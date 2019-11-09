46 Bin 93 Personel Alınıyor! İşte En Çok Personel İhtiyacı Bulunan Meslekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlerle yaptığı görüşmeler netice verdi ve işverenlerde istihdam seferberliğine destek vermeye başladı. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan yeni ilanlar on binlerce kişiye yeni iş fırsatı sunuyor. KPSS Cafe olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları sizler için derledik ve ortaya en çok personel ihtiyacı bulunan meslekleri çıkardık. İşte detaylar...

Şuan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesi üzerinde 46 bin 93 açık iş ilanı bulunuyor. Yayınlanan iş ilanları arasında 8912 kişilik personel ihtiyacı ile beden işçisi (genel) pozisyonu 1.sırada yer alıyor.

1571 kişilik personel ihtiyacı makineci (dikiş) posizyonunda bulunurken, 3. sırada 1459 kişilik personel ihtiyacı ile temizlik görevlisi yer alıyor.

1392 kişi satış danışmanı/uzmanı, 1159 garson (servis elemanı), 1108 kasiyer, 641 konfeksiyon işçisine ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin her ilinde personel ihtiyacı bulunuyor. İş ilanlarının tamamına ulaşmak ve başvuru yapmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İŞKUR'da şuan açık iş ilanları yani başvurabileceğiniz ilanlar arasında en çok ihtiyaç duyulan meslekler listesi şöyle;kpsscafe.com.tr