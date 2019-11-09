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46 Bin 93 Personel Alınıyor! İşte En Çok Personel İhtiyacı Bulunan Meslekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlerle yaptığı görüşmeler netice verdi ve işverenlerde istihdam seferberliğine destek vermeye başladı. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan yeni ilanlar on binlerce kişiye yeni iş fırsatı sunuyor. KPSS Cafe olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları sizler için derledik ve ortaya en çok personel ihtiyacı bulunan meslekleri çıkardık. İşte detaylar...

46 Bin 93 Personel Alınıyor! İşte En Çok Personel İhtiyacı Bulunan Meslekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlerle yaptığı görüşmeler netice verdi ve işverenlerde istihdam seferberliğine destek vermeye başladı. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan yeni ilanlar on binlerce kişiye yeni iş fırsatı sunuyor. KPSS Cafe olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları sizler için derledik ve ortaya en çok personel ihtiyacı bulunan meslekleri çıkardık. İşte detaylar...

09 Kasım 2019 Cumartesi 19:50
46 Bin 93 Personel Alınıyor! İşte En Çok Personel İhtiyacı Bulunan Meslekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlerle yaptığı görüşmeler netice verdi ve işverenlerde istihdam seferberliğine destek vermeye başladı. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan yeni ilanlar on binlerce kişiye yeni iş fırsatı sunuyor. KPSS Cafe olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları sizler için derledik ve ortaya en çok personel ihtiyacı bulunan meslekleri çıkardık. İşte detaylar...

Şuan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesi üzerinde 46 bin 93 açık iş ilanı bulunuyor. Yayınlanan iş ilanları arasında 8912 kişilik personel ihtiyacı ile beden işçisi (genel) pozisyonu 1.sırada yer alıyor.

1571 kişilik personel ihtiyacı makineci (dikiş) posizyonunda bulunurken, 3. sırada 1459 kişilik personel ihtiyacı ile temizlik görevlisi yer alıyor.

1392 kişi satış danışmanı/uzmanı, 1159 garson (servis elemanı), 1108 kasiyer, 641 konfeksiyon işçisine ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin her ilinde personel ihtiyacı bulunuyor. İş ilanlarının tamamına ulaşmak ve başvuru yapmak isterseniz  buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İŞKUR'da şuan açık iş ilanları yani başvurabileceğiniz ilanlar arasında en çok ihtiyaç duyulan meslekler listesi şöyle;kpsscafe.com.tr

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 8912
Makineci (Dikiş) 1571
Temizlik Görevlisi 1459
Satış Danışmanı / Uzmanı 1392
Garson (Servis Elemanı) 1159
Kasiyer 1108
Konfeksiyon İşçisi 641
Ön Muhasebeci 621
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 599
Güvenlik Görevlisi 584
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 543
Reyon Görevlisi 522
Şoför-Yük Taşıma 486
Aşçı Yardımcısı 453
Aşçı 447
Ambar/Depo Görevlisi 438
Büro Memuru (Genel) 428
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 383
Dokuma Konfeksiyon Makineci 345
Bulaşıkçı (Stevard) 339
Paketleme işçisi 305
Satış Temsilcisi / Plasiyer 302
CNC Torna Tezgahı Operatörü 298
Pazarlamacı 286
Elektrikçi (Genel) 255
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 243
Forklift Operatörü 242
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 226
Kalite Kontrolcü 218
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 213
Metal Mamuller Montaj İşçisi 210
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 208
Mekanik Bakım Onarımcısı 201
Muhasebeci 197
Düz Dikiş Makineci 192
Servis Komisi 184
Ütücü 180
Beden İşçisi (Temizlik) 176
Kalite Kontrolcü-Tekstil 171
Kurye 169
Sekreter 169
Depo Sevkiyat Sorumlusu 167
Makine Mühendisi 165
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 163
Motosikletli Kurye 162
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 154
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 150
Mermer İşçisi 144
CNC Freze Tezgahı Operatörü 141
Müşteri Temsilcisi 139
Beden İşçisi (İnşaat) 136
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 136
Mutfak Görevlisi 133
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 130
Ayakkabı İmalatçısı 129
Tır-Çekici Şoförü 129
İnşaat İşçisi 128
Elektrik Teknisyeni 127
Çağrı Merkezi Elemanı 126
Büro İşçisi 120
Çorap Örme Makinesi Operatörü 120
Formacı ( Çorap) 119
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 115
Proses İşçisi 115
Sevkiyat Görevlisi 113
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 112
Depo İşçisi (Elleçleme) 109
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 107
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 107
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 105
Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü 103
Muhasebe Meslek Elemanı 103
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 101
Çiftlemeci (Çorap) 100
Çorap Kontrolörü 100
Figüran 100
Masaj Uygulayıcısı/Masöz 100
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 99
Teknik Ressam 99
Jet Boya Makinesi Operatörü 97
Grafiker 96
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 93
Çaycı 90
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 90
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 88
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 88
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 88
Makine Montajcısı 84
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 82
Makine Teknikeri 82
Şoför (Yolcu Taşıma) 81
Elektrik Teknikeri 79
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 79
Son Ütücü 78
Mobilya Montajcısı 77
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 76
Ekmek Dağıtım Elemanı 76
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 75
Makine Bakımcı 75
Makine Nakışçısı 75
Market Elemanı 75
Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) 75
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 74
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 72
Teknik Servis Elemanı 72
Gıda Mühendisi 71
Mobilyacı 71
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 71
İplik Temizleme İşçisi 70
Terzi 69
Kamyon Şoförü 68
Ahşap Mobilya İmalatçısı 67
Kalite Kontrol Sorumlusu 67
Kasap 67
Gıda Teknikeri 66
İthalat-İhracat Sorumlusu 66
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 65
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 65
Dış Ticaret Meslek Elemanı 63
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 63
Kesimci (Konfeksiyon) 62
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 61
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 60
Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler 60
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 59
Bisküvi İmalat İşçisi 59
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 58
