|11
|Otomotiv Teknolojisi Teknikeri
|11
|Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
|11
|Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
|11
|Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi
|11
|Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|11
|Vardiya Amiri - İmalat
|11
|Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
|11
|Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
|10
|Almanca Öğretmeni
|10
|Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|10
|Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)
|10
|Beton Ve Betonarme Kalıpçısı
|10
|Bilişim Uzmanı
|10
|Boyahane Tesis Takip İşçisi
|10
|Briket İmal İşçisi
|10
|Cam Temizleyici
|10
|Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
|10
|Çocuk Bezi Makinesi Operatörü
|10
|Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri
|10
|Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
|10
|Eczane İşçisi
|10
|Elektrik Pano Elemanı
|10
|Elektronik Cihazlar Montörleri
|10
|Fantezi Bükümcü
|10
|Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
|10
|Hidrolik Apkant Pres Operatörü
|10
|Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
|10
|Lojistik Operasyon Elemanı
|10
|Mali Müşavir
|10
|Mermerci Ve Süsleme Taşçısı
|10
|NC/CNC Tezgah İşçisi
|10
|Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
|10
|Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
|10
|Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
|10
|Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|10
|Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)
|10
|Termik Santral Kumanda Operatörü
|10
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|10
|Ambalajcı (Makine İle)
|9
|Bant Şefi (Tekstil)
|9
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
|9
|Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)
|9
|Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
|9
|Borverk (Bohrwerk) Operatörü
|9
|Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)
|9
|Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı
|9
|Depo Görevlisi (Hammadde)
|9
|Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
|9
|Eczane Hizmetleri Teknikeri
|9
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|9
|Hekim-Pratisyen
|9
|Isıcam İmal İşçisi
|9
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|9
|Metal Doğramacı
|9
|Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
|9
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|9
|Proje Mühendisi
|9
|Punta Kaynak Makinesi İşçisi
|9
|Soğuk Mezeci
|9
|Süthane/ Mandıra İşçisi
|9
|Şardon Makinesi Operatörü
|9
|Teknik Satış Temsilcisi
|9
|Tekstil Teknikeri
|9
|Turizm Danışma Elemanı
|9
|Vardiya Amiri (Genel)
|9
|Yükleyici (Loder) Operatörü
|9
|Asansör Görevlisi
|8
|Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
|8
|CNC Kayar Otomat Operatörü
|8
|Demir Dövme Presi Operatörü
|8
|Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
|8
|Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
|8
|Elektrik Pano Montaj Ustası
|8
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|8
|Gemi İnşaatı Teknikeri
|8
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
|8
|Kalite Kontrolcü (Plastik)
|8
|Kauçuk Yoğurucu
|8
|Kepçe Operatörü
|8
|Klişeci-Metal Gravür
|8
|Laborant-Boya
|8
|Mekatronik Mühendisi
|8
|Metal İşleri Teknisyeni
|8
|Metal Kesme Operatörü
|8
|Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|8
|Ofset Baskı Operatörü
|8
|Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)
|8
|Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
|8
|RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
|8
|Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
|8
|Taksi Şoförü
|8
|Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
|8
|Tatlı Ustası (Baklava)
|8
|Tatlı Ustası Yardımcısı
|8
|Veri Giriş Elemanı
|8
|Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
|8
|Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
|7
|Bobin Makinesi Operatörü
|7
|CNC Taşlama Operatörü
|7
|Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni
|7
|Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
|7
|Döküm Ocakçısı
|7
|Dökümcü (Metal)
|7
|Ekmek Ustası
|7
|Elektro-Mekanik Montajcısı
|7
|Fason Takip Elemanı (Tekstil)
|7
|Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
|7
|Greyder Operatörü
|7
|Güvenlik Sistemleri Teknisyeni
|7
|Harita Teknikeri
|7
|İnşaat Boyacısı/Boyacı
|7
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|7
|İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
|7
|Keseci(Tellak)
|7
|Konfeksiyon Modelisti
|7
|Konik Çözgü Makinesi Operatörü
|7
|Kumaş Paketleme İşçisi
|7
|Kumaş Sarıcı
|7
|Modelist Yardımcısı(Tekstil)
|7
|Otomotiv Servis Danışmanı
|7
|Pazarlama Müdürü
|7
|Sanforcu
|7
|Satın Alma Görevlisi
|7
|Satış Pazarlama Şefi
|7
|Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
|7
|Sınıf Öğretmeni
|7
|Sistem ve Ağ Uzmanı
|7
|Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter
|7
|Yazılım Satış Uzmanı
|7
|Yurt Yönetim Memuru
|7
|Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
|6
|Barmen-Barmaid
|6
|Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı
|6
|Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
|6
|Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
|6
|Biyolog
|6
|Biyomedikal Cihaz Teknikeri
|6
|Büro Memuru (İdari İşler)
|6
|CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
|6
|Çamaşırhane Şefi
|6
|Çelik Kapı Montaj İşçisi
|6
|Çift İğne Makineci
|6
|Çince Öğretmeni
|6
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
|6
|Çorap Burun Makinesi Operatörü
|6
|Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler
|6
|Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri
|6
|Diğer Öğretmenler
|6
|Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı
|6
|Duşakabin Montajcısı
|6
|Eğitim Danışmanı
|6
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası
|6
|Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
|6
|Halı Yıkama İşçisi
|6
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|6
|İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
|6
|İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)
|6
|İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı
|6
|İş Makineleri Yağcısı
|6
|Kartelacı
|6
|Kumlama Makinesi Operatörü
|6
|Makam Şoförü
|6
|Makine Bakım Yardımcı Elemanı
|6
|Metal Sac İşleme İşçisi
|6
|Meydancı - imalat
|6
|Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı
|6
|Oksi-Gaz Kaynakçısı
|6
|Oto Döşemecisi
|6
|Oto Kuaför Elemanı
|6
|Planlama Mühendisi
|6
|Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü
|6
|Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
|6
|Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
|6
|Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci))
|6
|Traktör Şoförü
|6
|Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
|6
|Acil Tıp Teknisyeni
|5
|Ağaç Palet İmalatçısı
|5
|Ahşap Doğrama İmalatçısı
|5
|Asfalt İşçisi
|5
|Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal)
|5
|Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı
|5
|Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
|5
|Bilgisayar Teknisyeni
|5
|Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
|5
|Boru Tamir Ustası
|5
|Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
|5
|Branda Pvc Kaplama İşçisi
|5
|Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
|5
|Cilacı
|5
|Çanta Dikim Elemanı
|5
|Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni
|5
|Çiftçi (Hayvancılık)
|5
|Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü
|5
|Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
|5
|Danışma Görevlisi-Otel
|5
|Denetçi Yardımcısı
|5
|Deri Konfeksiyon Makinecisi
|5
|Deterjan Üretim İşçisi
|5
|Dış Lastik Tamircisi
|5
|Diğer Camcılar
|5
|Diğer Elektronik Teknisyenleri
|5
|Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
|5
|Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri
|5
|Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
|5
|Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar
|5
|Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|5
|Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
|5
|Düz Dokuma Kumaş İşçisi
|5
|Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi
|5
|Etiketçi (Makineyle)
|5
|Fiksaj İşçisi
|5
|Filtre İmal İşçisi
|5
|Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
|5
|Geri Dönüşüm İşçisi
|5
|Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde)
|5
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
|5
|Hastane Hizmetlisi
|5
|Hizmetçi-Ev İşleri
|5
|Izgara Köftecisi
|5
|İlaç Üretim Operatörü
|5
|İşletme Elektrik Bakım Ustası
|5
|İşletme Müdürü (Tekstil)
|5
|Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü
|5
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|5
|Kapı Montaj İşçisi
|5
|Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)
|5
|Kasa Sorumlusu/Şefi
|5
|Katçı (Tekstil)
|5
|Kaynak Mühendisi
|5
|Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|5
|Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
|5
|Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
|5
|Kümes Bakım İşçisi
|5
|Laborant (Gıda)
|5
|Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
|5
|Lojistik Uzmanı
|5
|Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri
|5
|Market Müdürü
|5
|Mekaniker-Fabrika Bakımı
|5
|Metal Kesim İşçisi
|5
|Metal Teknolojisi Teknisyeni
|5
|Müdür (Öğrenci Yurdu)
|5
|Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
|5
|Organizasyon Sorumlusu
|5
|Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü
|5
|Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
|5
|Plastik Doğrama Montaj Elemanı
|5
|Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
|5
|Pres Döküm Makinesi Operatörü
|5
|Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi
|5