Lojistik Elemanı 57
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 57
Ayakçı (Tekstil) 56
Hemşire 56
Mobilya Döşeme Ustası 56
Kimyager 55
Satış Destek Personeli 54
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 53
Matbaa İşçisi 53
NC/CNC Tezgah Operatörü 53
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 52
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 51
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 51
Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 50
Paketlemeci (Çorap) 50
Bayan Kuaförü 49
Sigortacılık Meslek Elemanı 49
Bilgisayar Mühendisi 48
Elektrik Mühendisi 47
Alüminyum Doğramacı 45
Boyacı-Metal 45
Çikolata İmal İşçisi 45
Döner Ustası 45
Elektrik-Elektronik Mühendisi 45
Endüstri Mühendisi 45
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 45
Okul Öncesi Öğretmeni 45
Oto Yıkama Elemanı 45
Taşlama Tezgâh İşçisi 45
Örgü Makinası Operatörü 44
Makine Montaj İşçisi 43
Marangoz 43
Montajcı (Kurgucu) 43
Otomotiv Elektrikçisi 43
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 42
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 41
Makine Teknolojisi Teknisyeni 41
Otomotiv Kaporta Ustası 41
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 41
Danışma Memuru 40
Deri İşçisi 40
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 40
Grafik Tasarımcısı 39
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 39
Mobilya Döşeme İşçisi 39
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 39
Restoran Karşılama Hostesi 39
Sondaj İşçisi 39
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 39
Vinç Operatörü 39
Halkla İlişkiler Görevlisi 38
Kimya Mühendisi 38
Yazılım Mühendisi 38
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 37
Elektronik Teknisyeni 37
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 37
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 36
CNC Lazerle Kesme Operatörü 36
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 36
Metal Kaplamacı 36
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 35
Mağaza Sorumlusu/şefi 35
Demir Doğramacı 34
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 34
İngilizce Öğretmeni 34
Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 34
Ambalajcı (El İle) 33
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 33
Hasta Danışmanı 33
Metal Pres Makinesi Operatörü 33
Otomotiv Boya Ustası 33
Depo Görevlisi (Gıda) 32
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 32
Pazarlama Sorumlusu 32
Bahçıvan 31
Bilgi İşlem Destek Elemanı 31
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 31
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 31
İmal İşçisi 31
Open End Makinesi Operatörü 31
Balık Temizleme İşçisi 30
Canlı Piliç Kabul İşçisi 30
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 30
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 30
Laborant (Tekstil) 30
Yazılım Geliştiricisi 30
Ziraat Mühendisi 30
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 29
Buldozer (Dozer) Operatörü 29
CNC Programcısı 29
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 29
Elektrostatik Boya Operatörü 29
İç Mimar 29
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 29
Modelist-Hazır Giyim 29
Psikolog 29
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 29
Yazılım Destek Uzmanı 29
E-Ticaret Meslek Elemanı 28
Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi 28
Sıhhi Tesisatçı 28
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 27
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 27
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 27
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 26
Bekçi 26
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 26
Kamyonet Şoförü 26
Paketleme İşçisi (Gıda) 26
Akrilik İplik Üretim İşçisi 25
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 25
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 25
Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı 25
Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı 25
Kalite Kontrolcü (Metal) 25
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 25
Otomotiv Boya İşçisi 25
Pide Ustası 25
Plastik Mamuller İmal İşçisi 25
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 25
Saraciye Montajcısı 25
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 25
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 25
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 24
Çevre Mühendisi 24
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 24
Muhasebe Uzmanı 24
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 24
Satış Görevlisi 24
Sosyal Medya Uzmanı 24
Kalite Kontrolörü-Kumaş 23
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 23
Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi 23
Tekstil Mühendisi 23
Kimya Teknikeri 22
Reklam Tabelacı 22
Tesviyeci 22
Yatak İmalat İşçisi 22
Alüminyum Kaynakçısı 21
Diğer Metal İşlemcileri 21
Kebap Ustası 21
Manikürcü-Pedikürcü 21
Otomotiv Mekanikçisi 21
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 20
Asansör Montaj İşçisi 20
Bant elemanı 20
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 20
Dokumacı (El Tezgahı) 20
El Ve Makine Nakışçısı 20
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 20
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 20
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 20
İplik Bitim İşleri Operatörü 20
Kuaför 20
Manav 20
Masaj Terapisti 20
Muhasebe Yardımcı Elemanı 20
Otopark Görevlisi/Vale 20
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 20
Satın Alma Sorumlusu 20
Web Tasarımcısı 20
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 19
Arge Elemanı 19
CNC Plazma Kesim Operatörü 19
Elektrik malzemesi montaj işçisi 19
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 19
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 19
Kapalı Depo Görevlisi 19
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 19
Mağaza Müdürü 19
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 19
Polyester İmal İşçisi 19
Pres Ustası 19
Sac Metal Kalıpçısı 19
Seramik İmal İşçisi 19
Servis Şoförü (Okul) 19
Soğuk Demirci 19
Ahşap İskeletçi 18
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 18
Aşçıbaşı 18
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 18
Desinatör (Tekstil) 18
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 18
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 18
Hamal/Elle Taşıma 18
Hidrolik Pnömatikçi 18
Izgara Ustası 18
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 18
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 18
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim 18
Otomotiv Kaporta İşçisi 18
Beton Transmikser Operatörü 17
Betonarmeci 17
Bilgisayar Programcısı 17
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 17
Elektrik Tesisat Ustası 17
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 17
İnşaat Mühendisi 17
Kimya Teknisyeni 17
Makastar-Tekstil 17
Masör-Masöz 17
Satın Alma Uzmanı 17
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 17
Alakart Aşçısı 16
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 16
Boru Kaynakçısı 16
Boya Renk Ayar Elemanı 16
Boya Üretim Operatörü 16
Camcı 16
Depocu (Giyim Üretim) 16
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 16
Kantin Görevlisi 16
Stajyer (Öğrenci) 16
Veteriner Hekim 16
Özel Eğitim Öğretmeni 15
Baskı Operatörü - Tekstil 15
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 15
Diğer Elektrik Teknisyenleri 15
Diğer Sağlık Personeli 15
Eczacı Kalfası 15
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 15
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 15
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 15
Gıda İşlemecisi 15
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 15
Kalıpçı-Pres 15
Lavaş Ustası 15
Matbaa Ustası 15
Mimar 15
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 15
Operasyon Elemanı (Turizm) 15
Pastalcı 15
Pazarlama Uzmanı 15
Pizza Ustası 15
Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü 15
Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 15
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 15
Tele-Satış Elemanı 15
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 14
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 14
Boya Üretim Sorumlusu 14
Çelik Kaynakçısı 14
Dış Ticaret Uzmanı 14
Diğer Mobilya İşçileri 14
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 14
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 14
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 14
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 14
Lojistik Meslek Elemanı 14
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 14
Meydancı - konfeksiyon 14
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 14
Muhabir 14
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 14
Üretim Planlama Memuru 14
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 13
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 13
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 13
Bobin aktarma işçisi 13
CNC Punch Makinesi Operatörü 13
Çözgü Operatörü 13
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 13
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 13
İşletme Elektrik Bakımcısı 13
Kaynak Operatörü 13
Lastik-Cant Montaj İşçisi 13
Mobilya Paketleme İşçisi 13
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 13
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 13
Telefon Santral Operatörü 13
Üretim Şefi 13
Yufka Ustası 13
Alüminyum Jant Makinesi Operatörü 12
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 12
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 12
Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 12
Fizyoterapist 12
İnsan Kaynakları Uzmanı 12
Kapıcı 12
Kapıcı-Kaloriferci 12
Kargo Takip Görevlisi 12
Lazer Kesimci ( Tekstil ) 12
Maden Mühendisi 12
Makine Bakım Ustası 12
Metal Sac İşleme Ustası 12
Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı 12
Otomotiv Montaj İşçisi 12
Tekstil Terbiye İşçisi 12
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 12
Temizlik Görevlisi (Hastane) 12
Web Sitesi Yöneticisi 12
Yemekhane işçisi 12
Alüminyum imalat işçisi 11
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 11
Ara Ütücü 11
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 11
Çamaşırcı (Genel) 11
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 11
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 11
Dijital Baskı Operatörü 11
Direksiyon Eğitmeni 11
Dökümcü 11
Ebe 11
Elektronik Montörü (Genel) 11
Kadın Terzisi 11
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 11
Laboratuvar Teknikeri 11
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 11
Metocu/Numaratör 11
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 11
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 11
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 11
Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi 11
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 11
Vardiya Amiri - İmalat 11
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 11
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 10
Almanca Öğretmeni 10
Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 10
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 10
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 10
Bilişim Uzmanı 10
Boyahane Tesis Takip İşçisi 10
Briket İmal İşçisi 10
Cam Temizleyici 10
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 10
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 10
Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 10
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 10
Eczane İşçisi 10
Elektrik Pano Elemanı 10
Elektronik Cihazlar Montörleri 10
Fantezi Bükümcü 10
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 10
Hidrolik Apkant Pres Operatörü 10
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 10
Lojistik Operasyon Elemanı 10
Mali Müşavir 10
Mermerci Ve Süsleme Taşçısı 10
NC/CNC Tezgah İşçisi 10
Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk 10
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 10
Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 10
Süs Bitkileri Yetiştiricisi 10
Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) 10
Termik Santral Kumanda Operatörü 10
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 10
Ambalajcı (Makine İle) 9
Bant Şefi (Tekstil) 9
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 9
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 9
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 9
Borverk (Bohrwerk) Operatörü 9
Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 9
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 9
Depo Görevlisi (Hammadde) 9
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 9
Eczane Hizmetleri Teknikeri 9
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 9
Hekim-Pratisyen 9
Isıcam İmal İşçisi 9
Lojistik Operasyon Sorumlusu 9
Metal Doğramacı 9
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 9
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 9
Proje Mühendisi 9
Punta Kaynak Makinesi İşçisi 9
Soğuk Mezeci 9
Süthane/ Mandıra İşçisi 9
Şardon Makinesi Operatörü 9
Teknik Satış Temsilcisi 9
Tekstil Teknikeri 9
Turizm Danışma Elemanı 9
Vardiya Amiri (Genel) 9
Yükleyici (Loder) Operatörü 9
Asansör Görevlisi 8
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 8
CNC Kayar Otomat Operatörü 8
Demir Dövme Presi Operatörü 8
Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 8
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 8
Elektrik Pano Montaj Ustası 8
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 8
Gemi İnşaatı Teknikeri 8