|Raspacı (Gemi)
|5
|Reklamcı
|5
|Restoran Müdürü
|5
|Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
|5
|Satış Müdürü/Yöneticisi
|5
|Satış Sonrası Hizmet Personeli
|5
|Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı
|5
|Servis Rehberi (Okul)
|5
|Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü
|5
|Simit İmalat Ustası
|5
|Sütlü Tatlı Ustası
|5
|Şenör
|5
|Yapı Yalıtımcısı
|5
|Yaş Boya Ustası/Operatörü
|5
|Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
|5
|Ziraat Mühendisi (Zootekni)
|5
|Züccaciye Satış Elemanı
|5
|Ahşap Kapı İmalatçısı
|4
|Aktar (Baharatçı)
|4
|Ambalajlama işçisi (el ile)
|4
|Antrenör
|4
|Araç Takip Görevlisi (Kargo)
|4
|Bantçı - maden
|4
|Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
|4
|Bilgisayar Program Teknisyeni
|4
|Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
|4
|Bilgisayar Yazılım Teknisyeni
|4
|Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|4
|Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
|4
|Börek Ustası
|4
|Çevirmen/Tercüman
|4
|Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|4
|Dalgıç (Balıkadam)
|4
|Diğer Muhasebeciler
|4
|Diğer Mühendislik Teknisyenleri
|4
|Diyaliz Teknikeri
|4
|Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı
|4
|Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası
|4
|Finans Uzmanı
|4
|Finansman Sorumlusu
|4
|Fotoğrafçı
|4
|Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri
|4
|Granül İmal İşçisi
|4
|Hasta Refakatçisi
|4
|Hayvan Bakıcısı
|4
|Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı
|4
|İç Giyim Satış Elemanı
|4
|İlköğretim Matematik Öğretmeni
|4
|İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
|4
|İnternet Editörü
|4
|İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
|4
|İş Makineleri Operatörü
|4
|İşletme Mühendisi
|4
|Kadın Giyim Modelisti
|4
|Kağıt İmal İşçisi
|4
|Kahvaltı Hazırlama Elemanı
|4
|Kumanda Tablosu Operatörü
|4
|Kurumsal İletişim Uzmanı
|4
|Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
|4
|Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi
|4
|Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri
|4
|Mantı Ustası
|4
|Matkap Tezgah İşçisi
|4
|Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü
|4
|Mobilya Döşeme Kesim İşçisi
|4
|Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
|4
|Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
|4
|Muhasebe Müdürü
|4
|Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
|4
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)
|4
|Odyolog
|4
|Oto Satış Elemanı
|4
|Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı
|4
|Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
|4
|Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
|4
|Oyun Parkı Görevlisi
|4
|Ön Büro Şefi (Otel)
|4
|Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|4
|Pide Ustası Yardımcısı
|4
|Pişirici (Simit)
|4
|Plastik Boru İmal İşçisi
|4
|Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı
|4
|Poliüretan Makinesi Operatörü
|4
|Proje Yöneticisi
|4
|Sentetik Elyaf İmal İşçisi
|4
|Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|4
|Su Ürünleri Mühendisi
|4
|Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
|4
|Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim
|4
|Üretim ve Planlama Uzmanı
|4
|Ürün Uzmanı
|4
|Veteriner Sağlık Teknisyeni
|4
|Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü
|4
|Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
|4
|Yüzme Antrenörü
|4
|Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)
|4
|Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)
|3
|Ahşap Ev İmalatçısı
|3
|Ahşap Yer Döşemecisi
|3
|Akrilik Tezgah Ustası
|3
|Araç Filo Sorumlusu
|3
|Asistan/Stajyer Muhabir
|3
|Balyalama Pres Operatörü
|3
|Baskı Sonrası Operatörü
|3
|Beton Santral Operatörü
|3
|Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni
|3
|Bilişim Personeli
|3
|Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
|3
|Biyomedikal Mühendisi
|3
|Bobin sarma işçisi - elektrik
|3
|Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası
|3
|Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
|3
|Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
|3
|Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni
|3
|Büro Memuru (Dış Ticaret)
|3
|CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü
|3
|CNC Router Operatörü
|3
|Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim
|3
|Çay Paketleme Makinesi Operatörü
|3
|Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
|3
|Çevre Görevlisi
|3
|Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri)
|3
|Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
|3
|Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
|3
|Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları
|3
|Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler
|3
|Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri
|3
|Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler
|3
|Diğer Mühendisler
|3
|Diğer Uzman Tıp Doktorları
|3
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri
|3
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri
|3
|Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi
|3
|Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
|3
|Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
|3
|Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
|3
|Fotoğraf ve video çekimcisi
|3
|Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
|3
|Gelinlik Modelisti
|3
|Gözlükçü-Optik
|3
|Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı
|3
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
|3
|Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni
|3
|İş Geliştirme Uzmanı
|3
|JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|3
|Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı
|3
|Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü
|3
|Kalaycı
|3
|Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
|3
|Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
|3
|Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
|3
|Kepenk Montaj İşçisi
|3
|Kese ve Köpük Masörü
|3
|Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|3
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm)
|3
|Kumaş Açıcı
|3
|Kumaş Boyacısı
|3
|Kuruyemiş Paketleme İşçisi
|3
|Kuruyemişçi
|3
|Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi
|3
|Maça Hazırlayıcısı
|3
|Makine Operatörü (Deri İşlenti)
|3
|Makyöz-Makyör
|3
|Malzeme Mühendisi
|3
|Matematikçi
|3
|Mekaniker (Kompresör)
|3
|Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento)
|3
|Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri
|3
|Metal Yüzey Temizleyici
|3
|Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
|3
|Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi
|3
|Muhasebe Yetkilisi
|3
|Mutfak Şefi
|3
|Müdür (Anaokulu)
|3
|Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
|3
|Numune Takip İşçisi
|3
|Odyometri Sağlık Teknikeri
|3
|Oto Aksesuarları Satış Elemanı
|3
|Paket Teslim Elemanı
|3
|Pastacı Yardımcısı
|3
|Peyzaj Mimarı
|3
|Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü
|3
|P.V.C. Doğrama Montajcısı
|3
|Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni
|3
|Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
|3
|Robot Kaynak Operatörü
|3
|Satış Müdürü
|3
|Silindir Kapağı Taşlama İşçisi
|3
|Silindir Operatörü
|3
|Stilist
|3
|Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü
|3
|Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı
|3
|Tatlı Ustası (Dökme)
|3
|Tatlı Ustası (Künefe)
|3
|Tekne Montaj İşçisi
|3
|Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni
|3
|Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
|3
|Tıbbi Laboratuar Teknikeri
|3
|Tiyatro Oyuncusu
|3
|Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|3
|Traktör Bakım Onarımcısı
|3
|Traşçı (Tekstil)
|3
|TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
|3
|Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)
|3
|Usta Yardımcısı
|3
|Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
|3
|Ürün Müdürü
|3
|Web Programcısı
|3
|Yemekhane servis işçisi
|3
|Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
|3
|Adalet Meslek Elemanı
|2
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
|2
|Aile Danışmanı
|2
|Aktivasyon Görevlisi
|2
|Ambar İşçisi (Portör)
|2
|Anketör
|2
|Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
|2
|Ark Ocağı Operatörü
|2
|Arşiv Destek Elemanı
|2
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|2
|Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
|2
|Bankacılık Meslek Elemanı
|2
|Barkodcu
|2
|Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni
|2
|Bıçak İmal İşçisi
|2
|Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı
|2
|Bilet Satış Elemanı (Uçak)
|2
|Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı
|2
|Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
|2
|Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
|2
|Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
|2
|Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
|2
|Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
|2
|Bobin Sarıcı (Mensucat)
|2
|Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
|2
|Brülör Bakım Ve Onarımcısı
|2
|Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|2
|Büro Yönetimi Elemanı
|2
|Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi
|2
|Cam Filmi Uygulama Ustası
|2
|Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı
|2
|Ceviz Yetiştiricisi
|2
|Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
|2
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
|2
|Çocuk Gelişimi Uzmanı
|2
|Çocuk Giyim Modelisti
|2
|Çözgülü Örme Makinesi Operatörü
|2
|Dalga Lehim Operatörü
|2
|Denetçi
|2
|Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi
|2