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 8
Kalite Kontrolcü (Plastik) 8
Kauçuk Yoğurucu 8
Kepçe Operatörü 8
Klişeci-Metal Gravür 8
Laborant-Boya 8
Mekatronik Mühendisi 8
Metal İşleri Teknisyeni 8
Metal Kesme Operatörü 8
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 8
Ofset Baskı Operatörü 8
Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 8
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 8
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 8
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 8
Taksi Şoförü 8
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 8
Tatlı Ustası (Baklava) 8
Tatlı Ustası Yardımcısı 8
Veri Giriş Elemanı 8
Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 8
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 7
Bobin Makinesi Operatörü 7
CNC Taşlama Operatörü 7
Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni 7
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 7
Döküm Ocakçısı 7
Dökümcü (Metal) 7
Ekmek Ustası 7
Elektro-Mekanik Montajcısı 7
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 7
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 7
Greyder Operatörü 7
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 7
Harita Teknikeri 7
İnşaat Boyacısı/Boyacı 7
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 7
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 7
Keseci(Tellak) 7
Konfeksiyon Modelisti 7
Konik Çözgü Makinesi Operatörü 7
Kumaş Paketleme İşçisi 7
Kumaş Sarıcı 7
Modelist Yardımcısı(Tekstil) 7
Otomotiv Servis Danışmanı 7
Pazarlama Müdürü 7
Sanforcu 7
Satın Alma Görevlisi 7
Satış Pazarlama Şefi 7
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 7
Sınıf Öğretmeni 7
Sistem ve Ağ Uzmanı 7
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 7
Yazılım Satış Uzmanı 7
Yurt Yönetim Memuru 7
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6
Barmen-Barmaid 6
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 6
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 6
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 6
Biyolog 6
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6
Büro Memuru (İdari İşler) 6
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 6
Çamaşırhane Şefi 6
Çelik Kapı Montaj İşçisi 6
Çift İğne Makineci 6
Çince Öğretmeni 6
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 6
Çorap Burun Makinesi Operatörü 6
Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler 6
Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 6
Diğer Öğretmenler 6
Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı 6
Duşakabin Montajcısı 6
Eğitim Danışmanı 6
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 6
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 6
Halı Yıkama İşçisi 6
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 6
İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 6
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 6
İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı 6
İş Makineleri Yağcısı 6
Kartelacı 6
Kumlama Makinesi Operatörü 6
Makam Şoförü 6
Makine Bakım Yardımcı Elemanı 6
Metal Sac İşleme İşçisi 6
Meydancı - imalat 6
Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 6
Oksi-Gaz Kaynakçısı 6
Oto Döşemecisi 6
Oto Kuaför Elemanı 6
Planlama Mühendisi 6
Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 6
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 6
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) 6
Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) 6
Traktör Şoförü 6
Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 6
Acil Tıp Teknisyeni 5
Ağaç Palet İmalatçısı 5
Ahşap Doğrama İmalatçısı 5
Asfalt İşçisi 5
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 5
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 5
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 5
Bilgisayar Teknisyeni 5
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 5
Boru Tamir Ustası 5
Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 5
Branda Pvc Kaplama İşçisi 5
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 5
Cilacı 5
Çanta Dikim Elemanı 5
Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni 5
Çiftçi (Hayvancılık) 5
Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü 5
Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) 5
Danışma Görevlisi-Otel 5
Denetçi Yardımcısı 5
Deri Konfeksiyon Makinecisi 5
Deterjan Üretim İşçisi 5
Dış Lastik Tamircisi 5
Diğer Camcılar 5
Diğer Elektronik Teknisyenleri 5
Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 5
Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 5
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 5
Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar 5
Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 5
Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı 5
Düz Dokuma Kumaş İşçisi 5
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 5
Etiketçi (Makineyle) 5
Fiksaj İşçisi 5
Filtre İmal İşçisi 5
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 5
Geri Dönüşüm İşçisi 5
Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) 5
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı 5
Hastane Hizmetlisi 5
Hizmetçi-Ev İşleri 5
Izgara Köftecisi 5
İlaç Üretim Operatörü 5
İşletme Elektrik Bakım Ustası 5
İşletme Müdürü (Tekstil) 5
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 5
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 5
Kapı Montaj İşçisi 5
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 5
Kasa Sorumlusu/Şefi 5
Katçı (Tekstil) 5
Kaynak Mühendisi 5
Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 5
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 5
Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 5
Kümes Bakım İşçisi 5
Laborant (Gıda) 5
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 5
Lojistik Uzmanı 5
Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri 5
Market Müdürü 5
Mekaniker-Fabrika Bakımı 5
Metal Kesim İşçisi 5
Metal Teknolojisi Teknisyeni 5
Müdür (Öğrenci Yurdu) 5
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı 5
Organizasyon Sorumlusu 5
Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü 5
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 5
Plastik Doğrama Montaj Elemanı 5
Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 5
Pres Döküm Makinesi Operatörü 5
Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi 5
Raspacı (Gemi) 5
Reklamcı 5
Restoran Müdürü 5
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 5
Satış Müdürü/Yöneticisi 5
Satış Sonrası Hizmet Personeli 5
Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı 5
Servis Rehberi (Okul) 5
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 5
Simit İmalat Ustası 5
Sütlü Tatlı Ustası 5
Şenör 5
Yapı Yalıtımcısı 5
Yaş Boya Ustası/Operatörü 5
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 5
Ziraat Mühendisi (Zootekni) 5
Züccaciye Satış Elemanı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 4
Aktar (Baharatçı) 4
Ambalajlama işçisi (el ile) 4
Antrenör 4
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 4
Bantçı - maden 4
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 4
Bilgisayar Program Teknisyeni 4
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 4
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 4
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 4
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 4
Börek Ustası 4
Çevirmen/Tercüman 4
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 4
Dalgıç (Balıkadam) 4
Diğer Muhasebeciler 4
Diğer Mühendislik Teknisyenleri 4
Diyaliz Teknikeri 4
Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı 4
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 4
Finans Uzmanı 4
Finansman Sorumlusu 4
Fotoğrafçı 4
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 4
Granül İmal İşçisi 4
Hasta Refakatçisi 4
Hayvan Bakıcısı 4
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı 4
İç Giyim Satış Elemanı 4
İlköğretim Matematik Öğretmeni 4
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 4
İnternet Editörü 4
İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü 4
İş Makineleri Operatörü 4
İşletme Mühendisi 4
Kadın Giyim Modelisti 4
Kağıt İmal İşçisi 4
Kahvaltı Hazırlama Elemanı 4
Kumanda Tablosu Operatörü 4
Kurumsal İletişim Uzmanı 4
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 4
Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi 4
Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri 4
Mantı Ustası 4
Matkap Tezgah İşçisi 4
Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü 4
Mobilya Döşeme Kesim İşçisi 4
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 4
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 4
Muhasebe Müdürü 4
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 4
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) 4
Odyolog 4
Oto Satış Elemanı 4
Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 4
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 4
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 4
Oyun Parkı Görevlisi 4
Ön Büro Şefi (Otel) 4
Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 4
Pide Ustası Yardımcısı 4
Pişirici (Simit) 4
Plastik Boru İmal İşçisi 4
Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı 4
Poliüretan Makinesi Operatörü 4
Proje Yöneticisi 4
Sentetik Elyaf İmal İşçisi 4
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 4
Su Ürünleri Mühendisi 4
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 4
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 4
Üretim ve Planlama Uzmanı 4
Ürün Uzmanı 4
Veteriner Sağlık Teknisyeni 4
Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü 4
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 4
Yüzme Antrenörü 4
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 4
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 3
Ahşap Ev İmalatçısı 3
Ahşap Yer Döşemecisi 3
Akrilik Tezgah Ustası 3
Araç Filo Sorumlusu 3
Asistan/Stajyer Muhabir 3
Balyalama Pres Operatörü 3
Baskı Sonrası Operatörü 3
Beton Santral Operatörü 3
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 3
Bilişim Personeli 3
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü 3
Biyomedikal Mühendisi 3
Bobin sarma işçisi - elektrik 3
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 3
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 3
Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 3
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 3
Büro Memuru (Dış Ticaret) 3
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 3
CNC Router Operatörü 3
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 3
Çay Paketleme Makinesi Operatörü 3
Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 3
Çevre Görevlisi 3
Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri) 3
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 3
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 3
Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları 3
Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler 3
Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri 3
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 3
Diğer Mühendisler 3
Diğer Uzman Tıp Doktorları 3
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 3
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri 3
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi 3
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 3
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 3
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 3
Fotoğraf ve video çekimcisi 3
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 3
Gelinlik Modelisti 3
Gözlükçü-Optik 3
Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı 3
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 3
Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 3
İş Geliştirme Uzmanı 3
JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 3
Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı 3
Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü 3
Kalaycı 3
Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 3
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 3
Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 3
Kepenk Montaj İşçisi 3
Kese ve Köpük Masörü 3
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 3
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) 3
Kumaş Açıcı 3
Kumaş Boyacısı 3
Kuruyemiş Paketleme İşçisi 3
Kuruyemişçi 3
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi 3
Maça Hazırlayıcısı 3
Makine Operatörü (Deri İşlenti) 3
Makyöz-Makyör 3
Malzeme Mühendisi 3
Matematikçi 3
Mekaniker (Kompresör) 3
Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) 3
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 3
Metal Yüzey Temizleyici 3
Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer) 3
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 3
Muhasebe Yetkilisi 3
Mutfak Şefi 3
Müdür (Anaokulu) 3
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 3
Numune Takip İşçisi 3
Odyometri Sağlık Teknikeri 3
Oto Aksesuarları Satış Elemanı 3
Paket Teslim Elemanı 3
Pastacı Yardımcısı 3
Peyzaj Mimarı 3
Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 3
P.V.C. Doğrama Montajcısı 3
Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni 3
Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 3
Robot Kaynak Operatörü 3
Satış Müdürü 3
Silindir Kapağı Taşlama İşçisi 3
Silindir Operatörü 3
Stilist 3
Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü 3
Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı 3
Tatlı Ustası (Dökme) 3
Tatlı Ustası (Künefe) 3
Tekne Montaj İşçisi 3
Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni 3
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 3