|Deniz Operasyon Sorumlusu
|2
|Dermokozmetik Uzmanı
|2
|Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar
|2
|Diğer Elektrik Tesisatçıları
|2
|Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri
|2
|Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
|2
|Diğer İnşaat Teknisyenleri
|2
|Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri
|2
|Diğer Maden Mühendisleri
|2
|Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri
|2
|Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
|2
|Diğer Teknik Hizmet Personeli
|2
|Dizel Otomotiv Mekanikeri
|2
|Doğal Gaz Tesisatçısı
|2
|Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi
|2
|Doğalgaz Tesisat Teknisyeni
|2
|Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri
|2
|Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek
|2
|Döşemeci (Gemi)
|2
|Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
|2
|El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|2
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
|2
|Elektronik Mühendisi (Genel)
|2
|Endüstriyel Cam İşleme Elemanı
|2
|Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
|2
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta
|2
|Engelli Bakıcısı
|2
|Erkek Giyim Modelisti
|2
|Etiket yapıştırma işçisi (el ile)
|2
|Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
|2
|Fabrika/İşletme Müdürü
|2
|Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
|2
|Ferforje Demir Ustası
|2
|Fide Yetiştiricisi
|2
|Finans Hizmetleri Elemanı
|2
|Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü
|2
|Folyo Uygulamacısı
|2
|Föncü (Kuaför Elemanı)
|2
|Gece Müdürü (otel)
|2
|Gemi Makineleri Teknikeri
|2
|Gemi Montajcısı
|2
|Gemici
|2
|Genel Alan Sorumlusu
|2
|Genel evrak dağıtıcısı
|2
|Gıda Teknolojisi Teknikeri
|2
|Gümrük İşletme Meslek Elemanı
|2
|Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)
|2
|Haber Editörü
|2
|Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
|2
|Havuz Görevlisi
|2
|Havuz Suyu Operatörü
|2
|Hazır Giyim Kalıpçısı
|2
|Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü
|2
|Hemşire (Dişçilik)
|2
|Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü
|2
|İnsan Kaynakları Şefi
|2
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
|2
|İnternet Medyası Uzmanı
|2
|İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
|2
|İşletme Öğretmeni
|2
|İthalat-İhracat Müdürü
|2
|Kablo İmal Makinesi Operatörü
|2
|Kapı/Kantar Görevlisi
|2
|Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
|2
|Karoserci
|2
|Kat Şefi ( Floor Supervisior)
|2
|Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)
|2
|Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma)
|2
|Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)
|2
|Kimya Laboratuvarı Görevlisi
|2
|Kimya Teknolojisi Teknisyeni
|2
|Klima Sistemleri Teknisyeni
|2
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)
|2
|Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi
|2
|Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)
|2
|Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı)
|2
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı/Takı Teknikeri
|2
|Liman İşletme Saha Çalışanı
|2
|Lok Makineci
|2
|Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu
|2
|Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik)
|2
|Makine ve Kalıp Öğretmeni
|2
|Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
|2
|Manken
|2
|Marka Patent Satış Elemanı
|2
|Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi
|2
|Mekatronik Bakım Onarımcısı
|2
|Mekatronik Teknikeri
|2
|Metal Sıvama İşçisi (El ile)
|2
|Metal Testere Tezgahı Operatörü
|2
|Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
|2
|Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı)
|2
|Minibüs Şoförü
|2
|Mobilya Tasarımcısı
|2
|Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni
|2
|Moda Tasarımcısı
|2
|Motor Yenileştirmeci
|2
|Motorlu Kara Taşıtları Eksperi
|2
|Muhasebe Görevlisi (Otel)
|2
|Muhasebe Şefi
|2
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı)
|2
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
|2
|Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)
|2
|Okul Müdürü
|2
|Orman Endüstri Mühendisi
|2
|Otomotiv Montajcısı
|2
|Otomotiv Mühendisi
|2
|Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
|2
|Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)
|2
|Panel Çatı Kaplamacısı
|2
|Pastacı Çırağı
|2
|Pazarlamacı (Telefonla)
|2
|Perde İmal İşçisi
|2
|Pilates Eğitmeni
|2
|Planlama Müdürü
|2
|Plastik İşlemeci
|2
|Presçi (Mobilya)
|2
|Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)
|2
|Proje Danışmanı
|2
|Regulacı
|2
|Ressam
|2
|Restoran Yöneticisi
|2
|Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
|2
|Salatacı (Salata Ustası)
|2
|Satın Alma Şefi
|2
|Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
|2
|Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
|2
|Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu
|2
|Sondaj Operatörü/Sondör
|2
|Sosyal Hizmet Uzmanı
|2
|Sözleşme Yöneticisi
|2
|Spa Merkezi Müdürü
|2
|Stok Kontrol Uzmanı
|2
|Su Yalıtımcısı
|2
|Sünger Kesim Makinesi Operatörü
|2
|Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu
|2
|Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
|2
|Tekstil Tasarımcısı
|2
|Tercüman (İngilizce)
|2
|Tercüman (İspanyolca)
|2
|Terzi (Otel)
|2
|Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
|2
|Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu)
|2
|Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
|2
|Türkçe Öğretmeni
|2
|Uçak Temizlik Görevlisi
|2
|Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
|2
|Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
|2
|Üretim ve Planlama Mühendisi
|2
|Varyant (Baskı Boya Mutfağı)
|2
|Yastıkçı (Hasır)
|2
|Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
|2
|Yazılım Test Edicisi
|2
|Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
|2
|Yorgancı (Elle)
|2
|Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
|2
|Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
|2
|Ziraat Teknikeri
|2
|Ziraat Teknisyeni
|2
|Açık Hava Depo Görevlisi
|1
|Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
|1
|Ahşap Ambalaj İşçisi
|1
|Ahşap Çatı Ustası
|1
|Ahşap İşleme Makineleri Operatörü
|1
|Ahşap Kalıpçı
|1
|Alabalık Yetiştiricisi
|1
|Alçı Levha Uygulayıcısı
|1
|Ambar Sorumlusu
|1
|Ambarcı (Tekstil)
|1
|Anestezi Teknisyeni
|1
|Animatör-Eğlence Hizmetleri
|1
|Arapça Öğretmeni
|1
|Ark Kaynakçısı
|1
|Aşçı (Özel Hizmet)
|1
|Atıksu Arıtma Operatörü
|1
|Avukat
|1
|Ayakkabı Boyacısı
|1
|Ayakkabı Modelisti
|1
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri
|1
|Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi
|1
|Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri
|1
|Banka Gişe Yetkilisi
|1
|Baskıcı (Makineyle) -Cam
|1
|Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
|1
|Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama
|1
|Beton Laboratuvar Test Elemanı
|1
|Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)
|1
|Bilgi Teknoloji Danışmanı
|1
|Bilgisayar Ağı Yöneticisi
|1
|Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı
|1
|Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri
|1
|Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı
|1
|Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
|1
|Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
|1
|Bina Bakımcısı
|1
|Birim Sorumlusu
|1
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni
|1
|Biyomühendis
|1
|Biyosidal Mesul Müdürü
|1
|Bizoteci
|1
|Bobinaj Teknisyeni
|1
|Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü
|1
|Boya Hazırlayıcı (Tekstil)
|1
|Bölge Müdürü-Özel Sektör
|1
|Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)
|1
|Bulmer Kesim Makinesi Operatörü
|1
|Buz Pateni Eğitmeni
|1
|Cam Elyaf İmal İşçisi
|1
|Cam Eşya Kesici (Makineyle)
|1
|Cam Levha Kesici (Elle)
|1
|Cam Mamul İmalatçısı
|1
|Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni
|1
|Cilt Bakım Elemanı
|1
|Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı
|1
|CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü
|1
|Çay Servis Elemanı (Askıcı)
|1
|Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi
|1
|Çelik Levha Bükücüsü
|1
|Çelik Yapı Teknik Ressamı
|1
|Çelik Yapılandırmacı
|1
|Çelikhane İşçisi
|1
|Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri
|1
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)
|1
|Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
|1
|Değirmen İşçisi (Hububat)
|1
|Denizcilik Uzmanı
|1
|Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
|1
|Deri Ayakçı
|1
|Deri Mühendisi
|1
|Deri Teknolojisi Teknikeri
|1
|Deri-Finisajcı
|1
|Dermatoloji Uzmanı
|1
|Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
|1
|Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
|1
|Diğer Hizmet Müdürleri
|1
|Diğer İnşaat Mühendisleri
|1
|Diğer Kimya Teknisyenleri
|1
|Diğer Makine Teknisyenleri
|1
|Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar
|1
|Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)
|1
|Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)
|1
|Diğer Stok Memurları
|1
|Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
|1
|Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|1
|Diş Hekimi Sekreteri
|1
|Diş Protez Teknisyeni
|1
|Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)
|1
|Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli
|1
|Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat)
|1
|Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
|1
|Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı
|1
|Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı
|1
|Dondurma Satış Elemanı
|1
|Döküm Modelcisi
|1
|Döküm Teknikeri
|1
|Döviz Alım Satım Elemanı
|1
|Ebe-Hemşire
|1
|Editör-Gazete, Dergi Vb.