Tıbbi Laboratuar Teknikeri 3
Tiyatro Oyuncusu 3
Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 3
Traktör Bakım Onarımcısı 3
Traşçı (Tekstil) 3
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 3
Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) 3
Usta Yardımcısı 3
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 3
Ürün Müdürü 3
Web Programcısı 3
Yemekhane servis işçisi 3
Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 3
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 2
Aile Danışmanı 2
Aktivasyon Görevlisi 2
Ambar İşçisi (Portör) 2
Anketör 2
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 2
Ark Ocağı Operatörü 2
Arşiv Destek Elemanı 2
Aşçı Yamağı (Çırağı) 2
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 2
Bankacılık Meslek Elemanı 2
Barkodcu 2
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 2
Bıçak İmal İşçisi 2
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 2
Bilet Satış Elemanı (Uçak) 2
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 2
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 2
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 2
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 2
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 2
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 2
Bobin Sarıcı (Mensucat) 2
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 2
Brülör Bakım Ve Onarımcısı 2
Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 2
Büro Yönetimi Elemanı 2
Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi 2
Cam Filmi Uygulama Ustası 2
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 2
Ceviz Yetiştiricisi 2
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 2
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 2
Çocuk Gelişimi Uzmanı 2
Çocuk Giyim Modelisti 2
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 2
Dalga Lehim Operatörü 2
Denetçi 2
Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi 2
Deniz Operasyon Sorumlusu 2
Dermokozmetik Uzmanı 2
Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 2
Diğer Elektrik Tesisatçıları 2
Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 2
Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri 2
Diğer İnşaat Teknisyenleri 2
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 2
Diğer Maden Mühendisleri 2
Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri 2
Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 2
Diğer Teknik Hizmet Personeli 2
Dizel Otomotiv Mekanikeri 2
Doğal Gaz Tesisatçısı 2
Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi 2
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 2
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri 2
Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek 2
Döşemeci (Gemi) 2
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 2
El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) 2
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 2
Elektronik Mühendisi (Genel) 2
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 2
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 2
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta 2
Engelli Bakıcısı 2
Erkek Giyim Modelisti 2
Etiket yapıştırma işçisi (el ile) 2
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 2
Fabrika/İşletme Müdürü 2
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 2
Ferforje Demir Ustası 2
Fide Yetiştiricisi 2
Finans Hizmetleri Elemanı 2
Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü 2
Folyo Uygulamacısı 2
Föncü (Kuaför Elemanı) 2
Gece Müdürü (otel) 2
Gemi Makineleri Teknikeri 2
Gemi Montajcısı 2
Gemici 2
Genel Alan Sorumlusu 2
Genel evrak dağıtıcısı 2
Gıda Teknolojisi Teknikeri 2
Gümrük İşletme Meslek Elemanı 2
Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) 2
Haber Editörü 2
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi 2
Havuz Görevlisi 2
Havuz Suyu Operatörü 2
Hazır Giyim Kalıpçısı 2
Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü 2
Hemşire (Dişçilik) 2
Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü 2
İnsan Kaynakları Şefi 2
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 2
İnternet Medyası Uzmanı 2
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni 2
İşletme Öğretmeni 2
İthalat-İhracat Müdürü 2
Kablo İmal Makinesi Operatörü 2
Kapı/Kantar Görevlisi 2
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 2
Karoserci 2
Kat Şefi ( Floor Supervisior) 2
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 2
Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) 2
Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) 2
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 2
Kimya Teknolojisi Teknisyeni 2
Klima Sistemleri Teknisyeni 2
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) 2
Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 2
Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) 2
Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) 2
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı/Takı Teknikeri 2
Liman İşletme Saha Çalışanı 2
Lok Makineci 2
Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 2
Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) 2
Makine ve Kalıp Öğretmeni 2
Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi 2
Manken 2
Marka Patent Satış Elemanı 2
Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi 2
Mekatronik Bakım Onarımcısı 2
Mekatronik Teknikeri 2
Metal Sıvama İşçisi (El ile) 2
Metal Testere Tezgahı Operatörü 2
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 2
Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) 2
Minibüs Şoförü 2
Mobilya Tasarımcısı 2
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni 2
Moda Tasarımcısı 2
Motor Yenileştirmeci 2
Motorlu Kara Taşıtları Eksperi 2
Muhasebe Görevlisi (Otel) 2
Muhasebe Şefi 2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı) 2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 2
Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) 2
Okul Müdürü 2
Orman Endüstri Mühendisi 2
Otomotiv Montajcısı 2
Otomotiv Mühendisi 2
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 2
Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) 2
Panel Çatı Kaplamacısı 2
Pastacı Çırağı 2
Pazarlamacı (Telefonla) 2
Perde İmal İşçisi 2
Pilates Eğitmeni 2
Planlama Müdürü 2
Plastik İşlemeci 2
Presçi (Mobilya) 2
Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) 2
Proje Danışmanı 2
Regulacı 2
Ressam 2
Restoran Yöneticisi 2
Risk Yönetim Uzmanı (Banka) 2
Salatacı (Salata Ustası) 2
Satın Alma Şefi 2
Satın Alma Yöneticisi/Müdürü 2
Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 2
Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu 2
Sondaj Operatörü/Sondör 2
Sosyal Hizmet Uzmanı 2
Sözleşme Yöneticisi 2
Spa Merkezi Müdürü 2
Stok Kontrol Uzmanı 2
Su Yalıtımcısı 2
Sünger Kesim Makinesi Operatörü 2
Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu 2
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 2
Tekstil Tasarımcısı 2
Tercüman (İngilizce) 2
Tercüman (İspanyolca) 2
Terzi (Otel) 2
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 2
Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu) 2
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 2
Türkçe Öğretmeni 2
Uçak Temizlik Görevlisi 2
Unlu Mamüller Paketleme İşçisi 2
Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 2
Üretim ve Planlama Mühendisi 2
Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 2
Yastıkçı (Hasır) 2
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 2
Yazılım Test Edicisi 2
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 2
Yorgancı (Elle) 2
Yönetici (Ardiye Ve Depolama) 2
Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi) 2
Ziraat Teknikeri 2
Ziraat Teknisyeni 2
Açık Hava Depo Görevlisi 1
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1
Ahşap Ambalaj İşçisi 1
Ahşap Çatı Ustası 1
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 1
Ahşap Kalıpçı 1
Alabalık Yetiştiricisi 1
Alçı Levha Uygulayıcısı 1
Ambar Sorumlusu 1
Ambarcı (Tekstil) 1
Anestezi Teknisyeni 1
Animatör-Eğlence Hizmetleri 1
Arapça Öğretmeni 1
Ark Kaynakçısı 1
Aşçı (Özel Hizmet) 1
Atıksu Arıtma Operatörü 1
Avukat 1
Ayakkabı Boyacısı 1
Ayakkabı Modelisti 1
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri 1
Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 1
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 1
Banka Gişe Yetkilisi 1
Baskıcı (Makineyle) -Cam 1
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar 1
Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama 1
Beton Laboratuvar Test Elemanı 1
Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 1
Bilgi Teknoloji Danışmanı 1
Bilgisayar Ağı Yöneticisi 1
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 1
Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri 1
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 1
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri 1
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 1
Bina Bakımcısı 1
Birim Sorumlusu 1
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 1
Biyomühendis 1
Biyosidal Mesul Müdürü 1
Bizoteci 1
Bobinaj Teknisyeni 1
Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü 1
Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 1
Bölge Müdürü-Özel Sektör 1
Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 1
Bulmer Kesim Makinesi Operatörü 1
Buz Pateni Eğitmeni 1
Cam Elyaf İmal İşçisi 1
Cam Eşya Kesici (Makineyle) 1
Cam Levha Kesici (Elle) 1
Cam Mamul İmalatçısı 1
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 1
Cilt Bakım Elemanı 1
Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı 1
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü 1
Çay Servis Elemanı (Askıcı) 1
Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 1
Çelik Levha Bükücüsü 1
Çelik Yapı Teknik Ressamı 1
Çelik Yapılandırmacı 1
Çelikhane İşçisi 1
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 1
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 1
Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 1
Değirmen İşçisi (Hububat) 1
Denizcilik Uzmanı 1
Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) 1
Deri Ayakçı 1
Deri Mühendisi 1
Deri Teknolojisi Teknikeri 1
Deri-Finisajcı 1
Dermatoloji Uzmanı 1
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 1
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 1
Diğer Hizmet Müdürleri 1
Diğer İnşaat Mühendisleri 1
Diğer Kimya Teknisyenleri 1
Diğer Makine Teknisyenleri 1
Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 1
Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) 1
Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) 1
Diğer Stok Memurları 1
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 1
Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) 1
Diş Hekimi Sekreteri 1
Diş Protez Teknisyeni 1
Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli 1
Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat) 1
Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı 1
Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 1
Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı 1
Dondurma Satış Elemanı 1
Döküm Modelcisi 1
Döküm Teknikeri 1
Döviz Alım Satım Elemanı 1
Ebe-Hemşire 1
Editör-Gazete, Dergi Vb. 1
Eğitim Yöneticisi 1
El Nakışçısı 1
Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü 1
Elektrik Öğretmeni 1
Elektrik ve Otomasyon Şefi 1
Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) 1
Elektro Komponent Dizgi İşçisi 1
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 1
Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 1
Elyaf Sarıcı 1
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 1
Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri 1
Endüstriyel Kontrolcü 1
Endüstriyel Otomasyon İşçisi 1
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 1
Endüstriyel Tasarım Mühendisi 1
Enerji Sistemleri Mühendisi 1
Enerji Yöneticisi 1
Epilasyon Uzmanı 1
Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri 1
Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim) 1
Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler 1
Evde Çocuk Bakım Elemanı 1
Fındık İşleme İşçisi 1
Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı) 1
Finansman Yöneticisi 1
Fizikçi 1
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi 1
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 1
Fotoğrafçılık Teknikeri/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri 1
Fotokopi Makinesi Operatörü 1
Gazeteci 1
Gemi Donatımı Teknisyeni 1
Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni 1
Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi 1
Gemi Yağcısı 1
Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) 1
Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör) 1
Geoteknik Mühendisi/Uzmanı 1
Gıda Laboratuvar Elemanı 1
Gıda Teknolojisi Teknisyeni 1
Giyotin Makas İşçisi 1
Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni 1
Grafik Desen Çizimi Elemanı 1
Güvenlik Amiri/Sorumlusu 1
Güvenlik Müdürü 1
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 1
Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü 1
Harita Mühendisi 1
Harita ve Maden Ölçme Teknikeri 1
Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 1
Haşıl Makinesi Operatörü 1
Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri 1
Helezon Yay Makinası Operatörü 1
Hemodiyaliz Hemşiresi 1
Hemodiyaliz Teknisyeni 1
Hidrolikçi (Gemi) 1
Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi 1
Hiyap Operatörü 1
Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 1
Hukukçu (Genel) 1
Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi 1
Isıl İşlem İşçisi 1
Isıtma Sistemleri Servis Elemanı 1
İdari Büro Görevlisi 1
İdari Destek Görevlisi 1
İdari İşler Müdürü 1
İdari İşler Uzmanı 1
İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) 1
İlan Ve Reklam Satıcısı 1
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 1
İnşaat Ustası 1
İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 1
İstatistikçi 1
İş Analisti 1
İş Kıyafetleri Satış Elemanı 1
İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı 1
İşaretçi/Sapancı 1
İşbağcı (Düğümcü) 1
İşletmeci 1
Jeneratör Tamircisi 1
Jeofizik Mühendisi 1
Jeoloji Mühendisi 1
Kablo Montaj İşçisi 1
Kahvaltı Şefi 1
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 1
Kalıpçılık Teknikeri 1
Kalibrasyoncu 1
Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 1
Kalite Kontrol Müdürü 1
Kalorifer Tesisatçısı 1
Kambiyocu 1
Kameraman 1
Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1
Kavurucu (Kahve) 1
Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı 1
Kesim Şefi (Tekstil) 1
Kırtasiyeci 1
Klima İmalat ve Montaj Elemanı 1
Klinik Destek Elemanı (Hastane) 1
Kolileme Makinesi Operatörü 1
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 1
Konfeksiyon Makineleri Tamircisi 1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri 1
Kontrolör (Diğer) 1
Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım 1
Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi 1
Kurtarıcı Araç Şoförü 1
Kuru Temizlemeci 1
Kuyumcu 1
Kuyumcu-Altın Ve Gümüş İşleme 1
Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost (Solucan Dışkısı)Üreticisi 1
Kültürel Hizmet Görevlisi-Kültür Merkezi 1
Kürekçi - maden ocağı 1
Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 1
Laboratuvar Müdürü 1
Lehimci 1
Liman Operasyon Elemanı (Puantör) 1
Lokum Ustası 1
Madeni Yağ Satış Elemanı 1
Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi 1
Makine Bakım Şefi 1
Masaj Uygulayıcısı/Masör 1
Matbaa Baskı Montajcısı 1
Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) 1
Matbaa Teknisyeni 1
Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 1
Mekaniker-Buhar Kazanları 1
Mekaniker-Deniz Motorları 1
Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) 1
Mermer Ebatlandırma İşçisi 1
Mermer İşlemeci 1
Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü 1
Metal Bükücü (Tornada) 1
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 1
Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi 1
Mikroteknoloji Teknisyeni 1
Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri 1
Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) 1
Moda Tasarım Teknikeri 1
Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) 1
Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu) 1
Motosiklet Bakım Onarımcısı 1
Muhasebe ve Finansman Müdürü 1
Muhasebe Yetkili Yardımcısı 1
Mutfak Eşyaları Tamircisi 1
Müdür Yardımcısı (Anaokulu) 1
Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 1
Mütercim 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1
Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) 1
Okutman (İngilizce) 1
Optisyen 1
Otel Müdürü 1
Oto Cam Filmi Uygulama Ustası 1
Oto Camcısı 1
Oto Kiralama Danışmanı 1
Oto Lpg Montajcısı 1
Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı 1
Oto Trimci 1
Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 1
Otomasyon Sistemleri Programcısı 1
Otomotiv Boya Onarımcısı 1
Otomotiv Koltuk İmal İşçisi 1
Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı 1
Ön İplik Operatörü 1
Örtü ve Minder Dikişçisi 1
Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı 1
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) 1
Paketleme Makinesi Operatörü (Cips) 1
Pasta İşçisi (Boya) 1
Patent Uzmanı 1
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 1
Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık) 1
Plastik Kırma Makine Operatörü 1
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 1
Pompacı (Petrol Rafinesi) 1
Ponterizci/Ponteriz Otomatçı 1
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 1
Pres Operatörü (Yağ) 1
Proje Destek Elemanı (Mimari) 1
Proje Satış Sorumlusu 1
Proje Yazma Elemanı 1
Protez Tırnak Uygulayıcısı 1
Puantör 1
Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı 1
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri 1
Raportör 1
Restoran Kaptanı 1
Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri 1
Rezervasyon Elemanı 1
Rusça Öğretmeni 1
Sac ve Metal Mobilyacı 1
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı 1
Sağlık Memuru 1
Sağlık Teknikeri (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon) 1
Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 1
Seramik ve Cam Teknikeri 1
Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni 1
Serbest Muhasebeci 1
Seri Çözgü Makinesi Operatörü 1
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 1
Sıcak Mutfak Aşçısı 1
Siber Güvenlik Uzmanı 1
Sinema Makinisti 1
Sipariş Alıcı 1
Soğuk Mutfak Aşçısı 1
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 1
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) 1
Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı 1
Su Taşıyıcı 1
Süt Hayvancılığı Teknikeri 1
Şablon Operatörü (Tekstil) 1
Şantiye Şefi-İnşaat 1
Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 1
Şirket Genel Sekreteri 1
Tablet İlaç İmal İşçisi 1
Tamburlu Kesici Operatörü 1
Taşlama Tezgâh Ustası 1
Tavuk döner ustası 1
Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Temel Ayakkabı Tasarımcısı 1
Tercüman (Rusca) 1
Tesis Yöneticisi 1
Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) 1
Tır/Kamyon Muavini 1
Topoğraf 1
Toz Altı Kaynak Operatörü 1
Toz Dolum Makinesi Operatörü 1
Tuğla İmal İşçisi 1
Tur Operatörü 1
Tül Perde Kontrol İşçisi 1
Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 1
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri 1
Uluslararası İlişkiler Uzmanı 1
Usta Gemici 1
Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik) 1
Usta Öğretici (Diğer) 1
Usta Öğretici (Dokumacılık) 1
Usta Öğretici (Kuaförlük) 1
Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı) 1
Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği) 1
Usta Öğretici (Tekstil Terbiye) 1
Usta Öğretici (Tornacılık) 1
Üretim Paneli Kontrol Operatörü 1
Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil) 1
Vasıta Sürücüsü 1
Veri Giriş Kontrol İşletmeni 1
Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 1
Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü 1
Yapı Laboratuvarı Teknisyeni 1
Yaş Pasta Yapımcısı 1
Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü 1
Yönetici (İnşaat) 1
Yönetici (İş Hizmetleri) 1
Yönetici (Ulaşım İşleri) 1
Yönetici-Gayrimenkul İşleri 1
Yönetici-Sigorta 1
Yönetim Analisti 1
Yönetim Muhasebecisi 1
Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni 1
Zımparacı (Tekstil) 1
Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) 1

 

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