|1
|Eğitim Yöneticisi
|1
|El Nakışçısı
|1
|Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü
|1
|Elektrik Öğretmeni
|1
|Elektrik ve Otomasyon Şefi
|1
|Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri)
|1
|Elektro Komponent Dizgi İşçisi
|1
|Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
|1
|Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi
|1
|Elyaf Sarıcı
|1
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
|1
|Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri
|1
|Endüstriyel Kontrolcü
|1
|Endüstriyel Otomasyon İşçisi
|1
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı
|1
|Endüstriyel Tasarım Mühendisi
|1
|Enerji Sistemleri Mühendisi
|1
|Enerji Yöneticisi
|1
|Epilasyon Uzmanı
|1
|Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri
|1
|Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim)
|1
|Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler
|1
|Evde Çocuk Bakım Elemanı
|1
|Fındık İşleme İşçisi
|1
|Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı)
|1
|Finansman Yöneticisi
|1
|Fizikçi
|1
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi
|1
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
|1
|Fotoğrafçılık Teknikeri/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri
|1
|Fotokopi Makinesi Operatörü
|1
|Gazeteci
|1
|Gemi Donatımı Teknisyeni
|1
|Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni
|1
|Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi
|1
|Gemi Yağcısı
|1
|Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
|1
|Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
|1
|Geoteknik Mühendisi/Uzmanı
|1
|Gıda Laboratuvar Elemanı
|1
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|1
|Giyotin Makas İşçisi
|1
|Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni
|1
|Grafik Desen Çizimi Elemanı
|1
|Güvenlik Amiri/Sorumlusu
|1
|Güvenlik Müdürü
|1
|Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı
|1
|Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü
|1
|Harita Mühendisi
|1
|Harita ve Maden Ölçme Teknikeri
|1
|Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
|1
|Haşıl Makinesi Operatörü
|1
|Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri
|1
|Helezon Yay Makinası Operatörü
|1
|Hemodiyaliz Hemşiresi
|1
|Hemodiyaliz Teknisyeni
|1
|Hidrolikçi (Gemi)
|1
|Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
|1
|Hiyap Operatörü
|1
|Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|1
|Hukukçu (Genel)
|1
|Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi
|1
|Isıl İşlem İşçisi
|1
|Isıtma Sistemleri Servis Elemanı
|1
|İdari Büro Görevlisi
|1
|İdari Destek Görevlisi
|1
|İdari İşler Müdürü
|1
|İdari İşler Uzmanı
|1
|İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)
|1
|İlan Ve Reklam Satıcısı
|1
|İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)
|1
|İnşaat Ustası
|1
|İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|1
|İstatistikçi
|1
|İş Analisti
|1
|İş Kıyafetleri Satış Elemanı
|1
|İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı
|1
|İşaretçi/Sapancı
|1
|İşbağcı (Düğümcü)
|1
|İşletmeci
|1
|Jeneratör Tamircisi
|1
|Jeofizik Mühendisi
|1
|Jeoloji Mühendisi
|1
|Kablo Montaj İşçisi
|1
|Kahvaltı Şefi
|1
|Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|1
|Kalıpçılık Teknikeri
|1
|Kalibrasyoncu
|1
|Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
|1
|Kalite Kontrol Müdürü
|1
|Kalorifer Tesisatçısı
|1
|Kambiyocu
|1
|Kameraman
|1
|Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)
|1
|Kavurucu (Kahve)
|1
|Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı
|1
|Kesim Şefi (Tekstil)
|1
|Kırtasiyeci
|1
|Klima İmalat ve Montaj Elemanı
|1
|Klinik Destek Elemanı (Hastane)
|1
|Kolileme Makinesi Operatörü
|1
|Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
|1
|Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
|1
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
|1
|Kontrolör (Diğer)
|1
|Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
|1
|Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi
|1
|Kurtarıcı Araç Şoförü
|1
|Kuru Temizlemeci
|1
|Kuyumcu
|1
|Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme
|1
|Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost (Solucan Dışkısı)Üreticisi
|1
|Kültürel Hizmet Görevlisi-Kültür Merkezi
|1
|Kürekçi - maden ocağı
|1
|Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)
|1
|Laboratuvar Müdürü
|1
|Lehimci
|1
|Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
|1
|Lokum Ustası
|1
|Madeni Yağ Satış Elemanı
|1
|Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi
|1
|Makine Bakım Şefi
|1
|Masaj Uygulayıcısı/Masör
|1
|Matbaa Baskı Montajcısı
|1
|Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)
|1
|Matbaa Teknisyeni
|1
|Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç)
|1
|Mekaniker-Buhar Kazanları
|1
|Mekaniker-Deniz Motorları
|1
|Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)
|1
|Mermer Ebatlandırma İşçisi
|1
|Mermer İşlemeci
|1
|Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü
|1
|Metal Bükücü (Tornada)
|1
|Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü
|1
|Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi
|1
|Mikroteknoloji Teknisyeni
|1
|Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri
|1
|Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)
|1
|Moda Tasarım Teknikeri
|1
|Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)
|1
|Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu)
|1
|Motosiklet Bakım Onarımcısı
|1
|Muhasebe ve Finansman Müdürü
|1
|Muhasebe Yetkili Yardımcısı
|1
|Mutfak Eşyaları Tamircisi
|1
|Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
|1
|Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
|1
|Mütercim
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi)
|1
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)
|1
|Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)
|1
|Okutman (İngilizce)
|1
|Optisyen
|1
|Otel Müdürü
|1
|Oto Cam Filmi Uygulama Ustası
|1
|Oto Camcısı
|1
|Oto Kiralama Danışmanı
|1
|Oto Lpg Montajcısı
|1
|Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı
|1
|Oto Trimci
|1
|Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|1
|Otomasyon Sistemleri Programcısı
|1
|Otomotiv Boya Onarımcısı
|1
|Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
|1
|Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı
|1
|Ön İplik Operatörü
|1
|Örtü ve Minder Dikişçisi
|1
|Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
|1
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
|1
|Paketleme Makinesi Operatörü (Cips)
|1
|Pasta İşçisi (Boya)
|1
|Patent Uzmanı
|1
|Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
|1
|Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)
|1
|Plastik Kırma Makine Operatörü
|1
|Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|1
|Pompacı (Petrol Rafinesi)
|1
|Ponterizci/Ponteriz Otomatçı
|1
|Prefabrik Yapı Montaj İşçisi
|1
|Pres Operatörü (Yağ)
|1
|Proje Destek Elemanı (Mimari)
|1
|Proje Satış Sorumlusu
|1
|Proje Yazma Elemanı
|1
|Protez Tırnak Uygulayıcısı
|1
|Puantör
|1
|Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı
|1
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri
|1
|Raportör
|1
|Restoran Kaptanı
|1
|Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
|1
|Rezervasyon Elemanı
|1
|Rusça Öğretmeni
|1
|Sac ve Metal Mobilyacı
|1
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı
|1
|Sağlık Memuru
|1
|Sağlık Teknikeri (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon)
|1
|Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı)
|1
|Seramik ve Cam Teknikeri
|1
|Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni
|1
|Serbest Muhasebeci
|1
|Seri Çözgü Makinesi Operatörü
|1
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|1
|Sıcak Mutfak Aşçısı
|1
|Siber Güvenlik Uzmanı
|1
|Sinema Makinisti
|1
|Sipariş Alıcı
|1
|Soğuk Mutfak Aşçısı
|1
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
|1
|Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
|1
|Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
|1
|Su Taşıyıcı
|1
|Süt Hayvancılığı Teknikeri
|1
|Şablon Operatörü (Tekstil)
|1
|Şantiye Şefi-İnşaat
|1
|Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
|1
|Şirket Genel Sekreteri
|1
|Tablet İlaç İmal İşçisi
|1
|Tamburlu Kesici Operatörü
|1
|Taşlama Tezgâh Ustası
|1
|Tavuk döner ustası
|1
|Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Temel Ayakkabı Tasarımcısı
|1
|Tercüman (Rusca)
|1
|Tesis Yöneticisi
|1
|Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme)
|1
|Tır/Kamyon Muavini
|1
|Topoğraf
|1
|Toz Altı Kaynak Operatörü
|1
|Toz Dolum Makinesi Operatörü
|1
|Tuğla İmal İşçisi
|1
|Tur Operatörü
|1
|Tül Perde Kontrol İşçisi
|1
|Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)
|1
|Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim
|1
|Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri
|1
|Uluslararası İlişkiler Uzmanı
|1
|Usta Gemici
|1
|Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
|1
|Usta Öğretici (Diğer)
|1
|Usta Öğretici (Dokumacılık)
|1
|Usta Öğretici (Kuaförlük)
|1
|Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
|1
|Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
|1
|Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
|1
|Usta Öğretici (Tornacılık)
|1
|Üretim Paneli Kontrol Operatörü
|1
|Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
|1
|Vasıta Sürücüsü
|1
|Veri Giriş Kontrol İşletmeni
|1
|Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA
|1
|Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü
|1
|Yapı Laboratuvarı Teknisyeni
|1
|Yaş Pasta Yapımcısı
|1
|Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
|1
|Yönetici (İnşaat)
|1
|Yönetici (İş Hizmetleri)
|1
|Yönetici (Ulaşım İşleri)
|1
|Yönetici-Gayrimenkul İşleri
|1
|Yönetici-Sigorta
|1
|Yönetim Analisti
|1
|Yönetim Muhasebecisi
|1
|Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni
|1
|Zımparacı (Tekstil)
|1
|Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)
|1